NetMind代币（NMT）到底是什么？为什么你应该关注？ NetMind代币（NMT）是一种基于区块链的加密货币，为NetMind.AI去中心化计算平台提供动力，该平台专注于通过GPU资源和模型服务的市场使AI训练和推理更加可及。NMT于2024年4月16日通过一次代币经济更新推出，旨在解决更广泛的AI基础设施领域中AI计算的短缺、成本和协调问题。凭借其智能合约控制的供应框架和对计算提供商的激励NetMind代币（NMT）到底是什么？为什么你应该关注？ NetMind代币（NMT）是一种基于区块链的加密货币，为NetMind.AI去中心化计算平台提供动力，该平台专注于通过GPU资源和模型服务的市场使AI训练和推理更加可及。NMT于2024年4月16日通过一次代币经济更新推出，旨在解决更广泛的AI基础设施领域中AI计算的短缺、成本和协调问题。凭借其智能合约控制的供应框架和对计算提供商的激励
新手学院/Learn/币圈脉动/什么是NetMi...？数字资产简介

什么是NetMind代币（NMT）？数字资产简介

2025年8月12日MEXC
0m
NetMind
NMT$0.174-0.57%
Sleepless AI
AI$0.06375+1.38%
NodeAI
GPU$0.08749+32.86%

NetMind代币（NMT）到底是什么？为什么你应该关注？

NetMind代币（NMT）是一种基于区块链的加密货币，为NetMind.AI去中心化计算平台提供动力，该平台专注于通过GPU资源和模型服务的市场使AI训练和推理更加可及。NMT于2024年4月16日通过一次代币经济更新推出，旨在解决更广泛的AI基础设施领域中AI计算的短缺、成本和协调问题。凭借其智能合约控制的供应框架和对计算提供商的激励机制，NMT使用户能够支付计算费用、进行质押并促进生态系统增长，同时通过创新的NMT代币机制确保发行的可预测性和供需平衡。

认识团队：谁在构建NetMind代币（NMT）及其过往记录

公开、可验证的团队传记和正式的创始人名单在提供的资料中未详细说明；该项目将NMT定位为NetMind.AI计算网络的原生资产，NMT代币的发行和销毁治理通过官方材料中描述的智能合约来实施，并由市场追踪者总结。该倡议的愿景反映在2024年4月的代币经济修订中，旨在为GPU提供商、质押者和生态系统参与者创造可持续的激励措施，以通过NMT生态系统扩展去中心化的AI计算。

自代币经济更新以来，NetMind代币（NMT）已通过一系列重要的里程碑推进，这些里程碑围绕一个长期的NMT发行计划和特定类别的分配设计，旨在奖励算力贡献、质押参与和生态系统增长。十年发行计划将大多数新的NMT代币分配给计算提供商，通过“挖矿/算力奖励”使代币激励与网络吞吐量和服务质量保持一致，用于AI训练和推理工作负载。MEXC上的上市和实时价格跟踪支持了参与者在NetMind生态系统内与NMT市场和代币效用的接触和可见性。

NetMind代币（NMT）生态系统：使其运作的产品

NetMind生态系统围绕去中心化访问AI模型训练和推理的计算资源构建，NMT作为奖励计算提供商并在整个市场中协调激励的媒介。

1. NetMind计算市场：主要平台

该平台是NetMind生态系统的核心应用，允许用户租用GPU资源并通过链上激励运行训练和推理任务，使用NMT代币支付和奖励。这使得AI计算更加可及，同时通过智能合约中的NMT代币发行控制确保供需平衡。

2. 质押和流动性层：次要服务

质押机制通过激励NMT代币持有者为网络安全和流动性做出贡献，扩展了功能，随着时间的推移分配一部分计划发行的代币作为NMT质押奖励。用户从与2024年4月模型设定的代币经济计划和程序设计相对应的参与收益中受益。

3. 生态系统增长基金：附加组件

一个生态系统基金支持集成、开发者工具和社区增长，分配十年NMT发行的一部分以扩大采用并丰富通过NetMind提供的服务。这有助于引导需求方和供应方参与者，以加强市场。

