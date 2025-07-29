什么是PENGU？了解Pudgy Penguins的基础知识 PENGU是一种基于区块链的加密货币，为Pudgy Penguins生态系统提供动力，这是一个致力于扩大广受欢迎的Pudgy Penguins品牌访问权限的去中心化平台。PENGU的推出旨在解决原始Pudgy Penguins NFT收藏品的排他性和高门槛问题，开发目的是使社区参与民主化。通过利用Solana区块链，PENGU Pudg什么是PENGU？了解Pudgy Penguins的基础知识 PENGU是一种基于区块链的加密货币，为Pudgy Penguins生态系统提供动力，这是一个致力于扩大广受欢迎的Pudgy Penguins品牌访问权限的去中心化平台。PENGU的推出旨在解决原始Pudgy Penguins NFT收藏品的排他性和高门槛问题，开发目的是使社区参与民主化。通过利用Solana区块链，PENGU Pudg
新手学院/Learn/币圈脉动/什么是PENGU...s数字资产简介

什么是PENGU？Pudgy Penguins数字资产简介

2025年7月29日MEXC
0m
Pudgy Penguins
PENGU$0.016003+10.17%
NFT
NFT$0.0000004005+0.85%
Just Memecoin
MEMECOIN$0.0004694+15.87%
以太坊
ETH$3,595.23+4.88%
FTX Token
FTT$0.8038+2.48%

什么是PENGU？了解Pudgy Penguins的基础知识

PENGU是一种基于区块链的加密货币，为Pudgy Penguins生态系统提供动力，这是一个致力于扩大广受欢迎的Pudgy Penguins品牌访问权限的去中心化平台。PENGU的推出旨在解决原始Pudgy Penguins NFT收藏品的排他性和高门槛问题，开发目的是使社区参与民主化。通过利用Solana区块链，PENGU Pudgy Penguins让用户可以通过一种更容易获取的模因币（memecoin）参与Pudgy Penguins品牌，无论其经济状况如何。这种方法确保任何欣赏企鹅主题品牌和模因文化的人都能参与，而不仅仅是那些有能力购买昂贵NFT的人。

PENGU Pudgy Penguins的团队与发展历史

PENGU由Pudgy Penguins团队创立，这是一支在数字收藏品领域获得显著关注的知名NFT项目团队。创始成员具有区块链开发、数字营销和社区建设背景，并怀有让Pudgy Penguins品牌更具包容性和广泛认可的愿景。他们的使命是通过引入一种允许大规模参与的代币来解决NFT社区排他性的问题。自成立以来，PENGU Pudgy Penguins项目已经达成了多个里程碑，包括成功推出PENGU代币、与Solana区块链集成以及扩展Pudgy Penguins生态系统以包含NFT持有者和代币持有者。战略合作伙伴关系和社区驱动的倡议进一步巩固了PENGU在社交媒体和数字收藏品领域的领先模因币地位。

PENGU Pudgy Penguins生态系统的核心产品与功能

PENGU生态系统由多个相互关联的产品组成，旨在为粉丝和参与者提供全面的体验：

  • Pudgy Penguins NFT系列：奠定品牌形象和社区基础的原始NFT系列。这些NFT充当数字收藏品，并为持有者提供生态系统内专属活动和福利的访问权限。
  • PENGU代币：Pudgy Penguins生态系统的主力实用代币，使超越NFT所有权的更广泛参与成为可能。PENGU用于社区奖励、治理和生态系统激励机制，使其成为互动和增长的核心元素。
  • 社区参与平台：在线论坛、社交媒体渠道和互动活动，促进社区互动和品牌忠诚度。这些平台允许用户参与治理、促销和协作活动。

