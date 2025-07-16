在区块链生态中，数据的存储和计算常常是制约应用发展的瓶颈。随着去中心化应用（dApp）和智能合约的不断增长，如何提供高效、安全、可扩展的区块链数据存储和计算服务，已成为区块链技术亟待解决的问题。Space and Time（SXT）致力于解决这一问题，打造一个基于零知识证明（ZK）的高效、可扩展的 Web3 数据平台，为去中心化应用提供强大的数据存储、查询和分析能力。通过其创新的技术，Space 在区块链生态中，数据的存储和计算常常是制约应用发展的瓶颈。随着去中心化应用（dApp）和智能合约的不断增长，如何提供高效、安全、可扩展的区块链数据存储和计算服务，已成为区块链技术亟待解决的问题。Space and Time（SXT）致力于解决这一问题，打造一个基于零知识证明（ZK）的高效、可扩展的 Web3 数据平台，为去中心化应用提供强大的数据存储、查询和分析能力。通过其创新的技术，Space
什么是 Space and Time (SXT)？重塑区块链数据存储与计算的新生态

2025年7月16日
在区块链生态中，数据的存储和计算常常是制约应用发展的瓶颈。随着去中心化应用（dApp）和智能合约的不断增长，如何提供高效、安全、可扩展的区块链数据存储和计算服务，已成为区块链技术亟待解决的问题。Space and Time（SXT）致力于解决这一问题，打造一个基于零知识证明（ZK）的高效、可扩展的 Web3 数据平台，为去中心化应用提供强大的数据存储、查询和分析能力。通过其创新的技术，Space and Time 实现了区块链数据的高效处理和实时查询，为开发者提供了前所未有的基础设施。

目前 MEXC 已首发上线 Space and Time（SXT）合约交易与此同时，您还可以前往 MEXC Airdrop+ 活动页面，参与 SXT 的空投活动！

1.Space and Time 的核心技术


1.1 ZK Coprocessor：实时 SQL 查询和验证


Space and Time 采用了首个面向 SQL 的零知识证明协处理器（ZK Coprocessor）。这一技术实现了在区块链智能合约中对数据进行高效、可信的查询和验证。具体特点包括：

  • 零知识证明支持 SQL 查询：开发者可以通过智能合约提交 SQL 查询，Space and Time 会以零知识证明的方式进行数据验证并提供查询结果。
  • 子秒级响应时间：借助 ZK Coprocessor，智能合约能够在每个区块生成 ZK 证明，确保实时响应，解决传统区块链应用中数据处理速度和成本的瓶颈。
  • 跨链数据支持：除了支持本链的数据查询，Space and Time 还能跨链提供数据验证，实现多链生态中的数据互操作性。

1.2 Web3 数据平台：去中心化的 API 服务


Space and Time 提供了一个去中心化的数据平台，支持对多个区块链网络的数据进行索引和查询。开发者可以通过 Web3 数据 API 直接访问大量实时区块链数据，包括以太坊、ZKsync、比特币、Polygon、Sui 和 Avalanche 等主流区块链的数据。

  • 实时数据访问：开发者可以无缝访问从各大链上索引的实时数据，快速构建去中心化应用。
  • 信任最小化：利用 Space and Time 的 ZK Coprocessor，所有数据查询都经过零知识证明，确保数据的真实性与安全性。
  • 与 Chainlink 集成：通过与 Chainlink 的原生集成，Space and Time 能将查询结果实时传递到链上，进一步增强去中心化应用的数据透明度与安全性。

1.3 AI Studio：自然语言生成 SQL 查询


AI Studio 是 Space and Time 的一项创新功能，它允许开发者通过自然语言输入生成 SQL 查询和可视化的仪表盘。无论是数据库查询还是复杂的数据处理，AI Studio 都能自动生成相应的 SQL 查询，并提供图表和数据可视化功能。

  • Prompt-to-SQL：通过自然语言提示，用户能够轻松生成复杂的 SQL 查询，降低了开发门槛。
  • 自动化数据仪表盘：AI Studio 可自动生成数据查询结果的仪表盘，帮助开发者快速分析数据，做出智能决策。

2. Space and Time 的技术优势


2.1 高效的数据处理能力


Space and Time 旨在最大化数据处理能力，解决区块链应用在存储和计算方面的瓶颈。通过将数据存储和计算分离，并结合链外计算的方案，Space and Time 提供了比传统区块链系统更高效的数据处理速度。

2.2 高度可扩展性


Space and Time 的平台设计注重可扩展性，能够支持从小型 dApp 到大规模企业级应用的多种场景。随着数据量的增加，Space and Time 能够通过扩展节点、优化计算和存储方式，保持高效的性能，确保平台能够适应日益增长的需求。

2.3 安全性与隐私保护


Space and Time 采用了多种先进的安全技术，包括量子安全加密、零知识证明等，确保了数据在存储、计算和传输过程中的隐私保护。通过 ZK 证明，Space and Time 能够在不暴露数据的情况下，验证数据的正确性，保证了去中心化应用的安全性和隐私性。

3. Space and Time 的应用场景


Space and Time 的技术具有广泛的应用场景，涵盖了多个去中心化领域，以下是一些典型应用：

3.1 去中心化金融（DeFi）


在 DeFi 领域，Space and Time 可以为去中心化交易所（DEX）、借贷协议和衍生品市场等提供高效的数据存储和计算能力。通过提供低延迟和高吞吐量的计算支持，Space and Time 助力 DeFi 应用实现实时价格预言、风险管理和流动性优化等功能。

3.2 NFT 和元宇宙


在 NFT 和元宇宙领域，Space and Time 提供了强大的数据存储和计算支持，帮助开发者高效管理海量数字资产数据。同时，Space and Time 的平台能够支持跨链数据交互，为跨链 NFT 应用和虚拟世界的构建提供无缝的数据服务。

3.3 供应链管理


通过将供应链数据上链并利用 Space and Time 提供的计算能力，企业能够实现更加透明、可追溯的供应链管理。Space and Time 使得不同企业和供应链参与者能够高效、安全地共享和计算供应链数据，从而提升整体供应链的透明度和效率。

3.4 企业级应用


对于企业级应用，Space and Time 提供了高度可扩展的数据存储与计算方案，支持大规模数据的实时处理和分析。无论是数据的存储、分析还是应用的实时计算，Space and Time 都能为企业提供高效、可信赖的支持。

4. 如何在 MEXC 购买 SXT 代币？


目前 Space and Time（SXT）代币已经在 MEXC 平台上线，您可通过以下步骤参与：

1）打开并登录 MEXC App 或官方网站
2）在搜索框中搜索 SXT 代币名称，选择 SXT 的合约交易
3）选择下单方式，输入数量、价格等参数完成交易。

Space and Time 正在通过其创新的去中心化数据存储与计算平台，重塑区块链世界的数据处理生态。通过无缝集成链外计算、高效的数据存储方案和量子安全技术，Space and Time 不仅解决了区块链存储与计算的瓶颈，还为去中心化应用提供了强大的支持。随着平台的不断优化与更多合作的深入，Space and Time 有望在 DeFi、NFT、元宇宙等多个领域发挥重要作用。

免责声明：本资料不提供有关投资、税务、法律、财务、会计、咨询或任何其他相关服务的建议，也不是购买、出售或持有任何资产的建议。MEXC 新手学院仅提供信息参考，不构成任何投资建议，请确保充分了解所涉及的风险并谨慎投资，用户一切投资行为与本站无关。

