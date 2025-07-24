什么是RBNT？数字资产简介

RBNT 是 Redbelly Network 的原生加密货币，这是一个第一层区块链平台，旨在为安全、可扩展和高效的现实世界资产（RWA）代币化提供支持。Redbelly Network RBNT 旨在应对透明且合规的数字资产基础设施日益增长的需求，利用先进的共识机制和EVM兼容性，实现智能合约和去中心化应用程序的无缝部署。RBNT代币是生态系统中的主要交换媒介，促进交易，激励网络参与者，并通过作为合同执行和网络操作的燃料来保障网络安全。通过专注于机构级合规性和互操作性，Redbelly Network RBNT 致力于连接传统金融与区块链，为下一代数字资产解决方案提供坚实的基础。
Redbelly Network 由一群在分布式系统、密码学和企业区块链解决方案方面有背景的技术专家和研究人员创立。该项目起源于学术研究和行业合作，其核心团队对区块链共识协议和可扩展性做出了重要贡献。他们的愿景是创建一个能够支持机构规模现实世界资产代币化的区块链平台，解决现有公共区块链在合规性、吞吐量和安全性方面的局限性。
自成立以来，Redbelly Network RBNT 实现了多个关键里程碑，包括主网启动、EVM兼容智能合约基础设施的开发以及与专注于RWA代币化的生态系统参与者的战略合作伙伴关系的建立。该项目还引入了无缝资产桥接和跨链互操作性的工具，使自己成为企业区块链领域的领先创新者。
Redbelly Network RBNT 生态系统围绕几个核心产品和功能构建，旨在为资产代币化和去中心化金融提供全面的解决方案：
主网区块链平台
Redbelly Network 主网作为生态系统的支柱，为部署和执行智能合约提供了高吞吐量、低延迟的环境。其共识协议注重安全性和可扩展性，支持机构级应用和合规要求。该平台兼容EVM，使开发者能够使用熟悉的工具迁移或构建去中心化应用程序。
资产代币化框架
Redbelly Network RBNT 提供了一个强大的框架，用于代币化现实世界的资产，如证券、商品和房地产。该框架确保了监管合规性、透明性和互操作性，允许发行人和投资者参与安全高效的数字资产市场。
跨链互操作性工具
生态系统包含在Redbelly和其他区块链之间桥接资产的工具，例如Router协议的Nitro dApp，它促进了RBNT和其他资产在网络间的转移。这增强了流动性，并扩大了Redbelly Network RBNT 在更广泛的区块链领域中的实用性。
这些组件共同创造了一个无缝的环境，其中RBNT作为实用代币驱动所有网络交互，从交易费用到治理和质押，培育了一个自我维持且高效的生态系统。
Redbelly Network RBNT 针对数字资产和区块链行业的几个持续挑战：
可扩展性与性能
许多公共区块链在有限的吞吐量和高延迟方面挣扎，这限制了它们支持大规模现实世界资产代币化的能力。Redbelly Network通过实施高性能共识协议解决了这一问题，该协议每秒能够处理数千笔交易，确保机构和零售用户的顺畅操作。
监管合规性与透明度
传统区块链通常缺乏机构采用所需的合规功能，如身份验证和审计能力。Redbelly Network RBNT 集成了合规机制和透明的记录保存功能，支持安全且合规的资产发行和交易。
互操作性与资产流动性
区块链网络之间的碎片化限制了资产流动性和流动性。Redbelly Network的互操作性工具允许资产的无缝桥接，增强流动性，并使用户能够无摩擦地与多个生态系统进行交互。
通过利用先进的区块链技术，Redbelly Network RBNT 提供了一个全面的解决方案，改变了机构和个人与代币化资产互动的方式，提供了安全性、合规性和效率。