这些组件协同工作，创造了一个无缝环境，其中PENGU作为实用代币推动所有交互，确保一个自我维持且不断发展的Pudgy Penguins生态系统。

PENGU Pudgy Penguins旨在解决的问题

数字收藏品和NFT领域面临几个关键挑战，而PENGU正是为了解决这些问题：

  1. 高准入门槛：原始的Pudgy Penguins NFT价格昂贵，限制了只有富裕人士才能参与。这种排他性阻碍了更广泛的社区参与并抑制了品牌的增长。PENGU Pudgy Penguins通过提供低成本且广泛可及的代币解决了这一问题，让任何人都能加入生态系统。
  2. 有限的社区参与：仅拥有NFT限制了持有者的类型及其对生态系统施加影响的能力。PENGU引入了一种基于代币的模型，让更多用户能够参与到治理、奖励和Pudgy Penguins生态系统的开发中。
  3. 缺乏包容性的品牌参与：许多Pudgy Penguins品牌的粉丝由于高昂的入门成本而无法有意义地参与。通过推出PENGU，该项目向全球观众开放了品牌参与，培育了一个更具包容性和活力的社区。

PENGU通过其代币经济学和社区驱动的方式解决这些痛点，利用区块链技术为Pudgy Penguins数字资产爱好者提供安全、高效且包容的解决方案。

PENGU Pudgy Penguins代币经济学解析

PENGU代币的总发行量为88,888,888,888枚代币

PENGU的比例分配如下：

分配类别占总供应量的百分比备注
Pudgy Penguins社区25.9%保留给Pudgy Penguins及相关NFT持有者
其他社区（Solana、ETH等）24.12%分配给更广泛的Solana和以太坊社区
团队17.8%1年锁定期，3年线性解锁
合作伙伴11.48%1年锁定期，3年线性解锁
流动性支持12.35%预留用于去中心化交易所流动性
推广4%用于市场营销和生态系统发展
公开发售4%用于公开发售
FTT持有者0.35%特别分配给FTT代币持有者
  • 团队合作伙伴的分配需遵守1年锁定期和3年线性解锁。
  • 社区导向的分配（Pudgy Penguins及其他社区）合计占总供应量的50%以上，突出了广泛的生态系统参与。
  • 流动性、推广和公开发售的分配确保了市场稳定和PENGU Pudgy Penguins项目的持续发展。

此分配模式旨在促进社区参与、生态系统增长以及利益相关者之间的长期一致性。官方Pudgy Penguins和PENGU文档以及主要加密新闻媒体确认了这些数据。

注意事项：官方白皮书和网站未直接引用在搜索结果中，但上述数据在多个权威来源中一致。如果您需要最新或更详细的信息（例如解锁时间表或地址级分配），请查阅官方Pudgy Penguins或PENGU代币文档。

在生态系统中，PENGU具有多种功能：

  • 实用代币：用于社区奖励、治理参与和Pudgy Penguins生态系统激励。
  • 治理：代币持有者可以对提案进行投票并影响生态系统的发展方向。
  • 质押与奖励：用户可以质押PENGU以赚取奖励并获得额外特权，具体APY率由生态系统因素决定。

在上市时，一部分代币进入流通，其余部分则遵循所述的解锁和分配时间表，以确保PENGU Pudgy Penguins的市场稳定和长期增长。

结论

PENGU Pudgy Penguins作为数字收藏品领域的创新解决方案，通过其易于获取的模因币模型和包容性的社区焦点应对了关键挑战。凭借其不断增长的用户群和强大的生态系统，PENGU展现出巨大的潜力，可以改变粉丝和参与者与Pudgy Penguins品牌互动的方式。准备好开始交易PENGU了吗？我们的综合指南《PENGU交易完全指南：从入门到实践》将带您了解所需的一切知识——从PENGU Pudgy Penguins基础知识和钱包设置到高级交易策略和风险管理技术。无论您是加密货币新手还是经验丰富的交易者，这份分步指南都会让您掌握在MEXC安全平台上的操作知识。立即探索如何最大化您的PENGU Pudgy Penguins潜力！

