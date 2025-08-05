什么是MYX？数字资产简介

MYX 是一种基于区块链的加密货币，为 MYX Finance 去中心化平台提供动力，该平台专注于实现几乎所有拥有现有自动化做市商 (AMM) 市场的代币进行非托管、链上永续合约交易。MYX 的推出旨在解决衍生品交易中的高资本成本和网络壁垒问题，其目标是让高级衍生品像现货兑换一样易于获取。通过创新的匹配池机制 (MPM) 和链抽象钱包技术，MYX 让用户能够高效地交易 MYX 加密货币衍生品，同时确保整个 MYX Finance 生态系统的安全性、速度和无缝用户体验。

MYX 由一群在去中心化金融 (DeFi) 和智能合约开发方面具有丰富经验的区块链和金融专业人士创立。虽然具体创始人姓名在现有资料中未披露，但团队的愿景集中在通过利用区块链技术来降低流动性成本并消除交易者的技术障碍，从而彻底改变衍生品交易。自成立以来，MYX 已经实现了多个里程碑，包括主网的启动、匹配池机制的引入以及支持来自 20 多个区块链的 MYX 数字资产的链抽象钱包的开发。该项目因其在衍生品交易中的创新方法而备受关注，使 MYX 成为 DeFi 衍生品领域中的重要参与者。

MYX 生态系统由多个相互关联的产品组成，为 DeFi 交易者和流动性提供者提供了全面的解决方案：

1. MYX Finance 平台：MYX 生态系统的核心应用，这个非托管衍生品交易所允许用户为任何拥有 AMM 市场的代币交易永续合约。平台的匹配池机制允许高效的流动性提供，并支持超出锁定资金的未平仓权益，确保在 MYX Finance 生态系统内完全抵押的交易。

2. 链抽象钱包：这种钱包技术允许用户从 20 多个支持的区块链（包括 Solana）存入 MYX 数字资产，并在无需手动桥接或兑换成特定平台稳定币的情况下开仓。它简化了用户体验，减少了跨链交易中的摩擦。

3. 中继网络：中继网络代表用户支付 gas 费用，并以结算货币进行净额结算，即使在网络拥堵期间也能让订单执行感觉瞬间完成。这一组件增强了 MYX 加密货币交易平台的可用性和可访问性。

这些组件共同创造了一个无缝环境，其中 MYX 作为实用代币为网络内的所有交互提供动力，支持一个自我维持且高效的 DeFi 衍生品生态系统。

DeFi 衍生品领域面临几个关键挑战，而 MYX 旨在解决这些问题：

1. 流动性提供者的高资本成本：传统衍生品平台需要大量资本来提供流动性，限制了参与度和效率。MYX 的匹配池机制集中抵押品并在内部重新平衡敞口，允许以更少的锁定资本实现更大的未平仓权益，从而使流动性提供者和 MYX 加密货币交易者都受益。

2. 网络壁垒和碎片化的用户体验：跨链交易通常涉及复杂的桥接和高昂的 gas 费用，令用户望而却步。MYX 的链抽象钱包和中继网络消除了这些障碍，让用户能够使用来自多个区块链的 MYX 数字资产进行交易，而无需手动干预或承担过高成本。

3. 高级衍生品的可访问性：许多 DeFi 平台使得高级衍生品交易复杂且难以被普通用户访问。MYX Finance 简化了交易流程，使永续合约的交易像现货兑换一样简单，从而拓宽了在 MYX Finance 生态系统内对复杂金融工具的访问。

MYX 通过其创新的技术堆栈解决了这些痛点，为 DeFi 衍生品交易提供了一个全面、高效且用户友好的解决方案。

MYX 加密货币的总发行量为 10 亿枚代币，固定最大供应量为 1,000,000,000 MYX。代币经济学和比例分配如下：

- 空投：总供应量的 14.7% 分配给社区空投，第一阶段分发 6.7%（约 6703.6 万 MYX）。空投分批释放，初始可获得 30%，剩余 70% 在五个月内线性分配。

- 通缩机制：MYX 是一种通缩代币——每笔交易的 5% 被销毁，这一过程将持续到仅剩初始供应量的 10%（1 亿 MYX）在流通中为止。每笔交易销毁的 5% 中，2.5% 按照用户在 MYX Finance 生态系统中的质押金额比例重新分配给质押者。

- 质押：用户可以质押 MYX 数字资产以赚取通缩销毁机制中重新分配的部分，激励长期持有和参与。

- 其他分配：剩余供应量分配给生态系统贡献者、投资者和项目金库，但现有资料中未详细说明空投之外的具体分配比例。

更多详情，请参阅官方 MYX Finance 网站和 MYX Network 白皮书。

在生态系统中，MYX 具有多种功能：

- 实用代币：用于支付交易费用并作为 MYX Finance 平台内的抵押品。

- 质押：用户可以质押 MYX 加密货币以赚取通缩销毁机制中的奖励。

- 治理：MYX 持有者可以参与治理决策，尽管现有资料中未详细说明具体机制。

MYX 是 DeFi 衍生品领域的一项创新解决方案，通过其匹配池机制和链抽象钱包技术解决了关键挑战。随着不断发展的 MYX Finance 生态系统和通缩代币经济学，MYX 展现出了显著潜力，可以改变交易者和流动性提供者与去中心化衍生品互动的方式。准备开始交易 MYX 了吗？我们的综合指南《MYX 交易完整指南：从入门到实操交易》将带您了解所需的一切知识——从 MYX 加密货币的基础知识和钱包设置到高级交易策略和风险管理技巧。无论您是加密货币新手还是经验丰富的交易者，本逐步指南都将为您提供在 MEXC 安全平台上的必要知识。立即发现如何最大化您的 MYX 数字资产潜力！