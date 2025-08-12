什么是NetMind代币（NMT）？数字资产简介

NetMind代币（NMT）是一种基于区块链的加密货币，为NetMind.AI去中心化计算平台提供动力，该平台专注于通过GPU资源和模型服务的市场使AI训练和推理更加可及。NMT于2024年4月16日通过一次代币经济更新推出，旨在解决更广泛的AI基础设施领域中AI计算的短缺、成本和协调问题。凭借其智能合约控制的供应框架和对计算提供商的激励机制，NMT使用户能够支付计算费用、进行质押并促进生态系统增长，同时通过创新的NMT代币机制确保发行的可预测性和供需平衡。

公开、可验证的团队传记和正式的创始人名单在提供的资料中未详细说明；该项目将NMT定位为NetMind.AI计算网络的原生资产，NMT代币的发行和销毁治理通过官方材料中描述的智能合约来实施，并由市场追踪者总结。该倡议的愿景反映在2024年4月的代币经济修订中，旨在为GPU提供商、质押者和生态系统参与者创造可持续的激励措施，以通过NMT生态系统扩展去中心化的AI计算。

自代币经济更新以来，NetMind代币（NMT）已通过一系列重要的里程碑推进，这些里程碑围绕一个长期的NMT发行计划和特定类别的分配设计，旨在奖励算力贡献、质押参与和生态系统增长。十年发行计划将大多数新的NMT代币分配给计算提供商，通过“挖矿/算力奖励”使代币激励与网络吞吐量和服务质量保持一致，用于AI训练和推理工作负载。MEXC上的上市和实时价格跟踪支持了参与者在NetMind生态系统内与NMT市场和代币效用的接触和可见性。

NetMind生态系统围绕去中心化访问AI模型训练和推理的计算资源构建，NMT作为奖励计算提供商并在整个市场中协调激励的媒介。

该平台是NetMind生态系统的核心应用，允许用户租用GPU资源并通过链上激励运行训练和推理任务，使用NMT代币支付和奖励。这使得AI计算更加可及，同时通过智能合约中的NMT代币发行控制确保供需平衡。

质押机制通过激励NMT代币持有者为网络安全和流动性做出贡献，扩展了功能，随着时间的推移分配一部分计划发行的代币作为NMT质押奖励。用户从与2024年4月模型设定的代币经济计划和程序设计相对应的参与收益中受益。

一个生态系统基金支持集成、开发者工具和社区增长，分配十年NMT发行的一部分以扩大采用并丰富通过NetMind提供的服务。这有助于引导需求方和供应方参与者，以加强市场。

这些组件共同创建了一个综合环境，其中NMT作为实用代币推动奖励、质押和生态系统发展，强化了一个自我维持的AI工作负载计算经济。

AI基础设施领域面临几个关键挑战，NMT旨在通过其激励驱动模式和受控发行为之提供解决方案：

AI用户经常面临昂贵、稀缺或集中的计算访问，这限制了实验和部署速度。这对初创公司、研究人员和企业产生了影响，导致延迟和更高的总拥有成本。通过将大多数新NMT发行分配给算力提供商，NetMind将奖励导向供应端——帮助扩大负担得起的容量。

另一个挑战是在计算提供商和NMT代币持有者之间协调流动性和贡献者激励。NMT代币经济学包括一个质押奖励池，以鼓励参与和流动性，提高网络可靠性，同时向承诺的参与者分发价值。

去中心化计算网络需要持续的生态系统投资。NMT生态系统增长基金分配提供了资源以扩展集成和用例，支持增加网络服务的实用性和需求的开发者和合作伙伴。

NetMind代币（NMT）设计了一个长期发行计划，以协调计算提供商、质押者和生态系统增长的激励：

总供应量：平台引用了147,571,163 NMT的总供应量，发行/销毁由智能合约控制以调节供需。

计划发行：根据2024年4月16日的代币经济模型，未来10年内将发行113,000,000 NMT。

十年分配明细（1.13亿发行量中）： 算力/挖矿奖励：62,500,000 NMT（占发行量的55.31%；占新增总量的42.35%）。超过50%的新NMT代币激励计算提供商提供GPU租赁、训练和推理。 NMT质押奖励：16,500,000 NMT（占发行量的14.60%；占新增总量的11.18%）。 生态系统增长基金：16,500,000 NMT（占发行量的14.60%；占新增总量的11.18%）。 战略投资者和顾问：7,500,000 NMT（占发行量的6.64%；占新增总量的5.08%）。 团队基金：10,000,000 NMT（占发行量的8.85%；占新增总量的6.78%）。



解释说明：

NetMind强调通过智能合约控制的NMT发行和销毁以平衡供需；总供应量参考值为147,571,163 NMT。

最重要的分配是大多数十年发行量通过算力奖励流向计算提供商（6250万NMT，占发行量的55.31%）。

由于数据收集差异，市场追踪快照在流通/最大数量上可能有所不同；请参照2024年4月模型获取权威的NMT代币经济类别和百分比。

在生态系统中，NMT具有多种功能：

支付和奖励：支付GPU租赁、训练和推理费用；通过NMT代币的挖矿/算力奖励奖励计算提供商。

质押：质押NMT以参与网络计划并根据发行计划获得NMT质押奖励。

生态系统参与：通过NMT生态系统增长基金提供资助和激励，以扩展集成和服务。

流通计划和解锁时间表：

所有NMT代币均通过智能合约管理，计划解锁与上述十年发行类别保持一致；发行是程序化的，以支持可预测的分配和网络增长。

治理和质押机制：

NMT代币经济学明确将质押奖励定义为独立分配，使代币持有者能够参与并获得收益。具体治理投票机制在引用的材料中未详细说明；参与者应查阅官方文档以了解除NMT质押和奖励以外的任何治理权利。

NetMind代币（NMT）通过将大多数新的NMT发行导向算力提供商，并通过NMT质押和生态系统资金加强参与，针对AI领域的一个紧迫瓶颈——可扩展且负担得起的计算。随着在MEXC上的实时交易访问和一个清晰定义的十年NMT发行模型，NMT呈现了一种构建去中心化AI计算市场的结构化方法。

