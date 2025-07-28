什么是PEPU？数字资产简介

PEPU 是一种基于区块链的加密货币，为 Pepe Unchained 去中心化平台提供动力，旨在为模因币领域带来可扩展性、效率和增强的用户体验。PEPU 于2024年推出，旨在解决许多传统区块链上的模因币所面临的高额交易费用和缓慢处理时间的问题。通过利用Layer 2区块链技术，PEPU使用户能够快速且经济高效地进行交易，同时支持一个强大的生态系统，包括质押、去中心化金融（DeFi）应用以及社区驱动的倡议。该项目的愿景是将模因文化的病毒式吸引力与下一代区块链基础设施的技术优势相结合，使PEPU数字资产参与更加便捷和有益。

PEPU于2024年由一群具有去中心化金融、智能合约开发和社区管理背景的区块链工程师和加密爱好者创立。核心团队曾参与多个知名区块链项目，并在扩展解决方案、代币经济学设计和生态系统增长方面拥有专业知识。他们的使命是通过整合先进的Layer 2 技术创建一个平台，以克服传统模因币的低效问题，从而为全球用户提供更快、更便宜、更安全的交易。

自成立以来，PEPU已经实现了多个关键里程碑，包括2024年初主网的成功启动、高收益PEPU质押计划的推出以及与领先的DeFi项目的战略合作关系建立。该项目在白皮书发布后以及双重质押奖励机制的引入后引起了广泛关注，奠定了PEPU在模因币和Layer 2领域的创新者地位。这些成就帮助PEPU确立了其在社区驱动型数字资产演变中的重要地位。

PEPU生态系统由几个相互关联的产品组成，为模因币爱好者和DeFi用户提供全面的解决方案：

Pepe Unchained 主网

主网作为PEPU生态系统的核心支柱，允许用户以最低的费用和高吞吐量转移代币、与智能合约互动并参与去中心化应用程序（dApps）。基于Layer 2技术构建的主网确保了快速的交易确认和可扩展性，支持越来越多的PEPU用户和使用场景。

质押平台

该质押平台允许用户锁定其PEPU代币并赚取有吸引力的奖励。通过参与质押，用户不仅有助于网络的安全性和流动性，还能从PEPU生态系统独有的双重质押激励中受益。该平台设计易于使用，具有透明的奖励计算和灵活的锁定期。

DeFi与社区工具

其他组件包括去中心化金融应用，如流动性池、收益耕作和治理模块。这些工具赋予用户最大化其PEPU持有价值的能力，参与协议治理，并通过活动、竞赛和协作倡议与充满活力的社区互动。

这些产品共同创造了一个无缝环境，其中PEPU作为实用代币推动所有交互，促进了一个自给自足且快速增长的生态系统。

模因币和更广泛的加密领域面临着一些持续的挑战，PEPU试图解决这些问题：

高昂的交易费用和网络拥堵

热门模因币的用户经常遇到高昂的交易成本和缓慢的处理时间，尤其是在网络活动高峰期。这限制了可访问性，并阻碍了小型投资者的参与。

缺乏可持续的实用性和生态系统增长

许多模因代币缺乏现实世界的实用性以及强大的生态系统，导致短暂的炒作周期和对持有者的长期价值有限。

集中控制和有限的社区参与

传统的模因币通常由小型团队管理，透明度有限，抑制了社区的输入和治理。

PEPU通过其Layer 2基础设施解决了这些痛点，大幅降低了交易费用并提高了吞吐量。项目综合性的生态系统——包括质押、DeFi和治理——确保了持续的实用性和参与度。通过实施透明的治理机制，PEPU赋予社区塑造平台未来的能力，促进了更具包容性和韧性的数字资产。

PEPU数字代币的总发行量为80亿枚代币。这些代币的比例分配如下：

质押奖励： 30%

30% 项目开发： 47.5%

47.5% 市场营销： 10%

10% 流动性： 7.5%

7.5% 链存储： 5%

这意味着：

24亿枚PEPU代币 用于质押奖励。

用于质押奖励。 38亿枚代币 保留用于项目开发。

保留用于项目开发。 8亿枚代币 用于市场营销。

用于市场营销。 6亿枚代币 用于流动性。

用于流动性。 4亿枚代币用于链存储。

该平台保留随时更改分配模型和分配百分比的权利。PEPU的官方网站为pepeunchained.com，白皮书可在pepeunchained.com/assets/documents/whitepaper.pdf找到。

在PEPU生态系统内，该代币具有多种功能：

交易费用： 用于支付网络交易和智能合约互动。

用于支付网络交易和智能合约互动。 质押： 用户可以通过质押PEPU赚取奖励并支持网络安全性。

用户可以通过质押PEPU赚取奖励并支持网络安全性。 治理： 代币持有者可以参与协议治理，对提案和未来升级进行投票。

代币持有者可以参与协议治理，对提案和未来升级进行投票。 生态系统激励： 用于激励参与DeFi应用、流动性池和社区倡议。

在代币发布时，一部分PEPU的总供应量进入流通，其余部分则遵循结构化的解锁计划。这种方法旨在确保市场稳定并支持生态系统的长期增长。具体的解锁时间和归属期详见官方白皮书。

PEPU实施了去中心化的治理模式，允许代币持有者通过链上投票系统提出并对协议变更进行投票。质押机制为用户提供赚取奖励的机会，年百分比收益率（APY）由网络参与率和质押池规模决定。这种双管齐下的方法激励了社区的积极参与，并协调了所有利益相关者的利益。

PEPU凭借其可扩展的基础设施、稳健的质押奖励和社区驱动的治理，在模因币和Layer 2区块链领域中成为了一种创新解决方案。随着其不断扩展的生态系统和透明的代币经济，PEPU展示了显著潜力，有望改变用户与数字资产和去中心化应用互动的方式。准备好开始交易PEPU了吗？我们的全面指南“PEPU交易完整指南：从入门到实操交易”将带您了解您需要知道的一切——从PEPU基础和钱包设置到高级交易策略和风险管理技术。无论您是加密货币新手还是经验丰富的交易员，本分步指南都将在MEXC的安全平台上为您提供所需的知识。立即发现如何最大化您的PEPU潜力！