Reddio 是一个基于以太坊的高性能 Layer 2 扩展解决方案，旨在通过并行执行和 GPU 加速技术，解决传统区块链在可扩展性和计算效率方面的瓶颈问题。 1. Reddio 项目背景 在区块链技术迅猛发展的今天，性能瓶颈成为制约其广泛应用的关键因素，传统以太坊虚拟机（EVM）的串行处理模式在面对高吞吐量应用时显得力不从心。面对日益增长的区块链应用需求，尤其是去中心化金融（DeFi）、区块链游Reddio 是一个基于以太坊的高性能 Layer 2 扩展解决方案，旨在通过并行执行和 GPU 加速技术，解决传统区块链在可扩展性和计算效率方面的瓶颈问题。 1. Reddio 项目背景 在区块链技术迅猛发展的今天，性能瓶颈成为制约其广泛应用的关键因素，传统以太坊虚拟机（EVM）的串行处理模式在面对高吞吐量应用时显得力不从心。面对日益增长的区块链应用需求，尤其是去中心化金融（DeFi）、区块链游
新手学院/热币专区/项目介绍/什么是 Reddi...ayer 2 性能

什么是 Reddio ？以并行与 GPU 加速技术革新 Layer 2 性能

2025年7月16日MEXC
0m
#初阶
NodeAI
GPU$0.08799+37.63%
Solayer
LAYER$0.253+3.26%
DeFi
DEFI$0.000851+9.24%
Sleepless AI
AI$0.06449+5.37%
Yellow Umbrella
YU$0.0001009-0.88%

Reddio 是一个基于以太坊的高性能 Layer 2 扩展解决方案，旨在通过并行执行和 GPU 加速技术，解决传统区块链在可扩展性和计算效率方面的瓶颈问题。

1. Reddio 项目背景


在区块链技术迅猛发展的今天，性能瓶颈成为制约其广泛应用的关键因素，传统以太坊虚拟机（EVM）的串行处理模式在面对高吞吐量应用时显得力不从心。面对日益增长的区块链应用需求，尤其是去中心化金融（DeFi）、区块链游戏和人工智能（AI）等领域对高性能计算的迫切需求，Reddio 项目的出现，为这一难题提供了革命性的解决方案。

Reddio旨在解决传统以太坊虚拟机（EVM）处理交易时的瓶颈问题，通过并行执行和 GPU 加速技术，显著提升区块链的吞吐量和效率，为去中心化金融（DeFi）、游戏、人工智能驱动的解决方案等高性能应用提供强大的基础设施支持。

2.Reddio 核心技术亮点


2.1 并行 EVM 架构


Reddio 引入了并行执行机制，允许同一区块内的交易在多个线程上同时处理，充分利用多核服务器资源，从而大幅提升吞吐量并降低交易费用。

2.2 GPU 加速与 CUDA 兼容性


Reddio 开发了支持 CUDA 的并行 EVM（CuEVM），将 EVM 操作码翻译为 CUDA 指令，利用 GPU 的并行计算能力，实现了前所未有的计算效率 。

2.3 模块化架构


基于 Golang 开发的 Yu 框架为 Reddio 提供了模块化的设计基础，支持多种虚拟机、数据可用性层和共识机制的灵活集成。开发者可以根据特定用例选择最合适的执行环境，同时利用先进的数据可用性层支持、反 MEV 能力和高性能共识机制。这种设计不仅增强了系统的可扩展性和灵活性，还确保了与以太坊生态系统的完全兼容。

3.什么是 RDO 代币？


3.1 RDO 代币基本信息


  • 代币名称：RDO
  • 代币总供应量：100 亿枚

3.2 RDO 代币分配


Reddio 的代币分配策略旨在平衡网络去中心化、生态系统增长、利益相关者激励和长期可持续性。其分配如下：

  • 社区：8.00%
  • 安全与网络激励：25.00%
  • 生态系统增长：22.76%
  • 国库：6.96%
  • 贡献者：21.80%
  • 战略投资者：15.48%


3.3 RDO 代币功能


RDO 是 Reddio 生态系统的原生实用代币，作为网络运营的经济驱动力，激励社区参与，并支持整个网络的经济稳定性。RDO 代币具有多种用途，包括支付交易费用、质押奖励、验证者参与、社区治理投票权和生态系统增长计划等

