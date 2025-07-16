什么是 Paradise Tycoon？一文详解 MOANI 代币机制与游戏内经济体系









1）Paradise Tycoon 是一款开放世界多人在线元宇宙游戏，玩家在其中可以建设自己的岛屿、开展社交活动、交易资产，拥有沉浸式经营体验。 ，玩家在其中可以建设自己的岛屿、开展社交活动、交易资产，拥有沉浸式经营体验。

2）Paradise Tycoon 围绕 MOANI 代币构建经济系统，游戏资产以 NFT 形式存在，岛屿、装饰、角色皮肤等均可链上确权与交易。

3）Paradise Tycoon 主打“边玩边赚”，支持新手无门槛参与，降低 Web3 游戏准入难度。

4）Paradise Tycoon 由芬兰顶尖游戏工作室 Empires Not Vampires 开发，团队成员背景深厚，拥有多年 AAA 游戏与区块链经验。

5）Paradise Tycoon 路线图明确，2025 年将完成全球化扩展，构建社区主导的元宇宙经济体。













Paradise Tycoon 是一款融合 Web3 技术、开放世界沙盒与模拟经营玩法的创新链游。玩家将从一片荒芜小岛开始，通过资源收集、建筑升级、贸易互动等方式，逐步打造属于自己的理想度假天堂。在此过程中，你可以与全球玩家互动、合作建设，也可在链上市场中交易 NFT 资产赚取收益。





Paradise Tycoon 由经验丰富的芬兰独立游戏工作室 Empires Not Vampires 打造，其游戏作品在移动平台积累了数百万下载量。Paradise Tycoon 融合了他们对于用户体验、游戏经济与社群驱动的深刻理解，旨在打破传统链游“门槛高、画质差、玩法弱”的刻板印象，打造一款真正适合大众玩家参与的区块链游戏。Paradise Tycoon 鼓励玩家建设属于自己的理想生活环境，而非参与消耗性“打金”模式。其核心设计理念包含：





无战斗系统 ：强调和平与建设，代替传统 MMORPG 中的打怪升级。

社交优先 ：岛屿邻里、聚会系统、公会合作，共建元宇宙社区。

创作激励 ：玩家可以创造并销售岛屿设计、家具、皮肤等 UGC 内容。

技术兼容性强：支持移动端、Web3 钱包、NFT 市场无缝衔接。









Paradise Tycoon 的经济模型以治理代币 MOANI 为核心，结合可交易的 NFT 资产与链上市场，构建一个循环可持续、玩家驱动的虚拟经济体。









MOANI 代币拥有丰富的使用场景，可用来提升游戏体验，其功能也将随着玩家社区的发展不断扩展。MOANI 的主要用途包括：

拍卖行 ：用于交易你所在岛屿无法获取的资源。

游戏商店 ：购买消耗品、定制装饰等道具。

竞赛报名费 ：用于参与赛事、竞赛等官方或社区活动。

岛屿买卖或租赁 ：用于购买或出租土地和岛屿资产。

用户创作内容的功能性支付：如发布、推广或增强 UGC（用户生成内容）。









为了保障生态的长期稳定，MOANI 总量被设定为 60 亿枚，并根据不同参与者及用途做出科学分配：

分配部分 占比 归属期 种子轮前（Pre-Seed Round） 10.8% TGE 时 3.75%，3 个月的悬崖期，随后 24 个月逐步解锁。 种子轮（Seed Round） 6% TGE 时 5%，2 个月的悬崖期，随后 16 个月逐步解锁。 私募（Private Round） 4.4% TGE 时 7%，1 个月的悬崖期，随后 12 个月逐步解锁。 KOL（KOL Round） 0.6% TGE 时 10%，1 个月的悬崖期，随后 10 个月逐步解锁。 公募（Public Round） 4% TGE 时 15%，1 个月的悬崖期，随后 8 个月逐步解锁。 *游戏及用户原创内容奖励（*Game & UGC Rewards） 30% TGE 时 5%，然后 5 年每月线性解锁。 顾问（Advisors） 3% 1 年的悬崖期，随后 10 个月每月解锁 10%。 团队与招聘（Team & recruits） 14.2% 12 个月的悬崖期，随后 24 个月每月解锁 4.167%。 运营和市场营销（Operations & Marketing） 17% TGE 时 3%，随后 36 个月逐步解锁。 流动性提供（Liquidity Provision） 10% TGE 时 33.3%，33.3% 为 2900 万美元 FDV，33.3% 为 4600 万美元 FDV。





MOANI 这套代币分配机制体现了“玩家优先，长期导向”的分配理念，旨在兼顾投资人、玩家、开发者等多方利益，推动健康成长。此外 Paradise Tycoon 团队还在不断为玩家解锁使用 MOANI 的新方式，以提升用户的游戏体验！













