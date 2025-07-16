什么是 Mezo ？打造以比特币为核心的“去银行”金融生态









Mezo 是一个专注于比特币的平台，其核心目标是通过一系列创新技术和服务，使比特币在日常金融中发挥更大的作用。Mezo 平台不仅兼容 EVM（以太坊虚拟机），允许开发者在熟悉的系统中构建去中心化应用（dApps）和智能合约，还通过 tBTC 的基础设施，为比特币持有者提供了更为便捷和安全的金融应用途径。









自比特币诞生以来，其作为“数字黄金”的价值被广泛认可，但其在日常使用与现实经济中的流动性却始终受限：用户不愿出售持有的 BTC，但又无法直接用于消费或投资。传统金融体系中，比特币需要经过中心化机构转换成法币或稳定币，这不仅违背比特币去中心化的初心，也带来信任和合规风险。





在此背景下，Mezo 应运而生。Mezo 不仅提供了一个比特币友好的金融平台，还通过一系列金融工具和服务，让比特币持有者能够更轻松地管理和增值其资产。可以说，Mezo 正在推动比特币从一种新兴资产转变为日常金融不可或缺的一部分。









Mezo 希望让用户在日常生活中，“用比特币”如同刷银行卡、泡咖啡一般自然和无感，即所谓“Supernormal” 。通过深度嵌入金融日常，比特币将彻底脱离“投机资产”的标签，步入真正的货币角色。













用户可通过抵押 BTC，开设 CDP（抵押债仓），生成 MUSD 稳定币。MUSD 1:1 锚定美元，可用于消费、交易、借出或再次借贷。借款利率具有竞争力，且为固定利率，帮助用户高效释放 BTC 资产价值。









Mezo 网络原生使用 BTC 作为 Gas 支付代币，打造纯粹的比特币使用体验。这不仅推动比特币成为真正的支付文化资产，也让网络交易费用以 BTC 形式回馈参与者，形成稳定收益来源。









Mezo 基于当前最大规模的去中心化比特币桥接协议 tBTC 构建，能够安全、稳定地将真实 BTC 映射至链上使用，并支持多链生态（如 EVM 系统）。所有 BTC 储备情况可通过 tbtc.scan 实时公开审计，确保透明和可信。









Mezo 采用“双质押”模型，结合收益激励与节点验证，鼓励用户积极参与网络治理与安全维护，提升整体网络去中心化程度与稳健性。









Mezo 构建围绕 BTC 的原生金融生态系统，包括借贷、收益聚合、资产管理等功能，打造真正服务于 BTC 持有者的金融基础设施。









Mezo 同时兼容 Ethereum 与 Cosmos 技术栈，支持来自以太坊和 Cosmos 开发者轻松构建 DApp 与模块，助力生态快速发展和多样化。









主网上线标志着 Mezo 核心架构理念的全面落地，通过 The Cathedral 与 The Bazaar 两大互补生态环境，打造出既适合资深用户，也友好于新手的统一链上体验。





The Cathedral是一个安全、稳定的比特币原生金融生态，聚合了用户最常用的 DeFi 工具，如 Swap、借贷、桥接、质押等功能，全部围绕比特币量身打造，操作简洁直观。





Bazaar 是一个完全去中心化、无需许可的开发环境，所有应用均运行在 Mezo 网络之上，并以比特币为资产基础。Mezo 社区可以在 Bazaar 中自由构建 SocialFi、GameFi 以及各种实验性 dApp，持续扩展 BitcoinFi 的边界。













MUSD 是 Mezo 网络原生稳定币，100% 由比特币储备支持，旨在帮助 BTC 持有者在无需出售资产的前提下释放流动性。用户可通过抵押 BTC 创建抵押债仓（CDP），从而铸造与美元挂钩的 MUSD 稳定币。该稳定币可用于日常消费、资产交易、借出或继续抵押借款，真正让比特币“活”起来。













mats 是 Mezo 生态中的激励积分，用户可通过锁定 BTC 以及参与社区活动获得。mats 可兑换为测试网使用的 matsnet BTC，用于参与节点验证和激励分配。与此同时，用户的 HODL 分数（HODL Score）由所锁定的 BTC 数量和时间共同决定，分数越高，所获得的质押奖励也就越多，从而形成长期持有与积极参与的正向激励体系。









Tigris 是 Mezo 的原生激励分配引擎，结合质押、生态活跃度与收入模型，支持可配置、可升级的收入激励。未来将允许用户锁定 mats / BTC 带来治理权和收益权。





Mezo 作为一个以比特币为中心的平台，正通过一系列创新技术和服务，推动比特币在日常金融中的广泛应用。Mezo不仅解决了比特币持有者面临的诸多难题，还通过构建一个比特币原生的金融生态系统，为用户提供了更为丰富和便捷的金融服务。随着 Mezo 平台的不断发展和完善比特币将在未来的日常金融中发挥更加重要的作用。





