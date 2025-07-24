什么是RBNT？数字资产简介

RBNT 是 Redbelly Network 的原生加密货币，这是一个第一层区块链平台，旨在为安全、可扩展和高效的现实世界资产（RWA）代币化提供支持。Redbelly Network RBNT 旨在应对透明且合规的数字资产基础设施日益增长的需求，利用先进的共识机制和EVM兼容性，实现智能合约和去中心化应用程序的无缝部署。RBNT代币是生态系统中的主要交换媒介，促进交易，激励网络参与者，并通过作为合同执行和网络操作的燃料来保障网络安全。通过专注于机构级合规性和互操作性，Redbelly Network RBNT 致力于连接传统金融与区块链，为下一代数字资产解决方案提供坚实的基础。

Redbelly Network 由一群在分布式系统、密码学和企业区块链解决方案方面有背景的技术专家和研究人员创立。该项目起源于学术研究和行业合作，其核心团队对区块链共识协议和可扩展性做出了重要贡献。他们的愿景是创建一个能够支持机构规模现实世界资产代币化的区块链平台，解决现有公共区块链在合规性、吞吐量和安全性方面的局限性。

自成立以来，Redbelly Network RBNT 实现了多个关键里程碑，包括主网启动、EVM兼容智能合约基础设施的开发以及与专注于RWA代币化的生态系统参与者的战略合作伙伴关系的建立。该项目还引入了无缝资产桥接和跨链互操作性的工具，使自己成为企业区块链领域的领先创新者。

Redbelly Network RBNT 生态系统围绕几个核心产品和功能构建，旨在为资产代币化和去中心化金融提供全面的解决方案：

主网区块链平台

Redbelly Network 主网作为生态系统的支柱，为部署和执行智能合约提供了高吞吐量、低延迟的环境。其共识协议注重安全性和可扩展性，支持机构级应用和合规要求。该平台兼容EVM，使开发者能够使用熟悉的工具迁移或构建去中心化应用程序。

资产代币化框架

Redbelly Network RBNT 提供了一个强大的框架，用于代币化现实世界的资产，如证券、商品和房地产。该框架确保了监管合规性、透明性和互操作性，允许发行人和投资者参与安全高效的数字资产市场。

跨链互操作性工具

生态系统包含在Redbelly和其他区块链之间桥接资产的工具，例如Router协议的Nitro dApp，它促进了RBNT和其他资产在网络间的转移。这增强了流动性，并扩大了Redbelly Network RBNT 在更广泛的区块链领域中的实用性。

这些组件共同创造了一个无缝的环境，其中RBNT作为实用代币驱动所有网络交互，从交易费用到治理和质押，培育了一个自我维持且高效的生态系统。

Redbelly Network RBNT 针对数字资产和区块链行业的几个持续挑战：

可扩展性与性能

许多公共区块链在有限的吞吐量和高延迟方面挣扎，这限制了它们支持大规模现实世界资产代币化的能力。Redbelly Network通过实施高性能共识协议解决了这一问题，该协议每秒能够处理数千笔交易，确保机构和零售用户的顺畅操作。

监管合规性与透明度

传统区块链通常缺乏机构采用所需的合规功能，如身份验证和审计能力。Redbelly Network RBNT 集成了合规机制和透明的记录保存功能，支持安全且合规的资产发行和交易。

互操作性与资产流动性

区块链网络之间的碎片化限制了资产流动性和流动性。Redbelly Network的互操作性工具允许资产的无缝桥接，增强流动性，并使用户能够无摩擦地与多个生态系统进行交互。

通过利用先进的区块链技术，Redbelly Network RBNT 提供了一个全面的解决方案，改变了机构和个人与代币化资产互动的方式，提供了安全性、合规性和效率。

Redbelly Network 数字代币RBNT 的总供应量为10,000,000,000（100亿）个代币。此数字被确认为总供应量和最大供应量，表明不会再超出此上限铸造更多代币。

IEO出售的代币数量： 500,000 RBNT

500,000 RBNT 出售占总供应量的百分比： 0.01%

0.01% IEO价格： 每个RBNT 0.1 USDT

每个RBNT 0.1 USDT 募资目标：50,000 USDT

注意：现有信息未详细说明完整的代币经济学或分配明细（例如，团队、顾问、生态系统、储备）。唯一提供的详细分配仅涉及初始交易所发行（IEO），这代表了总供应量的一小部分。

官方网站： Redbelly Network网站（redbelly.network）概述了项目对现实世界资产（RWA）代币化和生态系统伙伴关系的关注，但未发布详细的代币分配或解锁时间表。

Redbelly Network网站（redbelly.network）概述了项目对现实世界资产（RWA）代币化和生态系统伙伴关系的关注，但未发布详细的代币分配或解锁时间表。 白皮书： 搜索结果提到了一份白皮书，但提供的链接指向了一份通用文档，其中并未详细说明RBNT代币经济学或分配情况。官方网站目前未托管或链接到包含此信息的综合白皮书。

搜索结果提到了一份白皮书，但提供的链接指向了一份通用文档，其中并未详细说明RBNT代币经济学或分配情况。官方网站目前未托管或链接到包含此信息的综合白皮书。 其他来源：CoinGabbar列出了基本的IEO细节，但未提供完整的分配明细。

指标 数值 总供应量 10,000,000,000 RBNT 最大供应量 10,000,000,000 RBNT IEO出售的代币数量 500,000 RBNT 出售占供应量的百分比 0.01% IEO价格 0.1 USDT 募资目标 50,000 USDT 完整分配详情 未公开

在Redbelly Network中，RBNT 具备以下几个核心功能：

交易费用： 用于支付在Redbelly Network RBNT上部署和执行智能合约的燃气费。

用于支付在Redbelly Network RBNT上部署和执行智能合约的燃气费。 激励机制： 奖励网络参与者，如验证者和开发者，以促进网络安全和增长。

奖励网络参与者，如验证者和开发者，以促进网络安全和增长。 交换媒介：促进Redbelly Network RBNT生态系统内的价值转移和结算。

关于详细的流通计划或代币解锁时间表，没有公开可用的信息。只有IEO分配和销售详情被披露。

虽然RBNT用于保障网络并激励参与者，但在现有文档中未披露有关治理权利、投票机制或质押奖励的具体细节。建议用户直接咨询Redbelly Network RBNT团队以获取进一步澄清。

RBNT 在现实世界资产代币化领域是一个创新解决方案，通过其高性能区块链基础设施和专注合规的设计解决了关键挑战。随着其不断发展的生态系统和对机构采用的关注，Redbelly Network RBNT 展示了显著潜力，将改变用户和组织与代币化资产互动的方式。准备开始交易RBNT了吗？我们的综合“RBNT交易完整指南：从入门到实际交易”将引导您了解所需的一切知识——从RBNT基础和钱包设置到高级交易策略和风险管理技巧。无论您是加密货币新手还是经验丰富的交易者，这个分步指南都将在MEXC的安全平台上为您提供相关知识。立即发现如何最大化您的Redbelly Network RBNT潜力！