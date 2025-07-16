什么是 SOON？构建跨链高性能生态的 Solana 虚拟机 Rollup 解决方案

随着区块链技术的不断发展，传统的 Layer 1 区块链在处理高并发交易和复杂应用时面临性能瓶颈。为了解决这一问题，Layer 2 扩展方案应运而生。然而，现有的 Layer 2 解决方案，如 Optimism 和 zkSync，主要基于以太坊虚拟机（EVM），在性能和可扩展性方面仍存在限制。 SOON 项目旨在通过引入 Solana 虚拟机（SVM）到 Layer 2 解决方案中，提供更高性能和随着区块链技术的不断发展，传统的 Layer 1 区块链在处理高并发交易和复杂应用时面临性能瓶颈。为了解决这一问题，Layer 2 扩展方案应运而生。然而，现有的 Layer 2 解决方案，如 Optimism 和 zkSync，主要基于以太坊虚拟机（EVM），在性能和可扩展性方面仍存在限制。 SOON 项目旨在通过引入 Solana 虚拟机（SVM）到 Layer 2 解决方案中，提供更高性能和
随着区块链技术的不断发展，传统的 Layer 1 区块链在处理高并发交易和复杂应用时面临性能瓶颈。为了解决这一问题，Layer 2 扩展方案应运而生。然而，现有的 Layer 2 解决方案，如 OptimismzkSync，主要基于以太坊虚拟机（EVM），在性能和可扩展性方面仍存在限制。

SOON 项目旨在通过引入 Solana 虚拟机（SVM）到 Layer 2 解决方案中，提供更高性能和更强可扩展性的区块链基础设施。

1、什么是 SOON？


SOON 是一个基于 SVM 的高性能 Rollup 解决方案，其目标是通过模块化设计解决区块链的扩展性、互操作性和用户体验问题。SOON 不仅局限于 Solana 生态，而是将高性能执行环境推广到其他 L1 区块链，如 EthereumBNB Chain 等，为开发者提供一个跨链兼容、易于部署的区块链开发平台。

2.SOON 的核心产品


SOON 的核心产品包括：

  • SOON Mainnet：基于以太坊的通用 Layer 2 网络，采用解耦的 SVM 作为执行层。
  • SOON Stack：支持在任意 Layer 1 上部署 SVM Layer 2 的基础设施集合。
  • InterSOON：基于 Hyperlane 的跨链消息协议，实现不同链之间的无缝交互。

3.SOON 的核心功能和特点


3.1 解耦的 SVM 架构


SOON 项目最大的创新在于其解耦 SVM 框架。传统的 SVM 是 Solana 公链的一部分，而 SOON 则将其解耦出来，成为一个独立的、可插拔的模块。这意味着开发者可以在任何支持 SVM 的区块链上部署和运行他们的应用，无需局限于 Solana 生态。解耦 SVM不仅提高了 SVM 的通用性，还促进了区块链之间的互操作性，为开发者提供了更广阔的开发空间。

3.2 高性能并行处理


利用 SVM 的并行处理能力，SOON 实现了高吞吐量和低延迟的交易处理，适用于 DeFi、游戏和 AI 等对性能要求高的应用场景。

3.3 跨链互操作性


通过 InterSOON 协议实现了跨链消息传递，SOON 确保了不同区块链网络之间的顺畅交互。无论是 SOON Mainnet、SOON Stack 还是其他 L1 区块链，都能通过 InterSOON 实现无缝连接，为用户提供一致的使用体验。这种跨链互操作性不仅提高了区块链的灵活性和可扩展性，还促进了区块链生态的繁荣发展。

3.4 模块化设计


SOON 项目采用了模块化设计，包括 SOON Mainnet、SOON Stack 和 InterSOON 三大核心组件。SOON Mainnet 作为通用Layer 2解决方案，提供高性能执行环境；SOON Stack 则是一套可互操作的工具集合，支持在任何基础Layer 1上部署和运行SVM Layer 2；InterSOON 作为跨链消息传递协议，确保不同区块链网络之间的顺畅交互。这种模块化设计使得SOON项目具有高度的灵活性和可扩展性，能够适应不断变化的市场需求。

4.什么是 $SOON 代币？


4.1 $SOON 代币概览


  • 代币名称：SOON
  • 初始总供应量：10 亿枚
  • 年通胀率：3%

4.2 代币分配


  • 社区：51%，通过公平发行和长期支持者奖励分配。
  • 生态系统：25%，用于支持生态系统的发展和合作伙伴关系。
  • 空投与流动性：8%，用于吸引新用户和提供交易所流动性。
  • 基金会/国库：6%，用于项目的长期可持续发展和运营。
  • 团队与合作开发者：10%，奖励核心团队和早期贡献者。


4.3 代币功能


治理：持有者可参与 SOON Mainnet 和 SOON Stack 的关键决策，包括协议升级、资源分配和奖励机制等。

生态激励：激励开发者和生态系统项目，鼓励创新和参与。

质押：通过质押 $SOON 提供网络安全性，质押者可获得年化 3% 的奖励。

5.如何在 MEXC 购买 $SOON？


SOON 通过引入解耦的 SVM 架构、高性能并行处理、多链支持和灵活的模块化设计，提供了一个高性能、可扩展的 Layer 2 解决方案。其创新的代币经济模型和社区参与机制，为区块链生态系统的发展注入了新的活力。随着更多 Layer 1 的支持和技术的不断完善，SOON 有望在区块链领域实现更广泛的应用和影响。

在 SOON 蓬勃发展的进程中，与全球顶尖交易平台 MEXC 的携手合作，为其注入了强劲的发展动力。MEXC 以其低手续费、超高速交易、广泛的资产覆盖以及卓越的流动性，赢得了全球投资者的广泛信赖。同时，MEXC 对新兴项目的敏锐洞察与深度扶持，使其成为孕育优质项目的沃土。

目前，MEXC 平台已上线 $SOON 现货交易合约交易，您可以在 MEXC 以超低费率进行代币交易。

1）打开并登录 MEXC App 或官方网站
2）在搜索框中搜索 SOON 代币名称，选择 SOON 的现货交易或合约交易；
3）选择下单方式，输入数量、价格等参数完成交易。

除了现货交易， 您可以前往 MEXC Airdrop+ 活动页面，参与 SOON 的空投活动，赢取丰厚奖励！

