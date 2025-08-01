什么是MBL？数字资产简介

MBL（MovieBloc） 是一种基于区块链的加密货币，为MovieBloc去中心化平台提供动力，该平台致力于变革电影和内容分发行业。MovieBloc代币于2019年5月推出，旨在解决全球电影行业中透明度不足、公平收入分配和可访问性的问题。通过其去中心化的基础设施，MBL币使用户能够参与内容创作、分发和消费，同时确保创作者和观众都能获得公平的报酬、透明度和全球覆盖。

MovieBloc由Peter Kim领导的团队于2019年创立，Peter Kim曾在Pandora TV担任领导职务，并在数字内容和区块链技术方面拥有丰富经验。创始团队的愿景是创建一个可以通过创新应用区块链技术来实现电影行业民主化并赋能独立创作者的平台。

自成立以来，MovieBloc已经实现了多个重要里程碑，包括从战略投资者那里筹集初始资金、2019年主网上线以及与知名内容平台和制作公司建立合作伙伴关系。在与Ontology区块链基础设施整合后，MovieBloc项目获得了广泛关注，确立了其在去中心化内容分发领域的创新者地位。

MovieBloc生态系统由几个相互关联的产品组成，共同为电影制片人、内容创作者和全球观众提供全面解决方案。核心产品包括：

MovieBloc平台：MovieBloc生态系统的主要平台，允许用户通过区块链技术上传、分发和货币化电影和视频。该平台为创作者提供公平的收入分成和透明的分析数据，同时确保观众的全球可访问性。目前，MovieBloc平台已被数千名创作者和观众用于独立电影分发，成为去中心化内容市场中的领先解决方案。 策展和评论系统：这项服务通过提供去中心化的策展和评论机制扩展了MovieBloc生态系统。用户可以策划内容、撰写评论，并因其贡献获得MBL代币奖励。通过智能合约，该系统为所有参与者创造了透明且社区驱动的体验。 创作者支持工具：这些工具通过解决资金、营销和观众互动的需求完善了MovieBloc生态系统。通过创新的众筹和推广功能，创作者可以筹集资金、宣传作品并直接与观众互动，为独立电影制作和分发提供了独特的方法。

这三大组件共同创造了一个综合环境，在其中MBL代币作为实用代币驱动网络内的所有交互，形成了一个自我维持且不断发展的生态系统。

电影和内容分发行业目前面临几个关键挑战，而MovieBloc旨在通过其创新方法解决这些问题：

缺乏透明度和公平的收入分成

电影制片人和内容创作者常常因不透明的收入模式和不公平的报酬而陷入困境，导致收益有限且缺乏控制权。这一问题影响了独立创作者和小型工作室，造成了效率低下并阻碍了创新。由于集中化控制和缺乏透明度，传统解决方案未能解决这一问题。 全球可访问性有限

另一个重大挑战是独立电影无法充分接触全球观众。这个问题导致曝光率有限，并阻止创作者进入多元化市场。当前方式依赖传统分销商，但由于高成本和区域壁垒而效果不佳。 新创作者的准入障碍

行业还存在新电影制片人的高准入门槛，这对新兴人才的机会造成了限制。尽管之前有过努力，但由于集中化守门和缺乏资金选择，这一挑战仍然存在。

MovieBloc通过其基于区块链的平台解决了这些痛点，该平台实现了透明的收入分享、全球内容分发以及创作者与观众的直接互动。通过利用智能合约和去中心化基础设施，MovieBloc代币提供了一种全面且高效的解决方案，改变了创作者和观众与电影行业的互动方式。

MBL代币（MovieBloc） 的总发行量为 30,000,000,000 MBL。MovieBloc代币的比例分配如下：

类别 比例 (%) MBL生态系统 43 团队 15 MBL空投 11 ONT基金会 10 MBL基金会 10 首次交易所发行 8 私募 3

MBL生态系统 (43%)：用于支持MovieBloc平台的增长和可持续性。

(43%)：用于支持MovieBloc平台的增长和可持续性。 团队 (15%)：分配给创始和开发团队。

(15%)：分配给创始和开发团队。 MBL空投 (11%)：作为促销激励分发给用户。

(11%)：作为促销激励分发给用户。 ONT基金会 (10%)：保留给Ontology基金会，反映平台的技术基础。

(10%)：保留给Ontology基金会，反映平台的技术基础。 MBL基金会 (10%)：由MovieBloc基金会管理，用于平台开发和运营。

(10%)：由MovieBloc基金会管理，用于平台开发和运营。 首次交易所发行 (8%)：在首次公开代币销售期间出售。

(8%)：在首次公开代币销售期间出售。 私募 (3%)：在早期融资轮中出售。

在生态系统内，MBL加密货币 具有多项功能：

交易费用 ：用于MovieBloc平台内的支付和交易。

：用于MovieBloc平台内的支付和交易。 激励和奖励 ：分发给策展人、评论员和活跃参与者。

：分发给策展人、评论员和活跃参与者。 治理：MBL代币持有者可以参与有关平台开发和政策的治理决策。

在代币初始发行时，一部分代币进入流通，剩余部分则遵循归属和解锁计划，以确保市场稳定和长期增长。

MovieBloc（MBL） 在数字内容领域是一项创新解决方案，通过其去中心化平台和透明的代币经济解决了关键挑战。凭借其不断增长的用户群和生态系统，MovieBloc代币展现了变革创作者与观众如何与电影行业互动的巨大潜力。