什么是 Redbrick（BRIC）？AI 驱动的 Web3 游戏创作引擎

在 Web3 快速发展的背景下，内容创作正迎来一场前所未有的范式转变。Redbrick 正是在这一浪潮中脱颖而出的创新项目，致力于通过 AI 技术、可视化编程与链上经济模型，重塑 3D 游戏与元宇宙内容的生产与消费方式。

凭借独创的 OOBC 引擎、强大的 AI 辅助工具、覆盖全球的用户网络以及稳健的代币经济模型，Redbrick 不仅降低了内容创作的技术门槛，也实现了“Create - Play - Earn”的生态闭环，为开发者、创作者和用户提供全新的价值捕捉路径。

1. 项目概述：什么是 Redbrick？


Redbrick 是一个基于 AI 与云架构的 Web3 内容创作平台，旨在降低 3D 游戏、虚拟空间和元宇宙内容开发的门槛。平台采用 OOBC（Object Oriented Block Coding）可视化编程模型，结合 text-to-code 技术，让用户通过自然语言即可生成交互逻辑与 3D 场景，无需编码基础。

Redbrick 支持从创作到变现的完整工具链，适用于教育、营销、社交和 Web3 游戏等场景。通过 C2E（Create-to-Earn）机制，创作者可通过租赁或拥有虚拟土地并发布内容，获得 BRIC 代币收益，实现内容激励与生态共建。

2.核心亮点与技术架构


Redbrick 的技术架构设计兼顾可用性、可扩展性与创作者友好性，通过 AI 驱动工具链和多链兼容框架，为内容创作提供了前所未有的自由度和效率。

2.1 AI 辅助创作工具


  • 使用 AI 加速生成场景、模型及动画，并提供直播代码辅助。
  • 支持多设备（PC、平板、移动端）上的可视化 3D Scene 编辑。

2.2 开放型 Web3 元宇宙


  • 完全基于 Web，无需安装，即可访问平台；适配多链与第三方元宇宙交互。
  • 已布局开放元宇宙 SDK 和交叉平台内容调度，构建真正的跨链协作平台。

2.3 富资源与 SDK 支持


  • 内置海量素材库（Mesh、GUI、音效、广告组件等），支持快捷场景搭建。
  • 提供 Play 商店与 Unity 插件支持，兼容外部游戏资源集成。

3. 发展阶段与生态规模


Redbrick 不仅在技术上不断迭代，在社区规模和生态建设方面也取得了显著成效，为 Web3 内容平台的长期发展打下坚实基础。目前，Redbrick 在创作工具、NFT 发售与社区参与上已取得重要进展：

Genesis Land NFT 发行已完成 Genesis Land NFT 预售（3,500 发行量、500 售出），并已启动 Land 持有者的代币奖励与权益体系。首轮预售成功推出并为持有者空投 1,000 BRIC，同时开启质押奖励与 IEO 优先机制。
创作者收入与激励持续释放：Genesis Land NFT 持有者可获得 BRIC 空投，并有资格通过质押 Land 累积获得额外空投奖励，同时可参与平台专属线上/线下社区活动和未来项目优先参与权。

4.Redbrick 代币经济模型


BRIC 是 Redbrick 平台生态代币，用于激励、交易、治理以及 Land 优惠：

Land 空投：每个 Genesis Land NFT 预售赠送 1,000 BRIC；Land 持有者可 Earn-to-Stake 获得更多奖励。
内容销售：用户在 Market 使用 BRIC 交易游戏资产，如皮肤、能力道具等。
广告机制：广告主用 BRIC 投放广告，用户可通过内容消费与活跃行为获得分成。
IEO 优先权：Land 拥有者将优先参与 BRIC 的 Launchpad 与 IEO，享受链上早期权益。
代币销毁机制：平台计划对部分交易收入用于回购销毁，维稳 BRIC 价值。


5.未来规划与愿景


Redbrick 的发展蓝图清晰，围绕内容生态建设、技术平台升级与全球化布局展开，以实现平台的可持续增长。

5.1 技术提升


  • 构建 Play 商店并兼容 Unity 插件，聚合 Web2/Web3 内容。
  • 实现 Telegram 支持，拓展 Web2 场景覆盖。
  • 提升创作者扶持：提供工具、API 与创新生态融合。

5.2 元宇宙生态落地


  • 拓展开放元宇宙 SDK，优化跨链交互与协作。
  • 继续扩展广告系统与 Marketplace，实现更完整的 C2E 循环。

5.3 教育 & 区块链商业拓展


  • 深度拓展 Web2 教育业务，布局东南亚及日本等市场。
  • 与政府及大型机构合作，扩大平台影响力。


6. 如何在 MEXC 购买 BRIC 代币？


Redbrick 利用 AI + OOBC 降低内容创作门槛，融合 Wallet、模板与 SDK，形成 C2E 创作—游戏—收益闭环。其庞大活跃社区和明确代币模式，显示出生态基础雄厚、变化空间广阔。若继续推动多链拓展、广告与内容效率，其有潜力发展为 Web3 元宇宙核心引擎平台。如果你看好 Web3 游戏、教育、虚拟空间和 AI 驱动创作工具的未来，Redbrick 无疑是一个值得关注与参与的项目。

目前，BRIC代币已在 MEXC 平台上线，您可以超低费率进行代币交易，步骤如下：

1）打开并登录 MEXC App 或官方网站
2）在搜索框中搜索 BRIC代币名称，选择 BRIC 的现货交易或者合约交易
3）选择下单方式，输入数量、价格等参数完成交易。

您还可以前往 MEXC Airdrop+ 活动页面，参与 BRIC 的空投活动，赢取更多奖励！
