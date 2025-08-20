什么是PROMPT？数字资产简介

PROMPT 是一种基于区块链的加密货币，为Wayfinder去中心化平台提供动力，该平台专注于使用户拥有的自主AI代理能够安全高效地在区块链生态系统和应用程序之间导航。PROMPT加密货币于2024年推出，旨在解决Web3领域中的互操作性和自主资产管理挑战。通过其创新的AI驱动技术，PROMPT使用户能够部署和管理通过专用Web3钱包进行数字资产交易的自主代理，确保区块链生态系统中的安全性和运营效率。
PROMPT由Wayfinder背后的团队于2024年创立，这个团队由在区块链、人工智能和去中心化系统方面具有丰富经验的专业人士组成。虽然具体创始人名字在现有资料中未披露，但该项目的领导层在构建可扩展的区块链解决方案和AI驱动平台方面有着良好的业绩记录。他们的愿景是创建一个加密货币平台，通过创新应用AI和区块链技术来解决跨链互操作性和自主数字资产管理这一长期存在的问题。
自成立以来，Wayfinder（PROMPT）已经达成了几个重要的里程碑，包括在2024年初推出主网、部署能够进行跨链交易的自主AI代理，以及在Twitter和Discord等平台上建立不断增长的加密货币社区。该项目在展示安全、用户拥有的能够独立进行数字资产交易的AI代理后获得了广泛关注，使PROMPT成为AI和Web3互操作性领域的创新者。
PROMPT生态系统由多个相互连接的产品组成，共同为Web3用户和开发者提供全面的解决方案。核心产品包括：
这三部分共同创造了一个全面的环境，其中PROMPT作为实用代币推动着加密货币网络内所有交互，从而形成一个自我维持且高效的区块链生态系统。
Web3领域目前面临几个关键挑战，PROMPT加密货币旨在通过其创新方法解决这些问题：
PROMPT通过其AI驱动的全链平台解决了这些痛点，该平台支持安全的跨链交易、自主数字资产管理和强大的钱包集成。通过利用先进的AI和区块链技术，PROMPT提供了全面的解决方案，改变了用户与去中心化生态系统互动的方式。
PROMPT加密货币设计了周到的代币经济模型，以确保所有利益相关者的长期可持续性和价值：
数字代币PROMPT的总发行量（最大供应量）为10亿枚代币。比例分配如下：
现有资料中没有提供进一步的详细分配信息（如团队、投资者、生态系统等）。流通供应量也报告为10亿PROMPT，表明全部供应可能已在流通。
关键点：
要获取更详细的分配细节（例如团队、国库、投资者），需要查阅官方白皮书或代币经济学文档，但当前搜索结果中并未包含这些信息。
在区块链生态系统中，PROMPT具有多种功能：
PROMPT作为Web3和AI领域的创新解决方案，通过其自主代理技术和跨链互操作性解决关键挑战。凭借其不断发展的加密货币生态系统和坚实的技术基础，PROMPT展示了显著潜力，将改变用户和开发者与去中心化应用程序和数字资产互动的方式。
准备开始交易PROMPT了吗？我们全面的“PROMPT交易完整指南：从入门到实战交易”将引导您了解所需的一切知识——从PROMPT加密货币的基础知识和钱包设置到高级交易策略和风险管理技巧。无论您是加密货币新手还是有经验的交易者，这份逐步指南都将为您提供MEXC安全平台上的知识。立即发现如何最大化您的PROMPT数字资产潜力！
