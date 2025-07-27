什么是Ontology Gas（ONG）？数字资产简介

Ontology Gas（ONG）是一种基于区块链的实用代币，为本体去中心化平台提供动力，该平台旨在为各行各业提供高性能、可定制的公共区块链。本体Gas代币于2019年8月推出，旨在满足本体生态系统内高效、可扩展和安全交易处理的需求。通过其双代币模型，Ontology Gas将治理（ONT）与实用（ONG币）分开，使用户能够支付交易费用、智能合约执行和资源管理，同时确保低成本、高吞吐量和强大的网络安全。ONG加密货币对于维持日常运营和激励节点参与本体网络至关重要。
Ontology Gas由具有分布式系统、身份解决方案和金融技术丰富经验的区块链架构师李俊于2017年创立。核心团队包括具有密码学、企业IT和业务发展背景的专业人士，其中许多人曾就职于科技和金融领域的知名机构。创始团队的愿景是创建一个能够弥合区块链技术与现实世界商业应用之间差距的平台，专注于数字身份、数据完整性和跨链互操作性。
自成立以来，Ontology Gas已经实现了多个重要里程碑，包括2018年6月主网的发布、双代币模型（ONT和本体Gas代币）的引入以及关键产品的推出，如ONT ID（去中心化身份框架）和本体WASM虚拟机。与技术公司和企业客户的战略合作进一步巩固了Ontology Gas作为领先的区块链基础设施提供商的地位。在主网发布及其质押和奖励机制实施后，该项目获得了广泛关注，使ONG币成为本体生态系统中的核心实用代币。
ONG代币生态系统由多个相互连接的产品组成，共同为企业、开发者和终端用户提供全面的解决方案：
Ontology Gas主网：
Ontology Gas主网作为基础区块链平台，使用户能够部署智能合约、管理数字身份并处理高速交易。基于强大的共识机制，主网确保安全性、可扩展性和互操作性，支持各种去中心化应用程序（dApps）和企业解决方案。主网被成千上万的开发者和企业用于金融、供应链和数字身份等应用，使其成为企业区块链领域的领先解决方案。
ONT ID（去中心化身份框架）：
ONT ID通过提供安全、用户控制的数字身份解决方案扩展了本体Gas生态系统的功能。该服务允许个人和组织管理其身份凭证、控制对个人数据的访问并遵守监管要求。通过使用加密证明和去中心化存储，ONT ID为网络中的所有参与者提供了无缝且保护隐私的体验。
本体WASM虚拟机：
本体WASM虚拟机通过使开发者能够使用多种编程语言编写和部署智能合约来完善生态系统。通过其对WebAssembly的创新支持，该组件实现了高性能的合约执行并支持所有用户的跨链互操作性。这代表了一种独特的智能合约开发方法，在许多公共区块链中尚不可用。
这三个组件共同创建了一个综合环境，其中本体Gas（ONG）作为实用代币，为网络内的所有交互提供动力，创建了一个自我维持且高效的生态系统。
区块链行业目前面临几个关键挑战，ONG加密货币旨在通过其创新方法解决这些问题：
1. 高昂的交易成本和网络拥堵：
区块链领域的用户面临着高昂的交易费用和缓慢的处理时间，这导致了成本增加和可用性降低。这一问题影响了开发者和终端用户，导致效率低下并限制了去中心化应用程序的采用。传统区块链由于可扩展性和设计限制未能解决这一问题。
2. 缺乏可定制和互操作的解决方案：
另一个重大挑战是缺乏可以针对特定业务需求进行定制的灵活区块链平台。这个问题导致了碎片化，并阻止企业将区块链技术集成到其现有系统中。当前的方法尝试通过侧链或第二层解决方案来解决这一问题，但由于复杂性和有限的互操作性，往往效果不佳。
3. 数据隐私和身份管理：
该行业还缺乏足够的数字身份和数据隐私解决方案，这对用户和组织造成了安全风险和合规挑战。尽管之前有过尝试，但这一挑战仍然存在，因为现有的方法通常依赖于中心化的中介机构或缺乏强大的加密保护。
ONG代币通过其双代币模型和先进的技术基础设施解决了这些痛点，实现了低成本交易、可定制的区块链部署和安全的数字身份管理。通过利用高性能的共识机制和去中心化身份协议，ONG提供了一个全面且高效的解决方案，改变了用户和企业与区块链技术互动的方式。
总供应量与分配结构
数字代币ONG（Ontology Gas）是本体区块链的实用代币，主要用于Ontology Gas生态系统内的交易费用和资源管理。
总发行量：
比例分配：
关键点：
注意事项：
代币效用与使用案例
在本体生态系统中，本体Gas具有多种功能：
流通计划与解锁时间表
Ontology Gas随着ONT持有者领取奖励逐渐释放，释放率随着时间的推移而减少。没有固定的解锁时间表；相反，释放是由网络活动和ONT质押参与算法决定的。
治理与质押机制
虽然ONG本身主要是实用代币，但ONT持有者参与网络治理，包括对协议升级和共识节点选择进行投票。通过质押ONT赚取本体Gas，激励长期参与和网络安全。
Ontology Gas（ONG）在区块链基础设施领域是一项创新解决方案，通过其双代币模型和先进技术特性解决了关键挑战。凭借其不断发展的生态系统和强大的实用性，ONG代币展示了显著潜力，能够改变企业和用户与去中心化网络互动的方式。
