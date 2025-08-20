什么是PROMPT？数字资产简介

PROMPT 是一种基于区块链的加密货币，为Wayfinder去中心化平台提供动力，该平台专注于使用户拥有的自主AI代理能够安全高效地在区块链生态系统和应用程序之间导航。PROMPT加密货币于2024年推出，旨在解决Web3领域中的互操作性和自主资产管理挑战。通过其创新的AI驱动技术，PROMPT使用户能够部署和管理通过专用Web3钱包进行数字资产交易的自主代理，确保区块链生态系统中的安全性和运营效率。

PROMPT由Wayfinder背后的团队于2024年创立，这个团队由在区块链、人工智能和去中心化系统方面具有丰富经验的专业人士组成。虽然具体创始人名字在现有资料中未披露，但该项目的领导层在构建可扩展的区块链解决方案和AI驱动平台方面有着良好的业绩记录。他们的愿景是创建一个加密货币平台，通过创新应用AI和区块链技术来解决跨链互操作性和自主数字资产管理这一长期存在的问题。

自成立以来，Wayfinder（PROMPT）已经达成了几个重要的里程碑，包括在2024年初推出主网、部署能够进行跨链交易的自主AI代理，以及在Twitter和Discord等平台上建立不断增长的加密货币社区。该项目在展示安全、用户拥有的能够独立进行数字资产交易的AI代理后获得了广泛关注，使PROMPT成为AI和Web3互操作性领域的创新者。

PROMPT生态系统由多个相互连接的产品组成，共同为Web3用户和开发者提供全面的解决方案。核心产品包括：

Wayfinder平台：

PROMPT生态系统的主要平台，Wayfinder使用户能够部署在区块链生态系统中导航并执行交易的自主AI代理，通过专用Web3钱包实现安全高效的数字资产管理及跨链互操作性，成为去中心化AI应用的领先解决方案。 AI代理SDK：

AI代理SDK通过允许开发者构建、定制和部署自己的自主代理来扩展Wayfinder的功能。此工具包使用户能够创建针对特定用例的代理，受益于无缝集成和强大的安全特性。 Web3钱包集成：

该组件通过为AI代理提供安全的钱包基础设施来完善PROMPT生态系统。通过创新的钱包管理功能，用户可以确保其数字资产的安全，并在多条区块链上实现自主交易。

这三部分共同创造了一个全面的环境，其中PROMPT作为实用代币推动着加密货币网络内所有交互，从而形成一个自我维持且高效的区块链生态系统。

Web3领域目前面临几个关键挑战，PROMPT加密货币旨在通过其创新方法解决这些问题：

跨链互操作性：

区块链行业的用户在面对碎片化的生态系统时，难以在不同链之间移动数字资产和数据，导致开发人员和用户的效率低下和成本增加。传统解决方案由于技术壁垒和缺乏标准化未能解决此问题。 自主资产管理：

另一个重大挑战是缺乏能够独立管理数字资产的安全的、用户拥有的自主代理。此问题引起操作瓶颈，阻止用户充分利用去中心化金融和AI能力。现有解决方案因手动干预和安全风险而受到限制。 安全的AI集成：

行业还遭受AI代理与区块链应用不安全集成的问题，为用户和开发者造成漏洞。尽管之前有过尝试，但由于钱包管理和代理自主性的根本问题，这一挑战依然存在。

PROMPT通过其AI驱动的全链平台解决了这些痛点，该平台支持安全的跨链交易、自主数字资产管理和强大的钱包集成。通过利用先进的AI和区块链技术，PROMPT提供了全面的解决方案，改变了用户与去中心化生态系统互动的方式。

PROMPT加密货币设计了周到的代币经济模型，以确保所有利益相关者的长期可持续性和价值：

数字代币PROMPT的总发行量（最大供应量）为10亿枚代币。比例分配如下：

总供应量： 1,000,000,000 PROMPT

1,000,000,000 PROMPT 免费代币分配（Launchpool）： 1,400,000 PROMPT，占总供应量的0.14% 通过一次Launchpool活动分配1,200,000 PROMPT（0.12%） 通过另一次Launchpool活动分配200,000 PROMPT（0.02%）

1,400,000 PROMPT，占总供应量的0.14%

现有资料中没有提供进一步的详细分配信息（如团队、投资者、生态系统等）。流通供应量也报告为10亿PROMPT，表明全部供应可能已在流通。

关键点：

总供应量： 1,000,000,000 PROMPT

1,000,000,000 PROMPT Launchpool分配： 1,400,000 PROMPT（0.14%）

1,400,000 PROMPT（0.14%） 流通供应量：1,000,000,000 PROMPT

要获取更详细的分配细节（例如团队、国库、投资者），需要查阅官方白皮书或代币经济学文档，但当前搜索结果中并未包含这些信息。

在区块链生态系统中，PROMPT具有多种功能：

实用代币： 用于支付Wayfinder平台内的交易费用和代理操作。

用于支付Wayfinder平台内的交易费用和代理操作。 治理： 代币持有者可以参与协议治理，对提案和升级进行投票（视未来实施情况而定）。

代币持有者可以参与协议治理，对提案和升级进行投票（视未来实施情况而定）。 质押：用户可以质押PROMPT加密货币以获得奖励并获取额外特权，年化收益率由网络活动和质押池参数决定。

PROMPT作为Web3和AI领域的创新解决方案，通过其自主代理技术和跨链互操作性解决关键挑战。凭借其不断发展的加密货币生态系统和坚实的技术基础，PROMPT展示了显著潜力，将改变用户和开发者与去中心化应用程序和数字资产互动的方式。

