什么是 Polygon（POL）？迈向全球支付与现实资产的区块链基石









Matic Network 名义创立，并于 2021 年更名为 Polygon。凭借模块化架构与 EVM 兼容性，它已发展为服务数百万用户、承载上千个去中心化应用（DApp）的首选基础设施。 Polygon 是一个围绕 以太坊 构建的多链扩展生态，目标是在继承以太坊安全性的同时，为用户和开发者提供低成本、高速度的 Web3 体验。Polygon 最初于 2017 年以名义创立，并于 2021 年更名为。凭借模块化架构与 EVM 兼容性，它已发展为服务数百万用户、承载上千个去中心化应用（DApp）的首选基础设施。





据悉，Polygon 的创始团队由多位专注以太坊扩展性的创业者组成，其中 Sandeep Nailwal 是联合创始人之一，现任 Polygon 基金会 CEO。在他的带领下，Polygon 已从早期的侧链方案演进为全球最活跃的区块链网络之一，并持续推动 Web3 基础设施的革新。与此同时，为契合“聚合网络”（AggLayer）的长期愿景，Polygon 社区完成了代币升级：MATIC → POL。升级后的 POL 不仅是 Polygon PoS 的原生 Gas 与质押代币，还被设计为在聚合网络中承担更广泛的功能，例如通过 AggLayer 参与价值捕获与激励分配（具体机制取决于未来社区共识）。









Polygon 通过构建在以太坊之上且与之并行运作的链，实现交易处理“离线”于主网，定期将交易状态提交回以太坊主网，从而兼顾效率与安全。





Polygon 使用修改版的 PoS（权益证明）机制，网络参与者质押 POL 代币（Polygon 原生代币）参予验证，成功验证后可获得代币奖励。POL 是 ERC‑20 代币，用于支付手续费、参与治理并确保网络安全。

















Polygon 社区在经过长期讨论与广泛共识后，于 2024 年 9 月 4 日正式将原有的 MATIC 代币升级为 POL（Polygon Ecosystem Token）。自此，POL 成为 Polygon PoS 网络的原生 Gas 与质押代币。这一升级并非单纯的代币更名，而是 Polygon 向更高效、多链生态演进的重要里程碑。 根据 Polygon 官网博客 于2025 年 9 月 3 日发布的声明显示 ，距 MATIC → POL 升级启动已近一年，网络中已有 99% 的 MATIC 成功迁移为 POL，且所有 Polygon PoS 交易现均以 POL 作为 Gas 代币执行。









1:1 替换 ：MATIC 持有者可按 1:1 比例获得 ：MATIC 持有者可按 1:1 比例获得 POL

自动迁移：Polygon PoS 网络用户无需操作即可完成升级；以太坊等其他网络需通过 Polygon 官方门户或交易所完成迁移。









升级后的POL 被定义为一种 “Hyperproductive（超生产型）” 代币，含义如下：





跨链质押与验证 ：POL 不仅可以用于 Polygon PoS 网络的 Gas 和质押，还可以参与多个链（包括 AggLayer 的主权链）的验证，并从中获取多元奖励。

增强功能与激励机制 ：它承载了更多功能——如协议交易手续费、验证参与激励等，进一步增加代币效用与收益潜力。

治理与社区赋能 ：POL 引入治理角色：持有者具备参与社区决策和网络演进的能力，同时引入社区储备支持生态建设

可持续的经济模型：通过质押奖励、代币销毁机制以及生态空投，实现长期价值平衡并增强用户参与度。













Polygon 最新的网络发展蓝图被命名为 Gigagas，目标是实现 10 万 TPS（每秒交易量），并将 Polygon 打造成默认的快速、低费、安全、可扩展的支付网络。Gigagas 不仅是一份性能提升的规划，更是 Polygon 向现实世界支付与资产结算基础设施迈进的重要战略。而作为 Gigagas 路线图的首个关键步骤，Polygon 完成了 Heimdall 升级，这是加密行业最复杂的技术升级之一：





交易终局性加速 ：实现小于 5 秒的快速终局；

支付效率提升 ：稳定币可像日常支付一样流转；

资产结算优化：代币化资产的结算速度可媲美传统金融市场。









Polygon 的发展路径充满关键里程碑与合作：





重塑品牌与扩容愿景：2021 年从 Matic Network 更名为 Polygon，开启多链扩容愿景

ZK 扩容能力增强：收购 Hermez、Mir 等，以支持 zk-Rollup 能力。

企业合作与行业应用：与迪士尼、Google Cloud、星巴克、Mastercard，以及印度 Jio 等展开战略合作，推动链上应用落地。

社区治理升级：Polygon 2.0 提出增强治理机制，在治理委员会与治理层面的社区赋权方面持续探索。









Polygon 正在从以太坊扩容方案演进为全球“价值层”，通过 POL 升级、Gigagas 路线图、Heimdall 升级以及 AggLayer 与 zk 技术的持续突破，不仅为用户带来高速、低成本、安全的链上体验，也在推动 稳定币 、现实资产与全球支付的主流化落地。未来，Polygon 将以更强的生态协同与技术优势，成为连接区块链与现实世界价值流通的重要基石。









