人工智能（AI）迅速发展的今天，数据隐私和安全成为亟待解决的问题。传统的 AI 模型需要访问明文数据进行训练和推理，容易导致敏感信息泄露。为应对这一挑战，Privasea AI 应运而生，旨在通过创新的隐私计算技术，解决数据孤岛问题，为 AI 计算提供强大的隐私和安全保障。 1.Privasea AI 项目介绍 Privasea 是一个去中心化的 AI 网络，采用全同态加密（Fully Homom
什么是 Privasea AI？以隐私计算革新 AI 安全的新兴力量

人工智能（AI）迅速发展的今天，数据隐私和安全成为亟待解决的问题。传统的 AI 模型需要访问明文数据进行训练和推理，容易导致敏感信息泄露。为应对这一挑战，Privasea AI 应运而生，旨在通过创新的隐私计算技术，解决数据孤岛问题，为 AI 计算提供强大的隐私和安全保障。

1.Privasea AI 项目介绍


Privasea 是一个去中心化的 AI 网络，采用全同态加密（Fully Homomorphic Encryption， FHE）技术，允许在加密数据上直接进行计算，确保数据在整个处理过程中的隐私性。FHE 技术让 Privasea AI 实现了数据价值的流通，为 AI操作提供了分布式计算资源，构建了一个高效、安全的 AI 计算环境。

2.Privasea AI 四大核心组件


Privasea AI 主要由四大核心组件构成。

2.1 HESea 加密库


HESea 是 Privasea 的核心，它集合了当前主流的 FHE 加密方案（如 TFHE、CKKS、BGV、BFV 等）的高效实现。该开源加密库为开发者提供了支持加密数据进行算术和逻辑运算的工具，并通过密文打包、批处理等优化手段显著提高了加密运算的性能。

2.2 Privasea API


Privasea API 构建于 HESea 库之上，提供了一整套开发协议和工具，使开发者能够构建以隐私为中心的 AI 应用。通过这一 API，开发者可以轻松将 FHE 技术集成进自己的系统或产品中，实现数据加密、模型推理、训练等功能。

2.3 Privanetix


Privanetix 是 Privasea 的计算网络，由多个去中心化节点组成，这些节点负责在加密状态下执行数据计算任务。通过任务分布与协作，该网络提升了系统的可扩展性与容错性，同时有效防止了敏感数据泄露。

2.4 Privasea Smart Contract Kit


为实现对计算节点的管理与激励，Privasea 提供了一套专门的智能合约系统。该套件用于监管 Privanetix 网络的运行，并确保节点之间的协作顺畅。它还提供激励机制，以鼓励更多节点加入计算网络，提高整体性能。


3.Privasea AI 生态系统


Privasea 目前已经构建起丰富的应用生态，包括但不限于：

1）ImHuman 应用：基于生物识别和加密验证机制，生成链上“人类身份 NFT”，用于社交平台防机器人验证。
2）BotOr_NotABot：用于验证用户真实性，广泛应用于 DeFi、社交和 DAO 场景。
3）DeepSea：支持安全运行 AI 代理的基础设施，避免敏感信息外泄。

4.什么是 $PRAI


$PRAI 是 Privasea 生态系统的原生实用代币，为 DeepSea 和 ImHuman 提供支持。用户可使用 $PRAI 支付保密 AI 服务费用，如加密计算、AI 模型执行，以及个性化 AI 代理的激活。同时 $PRAI 可以作为交易 gas 使用，支持质押和治理功能，并用于 ImHuman 应用中的高级人类验证服务。

4.1 PRAI 代币概览


代币名称：Privasea AIPRAI（PRAI）
总供给量：1,000,000,000 PRAI

4.2 PRAI 代币分配


PRAI 代币分配如下：

分配
占比（%）
Mining 1
30.00%
Investors
13.45%
Marketing and Community
12.97%
Reserve
10.05%
Early Contributors
9.04%
Team
8.00%
Mining 2
5.00%
Liquidity
4.00%
Future Airdrop
3.00%
Binance IDO Wallet
2.00%
Marketing and Community 2
2.00%
Strategic
0.50%

5.如何在 MEXC 购买 $PRAI 代币？


Privasea AI 是一项划时代的隐私计算基础设施，通过 FHE 技术，实现了在不解密数据的前提下进行 AI 运算的可能性。它不仅解决了当前 AI 应用中的核心隐私难题，还大幅降低了开发者与普通用户参与隐私保护 AI 的门槛。

在 Privasea AI 蓬勃发展的进程中，与全球顶尖交易平台 MEXC 的携手合作，为其注入了强劲的发展动力。MEXC 以其低手续费、超高速交易、广泛的资产覆盖以及卓越的流动性，赢得了全球投资者的广泛信赖。同时，MEXC 对新兴项目的敏锐洞察与深度扶持，使其成为孕育优质项目的沃土。

目前，MEXC 平台已上线 $PRAI 现货交易合约交易，您可以在 MEXC 以超低费率进行代币交易。

1）打开并登录 MEXC App 或官方网站
2）在搜索框中搜索 PRAI 代币名称，选择 PRAI 的现货交易或者合约交易
3）选择下单方式，输入数量、价格等参数完成交易。


TL;DR1）Aria Protocol 通过将音乐版权转化为可交易的代币，让普通人也能投资此前仅限机构的 IP 资产。2）Aria Protocol 已筹集 1095 万美元，吸引超 4300 名投资者参与，由 Halborn 等机构完成安全审计。3）Aria Protocol 未来将支持可编程 IP，通过智能合约实现歌曲混音等衍生创作的自动化授权与收益分配。1. 什么是 Aria Protoc