4. 如何在 MEXC 购买 RDO？


Reddio 通过创新的并行执行架构和 GPU 加速技术，为以太坊生态系统带来了前所未有的性能提升。其原生代币 RDO 的上线，标志着项目迈入了新的发展阶段。无论是开发者还是投资者，Reddio 都提供了一个值得关注的高性能 Layer 2 解决方案。随着生态系统的不断发展和完善，Reddio 有望成为下一代 Web3 应用的重要基础设施，推动区块链技术的广泛应用和普及。

目前，MEXC 平台已上线 RDO ，您可以在 MEXC 以超低费率进行代币交易。

1）打开并登录 MEXC App 或官方网站
2）在搜索框中搜索 RDO 代币名称，选择 RDO 的现货交易合约交易
3）选择下单方式，输入数量、价格等参数完成交易。

与此同时， 您可以前往 MEXC Airdrop+ 活动页面，参与 RDO 的充值和交易活动，即有机会赢取丰厚奖励！

免责声明：本资料不提供有关投资、税务、法律、财务、会计、咨询或任何其他相关服务的建议，也不是购买、出售或持有任何资产的建议。MEXC 新手学院仅提供信息参考，不构成任何投资建议，请确保充分了解所涉及的风险并谨慎投资，用户一切投资行为与本站无关。

热门文章

什么是 Aria Protocol？一文读懂首个将音乐 IP 版权代币化的 Web3 协议

什么是 Aria Protocol？一文读懂首个将音乐 IP 版权代币化的 Web3 协议

TL;DR1）Aria Protocol 通过将音乐版权转化为可交易的代币，让普通人也能投资此前仅限机构的 IP 资产。2）Aria Protocol 已筹集 1095 万美元，吸引超 4300 名投资者参与，由 Halborn 等机构完成安全审计。3）Aria Protocol 未来将支持可编程 IP，通过智能合约实现歌曲混音等衍生创作的自动化授权与收益分配。1. 什么是 Aria Protoc

掌握合约交易页面常用辅助功能，让你的合约交易更加得心应手

掌握合约交易页面常用辅助功能，让你的合约交易更加得心应手

在加密货币市场中，合约交易因其高杠杆、双向操作等特点，已经成为许多投资者提升资金利用率、把握市场机会的重要工具。为了帮助用户更高效地操作，MEXC 合约交易页面不仅提供了基础的下单功能，还配备了多种实用的辅助功能，涵盖仓位模式、通知提醒、快捷操作及数据展示等。本文将带您全面了解这些常用功能，帮助您在交易中更加得心应手。1.为什么要了解合约交易页面辅助功能？在现货交易中，投资者只能先买入再择机卖出；

合约爆仓相关常见问题专题汇总

合约爆仓相关常见问题专题汇总

1. 什么是强平？强平，即强制平仓，或称为爆仓，是指当平台自动关闭用户的仓位时发生的情况。在 MEXC 平台上，保证金比率是衡量用户仓位风险情况，是用户资产风险的指标。当保证金比率达到或超过 100% 时，系统将强制平仓用户的仓位。建议用户密切关注其保证金比率的变化，以避免被强平。2. 什么触发了 MEXC 的强平？MEXC 采用合理价格作为强平的触发标准。当合理价格达到强平价格时，强平机制将被触

如何使用 MEXC 闪兑限价交易

如何使用 MEXC 闪兑限价交易

闪兑限价功能允许用户在预设价格下进行资产兑换。当市场价格达到或优于您设定的限价时，系统将自动执行交易，让您在波动的市场中以理想价格完成兑换。关于 MEXC 闪兑交易，您可以通过阅读《什么是 MEXC 闪兑交易》了解更多详情。1. 如何使用 MEXC 闪兑限价交易1.1 Web步骤 1：进入闪兑限价页面打开并登录 MEXC 官网首页，在顶部导航栏【现货交易】中选择【闪兑】，点击【限价】进入闪兑限价页

热门加密动态

一文读懂什么是隐私币：保护你的加密货币交易隐私

一文读懂什么是隐私币：保护你的加密货币交易隐私

核心要点隐私币通过先进的加密技术隐藏交易细节，比比特币提供更强的匿名性Monero、Zcash、Dash、Horizen和Decred是市场上领先的隐私币项目2023年至2025年间，Monero和Zcash的交易量增长了20%2025年末，Zcash价格从50美元以下暴涨至650美元MEXC提供业内最全面的隐私币交易对，拥有顶级流动性和100%储备金保障前言你有没有想过，比特币真的匿名吗？很多人