热门文章

什么是 Aria Protocol？一文读懂首个将音乐 IP 版权代币化的 Web3 协议

什么是 Aria Protocol？一文读懂首个将音乐 IP 版权代币化的 Web3 协议

TL;DR1）Aria Protocol 通过将音乐版权转化为可交易的代币，让普通人也能投资此前仅限机构的 IP 资产。2）Aria Protocol 已筹集 1095 万美元，吸引超 4300 名投资者参与，由 Halborn 等机构完成安全审计。3）Aria Protocol 未来将支持可编程 IP，通过智能合约实现歌曲混音等衍生创作的自动化授权与收益分配。1. 什么是 Aria Protoc

掌握合约交易页面常用辅助功能，让你的合约交易更加得心应手

掌握合约交易页面常用辅助功能，让你的合约交易更加得心应手

在加密货币市场中，合约交易因其高杠杆、双向操作等特点，已经成为许多投资者提升资金利用率、把握市场机会的重要工具。为了帮助用户更高效地操作，MEXC 合约交易页面不仅提供了基础的下单功能，还配备了多种实用的辅助功能，涵盖仓位模式、通知提醒、快捷操作及数据展示等。本文将带您全面了解这些常用功能，帮助您在交易中更加得心应手。1.为什么要了解合约交易页面辅助功能？在现货交易中，投资者只能先买入再择机卖出；

合约爆仓相关常见问题专题汇总

合约爆仓相关常见问题专题汇总

1. 什么是强平？强平，即强制平仓，或称为爆仓，是指当平台自动关闭用户的仓位时发生的情况。在 MEXC 平台上，保证金比率是衡量用户仓位风险情况，是用户资产风险的指标。当保证金比率达到或超过 100% 时，系统将强制平仓用户的仓位。建议用户密切关注其保证金比率的变化，以避免被强平。2. 什么触发了 MEXC 的强平？MEXC 采用合理价格作为强平的触发标准。当合理价格达到强平价格时，强平机制将被触

如何使用 MEXC 闪兑限价交易

如何使用 MEXC 闪兑限价交易

闪兑限价功能允许用户在预设价格下进行资产兑换。当市场价格达到或优于您设定的限价时，系统将自动执行交易，让您在波动的市场中以理想价格完成兑换。关于 MEXC 闪兑交易，您可以通过阅读《什么是 MEXC 闪兑交易》了解更多详情。1. 如何使用 MEXC 闪兑限价交易1.1 Web步骤 1：进入闪兑限价页面打开并登录 MEXC 官网首页，在顶部导航栏【现货交易】中选择【闪兑】，点击【限价】进入闪兑限价页

热门加密动态

DOGE价格预测与深度分析：2030年能涨到50 USDT吗？

DOGE价格预测与深度分析：2030年能涨到50 USDT吗？

核心要点DOGE（狗狗币）是2013年诞生的工作量证明加密货币，最初作为玩笑币创立历史价格波动：从2015年的$0.0001到2021年$0.73的历史最高点专家预测2030年价格区间为$0.20至$3.03，远低于$50目标由于市值限制，2030年达到$50的可能性极低在MEXC交易所安全交易DOGE，享受零手续费和100%储备金保障 加密货币市场见证了无数令人惊叹的变革，而狗狗币（DOGE）无

什么是Dropee？答题游戏完全指南：每日一题赚取加密货币空投奖励

什么是Dropee？答题游戏完全指南：每日一题赚取加密货币空投奖励

核心要点（Key Takeaways）Dropee 是Telegram上增长最快的加密货币答题游戏，每天一题，答对获奖通过连击奖励机制，保持答题连胜可获得更高积分和空投资格游戏结合了区块链教育与"点击赚取"模式，预计在2025年11月推出代币掌握答题策略和参与社区，可大幅提升获得DROPEE代币空投的机会与MEXC交易所合作，为用户提供安全可靠的加密货币交易环境 什么是Dropee？揭秘Teleg

Solana（SOL）价格预测：2025-2030会涨到1000 USDT吗?