这些组件共同创建了一个综合环境，其中NMT作为实用代币推动奖励、质押和生态系统发展，强化了一个自我维持的AI工作负载计算经济。

NetMind代币（NMT）解决的实际问题（附实例）

AI基础设施领域面临几个关键挑战，NMT旨在通过其激励驱动模式和受控发行为之提供解决方案：

1. 训练/推理的成本和访问限制

AI用户经常面临昂贵、稀缺或集中的计算访问，这限制了实验和部署速度。这对初创公司、研究人员和企业产生了影响，导致延迟和更高的总拥有成本。通过将大多数新NMT发行分配给算力提供商，NetMind将奖励导向供应端——帮助扩大负担得起的容量。

2. 分散的流动性和参与激励

另一个挑战是在计算提供商和NMT代币持有者之间协调流动性和贡献者激励。NMT代币经济学包括一个质押奖励池，以鼓励参与和流动性，提高网络可靠性，同时向承诺的参与者分发价值。

3. 生态系统引导和网络效应

去中心化计算网络需要持续的生态系统投资。NMT生态系统增长基金分配提供了资源以扩展集成和用例，支持增加网络服务的实用性和需求的开发者和合作伙伴。

NetMind代币（NMT）代币经济学：供应、分配与您的利益

NetMind代币（NMT）设计了一个长期发行计划，以协调计算提供商、质押者和生态系统增长的激励：

  • 总供应量：平台引用了147,571,163 NMT的总供应量，发行/销毁由智能合约控制以调节供需。
  • 计划发行：根据2024年4月16日的代币经济模型，未来10年内将发行113,000,000 NMT。
  • 十年分配明细（1.13亿发行量中）：
    • 算力/挖矿奖励：62,500,000 NMT（占发行量的55.31%；占新增总量的42.35%）。超过50%的新NMT代币激励计算提供商提供GPU租赁、训练和推理。
    • NMT质押奖励：16,500,000 NMT（占发行量的14.60%；占新增总量的11.18%）。
    • 生态系统增长基金：16,500,000 NMT（占发行量的14.60%；占新增总量的11.18%）。
    • 战略投资者和顾问：7,500,000 NMT（占发行量的6.64%；占新增总量的5.08%）。
    • 团队基金：10,000,000 NMT（占发行量的8.85%；占新增总量的6.78%）。

解释说明：

  • NetMind强调通过智能合约控制的NMT发行和销毁以平衡供需；总供应量参考值为147,571,163 NMT。
  • 最重要的分配是大多数十年发行量通过算力奖励流向计算提供商（6250万NMT，占发行量的55.31%）。
  • 由于数据收集差异，市场追踪快照在流通/最大数量上可能有所不同；请参照2024年4月模型获取权威的NMT代币经济类别和百分比。

在生态系统中，NMT具有多种功能：

  • 支付和奖励：支付GPU租赁、训练和推理费用；通过NMT代币的挖矿/算力奖励奖励计算提供商。
  • 质押：质押NMT以参与网络计划并根据发行计划获得NMT质押奖励。
  • 生态系统参与：通过NMT生态系统增长基金提供资助和激励，以扩展集成和服务。

流通计划和解锁时间表：

  • 所有NMT代币均通过智能合约管理，计划解锁与上述十年发行类别保持一致；发行是程序化的，以支持可预测的分配和网络增长。

治理和质押机制：

  • NMT代币经济学明确将质押奖励定义为独立分配，使代币持有者能够参与并获得收益。具体治理投票机制在引用的材料中未详细说明；参与者应查阅官方文档以了解除NMT质押和奖励以外的任何治理权利。

底线：NetMind代币（NMT）值得您的关注吗？

NetMind代币（NMT）通过将大多数新的NMT发行导向算力提供商，并通过NMT质押和生态系统资金加强参与，针对AI领域的一个紧迫瓶颈——可扩展且负担得起的计算。随着在MEXC上的实时交易访问和一个清晰定义的十年NMT发行模型，NMT呈现了一种构建去中心化AI计算市场的结构化方法。准备开始交易NetMind代币（NMT）了吗？我们的全面指南《NetMind代币（NMT）交易完全指南：从入门到实践交易》将带您了解所需的一切知识——从NMT基础知识和钱包设置到高级交易策略和风险管理技术。无论您是加密货币新手还是希望参与NMT的经验丰富的交易者，这一逐步指南都将为您提供在MEXC安全平台上的知识。立即发现如何最大化您的NetMind代币（NMT）潜力！

