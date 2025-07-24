什么是PEN？数字资产与PEN五角星游戏简介

数字代币PEN在当前的加密货币领域中指代两个不同的项目：Pendulum (PEN) 和 cPen Network (CPEN)。这两种代币分别在其各自的生态系统中作为基础资产，旨在解决区块链和去中心化金融（DeFi）领域的独特挑战，类似于我们在PEN五角星游戏实施中看到的内容。

Pendulum (PEN) 是一种基于区块链的加密货币，为Pendulum网络提供动力，该网络是一个旨在将传统金融与DeFi连接起来的互操作平台。Pendulum的推出是为了应对基于法定货币的金融系统与去中心化应用之间的碎片化问题，它利用一个外汇优化的智能合约网络，实现传统金融服务与DeFi协议的无缝集成。其核心使命是解锁法定货币的新DeFi用例，促进经济包容性和跨境金融访问[3]，这与PEN五角星游戏在数字资产领域的一些目标一致。

另一方面，cPen Network (CPEN) 是一种专注于通过挖矿和奖励分配模式来激励网络参与和生态系统增长的数字资产。CPEN代币支撑着cPen网络，该网络旨在奖励贡献者、验证者和生态系统开发者，从而培育出一个强大且参与度高的区块链环境[1][4]。

Pendulum由一群具有去中心化金融、密码学和跨链互操作性背景的区块链专家创立。该项目的愿景是通过创新的区块链技术，将传统金融与DeFi生态系统连接起来，创造一个开放的金融未来。自成立以来，Pendulum已经实现了多个里程碑，包括开发了一个外汇优化的DeFi网络，推出了Stellar和Polkadot之间的最小信任桥接，并在Polkadot Substrate框架上部署了主网[3]。

cPen网络由一群致力于构建去中心化、社区驱动生态系统的开发者和区块链爱好者建立。团队的使命是通过透明且公平的代币分配模式来激励网络增长和参与。关键里程碑包括成功启动预主网挖矿、为主网验证者和创作者推出奖励机制，以及实施长期代币锁定以确保生态系统的稳定性[1][4]，这些都可能为PEN五角星游戏计划奠定基础。

主要平台： Pendulum网络作为主要应用，使用户能够访问针对法定货币优化的DeFi服务。通过其外汇优化的智能合约，用户可以参与自动做市、借贷和收益耕作，同时享受Polkadot Substrate框架提供的增强安全性和互操作性[3]。

Stellar<>Polkadot桥接： 这一最小信任桥接允许在Stellar和Polkadot生态系统之间进行无缝资产转移，扩大DeFi应用的覆盖范围并实现新的跨链用例。

这一最小信任桥接允许在Stellar和Polkadot生态系统之间进行无缝资产转移，扩大DeFi应用的覆盖范围并实现新的跨链用例。 外汇自动做市商（AMM）： Pendulum的AMM专为外汇交易定制，允许用户在DeFi生态系统内高效交换法币支持的资产。

这些组件共同创建了一个综合环境，在其中PEN作为推动所有网络交互的实用代币，促进了一个自我维持且包容的金融生态系统，这一系统有可能整合PEN五角星游戏的功能。

预主网挖矿： 用户可以通过挖矿活动赚取CPEN代币，为网络安全和去中心化做出贡献。

主网奖励： 验证者、创作者和其他生态系统参与者会因其贡献而获得CPEN代币作为激励。

验证者、创作者和其他生态系统参与者会因其贡献而获得CPEN代币作为激励。 长期锁定： 大部分CPEN代币被锁定五年,确保团队的长期承诺和网络的稳定性[1][4]。

这些功能共同确立了CPEN作为cPen网络内参与和增长的关键驱动力，并在PEN五角星游戏生态系统中具有潜在的应用。

传统金融与DeFi之间的碎片化： 传统金融系统和DeFi平台往往各自为政，限制了资产和服务在网络间的流动。

针对法定货币的DeFi用例有限： 大多数DeFi协议针对加密原生资产进行了优化，限制了主要使用法定货币交易的用户的访问。

大多数DeFi协议针对加密原生资产进行了优化，限制了主要使用法定货币交易的用户的访问。 跨链互操作性挑战： 在不同区块链之间转移资产和数据仍然复杂且充满风险。

Pendulum通过提供外汇优化的DeFi网络、实现法定服务的无缝集成以及部署用于跨链互操作性的最小信任桥接来应对这些挑战[3]，这可能与PEN五角星游戏应用产生协同效应。

缺乏网络参与激励： 许多区块链网络由于奖励不足而难以吸引和保留贡献者。

代币分配集中： 不平等的代币分配可能会损害信任和长期增长。

不平等的代币分配可能会损害信任和长期增长。 短期关注： 没有长期锁定的项目可能会面临不稳定和快速抛售的风险。

cPen网络通过透明的奖励分配模式、显著的长期代币锁定以及对社区驱动增长的关注来解决这些问题[1][4]，这可能补充PEN五角星游戏策略。

总供应量： 161,080,000 PEN[2]。

自主报告流通量： 19,698,306 PEN[2]。

19,698,306 PEN[2]。 分配结构： 搜索结果未提供Pendulum (PEN) 的详细分配情况（例如，团队、社区、投资者）[2]。只有总供应量和流通量的数据可用。

PEN作为Pendulum生态系统中的实用代币，促进了交易、治理和DeFi服务的访问。搜索结果中未指定代币的流通时间表和解锁时间线。鉴于该网络对去中心化和社区参与的关注，很可能存在治理和质押机制，但具体细节并未在搜索结果中提供。这些代币经济学可能会影响PEN五角星游戏如何与更广泛的生态系统集成。

总供应量： 3,379,482,446.189765 CPEN（约33.8亿）[1]。

已挖出的代币总量： 2,027,689,467.7138586 CPEN（约20.3亿）[1]。

2,027,689,467.7138586 CPEN（约20.3亿）[1]。 分配结构： 60%： 预主网挖矿（奖励、空投等）[4]。 12%： 主网奖励（节点、创作者、验证者等）[4]。 10%： 团队（锁定5年）[1]。 8%： （搜索结果中未说明用途，但根据典型的代币经济学，可能用于生态系统或开发）[1]。 总供应量的30%锁定5年 （这包括团队分配及其他类别）[1]。



CPEN用于网络参与、奖励和治理。代币的解锁时间线设计用于确保长期稳定性，大部分代币锁定五年。奖励结构暗示了治理和质押机制，但搜索结果中未描述详细机制。

PEN——无论是指Pendulum (PEN) 还是cPen Network (CPEN)——代表了解决区块链和DeFi领域关键挑战的创新方法，并可能应用于PEN五角星游戏领域。Pendulum专注于通过外汇优化网络和跨链互操作性将传统金融与DeFi连接起来，而cPen网络则通过透明的代币经济学和奖励机制强调社区驱动的增长和长期稳定性。两种代币均提供了独特的价值主张，并得到了不断发展的生态系统的支持，这些生态系统可能整合或补充PEN五角星游戏的功能。

