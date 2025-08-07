REX到底是什么？为什么你应该关注？ REX 是一种基于区块链的加密货币，为REVOX.AI去中心化平台提供动力，该平台专注于通过无需许可的机器学习基础设施构建Web3的共享AI界面。REX旨在应对对可扩展、去中心化的AI解决方案日益增长的需求，使用户和开发者能够使用模块化代理构建和创新去中心化的AI应用程序。凭借其强大的技术基础，REX允许用户访问和与AI驱动的产品和服务交互，同时确保在Web3REX到底是什么？为什么你应该关注？ REX 是一种基于区块链的加密货币，为REVOX.AI去中心化平台提供动力，该平台专注于通过无需许可的机器学习基础设施构建Web3的共享AI界面。REX旨在应对对可扩展、去中心化的AI解决方案日益增长的需求，使用户和开发者能够使用模块化代理构建和创新去中心化的AI应用程序。凭借其强大的技术基础，REX允许用户访问和与AI驱动的产品和服务交互，同时确保在Web3
新手学院/Learn/币圈脉动/什么是REX？数字资产简介

什么是REX？数字资产简介

2025年8月7日MEXC
0m
REVOX
REX$0.0003195+5.97%
Sleepless AI
AI$0.06365+1.22%
DAO Maker
DAO$0.07945+1.48%
RWAX
APP$0.0011094+36.20%

REX到底是什么？为什么你应该关注？

REX 是一种基于区块链的加密货币，为REVOX.AI去中心化平台提供动力，该平台专注于通过无需许可的机器学习基础设施构建Web3的共享AI界面。REX旨在应对对可扩展、去中心化的AI解决方案日益增长的需求，使用户和开发者能够使用模块化代理构建和创新去中心化的AI应用程序。凭借其强大的技术基础，REX允许用户访问和与AI驱动的产品和服务交互，同时确保在Web3生态系统中的安全性、速度和成本效益。

认识团队：谁在构建REX及其过往记录

REX由REVOX.AI背后的团队创立，这个团队由具有人工智能、区块链技术和去中心化应用开发背景的经验丰富的专业人士组成。创始团队的愿景是通过利用区块链实现透明和无需许可的创新来普及先进AI工具的访问。自成立以来，REVOX.AI已经取得了几个重要的里程碑，包括：

  • 推出了其旗舰超级应用Web3 GPT Lense，以及智能钱包ReadON DAO APP，这些应用共吸引了全球超过2100万REX用户。
  • 构建了一个无需许可的机器学习基础设施，使开发者能够通过模块化代理创建去中心化的AI应用程序。
  • 作为AI和Web3交叉领域的创新者获得认可，确立了REX作为去中心化AI领域的领先解决方案提供商的地位。

REX生态系统：使其运作的产品

REX生态系统由多个相互关联的产品组成，旨在为寻求去中心化AI能力的开发者、用户和组织提供全面的解决方案：

  1. Web3 GPT Lense:
    这款旗舰超级应用是REX生态系统的主要应用，允许用户通过友好的界面与AI驱动的服务和应用进行交互。它建立在无需许可的机器学习基础设施之上，可以无缝访问去中心化的AI工具，确保可扩展性和安全性。拥有超过2100万用户，Web3 GPT Lense是去中心化AI应用市场中的领先解决方案。
  2. 智能钱包:
    智能钱包通过提供安全、AI增强的钱包服务扩展了REX生态系统。用户可以管理数字资产，与去中心化应用交互，并受益于AI驱动的安全功能。钱包与更广泛的REVOX.AI基础设施的集成创造了无缝且高效的用户体验。
  3. ReadON DAO APP:
    该组件满足了去中心化治理和社区参与的需求。通过创新的DAO（去中心化自治组织）功能，REX用户可以参与决策、提出升级建议并支持生态系统的增长。ReadON DAO APP代表了AI领域去中心化治理的独特方法。

这些产品共同创造了一个综合环境，其中REX作为实用代币推动所有互动，促进了一个自我维持且快速增长的REX生态系统。

REX解决的实际问题（附实例）

去中心化AI领域面临几个关键挑战，REX旨在解决这些问题：

  1. AI基础设施的集中化:
    传统的AI平台通常由少数大型实体控制，导致访问受限、成本高昂以及潜在的偏见。这种集中化限制了创新和透明度，影响了开发者和最终用户。REX的无需许可基础设施实现了民主化访问，使任何人无需看门人即可构建和部署AI应用。
  2. Web3 AI解决方案的互操作性缺乏:
    许多现有的AI解决方案是孤立的，使得应用之间难以安全地通信或共享数据。这种碎片化阻碍了复杂、跨平台AI服务的发展。REX的模块化代理架构实现了无缝互操作性，使不同的应用能够高效协作和共享资源。
  3. 社区治理和参与的障碍:
    用户和开发者往往对AI平台的方向影响有限。这种缺乏透明度可能会抑制创新并侵蚀信任。通过ReadON DAO APP，REX赋予其社区参与治理、提出变更建议并推动REX生态系统增长的权利。