Start

热门文章

什么是 MEXC 市场异动数据

什么是 MEXC 市场异动数据

1. 什么是市场异动数据MEXC 市场异动数据实时监测并展示特定时间段内价格大幅波动的交易对信息。通过追踪各币种的价格变动状态和关键指标，帮助交易者快速发现潜在交易机会，提升交易决策效率。不同的市场事件将会触发不同的交易对状态。下表汇总了您在市场异动榜上可能看到的状态及其对应的触发条件。状态将按照由近及远的时间顺序排列。状态类型过程市场行情新高今日新高24 小时内过去 1 分钟的最高价格 &#61

什么是 Aria Protocol？一文读懂首个将音乐 IP 版权代币化的 Web3 协议

什么是 Aria Protocol？一文读懂首个将音乐 IP 版权代币化的 Web3 协议

TL;DR1）Aria Protocol 通过将音乐版权转化为可交易的代币，让普通人也能投资此前仅限机构的 IP 资产。2）Aria Protocol 已筹集 1095 万美元，吸引超 4300 名投资者参与，由 Halborn 等机构完成安全审计。3）Aria Protocol 未来将支持可编程 IP，通过智能合约实现歌曲混音等衍生创作的自动化授权与收益分配。1. 什么是 Aria Protoc

掌握合约交易页面常用辅助功能，让你的合约交易更加得心应手

掌握合约交易页面常用辅助功能，让你的合约交易更加得心应手

在加密货币市场中，合约交易因其高杠杆、双向操作等特点，已经成为许多投资者提升资金利用率、把握市场机会的重要工具。为了帮助用户更高效地操作，MEXC 合约交易页面不仅提供了基础的下单功能，还配备了多种实用的辅助功能，涵盖仓位模式、通知提醒、快捷操作及数据展示等。本文将带您全面了解这些常用功能，帮助您在交易中更加得心应手。1.为什么要了解合约交易页面辅助功能？在现货交易中，投资者只能先买入再择机卖出；

合约爆仓相关常见问题专题汇总

合约爆仓相关常见问题专题汇总

1. 什么是强平？强平，即强制平仓，或称为爆仓，是指当平台自动关闭用户的仓位时发生的情况。在 MEXC 平台上，保证金比率是衡量用户仓位风险情况，是用户资产风险的指标。当保证金比率达到或超过 100% 时，系统将强制平仓用户的仓位。建议用户密切关注其保证金比率的变化，以避免被强平。2. 什么触发了 MEXC 的强平？MEXC 采用合理价格作为强平的触发标准。当合理价格达到强平价格时，强平机制将被触

热门加密动态

DOGE价格预测与深度分析：2030年能涨到50 USDT吗？

DOGE价格预测与深度分析：2030年能涨到50 USDT吗？

核心要点DOGE（狗狗币）是2013年诞生的工作量证明加密货币，最初作为玩笑币创立历史价格波动：从2015年的$0.0001到2021年$0.73的历史最高点专家预测2030年价格区间为$0.20至$3.03，远低于$50目标由于市值限制，2030年达到$50的可能性极低在MEXC交易所安全交易DOGE，享受零手续费和100%储备金保障 加密货币市场见证了无数令人惊叹的变革，而狗狗币（DOGE）无

什么是Dropee？答题游戏完全指南：每日一题赚取加密货币空投奖励

什么是Dropee？答题游戏完全指南：每日一题赚取加密货币空投奖励

核心要点（Key Takeaways）Dropee 是Telegram上增长最快的加密货币答题游戏，每天一题，答对获奖通过连击奖励机制，保持答题连胜可获得更高积分和空投资格游戏结合了区块链教育与"点击赚取"模式，预计在2025年11月推出代币掌握答题策略和参与社区，可大幅提升获得DROPEE代币空投的机会与MEXC交易所合作，为用户提供安全可靠的加密货币交易环境 什么是Dropee？揭秘Teleg

Solana（SOL）价格预测：2025-2030会涨到1000 USDT吗?