Redbelly Network 数字代币RBNT 的总供应量为10,000,000,000（100亿）个代币。此数字被确认为总供应量和最大供应量，表明不会再超出此上限铸造更多代币。
注意：现有信息未详细说明完整的代币经济学或分配明细（例如，团队、顾问、生态系统、储备）。唯一提供的详细分配仅涉及初始交易所发行（IEO），这代表了总供应量的一小部分。
|指标
|数值
|总供应量
|10,000,000,000 RBNT
|最大供应量
|10,000,000,000 RBNT
|IEO出售的代币数量
|500,000 RBNT
|出售占供应量的百分比
|0.01%
|IEO价格
|0.1 USDT
|募资目标
|50,000 USDT
|完整分配详情
|未公开
在Redbelly Network中，RBNT 具备以下几个核心功能：
关于详细的流通计划或代币解锁时间表，没有公开可用的信息。只有IEO分配和销售详情被披露。
虽然RBNT用于保障网络并激励参与者，但在现有文档中未披露有关治理权利、投票机制或质押奖励的具体细节。建议用户直接咨询Redbelly Network RBNT团队以获取进一步澄清。
RBNT 在现实世界资产代币化领域是一个创新解决方案，通过其高性能区块链基础设施和专注合规的设计解决了关键挑战。随着其不断发展的生态系统和对机构采用的关注，Redbelly Network RBNT 展示了显著潜力，将改变用户和组织与代币化资产互动的方式。准备开始交易RBNT了吗？我们的综合“RBNT交易完整指南：从入门到实际交易”将引导您了解所需的一切知识——从RBNT基础和钱包设置到高级交易策略和风险管理技巧。无论您是加密货币新手还是经验丰富的交易者，这个分步指南都将在MEXC的安全平台上为您提供相关知识。立即发现如何最大化您的Redbelly Network RBNT潜力！
TL;DR1）Aria Protocol 通过将音乐版权转化为可交易的代币，让普通人也能投资此前仅限机构的 IP 资产。2）Aria Protocol 已筹集 1095 万美元，吸引超 4300 名投资者参与，由 Halborn 等机构完成安全审计。3）Aria Protocol 未来将支持可编程 IP，通过智能合约实现歌曲混音等衍生创作的自动化授权与收益分配。1. 什么是 Aria Protoc
在加密货币市场中，合约交易因其高杠杆、双向操作等特点，已经成为许多投资者提升资金利用率、把握市场机会的重要工具。为了帮助用户更高效地操作，MEXC 合约交易页面不仅提供了基础的下单功能，还配备了多种实用的辅助功能，涵盖仓位模式、通知提醒、快捷操作及数据展示等。本文将带您全面了解这些常用功能，帮助您在交易中更加得心应手。1.为什么要了解合约交易页面辅助功能？在现货交易中，投资者只能先买入再择机卖出；
1. 什么是强平？强平，即强制平仓，或称为爆仓，是指当平台自动关闭用户的仓位时发生的情况。在 MEXC 平台上，保证金比率是衡量用户仓位风险情况，是用户资产风险的指标。当保证金比率达到或超过 100% 时，系统将强制平仓用户的仓位。建议用户密切关注其保证金比率的变化，以避免被强平。2. 什么触发了 MEXC 的强平？MEXC 采用合理价格作为强平的触发标准。当合理价格达到强平价格时，强平机制将被触
闪兑限价功能允许用户在预设价格下进行资产兑换。当市场价格达到或优于您设定的限价时，系统将自动执行交易，让您在波动的市场中以理想价格完成兑换。关于 MEXC 闪兑交易，您可以通过阅读《什么是 MEXC 闪兑交易》了解更多详情。1. 如何使用 MEXC 闪兑限价交易1.1 Web步骤 1：进入闪兑限价页面打开并登录 MEXC 官网首页，在顶部导航栏【现货交易】中选择【闪兑】，点击【限价】进入闪兑限价页
