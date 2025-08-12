什么是NetMind代币（NMT）？数字资产简介

NetMind代币（NMT）是一种基于区块链的加密货币，为NetMind.AI去中心化计算平台提供动力，该平台专注于通过GPU资源和模型服务的市场使AI训练和推理更加可及。NMT于2024年4月16日通过一次代币经济更新推出，旨在解决更广泛的AI基础设施领域中AI计算的短缺、成本和协调问题。凭借其智能合约控制的供应框架和对计算提供商的激励机制，NMT使用户能够支付计算费用、进行质押并促进生态系统增长，同时通过创新的NMT代币机制确保发行的可预测性和供需平衡。
公开、可验证的团队传记和正式的创始人名单在提供的资料中未详细说明；该项目将NMT定位为NetMind.AI计算网络的原生资产，NMT代币的发行和销毁治理通过官方材料中描述的智能合约来实施，并由市场追踪者总结。该倡议的愿景反映在2024年4月的代币经济修订中，旨在为GPU提供商、质押者和生态系统参与者创造可持续的激励措施，以通过NMT生态系统扩展去中心化的AI计算。
自代币经济更新以来，NetMind代币（NMT）已通过一系列重要的里程碑推进，这些里程碑围绕一个长期的NMT发行计划和特定类别的分配设计，旨在奖励算力贡献、质押参与和生态系统增长。十年发行计划将大多数新的NMT代币分配给计算提供商，通过“挖矿/算力奖励”使代币激励与网络吞吐量和服务质量保持一致，用于AI训练和推理工作负载。MEXC上的上市和实时价格跟踪支持了参与者在NetMind生态系统内与NMT市场和代币效用的接触和可见性。
NetMind生态系统围绕去中心化访问AI模型训练和推理的计算资源构建，NMT作为奖励计算提供商并在整个市场中协调激励的媒介。
该平台是NetMind生态系统的核心应用，允许用户租用GPU资源并通过链上激励运行训练和推理任务，使用NMT代币支付和奖励。这使得AI计算更加可及，同时通过智能合约中的NMT代币发行控制确保供需平衡。
质押机制通过激励NMT代币持有者为网络安全和流动性做出贡献，扩展了功能，随着时间的推移分配一部分计划发行的代币作为NMT质押奖励。用户从与2024年4月模型设定的代币经济计划和程序设计相对应的参与收益中受益。
一个生态系统基金支持集成、开发者工具和社区增长，分配十年NMT发行的一部分以扩大采用并丰富通过NetMind提供的服务。这有助于引导需求方和供应方参与者，以加强市场。
这些组件共同创建了一个综合环境，其中NMT作为实用代币推动奖励、质押和生态系统发展，强化了一个自我维持的AI工作负载计算经济。
AI基础设施领域面临几个关键挑战，NMT旨在通过其激励驱动模式和受控发行为之提供解决方案：
AI用户经常面临昂贵、稀缺或集中的计算访问，这限制了实验和部署速度。这对初创公司、研究人员和企业产生了影响，导致延迟和更高的总拥有成本。通过将大多数新NMT发行分配给算力提供商，NetMind将奖励导向供应端——帮助扩大负担得起的容量。
另一个挑战是在计算提供商和NMT代币持有者之间协调流动性和贡献者激励。NMT代币经济学包括一个质押奖励池，以鼓励参与和流动性，提高网络可靠性，同时向承诺的参与者分发价值。
去中心化计算网络需要持续的生态系统投资。NMT生态系统增长基金分配提供了资源以扩展集成和用例，支持增加网络服务的实用性和需求的开发者和合作伙伴。
NetMind代币（NMT）设计了一个长期发行计划，以协调计算提供商、质押者和生态系统增长的激励：
解释说明：
在生态系统中，NMT具有多种功能：
流通计划和解锁时间表：
治理和质押机制：
NetMind代币（NMT）通过将大多数新的NMT发行导向算力提供商，并通过NMT质押和生态系统资金加强参与，针对AI领域的一个紧迫瓶颈——可扩展且负担得起的计算。随着在MEXC上的实时交易访问和一个清晰定义的十年NMT发行模型，NMT呈现了一种构建去中心化AI计算市场的结构化方法。准备开始交易NetMind代币（NMT）了吗？我们的全面指南《NetMind代币（NMT）交易完全指南：从入门到实践交易》将带您了解所需的一切知识——从NMT基础知识和钱包设置到高级交易策略和风险管理技术。无论您是加密货币新手还是希望参与NMT的经验丰富的交易者，这一逐步指南都将为您提供在MEXC安全平台上的知识。立即发现如何最大化您的NetMind代币（NMT）潜力！
