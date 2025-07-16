什么是Shardeum (SHM)？解析2025年最新的“自动扩容区块链”

在区块链技术飞速发展的今天，可扩展性仍是最大挑战之一。尽管加密货币和去中心化应用越来越受欢迎，但高昂的交易费用和有限的吞吐量阻碍了它们的广泛应用。Shardeum 作为解决这些问题的创新方案，正在脱颖而出，通过革命性的技术为区块链网络提供了前所未有的扩展能力，同时保持去中心化和安全性。 1. Shardeum 是什么？SHM 代币与区块链平台解析 Shardeum 是一个基于 EVM 的 Laye在区块链技术飞速发展的今天，可扩展性仍是最大挑战之一。尽管加密货币和去中心化应用越来越受欢迎，但高昂的交易费用和有限的吞吐量阻碍了它们的广泛应用。Shardeum 作为解决这些问题的创新方案，正在脱颖而出，通过革命性的技术为区块链网络提供了前所未有的扩展能力，同时保持去中心化和安全性。 1. Shardeum 是什么？SHM 代币与区块链平台解析 Shardeum 是一个基于 EVM 的 Laye
在区块链技术飞速发展的今天，可扩展性仍是最大挑战之一。尽管加密货币和去中心化应用越来越受欢迎，但高昂的交易费用和有限的吞吐量阻碍了它们的广泛应用。Shardeum 作为解决这些问题的创新方案，正在脱颖而出，通过革命性的技术为区块链网络提供了前所未有的扩展能力，同时保持去中心化和安全性。

1. Shardeum 是什么？SHM 代币与区块链平台解析


Shardeum 是一个基于 EVM 的 Layer 1 区块链，其独特之处在于能通过增加更多节点实现网络扩展(水平扩展)，并支持多笔交易同时处理，保持永久低廉的交易费用。通过利用动态状态分片和自动扩容技术，Shardeum 解决了现有区块链难以匹配 Web2 可扩展性的根本限制。SHM 是 Shardeum 网络的原生代币，用于支付交易费用、质押验证、治理参与和奖励分配。

1.1 Shardeum 和 SHM 代币有什么关系？

Shardeum 指的是整个区块链平台和基础设施，而 SHM 是这个网络的原生加密货币，类似于以太坊与 ETH 的关系。SHM 在 Shardeum 生态系统中具有多种功能，包括作为主要交换媒介、支付交易和 gas 费用、参与网络治理以及为验证者提供质押和奖励机制。

2. Shardeum 的 5 大技术特点：解决区块链可扩展性问题


1）动态状态分片技术：Shardeum 将网络在协议层分成多个分片，每个分片能独立处理交易。与传统区块链中交易在单一链上顺序处理不同，Shardeum 的方法实现了并行交易执行，显著提高网络吞吐量，同时保持原子可组合性

2）自动扩容能力：作为行业首创，Shardeum 具备根据实时网络需求调整容量的自动扩容功能。当交易量增加时，Shardeum 动态扩展更多分片处理负载，确保性能保持高水平而不影响速度或成本。系统每 60 秒测量网络负载并自主调整所需验证节点数量

3）线性扩展与低交易费：通过无区块交易处理和动态状态分片的结合，Shardeum 实现真正的线性扩展。例如，如果 100 个节点提供 50 TPS，那么 200 个节点将提供 100 TPS。由于 Shardeum 自动线性扩展，无论需求如何，都能保持低网络维护成本，为终端用户带来持续低廉的费用

4）跨分片原子可组合性：与许多分片网络不同，Shardeum 保持了在一个交易中调用多个智能合约并将它们链接在一起的能力，即使这些合约分布在不同分片上。这提供更好的用户体验和更低的交易成本，用户可以在单一交易中执行复杂操作

5）EVM兼容性与低门槛验证节点：Shardeum 基于 EVM，与以太坊的工具、钱包和智能合约生态系统兼容。这种兼容性使开发者可以轻松将以太坊应用移植到 Shardeum，无需学习新的编程语言或框架。同时，Shardeum 降低了运行验证节点的硬件要求门槛，使更多社区成员能够参与，增强去中心化程度

3. SHM 代币经济学与 Shardeum 网络功能


随着 2025 年初的代币生成事件 (TGE)，Shardeum 转向了动态响应供应模型，初始供应量为 2.49 亿 SHM，分布如下：
  • 销售部分：9,144 万 SHM (36.72%) - 3 个月锁定期后 2 年每日线性释放
  • 团队部分：7,620 万 SHM (30.6%) - 3 个月锁定期后 2 年每日线性释放
  • 基金会：5,588 万 SHM (22.44%) - TGE 时解锁
  • 生态系统与空投：2,548 万 SHM (10.23%) - TGE 时解锁

SHM 代币 在 Shardeum 生态系统中具有多种重要功能：
  • 质押：验证者质押 SHM 参与网络，如节点行为不当，质押金额可被削减，确保网络安全。
  • 交易费用：SHM 用于支付 Shardeum 网络的交易和 Gas 费用，所有费用被销毁，创造通缩机制。
  • 治理：SHM 持有者可以参与网络治理，对提案和网络参数变更进行投票。
  • 奖励：SHM 作为网络参与奖励分发，包括验证者奖励和生态系统激励。

4. 如何在 MEXC 购买 SHM 代币：交易指南步骤


对于有兴趣购买 SHM 代币的投资者，MEXC 提供了安全可靠、费率超低、用户体验优质的交易平台。以下是在 MEXC 上购买 SHM 的步骤指南：

MEXC交易平台购买步骤


1）注册MEXC账户：访问 MEXC 官方网站，完成注册流程。
2）充值资金：向 MEXC 账户充值 USDT。
3）查找SHM交易对：在 MEXC 交易区域，搜索 "SHM"，将看到 SHM/USDT 交易对。
4）下单购买：确定想购买的 SHM 数量和价格，然后确认交易。

使用MEXC交易SHM的优势


1）高流动性：MEXC 提供深度订单簿，实现快速交易执行
2）用户友好界面：平台设计直观，适合初学者和有经验的交易者
3）强大的安全措施：多层安全措施保护您的资产
4）全天候客户支持：随时提供所需帮助
5）具有竞争力的费用结构：与其他交易所相比，MEXC 提供合理的交易费用

5. 参与 Shardeum 空投活动，赢取 SHM 代币奖励


想要获得免费的 SHM 代币？MEXC 现正举办 Shardeum 专属空投活动！只需完成简单的任务，您就有机会分享丰厚奖励。参与这个革命性的自动扩容区块链项目，体验区块链可扩展性的未来。不要错过机会，立即访问 MEXC 的 Airdrop+ 页面，加入这个低费用、高性能智能合约平台的未来！

立即报名参与 Shardeum 空投活动 >>

Shardeum 代表了区块链技术的重大突破，提供了一个能实现可扩展性而不牺牲去中心化或安全性的解决方案。其能够无论网络拥堵如何都保持持续低廉的交易费用，为以前在其他区块链上不可行的应用开辟了道路。随着主网即将发布，Shardeum 有望成为下一代去中心化应用的领先平台，支持 Web3 向数十亿用户扩展的真正可扩展、安全的解决方案。

免责声明：本资料不提供有关投资、税务、法律、财务、会计、咨询或任何其他相关服务的建议，也不是购买、出售或持有任何资产的建议。MEXC 新手学院仅提供信息参考，不构成任何投资建议，请确保充分了解所涉及的风险并谨慎投资，用户一切投资行为与本站无关。

