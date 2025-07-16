什么是 Reddio ？以并行与 GPU 加速技术革新 Layer 2 性能

Reddio 是一个基于以太坊的高性能 Layer 2 扩展解决方案，旨在通过并行执行和 GPU 加速技术，解决传统区块链在可扩展性和计算效率方面的瓶颈问题。









在区块链技术迅猛发展的今天，性能瓶颈成为制约其广泛应用的关键因素，传统以太坊虚拟机（EVM）的串行处理模式在面对高吞吐量应用时显得力不从心。面对日益增长的区块链应用需求，尤其是去中心化金融（DeFi）、区块链游戏和人工智能（AI）等领域对高性能计算的迫切需求，Reddio 项目的出现，为这一难题提供了革命性的解决方案。





Reddio旨在解决传统以太坊虚拟机（EVM）处理交易时的瓶颈问题，通过并行执行和 GPU 加速技术，显著提升区块链的吞吐量和效率，为去中心化金融（DeFi）、游戏、人工智能驱动的解决方案等高性能应用提供强大的基础设施支持。













Reddio 引入了并行执行机制，允许同一区块内的交易在多个线程上同时处理，充分利用多核服务器资源，从而大幅提升吞吐量并降低交易费用。









Reddio 开发了支持 CUDA 的并行 EVM（CuEVM），将 EVM 操作码翻译为 CUDA 指令，利用 GPU 的并行计算能力，实现了前所未有的计算效率 。









基于 Golang 开发的 Yu 框架为 Reddio 提供了模块化的设计基础，支持多种虚拟机、数据可用性层和共识机制的灵活集成。开发者可以根据特定用例选择最合适的执行环境，同时利用先进的数据可用性层支持、反 MEV 能力和高性能共识机制。这种设计不仅增强了系统的可扩展性和灵活性，还确保了与以太坊生态系统的完全兼容。













代币名称：RDO

代币总供应量：100 亿枚









Reddio 的代币分配策略旨在平衡网络去中心化、生态系统增长、利益相关者激励和长期可持续性。其分配如下：





社区：8.00%

安全与网络激励：25.00%

生态系统增长：22.76%

国库：6.96%

贡献者：21.80%

战略投资者：15.48%













RDO 是 Reddio 生态系统的原生实用代币，作为网络运营的经济驱动力，激励社区参与，并支持整个网络的经济稳定性。RDO 代币具有多种用途，包括支付交易费用、质押奖励、验证者参与、社区治理投票权和生态系统增长计划等









Reddio 通过创新的并行执行架构和 GPU 加速技术，为以太坊生态系统带来了前所未有的性能提升。其原生代币 RDO 的上线，标志着项目迈入了新的发展阶段。无论是开发者还是投资者，Reddio 都提供了一个值得关注的高性能 Layer 2 解决方案。随着生态系统的不断发展和完善，Reddio 有望成为下一代 Web3 应用的重要基础设施，推动区块链技术的广泛应用和普及。





