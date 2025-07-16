什么是 Privasea AI？以隐私计算革新 AI 安全的新兴力量









Privasea 是一个去中心化的 AI 网络，采用全同态加密（Fully Homomorphic Encryption， FHE）技术，允许在加密数据上直接进行计算，确保数据在整个处理过程中的隐私性。FHE 技术让 Privasea AI 实现了数据价值的流通，为 AI操作提供了分布式计算资源，构建了一个高效、安全的 AI 计算环境。









Privasea AI 主要由四大核心组件构成。









HESea 是 Privasea 的核心，它集合了当前主流的 FHE 加密方案（如 TFHE、CKKS、BGV、BFV 等）的高效实现。该开源加密库为开发者提供了支持加密数据进行算术和逻辑运算的工具，并通过密文打包、批处理等优化手段显著提高了加密运算的性能。









Privasea API 构建于 HESea 库之上，提供了一整套开发协议和工具，使开发者能够构建以隐私为中心的 AI 应用。通过这一 API，开发者可以轻松将 FHE 技术集成进自己的系统或产品中，实现数据加密、模型推理、训练等功能。









Privanetix 是 Privasea 的计算网络，由多个去中心化节点组成，这些节点负责在加密状态下执行数据计算任务。通过任务分布与协作，该网络提升了系统的可扩展性与容错性，同时有效防止了敏感数据泄露。









为实现对计算节点的管理与激励，Privasea 提供了一套专门的智能合约系统。该套件用于监管 Privanetix 网络的运行，并确保节点之间的协作顺畅。它还提供激励机制，以鼓励更多节点加入计算网络，提高整体性能。













Privasea 目前已经构建起丰富的应用生态，包括但不限于：





1）ImHuman 应用：基于生物识别和加密验证机制，生成链上“人类身份 NFT”，用于社交平台防机器人验证。

2）BotOr_NotABot：用于验证用户真实性，广泛应用于 DeFi、社交和 DAO 场景。

3）DeepSea：支持安全运行 AI 代理的基础设施，避免敏感信息外泄。









$PRAI 是 Privasea 生态系统的原生实用代币，为 DeepSea 和 ImHuman 提供支持。用户可使用 $PRAI 支付保密 AI 服务费用，如加密计算、AI 模型执行，以及个性化 AI 代理的激活。同时 $PRAI 可以作为交易 gas 使用，支持质押和治理功能，并用于 ImHuman 应用中的高级人类验证服务。









代币名称：Privasea AIPRAI（PRAI）

总供给量：1,000,000,000 PRAI









PRAI 代币分配如下：





分配 占比（%） Mining 1 30.00% Investors 13.45% Marketing and Community 12.97% Reserve 10.05% Early Contributors 9.04% Team 8.00% Mining 2 5.00% Liquidity 4.00% Future Airdrop 3.00% Binance IDO Wallet 2.00% Marketing and Community 2 2.00% Strategic 0.50%









Privasea AI 是一项划时代的隐私计算基础设施，通过 FHE 技术，实现了在不解密数据的前提下进行 AI 运算的可能性。它不仅解决了当前 AI 应用中的核心隐私难题，还大幅降低了开发者与普通用户参与隐私保护 AI 的门槛。





