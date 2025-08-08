什么是NAC？数字资产与反洗钱比特币简介

NAC是一种基于区块链的加密货币，为NAC去中心化平台提供动力，旨在解决数字资产安全和合规性的关键挑战。NAC（也称为AML比特币或ABTC）于2017年推出，旨在为个人和企业提供一种安全、合规且用户友好的数字货币解决方案。通过其专有的反洗钱（AML）和了解你的客户（KYC）技术，NAC使用户能够在不断发展的加密货币市场中进行数字资产交易，同时确保符合法规、保护隐私并增强安全性。

NAC由马库斯·安德拉德（Marcus Andrade）于2017年创立，他是一位拥有金融科技和数字支付背景的企业家。安德拉德和他的团队设想了一个可以通过将先进的合规功能直接集成到区块链协议中来改变加密货币格局的平台。他们的使命是创建一种既易于访问又符合监管要求的数字资产，以应对加密领域对透明度和安全性的日益增长的需求。

自成立以来，NAC已经实现了多个重要的里程碑，包括在其初始发行阶段从大约2400名投资者那里筹集了至少560万美元。该项目推出了其主网，并将AML比特币作为重新命名的代币推出，反映了其对反洗钱技术的关注。战略合作和持续开发使NAC成为合规导向型数字资产领域的创新者，并继续努力扩展其生态系统和数字货币市场的用户群。

NAC生态系统由几个相互连接的产品组成，共同为寻求安全且合规的数字资产交易的用户提供全面的解决方案。核心产品包括：

1. NAC区块链平台：

NAC区块链是该生态系统的主要应用，允许用户使用内置的AML/KYC合规性来转移、存储和管理数字资产。该平台能够实现安全、透明的交易，同时通过其专有的合规层确保遵守法规。目前，越来越多的用户正在使用NAC区块链进行安全支付和资产管理，使其成为合规驱动型加密细分市场中的领先解决方案。

2. AML比特币钱包：

AML比特币钱包通过提供一个安全且用户友好的界面来管理NAC代币，从而扩展了NAC生态系统的功能。该钱包允许用户存储、发送和接收代币，同时受益于集成的合规检查。通过使用先进的加密技术和合规协议，该钱包为数字货币生态系统中的所有参与者创造了无缝且安全的体验。

3. 合规API套件：

合规API套件通过为第三方开发者和企业提供将AML/KYC功能集成到他们自己的应用程序中的工具，完善了NAC生态系统。通过其创新的合规即服务模式，该组件使企业能够满足监管要求，并支持所有用户的安全部署。这代表了一种以前在加密货币市场中未曾出现过的独特合规方法。

这三个组件协同工作，创造了一个全面的环境，其中NAC作为实用代币为网络中的所有交互提供动力，为数字资产创建了一个自我维持且高效的生态系统。

数字资产行业目前面临几个关键挑战，NAC通过其创新方法旨在解决这些问题：

1. 缺乏监管合规：

加密货币领域的用户由于缺乏内置的合规机制而面临监管风险和潜在的法律问题。这一问题影响了个人和企业，导致采用障碍和来自当局的更多审查。传统加密货币由于数字货币领域缺乏集成的合规功能而未能解决这一问题。

2. 安全漏洞：

数字资产领域的另一个重大挑战是安全漏洞和欺诈行为的普遍存在。这一问题造成财务损失并阻碍了加密货币的主流采用。当前的方法试图通过外部安全解决方案来解决这一问题，但由于区块链技术领域的实施分散和缺乏标准化而收效甚微。

3. 受监管实体的有限可访问性：

该行业还因受监管机构的有限可访问性而受到影响，这对希望利用区块链技术的企业造成了障碍。尽管之前曾尝试创建合规解决方案，但现有的平台并未提供针对数字资产的端到端合规集成，因此这一挑战依然存在。

NAC通过其专注于合规的区块链解决了这些痛点，该区块链实现了安全、合规的交易，降低了监管风险，并为受监管实体的更广泛采用打开了大门。通过利用专有的AML/KYC技术，NAC提供了一种全面且安全的解决方案，改变了用户与数字资产和AML比特币互动的方式。

NAC设计了一套深思熟虑的代币经济模型，以确保加密货币市场中所有利益相关者的长期可持续性和价值：

总供应量和分配结构：

与NAC相关的数字代币（通常称为ABTC代币或后来的AML比特币）的总发行量为2亿个代币。其中，7600万个代币在发行阶段可供购买，目标是筹集1亿美元。剩余的1.24亿个代币由NAC及其管理团队（包括首席执行官马库斯·安德拉德）保留。

比例分配：

类别 代币数量 比例 (%) 公开发行 76,000,000 38% NAC/管理保留 124,000,000 62% 总发行量 200,000,000 100%

公众投资者 在ICO和预售阶段可以购买总供应量的38%。

在ICO和预售阶段可以购买总供应量的38%。 NAC基金会及其团队 保留了剩余的62%的代币。

保留了剩余的62%的代币。 没有提供关于保留代币（例如团队、顾问、储备金）的进一步细分。

代币销售从大约2400名加密货币市场投资者那里筹集了至少560万美元。

在AML比特币的初始发行后，搜索结果中没有证据表明有后续的代币重新分配或销毁。

代币实用性和用例：

在生态系统中，NAC具有多种功能：

交易媒介： 用于安全、合规的数字资产转移。

用于安全、合规的数字资产转移。 访问合规服务： 需要使用NAC生态系统内的合规API和服务。

需要使用NAC生态系统内的合规API和服务。 质押和奖励：用户可以质押NAC代币以赚取奖励并参与区块链技术框架中的网络治理。

流通时间表和解锁时间线：

在首次发行时，38%的代币（7600万）进入流通。剩余的代币由NAC团队保留，没有公开披露此数字货币的解锁时间表。

治理和质押机制：

NAC实施了一种治理模式，允许代币持有者参与有关协议升级和生态系统发展的决策过程。此外，用户可以通过质押他们的代币来赚取奖励，收益由加密货币生态系统中的网络参与度和质押时长决定。

NAC作为数字资产领域的一个创新解决方案，通过其注重合规的区块链和集成的安全功能解决了关键挑战。凭借其不断发展的生态系统和独特的合规方法，NAC展示了显著的潜力，能够改变用户和企业与数字资产及AML比特币互动的方式。准备好开始交易NAC了吗？我们的综合指南《NAC交易完全指南：从入门到实操交易》将引导您了解所需的一切知识——从NAC基础和钱包设置到高级交易策略和风险管理技术。无论您是加密货币新手还是经验丰富的交易者，本逐步指南都将帮助您在MEXC的安全平台上掌握相关知识。立即探索如何在数字货币市场中最大化您的NAC潜力！