Solana（SOL）价格预测：2025-2030会涨到1000 USDT吗?

核心要点Solana (SOL) 于2020年3月推出时价格约为0.22美元，并在2025年1月达到294.33美元的历史最高点2030年价格预测范围从保守估计的436美元到看涨预测超过1,200美元区块链技术创新如历史证明机制使SOL每秒可处理65,000+笔交易DeFi采用、机构投资和网络升级等多重因素将影响长期加密货币价格走势MEXC为SOL提供最全面的交易体验，零手续费交易和强大的流动性引

一文读懂什么是隐私币：保护你的加密货币交易隐私

一文读懂什么是隐私币：保护你的加密货币交易隐私

核心要点隐私币通过先进的加密技术隐藏交易细节，比比特币提供更强的匿名性Monero、Zcash、Dash、Horizen和Decred是市场上领先的隐私币项目2023年至2025年间，Monero和Zcash的交易量增长了20%2025年末，Zcash价格从50美元以下暴涨至650美元MEXC提供业内最全面的隐私币交易对，拥有顶级流动性和100%储备金保障前言你有没有想过，比特币真的匿名吗？很多人

相关文章

什么是 Aria Protocol？一文读懂首个将音乐 IP 版权代币化的 Web3 协议

什么是 Aria Protocol？一文读懂首个将音乐 IP 版权代币化的 Web3 协议

TL;DR1）Aria Protocol 通过将音乐版权转化为可交易的代币，让普通人也能投资此前仅限机构的 IP 资产。2）Aria Protocol 已筹集 1095 万美元，吸引超 4300 名投资者参与，由 Halborn 等机构完成安全审计。3）Aria Protocol 未来将支持可编程 IP，通过智能合约实现歌曲混音等衍生创作的自动化授权与收益分配。1. 什么是 Aria Protoc

掌握合约交易页面常用辅助功能，让你的合约交易更加得心应手

掌握合约交易页面常用辅助功能，让你的合约交易更加得心应手

在加密货币市场中，合约交易因其高杠杆、双向操作等特点，已经成为许多投资者提升资金利用率、把握市场机会的重要工具。为了帮助用户更高效地操作，MEXC 合约交易页面不仅提供了基础的下单功能，还配备了多种实用的辅助功能，涵盖仓位模式、通知提醒、快捷操作及数据展示等。本文将带您全面了解这些常用功能，帮助您在交易中更加得心应手。1.为什么要了解合约交易页面辅助功能？在现货交易中，投资者只能先买入再择机卖出；

合约爆仓相关常见问题专题汇总

合约爆仓相关常见问题专题汇总

1. 什么是强平？强平，即强制平仓，或称为爆仓，是指当平台自动关闭用户的仓位时发生的情况。在 MEXC 平台上，保证金比率是衡量用户仓位风险情况，是用户资产风险的指标。当保证金比率达到或超过 100% 时，系统将强制平仓用户的仓位。建议用户密切关注其保证金比率的变化，以避免被强平。2. 什么触发了 MEXC 的强平？MEXC 采用合理价格作为强平的触发标准。当合理价格达到强平价格时，强平机制将被触

如何使用 MEXC 闪兑限价交易

如何使用 MEXC 闪兑限价交易

闪兑限价功能允许用户在预设价格下进行资产兑换。当市场价格达到或优于您设定的限价时，系统将自动执行交易，让您在波动的市场中以理想价格完成兑换。关于 MEXC 闪兑交易，您可以通过阅读《什么是 MEXC 闪兑交易》了解更多详情。1. 如何使用 MEXC 闪兑限价交易1.1 Web步骤 1：进入闪兑限价页面打开并登录 MEXC 官网首页，在顶部导航栏【现货交易】中选择【闪兑】，点击【限价】进入闪兑限价页

注册MEXC账号
注册 & 获得高达10,000 USDT奖金