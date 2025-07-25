什么是Metahero (HERO)？数字资产简介

Metahero (HERO) 是一种基于区块链的加密货币，为Metahero项目生态系统提供动力，这是一个去中心化平台，专注于将超现实的3D扫描和建模技术引入数字世界。该项目于2021年启动，METAHERO代币的开发旨在解决在游戏、虚拟现实（VR）、社交媒体和在线时尚中创建逼真数字头像和资产的挑战。通过利用先进的3D扫描技术和区块链基础设施，Metahero项目使用户能够创建、拥有和货币化现实世界对象和人物的数字表示，确保在多个数字环境中的真实性、安全性和互操作性。

Metahero项目由一群具有3D成像、软件开发和去中心化金融背景的技术企业家和区块链专家于2021年创立。创始团队的愿景是实现3D扫描和数字资产创建的民主化，使任何人都能将现实世界的物体和自己带入元宇宙。他们的使命是通过区块链和3D建模技术的创新应用，弥合物理现实与数字现实之间的鸿沟。

自成立以来，Metahero项目已经取得了多项重要里程碑，包括成功推出其METAHERO代币、部署其3D扫描技术，并与游戏、VR和NFT领域的领先公司建立战略合作伙伴关系。在展示其专有的扫描硬件和软件后，该项目获得了广泛关注，确立了METAHERO在数字身份和资产创建领域的创新者地位。

Metahero生态系统由几个相互连接的产品组成，旨在为希望数字化自己或其创作的用户提供全面解决方案：

3D扫描平台：

Metahero项目生态系统的核心是其3D扫描平台，该平台允许用户创建超现实的3D头像和虚拟物品。利用先进的摄影测量和扫描硬件，该平台能够生成高保真的数字模型，这些模型可用于游戏、VR、社交媒体和在线时尚。这项技术通过将每次扫描链接到唯一的区块链记录来确保真实性和所有权。

NFT创建和市场：

METAHERO通过允许用户从其3D扫描中铸造NFT（非同质化代币）扩展了其功能。这项服务允许创作者将其现实世界中的艺术品、收藏品和个人头像代币化，从而提供一种安全透明的方式来交易和货币化数字资产。该市场利用区块链技术确保出处并促进点对点交易。

生态系统集成工具：

其他组件包括API和SDK，允许开发者和企业将其3D资产集成到自己的平台和应用程序中。这促进了互操作性，并扩大了METAHERO代币驱动的数字资产在各个行业的使用场景。

这些组件共同作用，创建了一个无缝环境，在其中METAHERO代币作为实用代币，推动所有交互，从扫描和铸造到交易和生态系统参与。

数字资产和元宇宙领域面临几个关键挑战，而Metahero项目旨在解决这些问题：

1. 数字头像缺乏真实感：

在游戏、VR和社交媒体中，用户经常遇到通用或低保真的头像，限制了沉浸感和个人表达。这影响了创作者和最终用户，导致数字体验不够吸引人。传统解决方案受到技术限制和高成本的制约。

2. 3D资产创建的门槛：

创建高质量的3D模型通常需要昂贵的设备和专业技能，阻碍了广泛采用。这一问题限制了个人和小企业参与数字经济的能力。现有的解决方案往往不可访问或缺乏可扩展性。

3. 数字资产的真实性和所有权：

数字内容的激增使得验证资产的真实性和所有权变得困难，导致版权侵权和欺诈问题。以往试图解决此问题的努力依赖于集中式数据库，这些数据库容易被操纵。

Metahero项目通过其基于区块链的3D扫描和NFT铸造技术解决了这些痛点，使任何人都能安全高效地创建、拥有和交易真实的数字资产。

METAHERO代币的总发行量（最大供应量）为10,000,000,000枚代币。截至2024年12月，总供应量（已创建的代币减去任何销毁的代币）为9,766,213,274，流通供应量（市场上可用的代币）为5,095,643,290。这意味着大约50.95%的METAHERO总供应量正在流通。

最大供应量： 10,000,000,000 METAHERO（100%）

10,000,000,000 METAHERO（100%） 总供应量： 9,766,213,274 METAHERO（占最大供应量的97.66%；一些代币可能已被销毁或保留）

9,766,213,274 METAHERO（占最大供应量的97.66%；一些代币可能已被销毁或保留） 流通供应量： 5,095,643,290 METAHERO（占最大供应量的50.95%；可供交易和使用）

5,095,643,290 METAHERO（占最大供应量的50.95%；可供交易和使用） 非流通供应量： 4,670,569,984 METAHERO（占最大供应量的46.71%；可能被保留、锁定或分配给未来使用）。

区块链： 币安智能链（BSC）。

币安智能链（BSC）。 代币用途： METAHERO代币是Metahero生态系统的实用代币，用于市场访问、支付版税和资助3D扫描。

METAHERO代币是Metahero生态系统的实用代币，用于市场访问、支付版税和资助3D扫描。 通缩机制： METAHERO代币供应量会随着时间的推移因销毁机制而减少，这可能解释了最大供应量与总供应量之间的差异。

现有资料未提供非流通供应量的详细分类（例如团队、基金会、质押、生态系统激励）。

对于最细化和最新的分布情况（如归属时间表或钱包分配），请查阅官方Metahero项目白皮书或代币经济学文档，这些内容未包含在搜索结果中。

总结：

最大供应量： 100亿METAHERO

100亿METAHERO 流通量： 约51亿METAHERO（51%）

约51亿METAHERO（51%） 非流通量： 约47亿METAHERO（47%）

约47亿METAHERO（47%） 现有来源未指定超出此范围的分布细节。

Metahero项目在数字资产和元宇宙领域是一项创新解决方案，通过其先进的3D扫描技术和区块链集成解决了关键挑战。随着其不断发展的生态系统和以实用为导向的METAHERO代币，Metahero项目展示了巨大潜力，可以改变用户创建、拥有和与数字资产互动的方式。准备好开始交易Metahero了吗？我们的综合指南“Metahero交易完全指南：从入门到实际交易”将引导您了解所需的一切知识——从Metahero项目基础和钱包设置到高级交易策略和风险管理技术。无论您是加密货币新手还是经验丰富的交易者，这份逐步指南都将为您提供MEXC安全平台上的相关知识。立即探索如何最大化您的METAHERO代币潜力！