什么是MAV（Maverick协议）？数字资产简介

MAV（Maverick协议） 是一种基于区块链的加密货币，为Maverick协议提供动力。Maverick协议是一个去中心化金融（DeFi）基础设施，旨在为流动性提供者和构建者最大化资本效率。MAV于2023年推出，旨在解决DeFi领域中流动性分配效率低下的长期难题。通过利用其可组合和可编程的流动性基础设施，Maverick协议使用户能够执行高级流动性提供（LP）策略，在优化回报的同时最小化滑点和无常损失。该协议的独特技术支持动态、自动化的做市功能，为个人和机构参与者提供了定制其DeFi体验以实现更高效率和灵活性的工具。

Maverick协议由一群经验丰富的区块链工程师和DeFi专家于2022年创立，其中包括来自领先科技公司和金融机构的老兵。创始团队的愿景是创建一个平台，通过创新的智能合约设计和先进的金融工程来变革去中心化流动性供应。

自成立以来，Maverick协议已经达成了多个重要里程碑，包括从知名风险投资公司获得大量种子资金、在2023年年中推出主网，并与主要DeFi项目和基础设施提供商建立战略合作伙伴关系。该项目在推出其可编程流动性池后引起了业界关注，使Maverick协议成为DeFi基础设施领域的领先创新者。

Maverick协议生态系统由多个相互关联的产品组成，为DeFi用户和流动性提供者提供全面解决方案：

Maverick自动化做市商（AMM）：

作为Maverick协议的核心平台，该AMM允许用户高效地提供流动性和执行交易。通过利用可编程的流动性曲线，AMM使用户能够根据特定市场条件和风险状况定制其LP策略。该平台广泛应用于寻求最大化回报并最小化损失的DeFi项目和个人流动性提供者。

流动性管理工具：

这些工具扩展了Maverick生态系统的功能，提供高级分析、自动再平衡和风险管理功能。用户可以监控其头寸、设置自动化策略并获得实时洞察，为所有参与者创造无缝且高效的体验。

生态系统集成：

Maverick协议支持与其他DeFi协议、钱包和分析平台的集成，使用户能够与更广泛的金融产品进行交互。这种互操作性增强了MAV的实用性，并支持不断增长的合作伙伴和开发者生态系统。

这些组件共同构成了一个综合环境，其中MAV作为实用和治理代币，驱动网络内的所有交互，并支持一个自我维持、高效的DeFi生态系统。

DeFi领域面临多个关键挑战，而Maverick协议旨在应对这些问题：

1. 低效的流动性分配：

许多DeFi平台因流动性分散和低效而导致高滑点和流动性提供者的次优回报。这一问题影响了用户和协议，导致错失机会和成本增加。传统AMM缺乏适应不断变化的市场条件的灵活性，限制了其有效性。

2. LP策略的复杂性：

由于技术复杂性和缺乏用户友好的工具，高级流动性提供策略通常对普通用户不可及。这一障碍阻碍了更广泛的参与，并限制了DeFi生态系统的增长。现有解决方案试图通过手动管理或第三方服务来解决这一问题，但这些方法往往繁琐且低效。

3. 无常损失与风险管理：

流动性提供者面临无常损失和其他风险，这可能会侵蚀回报并阻止参与。以往缓解这些风险的尝试受到传统AMM设计僵化的限制。

Maverick协议通过其可编程的流动性基础设施解决了这些痛点，使用户能够定制其LP策略、自动化风险管理并实现更高的资本效率。通过利用先进的智能合约技术，Maverick协议提供了一个全面的解决方案，改变了用户与DeFi流动性互动的方式。

MAV加密货币（Maverick协议）的总发行量（最大供应量）为2,000,000,000（20亿）MAV代币。截至2025年7月，流通供应量约为675,561,682 MAV。

流通供应量： 675,561,682 MAV

这约占总供应量的 33.8% （675.56M / 2B）。

675,561,682 MAV 这约占总供应量的 （675.56M / 2B）。 锁定/未释放供应量：剩余的代币（约13.2亿MAV，或66.2%）要么被锁定，要么保留用于未来释放，或分配给Maverick协议生态系统的其他用途。

根据可用的MAV代币链上分布数据：

前4个地址 （每个持有1亿至10亿MAV）共控制 80.4% 的总供应量。

（每个持有1亿至10亿MAV）共控制 的总供应量。 接下来的10个地址（1000万至1亿MAV）持有 15.35% 。

。 较小的持有者（100万至1000万MAV）占 2.86% 。

。 绝大多数地址（超过91%）持有少于1000 MAV，但这一群体总共仅拥有0.06%的供应量。

类别 持有的MAV 占总供应量的百分比 前4个地址 16亿（估算） 80.4% 接下来10个地址 3.07亿（估算） 15.35% 100万-1000万持有者 5700万（估算） 2.86% <1000 MAV持有者 ~120万（估算） 0.06%

注意：这些百分比基于链上数据，可能无法反映链下分配或Maverick协议生态系统内的归属合同。

总/最大供应量： 2,000,000,000 MAV加密货币代币

2,000,000,000 MAV加密货币代币 流通供应量（2025年7月）： 675,561,682 MAV

675,561,682 MAV 大多数代币集中在少数大地址中（前14个地址持有超过95%）。

链上分布数据可能无法完全反映存储在智能合约、交易所或待定归属计划中的代币。搜索结果中未提供官方白皮书和网站链接；如需最权威和最新的分布明细，请访问官方Maverick协议网站或白皮书。

在Maverick协议生态系统中，MAV具有多种功能：

治理： MAV持有者可以参与协议治理，对提案和平台变更进行投票。

MAV持有者可以参与协议治理，对提案和平台变更进行投票。 激励： MAV用于奖励生态系统中的流动性提供者和参与者。

MAV用于奖励生态系统中的流动性提供者和参与者。 费用折扣和访问权限：持有MAV可能为用户提供降低费用或访问协议内高级功能的机会。

在发布时，大约33.8%的MAV代币（675,561,682 MAV）处于流通状态，其余部分遵循归属和解锁计划，旨在确保Maverick协议的市场稳定和长期增长。有关具体解锁时间表的详细信息请参阅官方文档。

Maverick协议实施去中心化治理模式，允许MAV持有者提议并对协议升级和变更进行投票。此外，用户可以通过质押MAV代币赚取奖励并参与网络安全和决策过程。质押的年化收益率（APY）根据网络活动和协议参数而有所不同。

MAV（Maverick协议）凭借其可编程的流动性基础设施和先进的风险管理工具，成为DeFi领域的一个创新解决方案。凭借其不断发展的生态系统和稳健的代币经济学，MAV展示了显著的潜力，将改变用户和项目与去中心化流动性互动的方式。

