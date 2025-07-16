在当今数字化浪潮中，Web3 技术正以前所未有的速度重塑着各个领域，游戏行业也不例外。随着区块链与人工智能技术的蓬勃发展，一种全新的游戏模式——去中心化游戏（dApp 游戏）应运而生，为玩家带来了前所未有的自由、创新与互动体验。 在这片充满机遇的 Web3 游戏新蓝海中，Love Terminal（TERMINAL），一款由 AI 深度驱动的小型去中心化应用（mini-dApp）游戏崭露头角。 1在当今数字化浪潮中，Web3 技术正以前所未有的速度重塑着各个领域，游戏行业也不例外。随着区块链与人工智能技术的蓬勃发展，一种全新的游戏模式——去中心化游戏（dApp 游戏）应运而生，为玩家带来了前所未有的自由、创新与互动体验。 在这片充满机遇的 Web3 游戏新蓝海中，Love Terminal（TERMINAL），一款由 AI 深度驱动的小型去中心化应用（mini-dApp）游戏崭露头角。 1
新手学院/热币专区/项目介绍/什么是Love...浸式游戏新体验

什么是Love Terminal？AI与区块链融合的沉浸式游戏新体验

2025年7月16日MEXC
0m
#初阶#行业热门
Sleepless AI
AI$0.06463+5.55%
Line Protocol
LINE$0.0000199-32.31%
Non-Playable Coin
NPC$0.01832+23.78%
NFT
NFT$0.0000004006--%
RWAX
APP$0.0008631+8.44%

在当今数字化浪潮中，Web3 技术正以前所未有的速度重塑着各个领域，游戏行业也不例外。随着区块链与人工智能技术的蓬勃发展，一种全新的游戏模式——去中心化游戏（dApp 游戏）应运而生，为玩家带来了前所未有的自由、创新与互动体验。

在这片充满机遇的 Web3 游戏新蓝海中，Love Terminal（TERMINAL），一款由 AI 深度驱动的小型去中心化应用（mini-dApp）游戏崭露头角。

1.什么是 Love Terminal（TERMINAL）？


Love Terminal 是一款由 AI 驱动的小型去中心化应用（mini-dApp）游戏，运行于 KaiaChain 区块链，并可通过 LINE 访问。在这款游戏中，玩家可以种植作物、收获资源、与 AI NPC 进行交易与讨价还价，甚至可以在游戏环境中进行偷窃等互动行为。它融合了资源管理与 AI 角色互动的元素，打造出一个独特的、基于区块链技术的去中心化游戏体验。

2.Love Terminal 核心特点：打造独特游戏生态


2.1 AI 驱动的游戏互动


Love Terminal 利用人工智能技术，为玩家提供与 NPC 的动态互动体验。这些 AI 控制的角色具有自主行为和决策能力，能够根据玩家的行为做出反应，使游戏世界更加生动和真实。

2.2 农场经营与资源管理


玩家可以在游戏中经营自己的农场，种植作物、饲养牲畜、收获资源，并通过市场进行交易。资源的管理和优化是游戏的核心玩法之一，玩家需要合理安排生产和销售，以获取最大收益。

2.3 Harvest Vein NFT：数字农场的“金矿”


Harvest Vein NFT 是 Love Terminal 生态系统中的核心资产，代表着稀有的虚拟土地。持有者可以通过质押这些 NFT 参与 $TERMINAL 代币的挖矿，并在游戏中获得持续的收益。此外，Harvest Vein NFT 还赋予持有者资源生产的加成，使其在游戏中具有更高的竞争力。

2.4去中心化的经济系统


Love Terminal 构建了一个完整的去中心化经济系统，玩家可以通过生产、交易、参与活动等方式获取 $TERMINAL 代币。代币的使用范围包括购买游戏内物品、参与社区治理、支付交易费用等，形成了一个自给自足的经济循环。

3.Terminal 代币及其作用


$TERMINAL 是 Love Terminal 平台的原生代币，具有以下主要作用：

激励机制：玩家在游戏中完成特定任务（如种植作物、参与交易、完成活动等）后，可以获得 $TERMINAL 代币奖励，激励玩家积极参与。
功能解锁：某些高级功能（如特殊的农场装饰、AI 分析报告等）需要消耗 $TERMINAL 代币进行解锁。
治理权利：持有一定数量的 $TERMINAL 代币的玩家可以参与平台的治理投票，决定新功能的上线、平台规则的修改等。
交易媒介：$TERMINAL 代币可以在支持的平台上进行交易，玩家可以通过交易获取收益，或用于购买游戏内的虚拟物品等。

