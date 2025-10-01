1. 什么是 MEXC 合约赚币 合约赚币是 MEXC 为合约用户提供的一款理财产品。开启后您合约账户中符合条件的资金，会自动参与专属的合约理财产品，这些资金能在不影响您正常合约交易的情况下，每日为您带来收益，助力您实现合约账户资金的高效增值。 2. 合约赚币规则说明 2.1 合约赚币基本规则介绍 合约赚币资产基于用户合约账户的“本金”计算，即用户合约账户中的钱包余额。 用户仅需手动开启合约赚币，1. 什么是 MEXC 合约赚币 合约赚币是 MEXC 为合约用户提供的一款理财产品。开启后您合约账户中符合条件的资金，会自动参与专属的合约理财产品，这些资金能在不影响您正常合约交易的情况下，每日为您带来收益，助力您实现合约账户资金的高效增值。 2. 合约赚币规则说明 2.1 合约赚币基本规则介绍 合约赚币资产基于用户合约账户的“本金”计算，即用户合约账户中的钱包余额。 用户仅需手动开启合约赚币，
1. 什么是 MEXC 合约赚币


合约赚币是 MEXC 为合约用户提供的一款理财产品。开启后您合约账户中符合条件的资金，会自动参与专属的合约理财产品，这些资金能在不影响您正常合约交易的情况下，每日为您带来收益，助力您实现合约账户资金的高效增值。

2. 合约赚币规则说明


2.1 合约赚币基本规则介绍


  • 合约赚币资产基于用户合约账户的“本金”计算，即用户合约账户中的钱包余额。
  • 用户仅需手动开启合约赚币，后续“本金”将自动计算收益和发放收益，“本金”用于计算收益的同时不影响其作为保证金进行合约交易。
  • 本金 = 可用 + 冻结 + 保证金 - 体验金
  • 目前支持合约赚币的币种包含：USDT、USDC。
  • 体验金不参与合约赚币计息。
  • 合约赚币收益无需支付任何费用，完全免费。

2.2 合约赚币收益计算和发放规则


合约赚币的收益受到合约持仓价值合约账户本金数量影响。合约持仓价值影响整体计息的 APR 数值，而合约账户本金数量则直接影响计息的基数。具体规则如下：

1）USDT 或 USDC 保证金：
合约持仓价值
计息本金
APR
＜ 100,000 USD
无上限
3%
≥ 100,000 USD

0 ~ 25,000 USDT 或
0 ~ 25,000 USDC
15%
＞ 25,000 USDT （超出25,000 USDT的部分）或
＞ 25,000 USDC （超出25,000 USDC的部分）
3%

注：
  • APR 数值以及本金限额规则会根据市场情况和平台规则动态调整，实际规则以合约赚币页面显示为准。请关注 MEXC 平台公告，及时了解最新动态。
  • 仅计算 USDT/USDC 本位合约的持仓价值（仓位价值合并统计），币本位合约不参与计算。
  • 合约持仓价值会按净头寸计算：同基础币种的币对，按照持仓数量净值计算。具体算法为：
  • abs(USDT 多仓持仓数量 x 成本价格 - USDT 空仓数量 x 成本价格 + USDC 多仓持仓数量 x 成本价格 - USDC 空仓数量 x 成本价格)
  • 每日进行 3 次持仓价值快照，取 3 次的平均值。
  • 每日进行 3 次合约账户钱包余额快照，取最小值作为计息本金。

2）合约赚币收益计算举例：

场景 A：用户当前有 80,000 USDT 合约持仓，并且有 25,000 USDT 本金，那么该用户的每日收益计算如下：
每日收益= 25,000*3% / 365 = 2.05 USDT

场景 B：用户当前有 100,000 USDT 合约持仓，并且有 25,000 USDT 本金，那么该用户的每日收益计算如下：
每日收益= 25,000*15% / 365 = 10.25 USDT

场景 C：用户当前有 100,000 USDT 合约持仓，并且有 85,000 USDT 本金，那么该用户的每日收益计算如下：
每日收益= 25,000*15% / 365 + 60,000 * 3% / 365= 15.18 USDT

3）合约赚币收益发放规则

赚币收益每日一次性发放到用户的现货账户，发放金额为前一日的赚币收益。您可以在合约赚币页的【累计收益】中看收益记录。

2.3 合约赚币开启和关闭规则


开启赚币：合约账户中有支持合约赚币的币种时，可随时开启合约赚币
关闭赚币：合约赚币开启中时可随时关闭。请注意，在合约赚币开启期间，用于赚币的金额不可转出或提币，否则此部分资金将不再产生收益。

3. 如何开启合约赚币


3.1 Web


打开 MEXC 官网首页并登陆，在【理财】中点击【合约赚币】进入活动页面。


在合约赚币页面点击【开启赚币】。


勾选协议并点击【开始赚取收益】按钮，即可完成合约赚币功能开启。


3.2 App


1）打开 MEXC App，在首页点击【更多】。
2）选择【资产】下的【理财】。
3）在理财页面点击【合约赚币】。
4）在合约赚币页面点击【开启赚币】。
5）勾选协议并点击【开始赚取收益】按钮，即可完成合约赚币功能开启。


免责声明：本资料不提供有关投资、税务、法律、财务、会计、咨询或任何其他相关服务的建议，也不是购买、出售或持有任何资产的建议。MEXC新手学院仅提供信息参考，不构成任何投资建议，请确保充分了解所涉及的风险并谨慎投资，用户一切投资行为与本站无关。

