什么是SNT？StatusNetwork数字资产简介

StatusNetwork代币（SNT）是一种基于区块链的加密货币，为Status去中心化平台提供动力，该平台专注于在以太坊网络上安全、私密且不受审查的通信和与去中心化应用程序（dApps）的交互。SNT于2017年6月推出，由StatusNetwork团队开发，旨在应对数字通信领域对隐私、用户主权和开放访问日益增长的需求。凭借其点对点技术基础，SNT使用户能够发送加密消息、访问dApps并管理数字资产，同时保持对其数据和数字身份的控制。Status应用程序既是一个即时通讯工具，也是通往以太坊生态系统的门户，这使得SNT成为寻求隐私、安全性和与Web3服务无缝交互的StatusNetwork用户的关键实用代币。

StatusNetwork于2017年由Jarrad Hope和Carl Bennetts创立，他们都在软件开发和区块链技术方面拥有丰富的经验。创始团队的愿景是创建一个使个人能够自由通信和交易的平台，无需中介或集中控制。他们在开源开发和密码学方面的背景促使StatusNetwork项目专注于隐私、去中心化和用户赋权。

自成立以来，StatusNetwork已经实现了多个显著的里程碑。该项目在2017年6月的ICO中筹集了9900万美元，成为当时规模最大的代币销售之一。StatusNetwork推出了其开源的移动以太坊客户端，使用户能够直接从智能手机与dApps交互并发送加密消息。团队还推出了Status Keycard，这是一种用于安全密钥管理的硬件钱包，并继续扩展平台功能，包括社区治理和节点激励。这些发展使StatusNetwork成为去中心化通信和Web3访问领域的先驱。

SNT生态系统由几个相互关联的产品组成，旨在为注重隐私的用户和Web3爱好者提供全面的解决方案。

Status应用程序是StatusNetwork的旗舰产品，充当安全信使、加密钱包和dApp浏览器。用户可以在单一、用户友好的界面内发送端到端加密消息、管理基于以太坊的资产并访问各种去中心化应用程序。该应用程序利用点对点协议确保隐私和抗审查性，并可在移动和桌面平台上使用。

Keycard是由StatusNetwork开发的一种硬件钱包，为用户提供安全的离线存储私钥功能。它与Status应用程序无缝集成，允许用户以增强的安全性授权交易和管理SNT资产。Keycard的开源设计以及与其他以太坊钱包的兼容性使其成为保护数字资产的多功能工具。

StatusNetwork采用去中心化治理模式，使SNT持有者能够提议并对平台升级、功能添加和社区计划进行投票。此外，网络激励用户运行节点，为平台的弹性和去中心化做出贡献。节点运营商可以获得SNT奖励，进一步协调社区和网络长期可持续发展的利益。

这些组件共同创建了一个综合环境，在其中SNT作为实用代币推动所有StatusNetwork的交互，从消息传递和支付到治理和网络安全。

数字通信和Web3领域面临几个关键挑战，StatusNetwork SNT旨在解决这些问题：

用户常常在传统消息平台上遇到监控、数据收集和审查问题。这破坏了表达自由并使敏感信息暴露给第三方。

大多数通信和金融平台由集中实体控制，存在数据泄露、服务中断和任意限制的风险。

对于新用户来说，访问去中心化应用程序和管理数字资产可能复杂且令人畏惧，这限制了Web3生态系统的增长。

StatusNetwork SNT通过其去中心化的点对点架构解决了这些痛点，该架构支持私密、抗审查的通信；消除了对集中中介的依赖；并提供了通往以太坊生态系统的直观入口。通过利用区块链技术，SNT赋予StatusNetwork用户控制其数据、参与治理和访问不断增长的去中心化服务套件的能力。

StatusNetwork代币（SNT）的总发行量（最大供应量）为6,804,870,174 SNT。当前流通供应量根据数据来源和更新时间在3,470,483,788 SNT至4,015,362,871 SNT之间。

- 流通供应量：根据流通供应量数据（68亿SNT中的34.7亿至40亿SNT），大约51%至59%的总StatusNetwork供应量目前处于流通状态。

- 未流通供应量：剩余的41%至49%SNT代币尚未流通，可能保留用于未来的StatusNetwork用途、生态系统激励或由项目持有。

- ICO和初始分配：StatusNetwork SNT ICO于2017年6月20日举行，筹集了9900万美元。投资者以1 ETH兑换100,000 SNT的比例获得代币，初始价格为每个SNT 0.0365美元。

- 未来发行：托管和管理节点的StatusNetwork利益相关者可以赚取额外的SNT代币，表明除了初始销售外还有持续的分配机制。

在StatusNetwork生态系统内，SNT具有多种功能：

- 实用代币：用于访问Status应用程序内的高级功能，例如用户名注册和治理参与。

- 治理：SNT持有者可以提议并对StatusNetwork平台升级、功能添加和社区计划进行投票。

- 激励：节点运营商和贡献者可以通过支持StatusNetwork基础设施和开发赚取SNT。

- 流通时间表和解锁时间线

在ICO时，很大一部分SNT进入流通，其余部分将根据StatusNetwork生态系统增长、激励和项目开发的需要在未来释放。解锁时间表旨在确保市场稳定和长期可持续性。

- 治理和质押机制

StatusNetwork SNT实施去中心化治理模式，允许代币持有者通过链上投票参与决策。虽然质押机制未在提供的资料中详细说明，但节点运营商可以通过为网络安全和弹性做出贡献赚取SNT奖励。

StatusNetwork SNT在去中心化通信和Web3访问领域是一项创新解决方案，通过其注重隐私的信使、集成钱包和开放治理模型解决了关键挑战。随着其不断发展的生态系统和活跃的社区，SNT展示了显著潜力，能够改变StatusNetwork用户与数字资产和去中心化应用程序交互的方式。准备好开始交易SNT了吗？我们全面的“SNT交易完整指南：从入门到实际操作”将引导您了解所需的一切——从StatusNetwork SNT基础知识和钱包设置到高级交易策略和风险管理技术。无论您是加密货币新手还是经验丰富的交易者，本逐步指南都将为您提供MEXC安全平台上的知识。立即探索如何最大化您的SNT潜力！