4.如何在 MEXC 购买 TERMINAL 代币


Love Terminal 作为一款将星露谷物语的温馨魅力带入 Web3 时代的 AI 驱动城镇管理游戏，凭借其沉浸式游戏玩法与智能 AI NPC 的完美结合，吸引了众多 Web3 爱好者的目光。在其蓬勃发展的进程中，与全球顶尖交易平台 MEXC 的合作无疑为其注入了强劲动力。MEXC 以低手续费、超高速交易、广泛的资产覆盖以及卓越的流动性，赢得了全球投资者的广泛信赖，成为孕育优质项目的沃土。

目前，MEXC 平台已首发上线 TERMINAL 的现货交易，您可以在 MEXC 以超低费率进行代币交易。

以 MEXC APP 为例，如何在平台上购买TERMINAL

第一步：登录 MEXC App，点击【交易】
第二步：点击【现货交易】，点击交易对后直接搜索 “TERMINAL”；
第三步：选择下单方式，输入数量、价格等参数完成交易。


Love Terminal 通过将 AI 和区块链技术深度应用于游戏领域，成功打造了一个创新且实用的数字平台。其丰富的功能模块和完善的代币经济体系，不仅满足了玩家对经营和互动的多元需求，还通过智能分析和激励机制促进了游戏生态的健康发展。随着 Web3 技术的不断演进，Love Terminal 有望在数字游戏领域发挥越来越重要的作用，为玩家带来更多惊喜与可能。

免责声明：本资料不提供有关投资、税务、法律、财务、会计、咨询或任何其他相关服务的建议，也不是购买、出售或持有任何资产的建议。MEXC 新手学院仅提供信息参考，不构成任何投资建议，请确保充分了解所涉及的风险并谨慎投资，用户一切投资行为与本站无关。

热门文章

什么是 Aria Protocol？一文读懂首个将音乐 IP 版权代币化的 Web3 协议

什么是 Aria Protocol？一文读懂首个将音乐 IP 版权代币化的 Web3 协议

TL;DR1）Aria Protocol 通过将音乐版权转化为可交易的代币，让普通人也能投资此前仅限机构的 IP 资产。2）Aria Protocol 已筹集 1095 万美元，吸引超 4300 名投资者参与，由 Halborn 等机构完成安全审计。3）Aria Protocol 未来将支持可编程 IP，通过智能合约实现歌曲混音等衍生创作的自动化授权与收益分配。1. 什么是 Aria Protoc

掌握合约交易页面常用辅助功能，让你的合约交易更加得心应手

掌握合约交易页面常用辅助功能，让你的合约交易更加得心应手

在加密货币市场中，合约交易因其高杠杆、双向操作等特点，已经成为许多投资者提升资金利用率、把握市场机会的重要工具。为了帮助用户更高效地操作，MEXC 合约交易页面不仅提供了基础的下单功能，还配备了多种实用的辅助功能，涵盖仓位模式、通知提醒、快捷操作及数据展示等。本文将带您全面了解这些常用功能，帮助您在交易中更加得心应手。1.为什么要了解合约交易页面辅助功能？在现货交易中，投资者只能先买入再择机卖出；

合约爆仓相关常见问题专题汇总

合约爆仓相关常见问题专题汇总

1. 什么是强平？强平，即强制平仓，或称为爆仓，是指当平台自动关闭用户的仓位时发生的情况。在 MEXC 平台上，保证金比率是衡量用户仓位风险情况，是用户资产风险的指标。当保证金比率达到或超过 100% 时，系统将强制平仓用户的仓位。建议用户密切关注其保证金比率的变化，以避免被强平。2. 什么触发了 MEXC 的强平？MEXC 采用合理价格作为强平的触发标准。当合理价格达到强平价格时，强平机制将被触

如何使用 MEXC 闪兑限价交易

如何使用 MEXC 闪兑限价交易

闪兑限价功能允许用户在预设价格下进行资产兑换。当市场价格达到或优于您设定的限价时，系统将自动执行交易，让您在波动的市场中以理想价格完成兑换。关于 MEXC 闪兑交易，您可以通过阅读《什么是 MEXC 闪兑交易》了解更多详情。1. 如何使用 MEXC 闪兑限价交易1.1 Web步骤 1：进入闪兑限价页面打开并登录 MEXC 官网首页，在顶部导航栏【现货交易】中选择【闪兑】，点击【限价】进入闪兑限价页

热门加密动态

一文读懂什么是隐私币：保护你的加密货币交易隐私

一文读懂什么是隐私币：保护你的加密货币交易隐私

核心要点隐私币通过先进的加密技术隐藏交易细节，比比特币提供更强的匿名性Monero、Zcash、Dash、Horizen和Decred是市场上领先的隐私币项目2023年至2025年间，Monero和Zcash的交易量增长了20%2025年末，Zcash价格从50美元以下暴涨至650美元MEXC提供业内最全面的隐私币交易对，拥有顶级流动性和100%储备金保障前言你有没有想过，比特币真的匿名吗？很多人