MOANI 代币的价格将受到市场供需、加密行情、Paradise Tycoon 游戏生态发展、用户活跃度以及外部合作等多重因素影响。若游戏玩法不断丰富、用户规模扩大，MOANI 的使用需求将有望提升其市场价值。





需要明确的是，加密资产本质上波动剧烈、受政策、流动性、市场情绪等多方面影响，MOANI 的价格仍存在高度不确定性。投资者应重点关注项目路线图的推进情况、MOANI 的链上使用量及主流交易所（如 MEXC、Uniswap 等）上的市场反馈数据。





建议投资者保持理性判断，避免盲目跟风，结合自身风险承受能力与中长期市场表现，做出谨慎决策。MOANI 的未来虽具潜力，但同样需警惕价格炒作与短期情绪波动带来的投资风险。









MOANI 目前尚未进行公开上线交易，玩家可以通过以下方式获得 MOANI 代币：

完成 Paradise Pass 任务、限时任务和交易来赚取 MOANI。

参与官方或玩家自办的活动与竞赛赢取 MOANI。

在拍卖行中与其他玩家交易 MOANI。

使用 MOANI 创造内容，按自己的方式成为大亨。













Paradise Tycoon 是一款多人在线的Web3模拟经营类游戏，玩家在热带岛屿中扮演一位大亨，通过建设、生产、交易与社交，打造属于自己的乐园。





1）岛屿建设与资源采集：玩家拥有一座可自定义的私人岛屿，可采集木材、矿石、农作物等资源，用于建造、升级和交易。

2）职业发展与技能提升：可选择如伐木工、工匠、农夫等职业，通过制作道具、加工资源获取收益，并逐步解锁更高级技能。

3）社交协作与公共空间：游戏设有市集、集会区等社交区域，玩家可合作建造、交换资源，或加入公会参与集体活动。

4）探险任务与活动挑战：支持离岛探险和限时任务，完成挑战可获得道具、经验和 MOANI 奖励。

5）自由交易与拍卖行：玩家可通过拍卖行交易物品，以 MOANI 进行结算，参与虚拟经济体系。

6）用户创作与未来 UGC 系统：将逐步开放 UGC 工具，允许玩家上传自制建筑、物品等，形成可交易资产。

7）跨平台体验：游戏支持网页与移动端，提供一键登录体验，降低 Web3 入门门槛，适合新手和加密玩家共同参与。

Paradise Tycoon 结合模拟经营与Web3元素，提供自由创造、社交互动与代币经济相融合的沉浸式游戏体验。









NFT 在 Paradise Tycoon 中不仅仅是“道具”或“头像”，更是资产确权的核心：





岛屿 NFT：玩家使用 MOANI 代币购买稀有、史诗和传奇岛屿。这些岛屿面积更大，可以建造更多建筑，这使得玩家能够获取更丰富的资源，在制作和活动中占据优势。

工具 NFT：每件工具都拥有独特的物品等级、稀有度和属性组合 。更高等级的物品拥有更优异的属性，而史诗级和传奇级 NFT 物品甚至拥有特殊能力和套装奖励。

通行证 NFT：随着等级的提升，持有 Paradise Pass NFT 解锁更丰厚的奖励，包括 MOANI 代币。

饰品和宠物 NFT：用于家庭和人物的装饰。













Paradise Tycoon 的开发团队 Empires Not Vampires 成立于芬兰，拥有强大的游戏开发和加密技术背景。





核心成员：

Anssi Jäppinen（CEO）：超过 15 年游戏行业经验，专注沙盒模拟类游戏。

Juuso Heinisuo（创意总监）：曾在多家欧洲游戏公司任职，重视游戏叙事与玩家驱动的玩法。

Heikki Rautio（运营官）：曾负责多个区块链项目的商业策略与社群增长。





顾问阵容：

项目顾问来自 Animoca Brands、Polygon、YGG SEA 等一线 Web3 项目，为游戏的代币经济设计、跨链部署与社区运营提供专业指导。









Paradise Tycoon 团队的使命是打造具有互操作性的社交型区块链游戏，构建可持续的经济体系，并实现持久的数字资产所有权，使其流传数十年。





Paradise Tycoon 团队希望通过实践证明，区块链技术通过数字所有权可以极大提升主流游戏品质，并借助便捷的入门方式与卓越的用户体验，吸引更多非加密用户进入 Web3 游戏世界。Paradise Tycoon 团队致力于引领 Web3 游戏迈入下一个时代。









Paradise Tycoon 不仅是一款集建造、探索、社交于一体的开放世界游戏，更是一次面向未来的 Web3 游戏生态尝试。它以玩家为中心，将可持续经济、真实的数字资产所有权和去中心化治理融入日常游戏体验中，真正实现“玩中创造、玩中拥有、玩中获益”的理念。