黄金每盎司多少钱？

黄金每盎司多少钱？

今日黄金价格（2025年11月10日）截至2025年11月10日，黄金价格约为每金衡盎司 3,997.45 美元。1金衡盎司等于31.1035克，因此每克约 128.54美元，每公斤约 128,540美元。这一现货价格是全球黄金交易、金条经销及机构投资的基准。虽然实物黄金如金币或金条可能包含少量溢价，但现货价是大多数投资决策的参考点。像 XAUT 和 PAXG 的代币化黄金会实时追踪这一现货价，让

EOS价格预测：未来十年能否重回高点甚至突破50-100美元？

EOS价格预测：未来十年能否重回高点甚至突破50-100美元？

Key TakeawaysEOS 是一条主打高吞吐量和低交易成本的智能合约公链，采用 DPoS（委托权益证明） 共识机制，由区块生产者参与网络治理。EOS 的历史价格从早期不足 $1 涨至 历史最高 ~ $22.89（2018年4月 CoinMarketCap 数据），其后受生态竞争、治理争议和市场周期影响长期回落。要讨论 EOS 未来是否能达到 $50 或 $100，需要综合分析生态重建进展、开

什么是白金？

什么是白金？

白金的定义白金是一种合金，由纯金与白色金属如钯、镍或银混合而成。与黄金不同，白金呈现银白色光泽，使其在订婚戒指、结婚戒指和高档珠宝中非常受欢迎。通常，白金有10K、14K和18K等标识，表示黄金与其他金属的比例。克拉数越高，黄金含量和内在价值越高。白金是如何制成的制作白金需要将黄金与其他金属仔细混合，以获得所需的颜色和耐用性。合金制成后，大部分白金首饰会镀上铑，这种反光金属可增强光泽并提供额外的抗

相关文章

掌握合约交易页面常用辅助功能，让你的合约交易更加得心应手

掌握合约交易页面常用辅助功能，让你的合约交易更加得心应手

在加密货币市场中，合约交易因其高杠杆、双向操作等特点，已经成为许多投资者提升资金利用率、把握市场机会的重要工具。为了帮助用户更高效地操作，MEXC 合约交易页面不仅提供了基础的下单功能，还配备了多种实用的辅助功能，涵盖仓位模式、通知提醒、快捷操作及数据展示等。本文将带您全面了解这些常用功能，帮助您在交易中更加得心应手。1.为什么要了解合约交易页面辅助功能？在现货交易中，投资者只能先买入再择机卖出；

合约爆仓相关常见问题专题汇总

合约爆仓相关常见问题专题汇总

1. 什么是强平？强平，即强制平仓，或称为爆仓，是指当平台自动关闭用户的仓位时发生的情况。在 MEXC 平台上，保证金比率是衡量用户仓位风险情况，是用户资产风险的指标。当保证金比率达到或超过 100% 时，系统将强制平仓用户的仓位。建议用户密切关注其保证金比率的变化，以避免被强平。2. 什么触发了 MEXC 的强平？MEXC 采用合理价格作为强平的触发标准。当合理价格达到强平价格时，强平机制将被触

账号相关常见问题汇总

账号相关常见问题汇总

1. 账号登录问题1.1 手机号、邮箱均无法使用时，如何登录账号如果记得账号登录密码：Web：在官网注册登录页面，输入账号和密码后，点击首页右上角【人像图标】-【安全中心】- 手机/邮箱验证右侧的【修改】-【安全项丢失】，按照页面的提示进行操作。App：进入登录页面，输入账号和密码后点击首页左上角【人像图标】-【安全中心】-【绑定手机/绑定邮箱】-【安全项丢失】，按照页面的提示进行操作。如果忘记账

什么是强制平仓？一次看懂原理、价格计算与风险控制方法

什么是强制平仓？一次看懂原理、价格计算与风险控制方法

1. 什么是强制平仓（爆仓）？最常发生在什么时候？强制平仓（又称“爆仓”）是指当账户保证金比例降至维持保证金水平时，交易平台会强制平掉您的仓位，以防止亏损进一步扩大。通俗来说，就是当市场价格剧烈波动、账户资金不足以维持当前仓位时，系统会立即强行卖出（做多时）或买入（做空时）您的持仓，以保障平台资金安全和市场稳定。这种情况在加密货币合约交易和杠杆交易中最为常见，尤其是在高波动行情下。例如，当资产价格

注册MEXC账号
注册 & 获得高达10,000 USDT奖金