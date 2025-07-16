什么是 SOON？构建跨链高性能生态的 Solana 虚拟机 Rollup 解决方案

随着区块链技术的不断发展，传统的 Layer 1 区块链在处理高并发交易和复杂应用时面临性能瓶颈。为了解决这一问题，Layer 2 扩展方案应运而生。然而，现有的 Layer 2 解决方案，如 Optimism zkSync ，主要基于以太坊虚拟机（EVM），在性能和可扩展性方面仍存在限制。





SOON 项目旨在通过引入 Solana 虚拟机（SVM）到 Layer 2 解决方案中，提供更高性能和更强可扩展性的区块链基础设施。









SOON 是一个基于 SVM 的高性能 Rollup 解决方案，其目标是通过模块化设计解决区块链的扩展性、互操作性和用户体验问题。SOON 不仅局限于 Solana 生态，而是将高性能执行环境推广到其他 L1 区块链，如 Ethereum BNB Chain 等，为开发者提供一个跨链兼容、易于部署的区块链开发平台。









SOON 的核心产品包括：





SOON Mainnet ：基于以太坊的通用 Layer 2 网络，采用解耦的 SVM 作为执行层。

SOON Stack ：支持在任意 Layer 1 上部署 SVM Layer 2 的基础设施集合。

InterSOON：基于 Hyperlane 的跨链消息协议，实现不同链之间的无缝交互。













SOON 项目最大的创新在于其解耦 SVM 框架。传统的 SVM 是 Solana 公链的一部分，而 SOON 则将其解耦出来，成为一个独立的、可插拔的模块。这意味着开发者可以在任何支持 SVM 的区块链上部署和运行他们的应用，无需局限于 Solana 生态。解耦 SVM不仅提高了 SVM 的通用性，还促进了区块链之间的互操作性，为开发者提供了更广阔的开发空间。

















通过 InterSOON 协议实现了跨链消息传递，SOON 确保了不同区块链网络之间的顺畅交互。无论是 SOON Mainnet、SOON Stack 还是其他 L1 区块链，都能通过 InterSOON 实现无缝连接，为用户提供一致的使用体验。这种跨链互操作性不仅提高了区块链的灵活性和可扩展性，还促进了区块链生态的繁荣发展。









SOON 项目采用了模块化设计，包括 SOON Mainnet、SOON Stack 和 InterSOON 三大核心组件。SOON Mainnet 作为通用Layer 2解决方案，提供高性能执行环境；SOON Stack 则是一套可互操作的工具集合，支持在任何基础Layer 1上部署和运行SVM Layer 2；InterSOON 作为跨链消息传递协议，确保不同区块链网络之间的顺畅交互。这种模块化设计使得SOON项目具有高度的灵活性和可扩展性，能够适应不断变化的市场需求。













代币名称 ：SOON

初始总供应量 ：10 亿枚

年通胀率：3%









社区 ：51%，通过公平发行和长期支持者奖励分配。

生态系统 ：25%，用于支持生态系统的发展和合作伙伴关系。

空投与流动性 ：8%，用于吸引新用户和提供交易所流动性。

基金会/国库 ：6%，用于项目的长期可持续发展和运营。

团队与合作开发者：10%，奖励核心团队和早期贡献者。













治理：持有者可参与 SOON Mainnet 和 SOON Stack 的关键决策，包括协议升级、资源分配和奖励机制等。





生态激励：激励开发者和生态系统项目，鼓励创新和参与。





质押：通过质押 $SOON 提供网络安全性，质押者可获得年化 3% 的奖励。









SOON 通过引入解耦的 SVM 架构、高性能并行处理、多链支持和灵活的模块化设计，提供了一个高性能、可扩展的 Layer 2 解决方案。其创新的代币经济模型和社区参与机制，为区块链生态系统的发展注入了新的活力。随着更多 Layer 1 的支持和技术的不断完善，SOON 有望在区块链领域实现更广泛的应用和影响。





免责声明：本资料不提供有关投资、税务、法律、财务、会计、咨询或任何其他相关服务的建议，也不是购买、出售或持有任何资产的建议。MEXC 新手学院仅提供信息参考，不构成任何投资建议，请确保充分了解所涉及的风险并谨慎投资，用户一切投资行为与本站无关。



