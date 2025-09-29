什么是 Polygon（POL）？迈向全球支付与现实资产的区块链基石

随着区块链和 Web3 技术的快速发展，用户和开发者对于更高性能、更低成本、更强扩展性的基础设施需求日益增长。Polygon（POL）作为以太坊生态中最重要的扩容解决方案之一，正在通过持续的技术迭代和代币升级，逐步成为全球支付与现实世界资产 (RWA) 的首选区块链基础设施。 1.什么是 Polygon？ Polygon 是一个围绕以太坊构建的多链扩展生态，目标是在继承以太坊安全性的同时，为用户和随着区块链和 Web3 技术的快速发展，用户和开发者对于更高性能、更低成本、更强扩展性的基础设施需求日益增长。Polygon（POL）作为以太坊生态中最重要的扩容解决方案之一，正在通过持续的技术迭代和代币升级，逐步成为全球支付与现实世界资产 (RWA) 的首选区块链基础设施。 1.什么是 Polygon？ Polygon 是一个围绕以太坊构建的多链扩展生态，目标是在继承以太坊安全性的同时，为用户和
随着区块链和 Web3 技术的快速发展，用户和开发者对于更高性能、更低成本、更强扩展性的基础设施需求日益增长。Polygon（POL）作为以太坊生态中最重要的扩容解决方案之一，正在通过持续的技术迭代和代币升级，逐步成为全球支付与现实世界资产 (RWA) 的首选区块链基础设施。

1.什么是 Polygon？


Polygon 是一个围绕以太坊构建的多链扩展生态，目标是在继承以太坊安全性的同时，为用户和开发者提供低成本、高速度的 Web3 体验。Polygon 最初于 2017 年以 Matic Network 名义创立，并于 2021 年更名为 Polygon。凭借模块化架构与 EVM 兼容性，它已发展为服务数百万用户、承载上千个去中心化应用（DApp）的首选基础设施。

据悉，Polygon 的创始团队由多位专注以太坊扩展性的创业者组成，其中 Sandeep Nailwal 是联合创始人之一，现任 Polygon 基金会 CEO。在他的带领下，Polygon 已从早期的侧链方案演进为全球最活跃的区块链网络之一，并持续推动 Web3 基础设施的革新。与此同时，为契合“聚合网络”（AggLayer）的长期愿景，Polygon 社区完成了代币升级：MATIC → POL。升级后的 POL 不仅是 Polygon PoS 的原生 Gas 与质押代币，还被设计为在聚合网络中承担更广泛的功能，例如通过 AggLayer 参与价值捕获与激励分配（具体机制取决于未来社区共识）。

2.Polygon 核心技术与运行机制


2.1 Layer 2 架构

Polygon 通过构建在以太坊之上且与之并行运作的链，实现交易处理“离线”于主网，定期将交易状态提交回以太坊主网，从而兼顾效率与安全。

2.2 共识机制与代币角色

Polygon 使用修改版的 PoS（权益证明）机制，网络参与者质押 POL 代币（Polygon 原生代币）参予验证，成功验证后可获得代币奖励。POL 是 ERC‑20 代币，用于支付手续费、参与治理并确保网络安全。

2.3跨链桥透明度研究

康乃尔大学学术研究表明，以太坊与 Polygon 之间的跨链交易可追踪性表现出高度透明：存款（Deposits）的可追踪率达 99.65%，提款（Withdrawals）的可追踪率为 92.78%。这一结果不仅凸显了跨链桥在数据可验证性上的优势，也为未来进一步提升跨链桥的效率与安全性提供了坚实基础。

3.原生代币 POL 的升级与意义


3.1 升级背景


Polygon 社区在经过长期讨论与广泛共识后，于 2024 年 9 月 4 日正式将原有的 MATIC 代币升级为 POL（Polygon Ecosystem Token）。自此，POL 成为 Polygon PoS 网络的原生 Gas 与质押代币。这一升级并非单纯的代币更名，而是 Polygon 向更高效、多链生态演进的重要里程碑。根据 Polygon 官网博客 于2025 年 9 月 3 日发布的声明显示，距 MATIC → POL 升级启动已近一年，网络中已有 99% 的 MATIC 成功迁移为 POL，且所有 Polygon PoS 交易现均以 POL 作为 Gas 代币执行。

3.2 升级方式


  • 1:1 替换：MATIC 持有者可按 1:1 比例获得 POL
  • 自动迁移：Polygon PoS 网络用户无需操作即可完成升级；以太坊等其他网络需通过 Polygon 官方门户或交易所完成迁移。

3.3 POL 的新定位：第三代“超生产型”代币


升级后的POL 被定义为一种 “Hyperproductive（超生产型）” 代币，含义如下：

  • 跨链质押与验证：POL 不仅可以用于 Polygon PoS 网络的 Gas 和质押，还可以参与多个链（包括 AggLayer 的主权链）的验证，并从中获取多元奖励。
  • 增强功能与激励机制：它承载了更多功能——如协议交易手续费、验证参与激励等，进一步增加代币效用与收益潜力。
  • 治理与社区赋能：POL 引入治理角色：持有者具备参与社区决策和网络演进的能力，同时引入社区储备支持生态建设
  • 可持续的经济模型：通过质押奖励、代币销毁机制以及生态空投，实现长期价值平衡并增强用户参与度。

4.Polygon 技术发展路线图


Polygon 最新的网络发展蓝图被命名为 Gigagas，目标是实现 10 万 TPS（每秒交易量），并将 Polygon 打造成默认的快速、低费、安全、可扩展的支付网络。Gigagas 不仅是一份性能提升的规划，更是 Polygon 向现实世界支付与资产结算基础设施迈进的重要战略。而作为 Gigagas 路线图的首个关键步骤，Polygon 完成了 Heimdall 升级，这是加密行业最复杂的技术升级之一：

  • 交易终局性加速：实现小于 5 秒的快速终局；
  • 支付效率提升：稳定币可像日常支付一样流转；
  • 资产结算优化：代币化资产的结算速度可媲美传统金融市场。

5.Polygon成长轨迹：里程碑与生态扩张


Polygon 的发展路径充满关键里程碑与合作：

重塑品牌与扩容愿景：2021 年从 Matic Network 更名为 Polygon，开启多链扩容愿景
ZK 扩容能力增强：收购 Hermez、Mir 等，以支持 zk-Rollup 能力。
资金支持与生态激励2022 年完成 4.5 亿美元融资；随后启动社区拨款机制，支持生态项目发展。
企业合作与行业应用：与迪士尼、Google Cloud、星巴克、Mastercard，以及印度 Jio 等展开战略合作，推动链上应用落地。
社区治理升级：Polygon 2.0 提出增强治理机制，在治理委员会与治理层面的社区赋权方面持续探索。

6.结语


Polygon 正在从以太坊扩容方案演进为全球“价值层”，通过 POL 升级、Gigagas 路线图、Heimdall 升级以及 AggLayer 与 zk 技术的持续突破，不仅为用户带来高速、低成本、安全的链上体验，也在推动稳定币、现实资产与全球支付的主流化落地。未来，Polygon 将以更强的生态协同与技术优势，成为连接区块链与现实世界价值流通的重要基石。