通过利用区块链和无需许可的机器学习，REX提供了一种安全、高效且透明的解决方案，改变了用户和开发者与去中心化AI互动的方式。

REX代币经济学：供应、分配及您的收益

总供应量和分配结构

数字代币REX的总发行量（最大供应量）为3,000,000,000（30亿）枚代币，截至2025年8月6日，当前流通供应量为1,951,539,276（约19.5亿）枚代币。这意味着大约65%的REX总供应量目前已在流通。比例分配细节（如分配给团队、投资者、生态系统或储备的比例）在可用搜索结果中未明确说明。唯一提到的具体分配事件是向某些用户空投了3,860枚REX代币，但这只是总供应量的一小部分，无法提供整体分配结构的洞察。

可用数据摘要：

  • 总（最大）供应量：3,000,000,000 REX
  • 流通供应量：1,951,539,276 REX
  • 空投示例：向用户分发了3,860枚REX

要获取比例分配的完整明细（例如，团队、投资者、生态系统、储备），您需要查阅官方的REX白皮书或代币经济学文档，这并未包含在提供的搜索结果中。

代币效用和用例

在REVOX.AI生态系统中，REX具有多种功能：

  • 交易费用：用于支付AI服务使用和应用交互费用。
  • 治理：REX代币持有者可以参与DAO治理，对提案和协议升级进行投票。
  • 质押和激励：用户可以质押REX以赚取奖励或获得高级功能（具体APY和质押机制在可用数据中未详细说明）。

流通计划和解锁时间表

目前的流通供应量约为REX总供应量的65%，但详细的解锁计划和归属期在可用来源中未明确说明。

治理和质押机制

REX通过ReadON DAO APP实施基于DAO的治理模型，允许REX代币持有者提议并对生态系统变更进行投票。质押机制有所提及，但在可用数据中未详细描述。

底线：REX值得您的关注吗？

REX在去中心化AI领域是一项创新解决方案，通过其无需许可的机器学习基础设施和模块化代理架构解决了关键挑战。凭借快速增长的用户群和一系列相互关联的产品，REX展示了在Web3时代改变开发者和用户与AI互动方式的巨大潜力。

准备开始交易REX了吗？我们的综合指南《REX交易完全指南：从入门到实际交易》将引导您了解所需的一切——从REX基础知识和钱包设置到高级交易策略和风险管理技巧。无论您是加密货币新手还是经验丰富的交易者，本逐步指南都将在MEXC的安全平台上为您提供知识。立即发现如何最大化您的REX潜力！

热门文章

什么是 MEXC 市场异动数据

什么是 MEXC 市场异动数据

1. 什么是市场异动数据MEXC 市场异动数据实时监测并展示特定时间段内价格大幅波动的交易对信息。通过追踪各币种的价格变动状态和关键指标，帮助交易者快速发现潜在交易机会，提升交易决策效率。不同的市场事件将会触发不同的交易对状态。下表汇总了您在市场异动榜上可能看到的状态及其对应的触发条件。状态将按照由近及远的时间顺序排列。状态类型过程市场行情新高今日新高24 小时内过去 1 分钟的最高价格 &#61

什么是 Aria Protocol？一文读懂首个将音乐 IP 版权代币化的 Web3 协议

什么是 Aria Protocol？一文读懂首个将音乐 IP 版权代币化的 Web3 协议

TL;DR1）Aria Protocol 通过将音乐版权转化为可交易的代币，让普通人也能投资此前仅限机构的 IP 资产。2）Aria Protocol 已筹集 1095 万美元，吸引超 4300 名投资者参与，由 Halborn 等机构完成安全审计。3）Aria Protocol 未来将支持可编程 IP，通过智能合约实现歌曲混音等衍生创作的自动化授权与收益分配。1. 什么是 Aria Protoc

掌握合约交易页面常用辅助功能，让你的合约交易更加得心应手

掌握合约交易页面常用辅助功能，让你的合约交易更加得心应手

在加密货币市场中，合约交易因其高杠杆、双向操作等特点，已经成为许多投资者提升资金利用率、把握市场机会的重要工具。为了帮助用户更高效地操作，MEXC 合约交易页面不仅提供了基础的下单功能，还配备了多种实用的辅助功能，涵盖仓位模式、通知提醒、快捷操作及数据展示等。本文将带您全面了解这些常用功能，帮助您在交易中更加得心应手。1.为什么要了解合约交易页面辅助功能？在现货交易中，投资者只能先买入再择机卖出；

合约爆仓相关常见问题专题汇总

合约爆仓相关常见问题专题汇总

1. 什么是强平？强平，即强制平仓，或称为爆仓，是指当平台自动关闭用户的仓位时发生的情况。在 MEXC 平台上，保证金比率是衡量用户仓位风险情况，是用户资产风险的指标。当保证金比率达到或超过 100% 时，系统将强制平仓用户的仓位。建议用户密切关注其保证金比率的变化，以避免被强平。2. 什么触发了 MEXC 的强平？MEXC 采用合理价格作为强平的触发标准。当合理价格达到强平价格时，强平机制将被触

