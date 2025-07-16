什么是MYX Finance？重塑链上衍生品交易体验新范式

MEXC 已首发上线 MYX 现货交易，与此同时，您还可以前往 MEXC Airdrop+ 活动页面，参与 MYX 的空投活动！













USDT、ETH、BTC、BNB、 MYX Finance 是一个由 D11 Labs 孵化的加密衍生品协议，也是首个实现链抽象化的永续合约去中心化交易所（Perp DEX），用户只需一个统一账户即可在多个链上进行交易，无需切换钱包或支付跨链桥费用 。该平台支持 USDC SOL 等多种资产，提供高达 50 倍杠杆的永续合约交易，致力于将中心化交易所的流畅体验与去中心化的安全性相结合。





HashKey Capital、 该项目由 红杉中国 Consensys 等行业巨头投资，已在 Linea 和 BNB Chain 上实现爆发式增长，迅速成为 2024 年增长最快的衍生品协议，并被视为 Hyperliquid 的最大竞对。









MPM 机制：MYX 的核心技术是其自研的 MPM（Matching Pool Mechanism）匹配池机制，该机制通过智能撮合多空头寸，实现零滑点交易、低费用和高资金利用率 。与传统订单簿模型相比，MPM 不依赖高 TVL，即可提供稳定的流动性和高效的交易体验，为用户节省交易成本。





统一账户：用户只需一个账户，即可轻松进行跨链、多资产的衍生品交易，无需切换钱包、跨链桥接或消耗 Gas 费，享受如同CEX般顺畅、直观的交易体验。





无感交易：MYX Finance 推出的无感交易功能，通过“加密抽象”技术，整合了 DEX 的安全性和 CEX 的易用性。用户只需一次授权，即可随时随地交易，无需反复确认签名或预存Gas费，极大提升了交易效率。





无许可上币：MYX Finance 支持任何新资产的无许可上线，包括早期的 Meme 项目和小市值长尾代币，只要得到社区的认可，它们都能在 MYX Finance 上获得高质量的流动性市场。





高杠杆与低费用：提供高达 50 倍的杠杆功能，同时交易费用极低，与中心化交易所相当，且提供极具竞争力的资金费率。













$MYX 的分配经过精心设计，旨在奖励早期支持者、确保社区参与并为投资者赋能，促进生态系统的长期发展。$MYX 的总供应量为 1,000,000,000 个代币。分布如下：





社区奖励： 4.5 亿 $MYX（45% ） 团队与顾问：2 亿 $MYX（20%） 机构投资者： 2 亿 $MYX（20% ） 社区初始流动性：1 亿 $MYX（10% ） 未来储备： 0.5 亿 MYX（5% ）













$MYX 代币是 MYX Finance 打造链抽象流动性层的核心，具备强大的价值捕获能力。其主要功能包括：





治理权：$MYX 代币持有者可以参与平台的治理决策，对平台的发展方向、规则制定等重要事项进行投票。

质押奖励：用户可以将 $MYX 代币质押在平台上，获得额外的收益。质押者不仅可以获得平台交易手续费的一部分作为奖励，还可以参与平台的治理。

激励机制：$MYX 代币作为平台的激励机制，用于奖励积极参与平台生态建设的用户，如流动性提供者、交易者、开发者等。

扩展至更多链上生态：$MYX 代币将推动项目扩展至更多链上生态，促进跨链交易和资产互通。









MYX Finance 通过创新的 MPM 机制和链抽象化账户系统，成功解决了传统 DeFi 衍生品交易中的多项痛点，提供了接近中心化交易所的用户体验，同时保留了去中心化的安全性和透明度。随着生态系统的不断扩展和功能的持续迭代，MYX 有望在未来的 DeFi 领域中占据重要地位。





在 MYX Finance 蓬勃发展的进程中，与全球顶尖交易平台 MEXC 的携手合作，为其注入了强劲的发展动力。MEXC 以其低手续费、超高速交易、广泛的资产覆盖以及卓越的流动性，赢得了全球投资者的广泛信赖。同时，MEXC 对新兴项目的敏锐洞察与深度扶持，使其成为孕育优质项目的沃土。





目前，MEXC 平台已上线 MYX 现货交易，您可以在 MEXC 以 超低费率 进行代币交易。





1）打开并登录 MEXC App 或 官方网站

2）在搜索框中搜索 MYX 代币名称，选择 MYX 的 现货交易

3）选择下单方式，输入数量、价格等参数完成交易。





