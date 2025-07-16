什么是NKN？数字资产简介

NKN（新型网络）是一种基于区块链的加密货币，支持一个去中心化、开源的点对点（P2P）网络协议，旨在彻底改变互联网连接和数据传输。NKN于2018年1月推出，旨在解决当前互联网基础设施所面临的集中化、可扩展性和安全性等核心问题。通过利用基于元胞自动机的独特共识算法，NKN加密货币使用户能够直接共享网络带宽和互联网连接，而无需依赖集中式服务器。这种方法不仅提高了网络效率和鲁棒性，还通过其原生NKN代币激励参与者，使得网络对于各种去中心化应用（dApps）而言更加去中心化、安全且经济高效。
新型网络（NKN）由一群经验丰富的技术专家于2018年创立，其中包括曾为OnChain和Neo区块链项目核心开发做出贡献的李彦博。创始团队在区块链、分布式系统和网络工程方面拥有专业知识，致力于通过去中心化、区块链驱动的技术来改变互联网的基础架构。他们的使命是通过开放、社区驱动的网络资源共享参与，解决传统网络模型的低效和漏洞问题。
自成立以来，NKN加密货币项目已经实现了多个关键里程碑。该项目于2019年7月成功推出了主网，标志着向现实世界应用迈出了重要一步。NKN币已发展到支持全球超过10万个活跃节点，成为区块链领域最大的去中心化网络之一。该团队还推出了一系列开发者工具、战略合作伙伴关系以及nMobile和nConnect等创新产品，进一步巩固了NKN作为去中心化互联网基础设施领导者的地位。
新型网络生态系统围绕着几个相互关联的产品构建，共同为寻求去中心化网络服务的开发者、企业和终端用户提供强大的解决方案。
NKN主网作为生态系统的骨干，使用户能够运行使用“中继证明”（PoR）机制中继数据并共享带宽的节点。这激励了参与者贡献网络资源，确保高可扩展性、低延迟和强大的安全性。凭借超过10万个活跃节点，主网支持各种去中心化应用和服务。
nMobile是一款安全、加密的消息应用程序，同时也是一个NKN代币的钱包，提供以隐私为中心的通信和金融交易。nConnect提供类似VPN的远程访问，允许用户利用去中心化的新型网络从任何地方安全地连接到其设备和数据，从而提高隐私性和可靠性。
NKN提供了多种编程语言的综合开发者工具套件，支持创建去中心化的动态拓扑网络（DDTN）和其他高级dApp。这些工具降低了开发者的进入门槛，并推动了生态系统内的创新。
这些组件协同工作，创造了一个全面的环境，在其中NKN代币作为实用代币驱动所有网络交互，促进了一个自我维持且高效的去中心化互联网基础设施。
当前的互联网由集中式服务提供商主导，导致单点故障、审查风险和有限的用户控制。这种集中化抑制了创新，并使用户面临隐私和安全威胁。
传统网络常常留下大量未充分利用的带宽和连接，导致资源浪费，同时也增加了供应商和用户的成本。
由于现有网络协议和基础设施的限制，开发者在构建可扩展、安全和高效的去中心化应用时面临重大挑战。
新型网络币通过其区块链协议去中心化网络资源共享来应对这些挑战。通过激励用户共享带宽和中继数据，NKN创造了一个更加开放、高效和弹性的互联网。其独特的共识和中继证明机制确保网络参与基于实际效用而非单纯的计算能力进行奖励，使网络对所有参与者来说更加易用和可持续。
NKN数字代币的总发行量（最大供应量）为1,000,000,000 NKN。根据最新数据，流通供应量约为7.89亿NKN，占总供应量的约79%。
在NKN生态系统中，NKN代币具有多种功能：
在代币生成事件时，35%的NKN代币进入流通。剩余代币根据长期计划发布：30%将在大约25年内通过挖矿产生，而分配给开发者、顾问和基金会的部分则需经历多年归属期和解锁期。这种逐步释放确保了市场稳定，并与长期网络增长的目标保持一致。
新型网络实施了一种去中心化的治理模式，赋予NKN币持有者提出和投票网络变更的权利。质押NKN代币不仅能够保护网络，还能让参与者赚取奖励，收益受网络活动和参与率影响。
官方资源：
NKN在去中心化互联网领域是一项创新解决方案，通过其强大、社区驱动的网络和独特的共识机制，解决了集中化、低效和开发者接入受限的关键挑战。随着快速发展的生态系统以及对现实世界效用的明确关注，新型网络展示了巨大的潜力，将改变用户和开发者与互联网基础设施互动的方式。