热门加密动态

DOGE价格预测与深度分析：2030年能涨到50 USDT吗？

DOGE价格预测与深度分析：2030年能涨到50 USDT吗？

核心要点DOGE（狗狗币）是2013年诞生的工作量证明加密货币，最初作为玩笑币创立历史价格波动：从2015年的$0.0001到2021年$0.73的历史最高点专家预测2030年价格区间为$0.20至$3.03，远低于$50目标由于市值限制，2030年达到$50的可能性极低在MEXC交易所安全交易DOGE，享受零手续费和100%储备金保障 加密货币市场见证了无数令人惊叹的变革，而狗狗币（DOGE）无

什么是Dropee？答题游戏完全指南：每日一题赚取加密货币空投奖励

什么是Dropee？答题游戏完全指南：每日一题赚取加密货币空投奖励

核心要点（Key Takeaways）Dropee 是Telegram上增长最快的加密货币答题游戏，每天一题，答对获奖通过连击奖励机制，保持答题连胜可获得更高积分和空投资格游戏结合了区块链教育与"点击赚取"模式，预计在2025年11月推出代币掌握答题策略和参与社区，可大幅提升获得DROPEE代币空投的机会与MEXC交易所合作，为用户提供安全可靠的加密货币交易环境 什么是Dropee？揭秘Teleg

Solana（SOL）价格预测：2025-2030会涨到1000 USDT吗?

Solana（SOL）价格预测：2025-2030会涨到1000 USDT吗?

核心要点Solana (SOL) 于2020年3月推出时价格约为0.22美元，并在2025年1月达到294.33美元的历史最高点2030年价格预测范围从保守估计的436美元到看涨预测超过1,200美元区块链技术创新如历史证明机制使SOL每秒可处理65,000+笔交易DeFi采用、机构投资和网络升级等多重因素将影响长期加密货币价格走势MEXC为SOL提供最全面的交易体验，零手续费交易和强大的流动性引

一文读懂什么是隐私币：保护你的加密货币交易隐私

一文读懂什么是隐私币：保护你的加密货币交易隐私

核心要点隐私币通过先进的加密技术隐藏交易细节，比比特币提供更强的匿名性Monero、Zcash、Dash、Horizen和Decred是市场上领先的隐私币项目2023年至2025年间，Monero和Zcash的交易量增长了20%2025年末，Zcash价格从50美元以下暴涨至650美元MEXC提供业内最全面的隐私币交易对，拥有顶级流动性和100%储备金保障前言你有没有想过，比特币真的匿名吗？很多人

相关文章

什么是 MEXC 市场异动数据

什么是 MEXC 市场异动数据

1. 什么是市场异动数据MEXC 市场异动数据实时监测并展示特定时间段内价格大幅波动的交易对信息。通过追踪各币种的价格变动状态和关键指标，帮助交易者快速发现潜在交易机会，提升交易决策效率。不同的市场事件将会触发不同的交易对状态。下表汇总了您在市场异动榜上可能看到的状态及其对应的触发条件。状态将按照由近及远的时间顺序排列。状态类型过程市场行情新高今日新高24 小时内过去 1 分钟的最高价格 &#61

什么是 Aria Protocol？一文读懂首个将音乐 IP 版权代币化的 Web3 协议

什么是 Aria Protocol？一文读懂首个将音乐 IP 版权代币化的 Web3 协议

TL;DR1）Aria Protocol 通过将音乐版权转化为可交易的代币，让普通人也能投资此前仅限机构的 IP 资产。2）Aria Protocol 已筹集 1095 万美元，吸引超 4300 名投资者参与，由 Halborn 等机构完成安全审计。3）Aria Protocol 未来将支持可编程 IP，通过智能合约实现歌曲混音等衍生创作的自动化授权与收益分配。1. 什么是 Aria Protoc

掌握合约交易页面常用辅助功能，让你的合约交易更加得心应手

掌握合约交易页面常用辅助功能，让你的合约交易更加得心应手

在加密货币市场中，合约交易因其高杠杆、双向操作等特点，已经成为许多投资者提升资金利用率、把握市场机会的重要工具。为了帮助用户更高效地操作，MEXC 合约交易页面不仅提供了基础的下单功能，还配备了多种实用的辅助功能，涵盖仓位模式、通知提醒、快捷操作及数据展示等。本文将带您全面了解这些常用功能，帮助您在交易中更加得心应手。1.为什么要了解合约交易页面辅助功能？在现货交易中，投资者只能先买入再择机卖出；

合约爆仓相关常见问题专题汇总

合约爆仓相关常见问题专题汇总

1. 什么是强平？强平，即强制平仓，或称为爆仓，是指当平台自动关闭用户的仓位时发生的情况。在 MEXC 平台上，保证金比率是衡量用户仓位风险情况，是用户资产风险的指标。当保证金比率达到或超过 100% 时，系统将强制平仓用户的仓位。建议用户密切关注其保证金比率的变化，以避免被强平。2. 什么触发了 MEXC 的强平？MEXC 采用合理价格作为强平的触发标准。当合理价格达到强平价格时，强平机制将被触

注册MEXC账号
注册 & 获得高达10,000 USDT奖金