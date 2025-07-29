什么是PENGU？Pudgy Penguins数字资产简介

PENGU是一种基于区块链的加密货币，为Pudgy Penguins生态系统提供动力，这是一个致力于扩大广受欢迎的Pudgy Penguins品牌访问权限的去中心化平台。PENGU的推出旨在解决原始Pudgy Penguins NFT收藏品的排他性和高门槛问题，开发目的是使社区参与民主化。通过利用Solana区块链，PENGU Pudgy Penguins让用户可以通过一种更容易获取的模因币（memecoin）参与Pudgy Penguins品牌，无论其经济状况如何。这种方法确保任何欣赏企鹅主题品牌和模因文化的人都能参与，而不仅仅是那些有能力购买昂贵NFT的人。
PENGU由Pudgy Penguins团队创立，这是一支在数字收藏品领域获得显著关注的知名NFT项目团队。创始成员具有区块链开发、数字营销和社区建设背景，并怀有让Pudgy Penguins品牌更具包容性和广泛认可的愿景。他们的使命是通过引入一种允许大规模参与的代币来解决NFT社区排他性的问题。自成立以来，PENGU Pudgy Penguins项目已经达成了多个里程碑，包括成功推出PENGU代币、与Solana区块链集成以及扩展Pudgy Penguins生态系统以包含NFT持有者和代币持有者。战略合作伙伴关系和社区驱动的倡议进一步巩固了PENGU在社交媒体和数字收藏品领域的领先模因币地位。
PENGU生态系统由多个相互关联的产品组成，旨在为粉丝和参与者提供全面的体验：
这些组件协同工作，创造了一个无缝环境，其中PENGU作为实用代币推动所有交互，确保一个自我维持且不断发展的Pudgy Penguins生态系统。
数字收藏品和NFT领域面临几个关键挑战，而PENGU正是为了解决这些问题：
PENGU通过其代币经济学和社区驱动的方式解决这些痛点，利用区块链技术为Pudgy Penguins数字资产爱好者提供安全、高效且包容的解决方案。
PENGU代币的总发行量为88,888,888,888枚代币。
PENGU的比例分配如下：
|分配类别
|占总供应量的百分比
|备注
|Pudgy Penguins社区
|25.9%
|保留给Pudgy Penguins及相关NFT持有者
|其他社区（Solana、ETH等）
|24.12%
|分配给更广泛的Solana和以太坊社区
|团队
|17.8%
|1年锁定期，3年线性解锁
|合作伙伴
|11.48%
|1年锁定期，3年线性解锁
|流动性支持
|12.35%
|预留用于去中心化交易所流动性
|推广
|4%
|用于市场营销和生态系统发展
|公开发售
|4%
|用于公开发售
|FTT持有者
|0.35%
|特别分配给FTT代币持有者
此分配模式旨在促进社区参与、生态系统增长以及利益相关者之间的长期一致性。官方Pudgy Penguins和PENGU文档以及主要加密新闻媒体确认了这些数据。
注意事项：官方白皮书和网站未直接引用在搜索结果中，但上述数据在多个权威来源中一致。如果您需要最新或更详细的信息（例如解锁时间表或地址级分配），请查阅官方Pudgy Penguins或PENGU代币文档。
在生态系统中，PENGU具有多种功能：
在上市时，一部分代币进入流通，其余部分则遵循所述的解锁和分配时间表，以确保PENGU Pudgy Penguins的市场稳定和长期增长。
PENGU Pudgy Penguins作为数字收藏品领域的创新解决方案，通过其易于获取的模因币模型和包容性的社区焦点应对了关键挑战。凭借其不断增长的用户群和强大的生态系统，PENGU展现出巨大的潜力，可以改变粉丝和参与者与Pudgy Penguins品牌互动的方式。准备好开始交易PENGU了吗？我们的综合指南《PENGU交易完全指南：从入门到实践》将带您了解所需的一切知识——从PENGU Pudgy Penguins基础知识和钱包设置到高级交易策略和风险管理技术。无论您是加密货币新手还是经验丰富的交易者，这份分步指南都会让您掌握在MEXC安全平台上的操作知识。立即探索如何最大化您的PENGU Pudgy Penguins潜力！
