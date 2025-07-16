什么是 Side Protocol？比特币金融新基建详解指南













Side Protocol 是比特币的扩展层，也是首个与比特币完全兼容的 dPoS（委托权益证明）Layer 1 区块链，旨在引领比特币金融的未来发展。它结合了比特币的安全性与高性能网络的可扩展性，为去中心化应用（dApp）开发提供了全新的基础设施。Side Protocol 致力于吸引全球数十亿用户，并推动 BTC 成为全球公认的主流货币。





Side Protocol 具有以下核心特性：

完全兼容比特币资产 ，无需跨链桥接即可流通 BTC。

采用 dPoS 共识机制 ，实现高效、安全、可扩展的链上治理。

模块化架构设计 ，支持灵活扩展，便于开发者构建丰富的 DeFi、支付、资产管理等应用。

以比特币为核心的互联网基础设施，致力于支持全球数十亿用户。

通过 Side Protocol，比特币不仅是一种储值手段，更成为一个完整金融生态的支撑力量。









在 Side Protocol 的生态系统中，虽然 BTC 是所有产品的主要资产，但 $SIDE 是 Side Protocol 协议的原生功能型代币，承担着至关重要的角色，主要体现在以下几个方面：













Side Protocol 作为比特币的金融扩展层，拥有明确的协议收入模型。通过 Side Finance、Side Chain、Side Hub、Side Bridge、原生 DEX 及未来更多产品产生的手续费收入，协议会定期回购并销毁 SIDE 代币，从而形成通缩机制，持续提升 SIDE 的稀缺性与价值。









在 Side 网络中，除了使用 BTC，用户也可以选择使用 SIDE 代币支付交易手续费。所有网络操作（如转账、合约执行等）都会产生费用，既用于奖励节点参与者，也帮助抵御垃圾交易和拒绝服务攻击，保障网络的安全与稳定。









Side Chain 是 Side Protocol 架构中至关重要的部分，采用无需许可的 PoS（权益证明）机制运作，并支持协议内委托。用户可以将持有的 SIDE 代币委托给验证节点，不仅能获得质押奖励，还能积极参与维护网络的安全和运行稳定。









持有 $SIDE 的用户有权参与协议的去中心化治理，包括对重要网络决策进行投票，例如调整协议参数、执行系统升级、管理社区金库资金分配等。通过 SIDE 代币社区真正掌握了 Side Protocol 的未来方向。









早在 2024 年 11 月，Side Protocol 开展了 Genesis Drop 活动，这是为了回馈早期用户、建设者与合作伙伴而进行的首次代币分发活动。





根据 Side Protocol 官方 公布信息显示 ，此次活动空投了总量 1 亿枚 SIDE 代币，具体分配比例如下表所示：





类别 分配比例 条件 备注 Bitcoin 活跃用户 30% 过去网络手续费支出>0.005 BTC 50,000个地址上限，每个地址600 $SIDE NFT 社区成员 10.50% 受邀NFT社区成员 覆盖BTC、Cosmos、Solana、Ethereum生态 ATOM 质押者 15% Cosmos生态$ATOM质押用户 包括Hydro用户 Testnet Insiders 32% 完成测试网任务提交地址者 分11个奖励等级，无FCFS限制 验证人 & 桥运营者 指定奖励 积极参与测试网节点和跨链桥运营者 需在Discord沟通，手动分发 公共物资贡献者 1% 支持AEZ公共物资项目参与者 包括DoraHacks捐赠者、投票者、$DORA质押者 社交活动参与者 5% 社交白名单活动 详情待公布





Side Protocol 正在重新定义比特币在链上的应用可能性。而代币 SIDE 作为连接这一切的核心力量，既代表着网络的治理权和参与权，也承载着价值增长潜力。Genesis Drop 不仅是一次空投，更是成为 Side 生态早期建设者的机会。









作为首个完全兼容比特币的 dPoS Layer 1 区块链，Side Protocol 不仅扩展了比特币的应用边界，还为全球用户打造了一个高性能、安全、去中心化的金融基础设施。通过 SIDE 代币的价值捕获、网络激励、治理赋能等多元机制，Side 构建了一个充满活力与成长潜力的生态体系。





免责声明：本资料不提供有关投资、税务、法律、财务、会计、咨询或任何其他相关服务的建议，也不是购买、出售或持有任何资产的建议。MEXC 新手学院仅提供信息参考，不构成任何投资建议，请确保充分了解所涉及的风险并谨慎投资，用户一切投资行为与本站无关。



