什么是QRL？数字资产简介

量子抗性账本（QRL）是一种基于区块链的加密货币，旨在提供针对量子计算新兴威胁的强大安全性。QRL于2018年推出，旨在解决传统加密系统可能被强大的量子计算机攻破的漏洞。通过利用基于哈希、抗量子计算的扩展Merkle签名方案（XMSS），QRL确保了数字资产和交易现在及未来都能保持安全。量子抗性账本平台还结合了隐私功能，如隐秘地址和环签名，增强了用户保密性。QRL的架构旨在支持一个去中心化、对开发者友好的生态系统，使用户和开发者能够在后量子世界中安全高效地进行交互。

QRL由Peter Waterland于2016年创立，他是一位拥有医学背景并对密码学和区块链技术有浓厚兴趣的开发者。创始团队汇集了密码学、分布式系统和软件工程方面的专业知识，其愿景是创建一个能够抵御量子计算带来的加密挑战的区块链平台。他们的使命是通过在协议层面实施抗量子密码学，为数字资产提供一个安全且面向未来的量子抗性账本。

自成立以来，QRL项目已经达成了几个关键里程碑。该项目通过公开发售代币筹集了初始资金，于2018年6月推出了主网，并成为XMSS的首个工业实现。QRL不断发展，引入了开发者工具、钱包集成和隐私增强功能。量子抗性账本项目还培育了一个透明的开源社区，鼓励贡献和持续创新。

QRL生态系统由多个相互关联的产品组成，旨在为数字资产管理提供全面的安全性和可用性：

QRL区块链平台

生态系统的核心——QRL区块链，利用XMSS来保护交易和数字签名。该平台使用户能够以抗量子计算的安全性转移、存储和管理QRL代币。量子抗性账本区块链目前支持工作量证明（PoW），未来还将支持权益证明（PoS）共识机制，确保网络的完整性和可扩展性。

钱包套件

QRL提供了包括桌面版、移动版和网页版在内的多种钱包，允许用户安全地管理其资产。这些钱包与流行的硬件设备集成，并支持高级隐私功能，如隐秘地址，以保护用户身份和交易记录。

开发者工具和API

该平台提供了详尽的文档和丰富的API，使开发者能够在QRL区块链之上构建应用程序和服务。这促进了第三方工具和集成的繁荣生态，支持创新和采用。

这些组件共同创造了一个安全且用户友好的环境，其中QRL作为实用代币驱动所有网络交互。最终结果是一个全面且面向未来的数字资产管理生态系统。

区块链和数字资产行业面临若干重大挑战，而QRL具备独特的优势来应对这些问题：

量子计算威胁

随着量子计算机的进步，它们有可能破解保护大多数区块链的加密算法。这可能导致私钥暴露和数字资产受损。量子抗性账本通过实施XMSS这一抗量子签名方案，确保用户的长期安全。

隐私不足

许多区块链提供的隐私有限，使得交易可以被追踪并与个人关联。QRL通过隐秘地址和环签名增强了隐私，使得难以将交易与特定用户联系起来。

开发者可访问性与生态系统增长

传统的区块链对开发者来说可能难以构建，限制了生态系统的增长。QRL提供了全面的文档、API和开源工具，降低了进入门槛，鼓励社区驱动的创新。

通过利用抗量子密码学、隐私增强功能和对开发者友好的基础设施，QRL为数字资产管理提供了一个安全、可扩展且面向未来的解决方案。

量子抗性账本（QRL）代币的总发行量（最大供应量）为1.05亿QRL。截至2025年7月，当前流通供应量约为7890万QRL。

根据官方代币经济学：

初始公共供应量： 5200万QRL（在发布时分发给公众）

5200万QRL（在发布时分发给公众） 初始储备供应量： 1300万QRL（其中800万QRL由QRL基金会决定分配）

1300万QRL（其中800万QRL由QRL基金会决定分配） 初始总供应量： 6500万QRL

6500万QRL 发行： 4000万QRL按照指数衰减的发行计划在大约200年内分发（通过工作量证明挖矿，权益证明正在开发中）

4000万QRL按照指数衰减的发行计划在大约200年内分发（通过工作量证明挖矿，权益证明正在开发中） 最终总供应量：1.05亿QRL

流通供应量： 约7890万QRL（约占最大供应量的75%）

约7890万QRL（约占最大供应量的75%） QRL基金会储备： 845万QRL（约占当前供应量的8%）

845万QRL（约占当前供应量的8%） 剩余待发行：当前流通供应量与最大供应量之间的差额（约2610万QRL，约占最大供应量的25%，将在未来约200年内逐步释放）

类别 数量（QRL） 占最大供应量百分比（1.05亿） 流通供应量 约7890万 约75% QRL基金会储备 845万 约8% 剩余待发行 约2610万 约25%

注意：流通供应量和储备数据会定期更新，可能并非实时。有关最新数据，请参阅官方QRL代币经济学页面。

官方网站：theqrl.org

白皮书：可在官方网站的“资源”或“文档”部分获取。

在QRL生态系统中，QRL代币具有多种功能：

交易费用： QRL用于支付量子抗性账本网络上的交易费用，激励验证者并保障区块链的安全。

QRL用于支付量子抗性账本网络上的交易费用，激励验证者并保障区块链的安全。 质押与治理： 随着计划过渡到权益证明，QRL持有者将能够质押其代币参与区块验证并赚取奖励。代币持有者还可能拥有治理权，可以对协议升级和社区提案进行投票。

随着计划过渡到权益证明，QRL持有者将能够质押其代币参与区块验证并赚取奖励。代币持有者还可能拥有治理权，可以对协议升级和社区提案进行投票。 生态系统效用：QRL作为构建在QRL区块链上的应用和服务的基础货币，支持从资产管理到去中心化应用的广泛使用场景。

在发布时，大约6500万QRL进入流通，其余部分将在200年的发行计划中逐步释放。这种缓慢且可预测的释放旨在确保市场稳定和长期增长。

QRL实施了去中心化的治理模式，使代币持有者能够通过链上投票参与决策过程。即将推出的权益证明机制将允许用户质押QRL代币、赚取奖励并为网络安全做出贡献。质押的年百分比收益率（APY）将取决于网络参与度和协议参数。

QRL作为区块链领域的一项创新解决方案,通过其抗量子密码学和隐私功能,解决了量子计算带来的生存威胁。凭借不断发展的生态系统、强大的开发者工具以及透明的社区驱动方法,量子抗性账本展示了显著潜力,有望改变用户和开发者与数字资产交互的方式。

