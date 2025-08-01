什么是QKC？QuarkChain数字资产简介

QuarkChain（QKC）是一种基于区块链的加密货币，为QuarkChain去中心化平台提供动力，旨在解决现有区块链网络的可扩展性和性能限制问题。QKC代币于2018年6月推出，旨在解决区块链领域中交易吞吐量低的关键问题。通过采用独特的双层区块链架构，QuarkChain加密货币使用户能够在保持安全性和去中心化的前提下实现高交易速度和低成本。这使得QuarkChain代币成为寻求可扩展区块链解决方案的开发者和企业的理想选择。

QuarkChain于2017年由周琦博士创立，他曾是谷歌工程师，并拥有乔治亚理工学院电气工程博士学位。周博士及其团队在分布式系统、区块链技术和大规模基础设施方面拥有丰富经验。创始愿景是创建一个能够支持全球商业应用的区块链平台，以克服传统区块链的瓶颈。

自成立以来，QuarkChain加密项目已实现了多个重要里程碑，包括从知名投资者那里筹集数百万种子资金，于2019年6月推出主网，并与领先的区块链项目和企业建立了战略合作伙伴关系。在展示了其基于分片的架构之后，该项目获得了业界关注，该架构能够实现每秒超过10万笔交易（TPS），使QuarkChain成为可扩展区块链基础设施领域的创新者。

QuarkChain生态系统由多个相互连接的产品组成，共同为开发者、企业和终端用户提供全面的解决方案。核心产品包括：

1. QuarkChain主网：生态系统的主平台，QuarkChain主网允许用户通过其分片区块链架构部署去中心化应用程序（dApps）并执行高速交易。该平台通过双层共识机制确保可扩展性、低交易费用以及强大的安全性。目前，主网支持越来越多的dApp和企业解决方案，成为可扩展区块链领域的领先基础设施。

2. QuarkChain钱包：官方钱包通过提供安全存储、转账和管理QKC代币及其他支持资产来扩展生态系统。用户受益于直观的界面和多链支持，从而在QuarkChain网络内无缝管理数字资产。

3. QuarkChain浏览器：此工具通过提供对区块链数据的透明访问来完善生态系统，包括交易历史、区块详情和网络统计信息。通过其用户友好的界面，浏览器使用户和开发者能够监控网络活动并验证交易，从而增强生态系统内的透明度和信任。

这些组件共同创建了一个综合环境，其中QKC币作为实用代币驱动所有交互，促进了一个自我维持且高效的生态系统。

区块链行业目前面临几个关键挑战，QuarkChain加密货币旨在通过其创新方法解决这些问题：

1. 可扩展性瓶颈：区块链领域的用户因交易吞吐量低而苦恼，导致网络拥堵和高昂费用。这一问题影响了开发者和终端用户，导致效率低下和有限的采用率。由于架构限制，传统区块链未能解决这一问题。

2. 高昂的交易成本：另一个重大挑战是许多公共区块链上的交易成本过高。这个问题阻碍了小额交易并限制了更广泛的应用场景。当前的解决方案试图通过链下机制降低成本，但往往牺牲了安全性或去中心化。

3. 安全性和去中心化的权衡：行业还面临着平衡安全性、可扩展性和去中心化的挑战。许多项目为了其中一个特性而牺牲另一个，造成了漏洞或中心化风险。尽管有各种尝试解决这一问题，但由于基本设计限制，这一挑战依然存在。

QuarkChain通过其基于分片的架构解决了这些痛点，实现了高吞吐量、低成本和强大的安全性，同时不损害去中心化。通过利用先进的区块链技术，QuarkChain平台提供了全面的解决方案，改变了开发者和企业构建和扩展去中心化应用的方式。

QKC代币（QuarkChain）的总发行量（总供应量）为100亿（10,000,000,000）个代币。根据最新数据（2025年7月），流通供应量——即当前市场上可用和交易的数量——报告为100亿或大约71.4亿至71.5亿。这种差异可能反映了数据来源的不同或最近的代币解锁；大多数来源，包括CoinMarketCap和Crowdwisdom360，报告流通供应量约为71.4亿至71.5亿QKC币。

- 总供应量：10,000,000,000 QKC加密货币（100%）

- 流通供应量：约7,140,000,000至7,150,000,000 QKC代币（占总供应量的71.4%–71.5%）

- 非流通（锁定、保留或未在公开市场流通）：约2,850,000,000至2,860,000,000 QuarkChain代币（占总供应量的28.5%–28.6%）

- 持有者数量：刚刚超过10,000

- 前100名持有者：未详细说明，但前100个地址持有了相当大一部分供应量

- 代币合约：Ethereum，地址 0xea26c4ac16d4a5a106820bc8aee85fd0b7b2b664

- 官方网站：quarkchain.io



在生态系统中，QKC加密货币具有多种功能：

- 交易费用：用于支付QuarkChain网络上的交易和智能合约执行费用。

- 质押和挖矿奖励：激励网络验证者和矿工保护网络安全。

- 治理：使持有者能够参与协议升级和网络决策。

QuarkChain币实施了去中心化的治理模式，允许代币持有者对提案和协议变更进行投票。用户还可以质押其QKC代币以赚取奖励，收益率由网络参与度和质押时长决定。

QKC作为区块链基础设施领域中的创新解决方案，通过其可扩展的分片架构和强大的生态系统解决了关键挑战。随着其不断增长的用户群和日益丰富的系列产品，QuarkChain展现了显著潜力，可以改变开发者和企业与区块链技术互动的方式。