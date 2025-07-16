什么是 Newton？构建去中心化自动化金融的基石

Newton 项目致力于构建一个去中心化的基础设施层，专注于实现可验证的链上自动化与安全的代理授权。通过整合可信执行环境（TEEs）、零知识证明（ZKPs）以及模块化的代理架构，Newton Protocol 将自动化过程全面引入链上，显著提升了透明度、可组合性和信任度。 1.Newton 项目背景 随着区块链技术的快速发展，去中心化金融（DeFi）逐渐成为金融科技领域的热点。然而，现有的 DeFNewton 项目致力于构建一个去中心化的基础设施层，专注于实现可验证的链上自动化与安全的代理授权。通过整合可信执行环境（TEEs）、零知识证明（ZKPs）以及模块化的代理架构，Newton Protocol 将自动化过程全面引入链上，显著提升了透明度、可组合性和信任度。 1.Newton 项目背景 随着区块链技术的快速发展，去中心化金融（DeFi）逐渐成为金融科技领域的热点。然而，现有的 DeF
Newton 项目致力于构建一个去中心化的基础设施层，专注于实现可验证的链上自动化与安全的代理授权。通过整合可信执行环境（TEEs）、零知识证明（ZKPs）以及模块化的代理架构，Newton Protocol 将自动化过程全面引入链上，显著提升了透明度、可组合性和信任度。

1.Newton 项目背景


随着区块链技术的快速发展，去中心化金融（DeFi）逐渐成为金融科技领域的热点。然而，现有的 DeFi 解决方案往往依赖于中心化的机器人或链下协调，导致透明度低、安全性差以及信任成本高昂等问题。Newton 项目的诞生，正是为了解决这些问题，通过引入去中心化的自动化机制， 为DeFi 领域带来全新的解决方案。

Newton项目由Magic Newton Foundation发起，该基金会专注于推动区块链技术的创新与应用，致力于构建一个更加开放、透明和高效的金融生态系统。

2.Newton 的项目特色


2.1 去中心化自动化


Newton Protocol 通过引入去中心化的自动化机制，使得复杂的链上操作得以在无需中心化干预的情况下自动执行。这一特性不仅提高了交易效率，还显著降低了信任成本，为 DeFi 领域带来了更高的透明度与安全性。

2.2 安全代理授权


用户可以通过 Newton Protocol 安全地授权代理代表其执行操作，无需将私钥或敏感信息暴露给任何第三方。这一功能通过程序化权限实现，确保了操作仅在用户批准的条件下进行，从而极大地提升了用户资产的安全性。

3.3 可信执行环境（TEEs）与零知识证明（ZKPs）的结合


Newton Protocol 将 TEEs 与 ZKPs 技术相结合，为链上自动化操作提供了坚实的信任基础。TEEs 确保了计算过程的机密性与完整性，而 ZKPs 则允许在不泄露具体操作内容的情况下验证操作的有效性，从而进一步增强了系统的安全性与隐私保护。

2.4 模块化代理架构


Newton Protocol 采用了模块化的代理架构，使得开发者可以轻松地构建与部署各种自动化服务。这一架构不仅提高了开发效率，还促进了创新与竞争，为 DeFi 领域带来了更加丰富的应用场景与解决方案。

3.什么是 NEWT


NEWT 是 Newton 协议的 ERC‑20 原生代币。

3.1 代币概述


  • 代币名称: NEWT
  • 总供应量: 1,000,000,000 NEWT

3.2 代币分配


NEWT 代币的初始分配计划，旨在协调核心贡献者、早期支持者以及更广泛的 Newton 协议社区之间的激励机制，同时保障整个生态系统的长期可持续发展，其中 60％ 分配给社区，18.5% 分配给核心贡献者，16.5% 分配给早期投资者，5% 则分配给 Magic Labs。


3.3 代币功能


安全共识质押（dPoS）：验证节点与代理运营者可质押 NEWT 并获发行奖励。

交易与权限管理费用：所有 agent 权限授权、更新或撤销，以及 trigger execution 的 gas 都使用 NEWT 支付。

Model Registry 抵押：开发者注册 agent 模型需质押 NEWT，运营者作为 collateral 提供 agent 服务，并从使用者付费中获得收益。

治理作用：成熟后质押者可参与参数设置、基金部署、社区提案等 DAO 决策。

4.如何在 MEXC 购买 $NEWT？


Newton Protocol 在技术实现上展现出了高度的创新性与前瞻性。通过整合 TEEs、ZKPs 以及模块化的代理架构，Newton Protocol 不仅解决了现有 DeFi 解决方案中的诸多痛点，还为未来的金融创新提供了无限可能。例如，通过引入智能合约与自动化执行机制，Newton Protocol 可以支持更加复杂的金融衍生品交易与风险管理策略；通过与 AI技术的结合，Newton Protocol 还可以实现更加智能化的资产管理与投资决策。

作为去中心化自动化金融领域的先锋者，Newton 项目正以其独特的技术优势与前瞻性的市场布局引领着 DeFi 领域的未来发展潮流。未来，Newton 项目将成为去中心化金融领域的重要基石之一，为全球用户带来更加便捷、安全与高效的金融服务体验。

目前，MEXC 平台已上线 $NEWT ，您可以在 MEXC 以超低费率进行代币交易。

1）打开并登录 MEXC App 或官方网站
2）在搜索框中搜索 NEWT 代币名称，选择 NEWT 的现货交易或者合约交易
3）选择下单方式，输入数量、价格等参数完成交易。

免责声明：本资料不提供有关投资、税务、法律、财务、会计、咨询或任何其他相关服务的建议，也不是购买、出售或持有任何资产的建议。MEXC 新手学院仅提供信息参考，不构成任何投资建议，请确保充分了解所涉及的风险并谨慎投资，用户一切投资行为与本站无关。

