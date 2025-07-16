什么是 Redacted Coin（RDAC）？打造多元 AI + Web3 生态的新引擎

在 Web3 进入多链、多场景融合的新阶段，Redacted Coin（RDAC）正以“加速器 + 应用矩阵 + 数据经济”的复合模式，构建一个横跨 DeFi、AI、SocialFi、支付、游戏与 NFT 等多个领域的创新生态系统。通过其原生代币 RDAC 的激励机制，Redacted 将“真实使用行为”转化为链上资产价值，为 Web3 带来新的增长路径。 1.什么是 Redacted Coin（在 Web3 进入多链、多场景融合的新阶段，Redacted Coin（RDAC）正以“加速器 + 应用矩阵 + 数据经济”的复合模式，构建一个横跨 DeFi、AI、SocialFi、支付、游戏与 NFT 等多个领域的创新生态系统。通过其原生代币 RDAC 的激励机制，Redacted 将“真实使用行为”转化为链上资产价值，为 Web3 带来新的增长路径。 1.什么是 Redacted Coin（
在 Web3 进入多链、多场景融合的新阶段，Redacted Coin（RDAC）正以“加速器 + 应用矩阵 + 数据经济”的复合模式，构建一个横跨 DeFi、AI、SocialFi、支付、游戏与 NFT 等多个领域的创新生态系统。通过其原生代币 RDAC 的激励机制，Redacted 将“真实使用行为”转化为链上资产价值，为 Web3 带来新的增长路径。

1.什么是 Redacted Coin（RDAC）？


Redacted Coin 是一个面向全球 Web3 初创项目的加速平台，专注于“实用性”和“用户增长”的双轮驱动模式。与传统单一项目不同，Redacted Coin 构建的是一个由多种产品组成的生态矩阵，旨在降低用户进入Web3 的门槛，同时为开发者提供完整的流量、资金与技术支持。

其原生代币 RDAC 是整个生态系统的核心通证，既具有平台治理和功能解锁作用，也是用户与生态互动（交易、质押、空投、数据贡献等）的关键载体。

2.生态矩阵：多个子产品覆盖核心赛道


Redacted 目前已推出多个应用层产品，均已在市场中获得初步验证，涵盖了链游、AI、交易、支付、NFT、社交等关键领域，其核心平台包括：

  • RampX：零 Gas 跨链桥接平台，主打简洁、高速、安全的资产跨链体验。
  • iAgent：结合视觉数据训练与 AI 引擎的链上游戏系统，是全球首个 AI + DePIN 驱动的 Web3 代理人平台。
  • Mintify：面向加密资产的高速交易终端，交易总量已突破 2500 万美元。
  • FlashX：基于 Twitter (X) 的加密交易机器人，集成 AI 策略并支持多资产交易，处理交易量超 1850 万美元。
  • Maxis：一个具备游戏化机制的 NFT 平台，总交易额高达 9600 万美元。
  • Swipooor：“加密版 Tinder”，结合 GameFi 和 SocialFi，让用户边社交边收益。
  • BipTap：加密银行基础设施，用户数已超 20 万，月交易额超 1.2 亿美元。
  • PG Capital：Web3 社区风投平台，支持用户参与早期项目募资与治理。

这些产品不仅为用户带来实际应用价值，也构建了 RDAC 的真实需求基础。

3.代币机制：从“质押”到“数据经济”的跃迁


RDAC 的经济设计围绕“使用 - 激励 - 再使用”的闭环展开。其创新之处在于结合了行为质押概念：

  • 多平台激励：持有或使用 RDAC 可在生态产品中获得折扣、空投、专属权限等权益。
  • 等级制度：根据质押量和活跃行为提升用户等级，解锁更多收益通道。
  • 链上数据资产化：通过用户行为（交易、互动、数据提交）转化为质押数据资产，从而获得生态回报，真正实现“贡献即价值”。
据悉，RDAC 代币最大供应量为 10 亿枚，整体分配情况如下：


占比
分配类别
描述
26.66%
生态系统
用于支持 Redacted 生态系统的发展，包括产品孵化、开发者激励和基础设施建设等。
25.00%
社区
分配给社区成员，用于激励社区参与和贡献，部分通过空投等方式分发。
13.00%
贡献者
分配给项目的核心贡献者和开发人员，以奖励其对项目的贡献。
11.30%
种子轮
早期投资者的分配，用于支持项目的初期发展。
6.00%
流动性
用于提供交易所的流动性，确保代币的流通性。
5.00%
顾问
分配给项目的顾问团队，以奖励其提供的战略支持和建议。
4.54%
天使轮
早期天使投资者的分配，用于支持项目的启动阶段。
4.30%
公募轮
TGE 解锁 1.41%，锁定期 1 个月，锁定结束后 2 个月逐步释放完毕
4.20%
私募轮
TGE 解锁 0.83%，锁定期 1 个月，锁定结束后 9 个月逐步释放完毕

Redacted 将其代币经济模型定义为“使用越多，收益越大”，从而激发持续互动与价值累积。根据公开资料，目前 Redacted 已完成两轮重要融资，投资机构包括 Spartan GroupAnimoca BrandsPolygon VenturesManifold Trading 等知名机构：


这两轮融资的总额达到了 1,300 万美元，主要用于支持 Redacted 生态系统的开发和扩展。

4.市场定位：打造“应用驱动型” Web3 增长模型


Redacted 并非只是又一个“平台代币”或“治理通证”，而是围绕真实产品与用户需求构建的多维度经济系统，旨在破解 Web3 项目普遍面临的“缺乏用户基础”与“缺乏真实收入”两大核心难题。它通过生态产品的实际收入反哺 RDAC 价值，实现代币与应用的深度联动；同时，借助行为数据与用户贡献度识别真正具备长期价值的用户群体，从而构建有机增长模型。此外，Redacted 还致力于为机构与个人用户提供一个兼具使用与收益属性的共享型平台，打通投资与应用之间的壁垒。Redacted Coin 的愿景，是发展成为 Web3 世界中的“应用型资产协作网络”，有效连接开发者、用户、资本与数据，在多角色协作中激发持续的生态动能，实现真正可持续的去中心化增长路径。

5.如何在 MEXC 购买 RDAC 代币？


RDAC 不是一个孤立的代币项目，而是一个以真实使用场景 + 多应用布局 + 数据驱动激励为基础的新型生态系统代表。无论你是投资者、开发者还是普通用户，Redacted 都提供了清晰的参与路径与价值捕捉方式。在 Web3 向应用驱动转型的今天，Redacted Coin 的多链应用矩阵与激励机制，可能正是通往下一个加密市场“红利期”的重要入口。

目前，MEXC 平台已上线 $RDAC 的现货交易合约交易，交易步骤如下：

1）打开并登录 MEXC App 或官方网站
2）在搜索框中搜索 RDAC 代币名称，选择 RDAC 的现货交易或者合约交易；
3）选择下单方式，输入数量、价格等参数完成交易。


另外您也可以参与您还可以前往 MEXC Airdrop+ 活动页面，参与 RDAC 的空投活动，赢取更多奖励！

免责声明：本资料不提供有关投资、税务、法律、财务、会计、咨询或任何其他相关服务的建议，也不是购买、出售或持有任何资产的建议。MEXC 新手学院仅提供信息参考，不构成任何投资建议，请确保充分了解所涉及的风险并谨慎投资，用户一切投资行为与本站无关。

