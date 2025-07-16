什么是Shardeum (SHM)？解析2025年最新的“自动扩容区块链”





在区块链技术飞速发展的今天，可扩展性仍是最大挑战之一。尽管加密货币和去中心化应用越来越受欢迎，但高昂的交易费用和有限的吞吐量阻碍了它们的广泛应用。Shardeum 作为解决这些问题的创新方案，正在脱颖而出，通过革命性的技术为区块链网络提供了前所未有的扩展能力，同时保持去中心化和安全性。









Shardeum 是一个基于 EVM 的 Layer 1 区块链，其独特之处在于能通过增加更多节点实现网络扩展(水平扩展)，并支持多笔交易同时处理，保持永久低廉的交易费用。通过利用动态状态分片和自动扩容技术，Shardeum 解决了现有区块链难以匹配 Web2 可扩展性的根本限制。SHM 是 Shardeum 网络的原生代币，用于支付交易费用、质押验证、治理参与和奖励分配。





Shardeum 指的是整个区块链平台和基础设施，而 SHM 是这个网络的原生加密货币，类似于以太坊与 ETH 的关系。SHM 在 Shardeum 生态系统中具有多种功能，包括作为主要交换媒介、支付交易和 gas 费用、参与网络治理以及为验证者提供质押和奖励机制。









1）动态状态分片技术：Shardeum 将网络在协议层分成多个分片，每个分片能独立处理交易。与传统区块链中交易在单一链上顺序处理不同，Shardeum 的方法实现了并行交易执行，显著提高网络吞吐量，同时保持原子可组合性





2）自动扩容能力：作为行业首创，Shardeum 具备根据实时网络需求调整容量的自动扩容功能。当交易量增加时，Shardeum 动态扩展更多分片处理负载，确保性能保持高水平而不影响速度或成本。系统每 60 秒测量网络负载并自主调整所需验证节点数量





3）线性扩展与低交易费：通过无区块交易处理和动态状态分片的结合，Shardeum 实现真正的线性扩展。例如，如果 100 个节点提供 50 TPS，那么 200 个节点将提供 100 TPS。由于 Shardeum 自动线性扩展，无论需求如何，都能保持低网络维护成本，为终端用户带来持续低廉的费用





4）跨分片原子可组合性：与许多分片网络不同，Shardeum 保持了在一个交易中调用多个智能合约并将它们链接在一起的能力，即使这些合约分布在不同分片上。这提供更好的用户体验和更低的交易成本，用户可以在单一交易中执行复杂操作





5）EVM兼容性与低门槛验证节点：Shardeum 基于 EVM，与以太坊的工具、钱包和智能合约生态系统兼容。这种兼容性使开发者可以轻松将以太坊应用移植到 Shardeum，无需学习新的编程语言或框架。同时，Shardeum 降低了运行验证节点的硬件要求门槛，使更多社区成员能够参与，增强去中心化程度









随着 2025 年初的代币生成事件 (TGE)，Shardeum 转向了动态响应供应模型，初始供应量为 2.49 亿 SHM，分布如下：

销售部分 ：9,144 万 SHM (36.72%) - 3 个月锁定期后 2 年每日线性释放

团队部分 ：7,620 万 SHM (30.6%) - 3 个月锁定期后 2 年每日线性释放

基金会 ：5,588 万 SHM (22.44%) - TGE 时解锁

生态系统与空投：2,548 万 SHM (10.23%) - TGE 时解锁





SHM 代币 在 Shardeum 生态系统中具有多种重要功能：

质押 ：验证者质押 SHM 参与网络，如节点行为不当，质押金额可被削减，确保网络安全。

交易费用 ：SHM 用于支付 Shardeum 网络的交易和 Gas 费用，所有费用被销毁，创造通缩机制。

治理 ：SHM 持有者可以参与网络治理，对提案和网络参数变更进行投票。

奖励：SHM 作为网络参与奖励分发，包括验证者奖励和生态系统激励。









对于有兴趣购买 SHM 代币的投资者，MEXC 提供了安全可靠、费率超低、用户体验优质的交易平台。以下是在 MEXC 上购买 SHM 的步骤指南：









1）注册MEXC账户：访问 MEXC 官方网站，完成注册流程。

2）充值资金：向 MEXC 账户充值 USDT。

查找SHM交易对：在 MEXC 交易区域，搜索 "SHM"，将看到 3）：在 MEXC 交易区域，搜索 "SHM"，将看到 SHM/USDT 交易对。

4）下单购买：确定想购买的 SHM 数量和价格，然后确认交易。









1）高流动性：MEXC 提供深度订单簿，实现快速交易执行

2）用户友好界面：平台设计直观，适合初学者和有经验的交易者

3）强大的安全措施：多层安全措施保护您的资产

4）全天候客户支持：随时提供所需帮助

5）具有竞争力的费用结构：与其他交易所相比，MEXC 提供合理的交易费用









想要获得免费的 SHM 代币？MEXC 现正举办 Shardeum 专属空投活动！只需完成简单的任务，您就有机会分享丰厚奖励。参与这个革命性的自动扩容区块链项目，体验区块链可扩展性的未来。不要错过机会，立即访问 MEXC 的 Airdrop+ 页面，加入这个低费用、高性能智能合约平台的未来！









Shardeum 代表了区块链技术的重大突破，提供了一个能实现可扩展性而不牺牲去中心化或安全性的解决方案。其能够无论网络拥堵如何都保持持续低廉的交易费用，为以前在其他区块链上不可行的应用开辟了道路。随着主网即将发布，Shardeum 有望成为下一代去中心化应用的领先平台，支持 Web3 向数十亿用户扩展的真正可扩展、安全的解决方案。