黄金每盎司多少钱？

黄金每盎司多少钱？

今日黄金价格（2025年11月10日）截至2025年11月10日，黄金价格约为每金衡盎司 3,997.45 美元。1金衡盎司等于31.1035克，因此每克约 128.54美元，每公斤约 128,540美元。这一现货价格是全球黄金交易、金条经销及机构投资的基准。虽然实物黄金如金币或金条可能包含少量溢价，但现货价是大多数投资决策的参考点。像 XAUT 和 PAXG 的代币化黄金会实时追踪这一现货价，让

EOS价格预测：未来十年能否重回高点甚至突破50-100美元？

EOS价格预测：未来十年能否重回高点甚至突破50-100美元？

Key TakeawaysEOS 是一条主打高吞吐量和低交易成本的智能合约公链，采用 DPoS（委托权益证明） 共识机制，由区块生产者参与网络治理。EOS 的历史价格从早期不足 $1 涨至 历史最高 ~ $22.89（2018年4月 CoinMarketCap 数据），其后受生态竞争、治理争议和市场周期影响长期回落。要讨论 EOS 未来是否能达到 $50 或 $100，需要综合分析生态重建进展、开

什么是白金？

什么是白金？

白金的定义白金是一种合金，由纯金与白色金属如钯、镍或银混合而成。与黄金不同，白金呈现银白色光泽，使其在订婚戒指、结婚戒指和高档珠宝中非常受欢迎。通常，白金有10K、14K和18K等标识，表示黄金与其他金属的比例。克拉数越高，黄金含量和内在价值越高。白金是如何制成的制作白金需要将黄金与其他金属仔细混合，以获得所需的颜色和耐用性。合金制成后，大部分白金首饰会镀上铑，这种反光金属可增强光泽并提供额外的抗

相关文章

什么是 Aria Protocol？一文读懂首个将音乐 IP 版权代币化的 Web3 协议

什么是 Aria Protocol？一文读懂首个将音乐 IP 版权代币化的 Web3 协议

TL;DR1）Aria Protocol 通过将音乐版权转化为可交易的代币，让普通人也能投资此前仅限机构的 IP 资产。2）Aria Protocol 已筹集 1095 万美元，吸引超 4300 名投资者参与，由 Halborn 等机构完成安全审计。3）Aria Protocol 未来将支持可编程 IP，通过智能合约实现歌曲混音等衍生创作的自动化授权与收益分配。1. 什么是 Aria Protoc

什么是 Ethena？一文读懂加密原生合成美元协议的运作机制与投资价值

什么是 Ethena？一文读懂加密原生合成美元协议的运作机制与投资价值

TL;DR1）USDe 是合成美元而非法币稳定币：通过加密资产和对应的空头期货头寸支持，而非传统法币储备。2）Delta 对冲策略保持稳定：对持有的 BTC、ETH 等现货资产进行永续和交割期货对冲，维持价值稳定。3）sUSDe 提供收益机会：质押 USDe 可获得协议收益分配，2024 年平均年化收益率达 19%。4）多链部署广泛应用：已在 24 条区块链上部署，拥有庞大的用户基础和生态系统。5

掌握合约交易页面常用辅助功能，让你的合约交易更加得心应手

掌握合约交易页面常用辅助功能，让你的合约交易更加得心应手

在加密货币市场中，合约交易因其高杠杆、双向操作等特点，已经成为许多投资者提升资金利用率、把握市场机会的重要工具。为了帮助用户更高效地操作，MEXC 合约交易页面不仅提供了基础的下单功能，还配备了多种实用的辅助功能，涵盖仓位模式、通知提醒、快捷操作及数据展示等。本文将带您全面了解这些常用功能，帮助您在交易中更加得心应手。1.为什么要了解合约交易页面辅助功能？在现货交易中，投资者只能先买入再择机卖出；

什么是币安人生（BINANCELIFE）？从网络梗到加密现象的崛起之路

什么是币安人生（BINANCELIFE）？从网络梗到加密现象的崛起之路

TL;DR1）里程碑突破：币安人生（BINANCELIFE）成为历史上首个登陆币安平台的中文 Meme 币，打破了市场固有认知。2）惊人涨幅：币安人生（BINANCELIFE）诞生仅 3 天市值从零突破至 1.5 亿美元，上线币安 Alpha 后 1 小时涨幅达 2000%。3）文化现象：源自“苹果安卓论”网络梗，创造“开币安汽车，享币安人生”热门话题，获 CZ 亲自互动。4）生态影响：推动 BN

注册MEXC账号
注册 & 获得高达10,000 USDT奖金