Solana（SOL）价格预测：2025-2030会涨到1000 USDT吗?

核心要点Solana (SOL) 于2020年3月推出时价格约为0.22美元，并在2025年1月达到294.33美元的历史最高点2030年价格预测范围从保守估计的436美元到看涨预测超过1,200美元区块链技术创新如历史证明机制使SOL每秒可处理65,000+笔交易DeFi采用、机构投资和网络升级等多重因素将影响长期加密货币价格走势MEXC为SOL提供最全面的交易体验，零手续费交易和强大的流动性引

一文读懂什么是隐私币：保护你的加密货币交易隐私

一文读懂什么是隐私币：保护你的加密货币交易隐私

核心要点隐私币通过先进的加密技术隐藏交易细节，比比特币提供更强的匿名性Monero、Zcash、Dash、Horizen和Decred是市场上领先的隐私币项目2023年至2025年间，Monero和Zcash的交易量增长了20%2025年末，Zcash价格从50美元以下暴涨至650美元MEXC提供业内最全面的隐私币交易对，拥有顶级流动性和100%储备金保障前言你有没有想过，比特币真的匿名吗？很多人

相关文章

什么是 MEXC 市场异动数据

什么是 MEXC 市场异动数据

1. 什么是市场异动数据MEXC 市场异动数据实时监测并展示特定时间段内价格大幅波动的交易对信息。通过追踪各币种的价格变动状态和关键指标，帮助交易者快速发现潜在交易机会，提升交易决策效率。不同的市场事件将会触发不同的交易对状态。下表汇总了您在市场异动榜上可能看到的状态及其对应的触发条件。状态将按照由近及远的时间顺序排列。状态类型过程市场行情新高今日新高24 小时内过去 1 分钟的最高价格 &#61

什么是 Aria Protocol？一文读懂首个将音乐 IP 版权代币化的 Web3 协议

什么是 Aria Protocol？一文读懂首个将音乐 IP 版权代币化的 Web3 协议

TL;DR1）Aria Protocol 通过将音乐版权转化为可交易的代币，让普通人也能投资此前仅限机构的 IP 资产。2）Aria Protocol 已筹集 1095 万美元，吸引超 4300 名投资者参与，由 Halborn 等机构完成安全审计。3）Aria Protocol 未来将支持可编程 IP，通过智能合约实现歌曲混音等衍生创作的自动化授权与收益分配。1. 什么是 Aria Protoc

掌握合约交易页面常用辅助功能，让你的合约交易更加得心应手

掌握合约交易页面常用辅助功能，让你的合约交易更加得心应手

在加密货币市场中，合约交易因其高杠杆、双向操作等特点，已经成为许多投资者提升资金利用率、把握市场机会的重要工具。为了帮助用户更高效地操作，MEXC 合约交易页面不仅提供了基础的下单功能，还配备了多种实用的辅助功能，涵盖仓位模式、通知提醒、快捷操作及数据展示等。本文将带您全面了解这些常用功能，帮助您在交易中更加得心应手。1.为什么要了解合约交易页面辅助功能？在现货交易中，投资者只能先买入再择机卖出；

合约爆仓相关常见问题专题汇总

合约爆仓相关常见问题专题汇总

1. 什么是强平？强平，即强制平仓，或称为爆仓，是指当平台自动关闭用户的仓位时发生的情况。在 MEXC 平台上，保证金比率是衡量用户仓位风险情况，是用户资产风险的指标。当保证金比率达到或超过 100% 时，系统将强制平仓用户的仓位。建议用户密切关注其保证金比率的变化，以避免被强平。2. 什么触发了 MEXC 的强平？MEXC 采用合理价格作为强平的触发标准。当合理价格达到强平价格时，强平机制将被触

注册MEXC账号
注册 & 获得高达10,000 USDT奖金