什么是ONT？数字资产简介

本体币（ONT）是一种基于区块链的加密货币，为本体去中心化平台提供动力，该平台专注于通过去中心化身份和数据管理为Web3提供信任、隐私和安全解决方案。ONT代币于2018年2月推出，旨在满足快速发展的Web3生态系统中对安全且保护隐私的数字身份和数据交换的关键需求。凭借其高性能的公共区块链和模块化基础设施，本体使用户和企业能够构建和部署量身定制的区块链解决方案，确保合规性、互操作性和以用户为中心的隐私。ONT加密货币作为该生态系统中的实用代币，促进交易、治理和质押，同时支持广泛的去中心化应用程序。

本体由李俊于2017年创立，他曾担任IT和金融科技领域的高级职位，拥有区块链技术和企业解决方案方面的丰富经验。创始团队的愿景是创建一个平台，通过利用先进的区块链技术解决Web3时代的数字信任和隐私挑战。他们的使命是赋予个人和组织安全、可验证的数字身份和数据管理工具，改变在线信任的建立方式。

自成立以来，本体币项目已实现了若干重要里程碑。该项目通过战略合作伙伴关系和社区支持获得了早期资金，于2018年6月推出了主网，并推出了一系列空投和社区分发活动以促进有机增长和参与度。本体还开发了与以太坊虚拟机（EVM）的兼容性，增强了互操作性并扩展了其生态系统。这些成就使ONT币成为Web3去中心化身份和数据解决方案领域的领先创新者。

本体生态系统由多个相互连接的产品组成，旨在为寻求安全数字身份和数据管理的个人、企业和开发者提供全面的解决方案。

本体区块链平台

本体区块链作为核心基础设施，提供高速、低成本的公共区块链，支持智能合约和可定制模块。该平台使用户能够创建和管理去中心化身份、安全地交换数据，并构建针对特定行业需求的区块链应用程序。其模块化设计确保了灵活性和可扩展性，使其成为Web3领域领先的数字身份和数据管理解决方案。

去中心化身份解决方案

本体的去中心化身份框架允许用户和组织以保护隐私且合规的方式创建、验证和管理数字身份。该系统赋予用户对其个人数据的控制权，实现安全的身份验证和访问Web3服务，而无需依赖中心化机构。身份解决方案与ONT代币区块链集成，确保透明性和安全性。

数据交换协议与互操作性

本体提供分布式数据交换协议，促进各方之间安全的、经许可的数据共享。平台对以太坊虚拟机（EVM）的支持以及多虚拟机兼容性的持续开发，实现了与其他区块链的无缝互操作性，扩展了本体代币解决方案的覆盖范围和实用性。

这些组件共同创造了一个综合环境，其中ONT币作为实用和治理代币发挥作用，推动网络内的所有交互，并支持一个自我维持、高效的生态系统。

Web3和数字身份领域面临几个关键挑战，本体币旨在应对这些问题：

数字身份缺乏信任和隐私

用户和企业在数字互动中常常难以建立信任和保护隐私。中心化的身份系统容易受到数据泄露和滥用的影响，导致用户失去控制并暴露敏感信息。这影响了个人和组织，导致效率低下和安全风险。

碎片化的数据管理和互操作性

当前的格局以孤立的数据系统和平台间的有限互操作性为特征。这种碎片化阻碍了无缝的数据交换，并妨碍了集成Web3解决方案的发展。现有的方法通常缺乏跨链协作所需的灵活性和兼容性。

合规性和用户赋权

在确保合规性的同时赋予用户对其数据的控制权是一个持续的挑战。传统解决方案要么牺牲隐私，要么无法满足合规要求，限制了去中心化技术的采用和信任。

本体通过其模块化区块链基础设施、去中心化身份框架和互操作协议解决了这些痛点。通过利用先进的密码学和区块链技术，ONT加密货币提供了安全、保护隐私且合规的数字身份和数据管理环境，改变了用户和企业与Web3服务互动的方式。

本体币（ONT）的总发行量（最大供应量）为1,000,000,000 ONT。截至2025年7月，流通供应量约为914,700,000 ONT，约占总供应量的91.5%。

- 总供应量： 1,000,000,000 ONT (100%)

- 流通供应量： ~914,700,000 ONT (~91.5%)

- 非流通/锁定供应量： ~85,300,000 ONT (~8.5%)

根据CoinMarketCap的数据，初始分配包括：

- 15%的ONT代币分配给本体社区。

其他具体的分配细节（如团队、基金会、生态系统或投资者）未在当前搜索结果中提供。如需最精确的分布情况，请参阅官方本体币白皮书或代币分配文档。

在本体生态系统中，ONT币具有多种功能：

- 交易费用： ONT加密货币用于支付本体区块链上的交易费用和网络操作。

- 治理： ONT代币持有者可以参与链上治理，对协议升级和关键决策进行投票。

- 质押与奖励： 用户可以通过质押ONT支持网络安全和共识，从而获得奖励。

在发布时，一部分ONT代币通过社区分发和空投进入流通，其余部分则遵循旨在确保市场稳定和长期增长的归属和解锁计划。截至2025年7月，约91.5%的代币已在流通，剩余供应量将根据项目路线图逐步解锁。

本体实施去中心化治理模式，允许ONT代币持有者通过链上投票机制对提案和协议变更进行投票。质押ONT加密货币不仅保障网络安全，还使用户能够赚取奖励，收益率由网络参与度和共识参数决定。

本体币（ONT）在Web3和数字身份领域是一项创新解决方案，通过其高性能区块链基础设施和保护隐私的身份框架应对关键挑战。凭借其不断发展的生态系统和稳健的代币经济学，ONT币展现出显著潜力，可改变用户和企业在去中心化互联网中管理数字信任和数据的方式。