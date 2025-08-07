什么是REX？数字资产简介

REX 是一种基于区块链的加密货币，为REVOX.AI去中心化平台提供动力，该平台专注于通过无需许可的机器学习基础设施构建Web3的共享AI界面。REX旨在应对对可扩展、去中心化的AI解决方案日益增长的需求，使用户和开发者能够使用模块化代理构建和创新去中心化的AI应用程序。凭借其强大的技术基础，REX允许用户访问和与AI驱动的产品和服务交互，同时确保在Web3生态系统中的安全性、速度和成本效益。

REX由REVOX.AI背后的团队创立，这个团队由具有人工智能、区块链技术和去中心化应用开发背景的经验丰富的专业人士组成。创始团队的愿景是通过利用区块链实现透明和无需许可的创新来普及先进AI工具的访问。自成立以来，REVOX.AI已经取得了几个重要的里程碑，包括：

推出了其旗舰超级应用 Web3 GPT Lense ，以及 智能钱包 和 ReadON DAO APP ，这些应用共吸引了全球超过2100万REX用户。

，以及 和 ，这些应用共吸引了全球超过2100万REX用户。 构建了一个无需许可的机器学习基础设施，使开发者能够通过模块化代理创建去中心化的AI应用程序。

作为AI和Web3交叉领域的创新者获得认可，确立了REX作为去中心化AI领域的领先解决方案提供商的地位。

REX生态系统由多个相互关联的产品组成，旨在为寻求去中心化AI能力的开发者、用户和组织提供全面的解决方案：

Web3 GPT Lense:

这款旗舰超级应用是REX生态系统的主要应用，允许用户通过友好的界面与AI驱动的服务和应用进行交互。它建立在无需许可的机器学习基础设施之上，可以无缝访问去中心化的AI工具，确保可扩展性和安全性。拥有超过2100万用户，Web3 GPT Lense是去中心化AI应用市场中的领先解决方案。 智能钱包:

智能钱包通过提供安全、AI增强的钱包服务扩展了REX生态系统。用户可以管理数字资产，与去中心化应用交互，并受益于AI驱动的安全功能。钱包与更广泛的REVOX.AI基础设施的集成创造了无缝且高效的用户体验。 ReadON DAO APP:

该组件满足了去中心化治理和社区参与的需求。通过创新的DAO（去中心化自治组织）功能，REX用户可以参与决策、提出升级建议并支持生态系统的增长。ReadON DAO APP代表了AI领域去中心化治理的独特方法。

这些产品共同创造了一个综合环境，其中REX作为实用代币推动所有互动，促进了一个自我维持且快速增长的REX生态系统。

去中心化AI领域面临几个关键挑战，REX旨在解决这些问题：

AI基础设施的集中化:

传统的AI平台通常由少数大型实体控制，导致访问受限、成本高昂以及潜在的偏见。这种集中化限制了创新和透明度，影响了开发者和最终用户。REX的无需许可基础设施实现了民主化访问，使任何人无需看门人即可构建和部署AI应用。 Web3 AI解决方案的互操作性缺乏:

许多现有的AI解决方案是孤立的，使得应用之间难以安全地通信或共享数据。这种碎片化阻碍了复杂、跨平台AI服务的发展。REX的模块化代理架构实现了无缝互操作性，使不同的应用能够高效协作和共享资源。 社区治理和参与的障碍:

用户和开发者往往对AI平台的方向影响有限。这种缺乏透明度可能会抑制创新并侵蚀信任。通过ReadON DAO APP，REX赋予其社区参与治理、提出变更建议并推动REX生态系统增长的权利。

通过利用区块链和无需许可的机器学习，REX提供了一种安全、高效且透明的解决方案，改变了用户和开发者与去中心化AI互动的方式。

数字代币REX的总发行量（最大供应量）为3,000,000,000（30亿）枚代币，截至2025年8月6日，当前流通供应量为1,951,539,276（约19.5亿）枚代币。这意味着大约65%的REX总供应量目前已在流通。比例分配细节（如分配给团队、投资者、生态系统或储备的比例）在可用搜索结果中未明确说明。唯一提到的具体分配事件是向某些用户空投了3,860枚REX代币，但这只是总供应量的一小部分，无法提供整体分配结构的洞察。

可用数据摘要：

总（最大）供应量： 3,000,000,000 REX

3,000,000,000 REX 流通供应量： 1,951,539,276 REX

1,951,539,276 REX 空投示例：向用户分发了3,860枚REX

要获取比例分配的完整明细（例如，团队、投资者、生态系统、储备），您需要查阅官方的REX白皮书或代币经济学文档，这并未包含在提供的搜索结果中。

在REVOX.AI生态系统中，REX具有多种功能：

交易费用 ：用于支付AI服务使用和应用交互费用。

：用于支付AI服务使用和应用交互费用。 治理 ：REX代币持有者可以参与DAO治理，对提案和协议升级进行投票。

：REX代币持有者可以参与DAO治理，对提案和协议升级进行投票。 质押和激励：用户可以质押REX以赚取奖励或获得高级功能（具体APY和质押机制在可用数据中未详细说明）。

目前的流通供应量约为REX总供应量的65%，但详细的解锁计划和归属期在可用来源中未明确说明。

REX通过ReadON DAO APP实施基于DAO的治理模型，允许REX代币持有者提议并对生态系统变更进行投票。质押机制有所提及，但在可用数据中未详细描述。

REX在去中心化AI领域是一项创新解决方案，通过其无需许可的机器学习基础设施和模块化代理架构解决了关键挑战。凭借快速增长的用户群和一系列相互关联的产品，REX展示了在Web3时代改变开发者和用户与AI互动方式的巨大潜力。

准备开始交易REX了吗？我们的综合指南《REX交易完全指南：从入门到实际交易》将引导您了解所需的一切——从REX基础知识和钱包设置到高级交易策略和风险管理技巧。无论您是加密货币新手还是经验丰富的交易者，本逐步指南都将在MEXC的安全平台上为您提供知识。立即发现如何最大化您的REX潜力！