核心要点DOGE（狗狗币）是2013年诞生的工作量证明加密货币，最初作为玩笑币创立历史价格波动：从2015年的$0.0001到2021年$0.73的历史最高点专家预测2030年价格区间为$0.20至$3.03，远低于$50目标由于市值限制，2030年达到$50的可能性极低在MEXC交易所安全交易DOGE，享受零手续费和100%储备金保障 加密货币市场见证了无数令人惊叹的变革，而狗狗币（DOGE）无
核心要点（Key Takeaways）Dropee 是Telegram上增长最快的加密货币答题游戏，每天一题，答对获奖通过连击奖励机制，保持答题连胜可获得更高积分和空投资格游戏结合了区块链教育与"点击赚取"模式，预计在2025年11月推出代币掌握答题策略和参与社区，可大幅提升获得DROPEE代币空投的机会与MEXC交易所合作，为用户提供安全可靠的加密货币交易环境 什么是Dropee？揭秘Teleg
核心要点Solana (SOL) 于2020年3月推出时价格约为0.22美元，并在2025年1月达到294.33美元的历史最高点2030年价格预测范围从保守估计的436美元到看涨预测超过1,200美元区块链技术创新如历史证明机制使SOL每秒可处理65,000+笔交易DeFi采用、机构投资和网络升级等多重因素将影响长期加密货币价格走势MEXC为SOL提供最全面的交易体验，零手续费交易和强大的流动性引
核心要点隐私币通过先进的加密技术隐藏交易细节，比比特币提供更强的匿名性Monero、Zcash、Dash、Horizen和Decred是市场上领先的隐私币项目2023年至2025年间，Monero和Zcash的交易量增长了20%2025年末，Zcash价格从50美元以下暴涨至650美元MEXC提供业内最全面的隐私币交易对，拥有顶级流动性和100%储备金保障前言你有没有想过，比特币真的匿名吗？很多人
TL;DR1）Aria Protocol 通过将音乐版权转化为可交易的代币，让普通人也能投资此前仅限机构的 IP 资产。2）Aria Protocol 已筹集 1095 万美元，吸引超 4300 名投资者参与，由 Halborn 等机构完成安全审计。3）Aria Protocol 未来将支持可编程 IP，通过智能合约实现歌曲混音等衍生创作的自动化授权与收益分配。1. 什么是 Aria Protoc
在加密货币市场中，合约交易因其高杠杆、双向操作等特点，已经成为许多投资者提升资金利用率、把握市场机会的重要工具。为了帮助用户更高效地操作，MEXC 合约交易页面不仅提供了基础的下单功能，还配备了多种实用的辅助功能，涵盖仓位模式、通知提醒、快捷操作及数据展示等。本文将带您全面了解这些常用功能，帮助您在交易中更加得心应手。1.为什么要了解合约交易页面辅助功能？在现货交易中，投资者只能先买入再择机卖出；
1. 什么是强平？强平，即强制平仓，或称为爆仓，是指当平台自动关闭用户的仓位时发生的情况。在 MEXC 平台上，保证金比率是衡量用户仓位风险情况，是用户资产风险的指标。当保证金比率达到或超过 100% 时，系统将强制平仓用户的仓位。建议用户密切关注其保证金比率的变化，以避免被强平。2. 什么触发了 MEXC 的强平？MEXC 采用合理价格作为强平的触发标准。当合理价格达到强平价格时，强平机制将被触
闪兑限价功能允许用户在预设价格下进行资产兑换。当市场价格达到或优于您设定的限价时，系统将自动执行交易，让您在波动的市场中以理想价格完成兑换。关于 MEXC 闪兑交易，您可以通过阅读《什么是 MEXC 闪兑交易》了解更多详情。1. 如何使用 MEXC 闪兑限价交易1.1 Web步骤 1：进入闪兑限价页面打开并登录 MEXC 官网首页，在顶部导航栏【现货交易】中选择【闪兑】，点击【限价】进入闪兑限价页