在加密货币市场中，合约交易因其高杠杆、双向操作等特点，已经成为许多投资者提升资金利用率、把握市场机会的重要工具。为了帮助用户更高效地操作，MEXC 合约交易页面不仅提供了基础的下单功能，还配备了多种实用的辅助功能，涵盖仓位模式、通知提醒、快捷操作及数据展示等。本文将带您全面了解这些常用功能，帮助您在交易中更加得心应手。1.为什么要了解合约交易页面辅助功能？在现货交易中，投资者只能先买入再择机卖出；

1. 什么是强平？强平，即强制平仓，或称为爆仓，是指当平台自动关闭用户的仓位时发生的情况。在 MEXC 平台上，保证金比率是衡量用户仓位风险情况，是用户资产风险的指标。当保证金比率达到或超过 100% 时，系统将强制平仓用户的仓位。建议用户密切关注其保证金比率的变化，以避免被强平。2. 什么触发了 MEXC 的强平？MEXC 采用合理价格作为强平的触发标准。当合理价格达到强平价格时，强平机制将被触

闪兑限价功能允许用户在预设价格下进行资产兑换。当市场价格达到或优于您设定的限价时，系统将自动执行交易，让您在波动的市场中以理想价格完成兑换。关于 MEXC 闪兑交易，您可以通过阅读《什么是 MEXC 闪兑交易》了解更多详情。1. 如何使用 MEXC 闪兑限价交易1.1 Web步骤 1：进入闪兑限价页面打开并登录 MEXC 官网首页，在顶部导航栏【现货交易】中选择【闪兑】，点击【限价】进入闪兑限价页

核心要点隐私币通过先进的加密技术隐藏交易细节，比比特币提供更强的匿名性Monero、Zcash、Dash、Horizen和Decred是市场上领先的隐私币项目2023年至2025年间，Monero和Zcash的交易量增长了20%2025年末，Zcash价格从50美元以下暴涨至650美元MEXC提供业内最全面的隐私币交易对，拥有顶级流动性和100%储备金保障前言你有没有想过，比特币真的匿名吗？很多人

今日黄金价格（2025年11月10日）截至2025年11月10日，黄金价格约为每金衡盎司 3,997.45 美元。1金衡盎司等于31.1035克，因此每克约 128.54美元，每公斤约 128,540美元。这一现货价格是全球黄金交易、金条经销及机构投资的基准。虽然实物黄金如金币或金条可能包含少量溢价，但现货价是大多数投资决策的参考点。像 XAUT 和 PAXG 的代币化黄金会实时追踪这一现货价，让

Key TakeawaysEOS 是一条主打高吞吐量和低交易成本的智能合约公链，采用 DPoS（委托权益证明） 共识机制，由区块生产者参与网络治理。EOS 的历史价格从早期不足 $1 涨至 历史最高 ~ $22.89（2018年4月 CoinMarketCap 数据），其后受生态竞争、治理争议和市场周期影响长期回落。要讨论 EOS 未来是否能达到 $50 或 $100，需要综合分析生态重建进展、开

白金的定义白金是一种合金，由纯金与白色金属如钯、镍或银混合而成。与黄金不同，白金呈现银白色光泽，使其在订婚戒指、结婚戒指和高档珠宝中非常受欢迎。通常，白金有10K、14K和18K等标识，表示黄金与其他金属的比例。克拉数越高，黄金含量和内在价值越高。白金是如何制成的制作白金需要将黄金与其他金属仔细混合，以获得所需的颜色和耐用性。合金制成后，大部分白金首饰会镀上铑，这种反光金属可增强光泽并提供额外的抗

TL;DR1）Aria Protocol 通过将音乐版权转化为可交易的代币，让普通人也能投资此前仅限机构的 IP 资产。2）Aria Protocol 已筹集 1095 万美元，吸引超 4300 名投资者参与，由 Halborn 等机构完成安全审计。3）Aria Protocol 未来将支持可编程 IP，通过智能合约实现歌曲混音等衍生创作的自动化授权与收益分配。1. 什么是 Aria Protoc

TL;DR1）USDe 是合成美元而非法币稳定币：通过加密资产和对应的空头期货头寸支持，而非传统法币储备。2）Delta 对冲策略保持稳定：对持有的 BTC、ETH 等现货资产进行永续和交割期货对冲，维持价值稳定。3）sUSDe 提供收益机会：质押 USDe 可获得协议收益分配，2024 年平均年化收益率达 19%。4）多链部署广泛应用：已在 24 条区块链上部署，拥有庞大的用户基础和生态系统。5

在加密货币市场中，合约交易因其高杠杆、双向操作等特点，已经成为许多投资者提升资金利用率、把握市场机会的重要工具。为了帮助用户更高效地操作，MEXC 合约交易页面不仅提供了基础的下单功能，还配备了多种实用的辅助功能，涵盖仓位模式、通知提醒、快捷操作及数据展示等。本文将带您全面了解这些常用功能，帮助您在交易中更加得心应手。1.为什么要了解合约交易页面辅助功能？在现货交易中，投资者只能先买入再择机卖出；

TL;DR1）里程碑突破：币安人生（BINANCELIFE）成为历史上首个登陆币安平台的中文 Meme 币，打破了市场固有认知。2）惊人涨幅：币安人生（BINANCELIFE）诞生仅 3 天市值从零突破至 1.5 亿美元，上线币安 Alpha 后 1 小时涨幅达 2000%。3）文化现象：源自“苹果安卓论”网络梗，创造“开币安汽车，享币安人生”热门话题，获 CZ 亲自互动。4）生态影响：推动 BN

