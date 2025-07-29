什么是PENGU？Pudgy Penguins数字资产简介

PENGU是一种基于区块链的加密货币，为Pudgy Penguins生态系统提供动力，这是一个致力于扩大广受欢迎的Pudgy Penguins品牌访问权限的去中心化平台。PENGU的推出旨在解决原始Pudgy Penguins NFT收藏品的排他性和高门槛问题，开发目的是使社区参与民主化。通过利用Solana区块链，PENGU Pudgy Penguins让用户可以通过一种更容易获取的模因币（memecoin）参与Pudgy Penguins品牌，无论其经济状况如何。这种方法确保任何欣赏企鹅主题品牌和模因文化的人都能参与，而不仅仅是那些有能力购买昂贵NFT的人。

PENGU由Pudgy Penguins团队创立，这是一支在数字收藏品领域获得显著关注的知名NFT项目团队。创始成员具有区块链开发、数字营销和社区建设背景，并怀有让Pudgy Penguins品牌更具包容性和广泛认可的愿景。他们的使命是通过引入一种允许大规模参与的代币来解决NFT社区排他性的问题。自成立以来，PENGU Pudgy Penguins项目已经达成了多个里程碑，包括成功推出PENGU代币、与Solana区块链集成以及扩展Pudgy Penguins生态系统以包含NFT持有者和代币持有者。战略合作伙伴关系和社区驱动的倡议进一步巩固了PENGU在社交媒体和数字收藏品领域的领先模因币地位。

PENGU生态系统由多个相互关联的产品组成，旨在为粉丝和参与者提供全面的体验：

Pudgy Penguins NFT系列 ：奠定品牌形象和社区基础的原始NFT系列。这些NFT充当数字收藏品，并为持有者提供生态系统内专属活动和福利的访问权限。

：奠定品牌形象和社区基础的原始NFT系列。这些NFT充当数字收藏品，并为持有者提供生态系统内专属活动和福利的访问权限。 PENGU代币 ：Pudgy Penguins生态系统的主力实用代币，使超越NFT所有权的更广泛参与成为可能。PENGU用于社区奖励、治理和生态系统激励机制，使其成为互动和增长的核心元素。

：Pudgy Penguins生态系统的主力实用代币，使超越NFT所有权的更广泛参与成为可能。PENGU用于社区奖励、治理和生态系统激励机制，使其成为互动和增长的核心元素。 社区参与平台：在线论坛、社交媒体渠道和互动活动，促进社区互动和品牌忠诚度。这些平台允许用户参与治理、促销和协作活动。

这些组件协同工作，创造了一个无缝环境，其中PENGU作为实用代币推动所有交互，确保一个自我维持且不断发展的Pudgy Penguins生态系统。

数字收藏品和NFT领域面临几个关键挑战，而PENGU正是为了解决这些问题：

高准入门槛：原始的Pudgy Penguins NFT价格昂贵，限制了只有富裕人士才能参与。这种排他性阻碍了更广泛的社区参与并抑制了品牌的增长。PENGU Pudgy Penguins通过提供低成本且广泛可及的代币解决了这一问题，让任何人都能加入生态系统。 有限的社区参与：仅拥有NFT限制了持有者的类型及其对生态系统施加影响的能力。PENGU引入了一种基于代币的模型，让更多用户能够参与到治理、奖励和Pudgy Penguins生态系统的开发中。 缺乏包容性的品牌参与：许多Pudgy Penguins品牌的粉丝由于高昂的入门成本而无法有意义地参与。通过推出PENGU，该项目向全球观众开放了品牌参与，培育了一个更具包容性和活力的社区。

PENGU通过其代币经济学和社区驱动的方式解决这些痛点，利用区块链技术为Pudgy Penguins数字资产爱好者提供安全、高效且包容的解决方案。

PENGU代币的总发行量为88,888,888,888枚代币。

PENGU的比例分配如下：

分配类别 占总供应量的百分比 备注 Pudgy Penguins社区 25.9% 保留给Pudgy Penguins及相关NFT持有者 其他社区（Solana、ETH等） 24.12% 分配给更广泛的Solana和以太坊社区 团队 17.8% 1年锁定期，3年线性解锁 合作伙伴 11.48% 1年锁定期，3年线性解锁 流动性支持 12.35% 预留用于去中心化交易所流动性 推广 4% 用于市场营销和生态系统发展 公开发售 4% 用于公开发售 FTT持有者 0.35% 特别分配给FTT代币持有者

团队 和 合作伙伴 的分配需遵守1年锁定期和3年线性解锁。

和 的分配需遵守1年锁定期和3年线性解锁。 社区导向的分配 （Pudgy Penguins及其他社区）合计占总供应量的50%以上，突出了广泛的生态系统参与。

（Pudgy Penguins及其他社区）合计占总供应量的50%以上，突出了广泛的生态系统参与。 流动性、推广和公开发售的分配确保了市场稳定和PENGU Pudgy Penguins项目的持续发展。

此分配模式旨在促进社区参与、生态系统增长以及利益相关者之间的长期一致性。官方Pudgy Penguins和PENGU文档以及主要加密新闻媒体确认了这些数据。

注意事项：官方白皮书和网站未直接引用在搜索结果中，但上述数据在多个权威来源中一致。如果您需要最新或更详细的信息（例如解锁时间表或地址级分配），请查阅官方Pudgy Penguins或PENGU代币文档。

在生态系统中，PENGU具有多种功能：

实用代币 ：用于社区奖励、治理参与和Pudgy Penguins生态系统激励。

：用于社区奖励、治理参与和Pudgy Penguins生态系统激励。 治理 ：代币持有者可以对提案进行投票并影响生态系统的发展方向。

：代币持有者可以对提案进行投票并影响生态系统的发展方向。 质押与奖励：用户可以质押PENGU以赚取奖励并获得额外特权，具体APY率由生态系统因素决定。

在上市时，一部分代币进入流通，其余部分则遵循所述的解锁和分配时间表，以确保PENGU Pudgy Penguins的市场稳定和长期增长。

PENGU Pudgy Penguins作为数字收藏品领域的创新解决方案，通过其易于获取的模因币模型和包容性的社区焦点应对了关键挑战。凭借其不断增长的用户群和强大的生态系统，PENGU展现出巨大的潜力，可以改变粉丝和参与者与Pudgy Penguins品牌互动的方式。准备好开始交易PENGU了吗？我们的综合指南《PENGU交易完全指南：从入门到实践》将带您了解所需的一切知识——从PENGU Pudgy Penguins基础知识和钱包设置到高级交易策略和风险管理技术。无论您是加密货币新手还是经验丰富的交易者，这份分步指南都会让您掌握在MEXC安全平台上的操作知识。立即探索如何最大化您的PENGU Pudgy Penguins潜力！