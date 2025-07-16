什么是LOOM？数字资产简介

Loom Network（LOOM）是一种基于区块链的加密货币，为Loom Network提供动力。Loom Network是一个去中心化平台，旨在实现可扩展、用户友好的去中心化应用（dApps）和游戏。LOOM于2018年3月推出，旨在解决开发者在以太坊和其他区块链上构建应用时面临的可扩展性和可用性挑战。通过利用其自身的侧链技术，Loom Network实现了更快的交易速度、更低的费用以及无缝的用户体验，使开发者更容易将主流用户引入区块链驱动的应用程序。LOOM代币作为该生态系统中的实用代币，用于质押、支付交易费用以及访问各种网络服务。

Loom Network由一群经验丰富的区块链工程师和企业家于2017年创立，创始团队包括Matthew Campbell、James Duffy和Luke Zhang。创始团队汇集了软件工程、分布式系统和区块链开发的专业知识，并怀有共同愿景，即让LOOM技术能够被现实世界的应用广泛使用并具备可扩展性。他们的使命是创建一个能够在不牺牲安全性和去中心化的前提下支持高吞吐量dApp和游戏的平台。

自成立以来，LOOM Network已取得多个重要里程碑。这包括在2018年初通过私人代币销售筹集资金、主网启动以及推出PlasmaChain侧链解决方案以增强可扩展性。LOOM项目还与多个区块链项目和dApp开发者建立了合作伙伴关系，确立了其在区块链可扩展性领域的先锋地位。Loom Network对开发者工具和用户体验的关注使其在区块链基础设施领域获得了创新者的声誉。

LOOM Network生态系统围绕几个核心产品构建，旨在为去中心化应用的开发者和用户提供全面的解决方案：

PlasmaChain是LOOM Network的主要侧链，允许开发者构建和部署可扩展的dApp和游戏。它提供了高吞吐量、低交易费用以及与以太坊等主要区块链的互操作性。该平台能够让开发者创建能够同时处理数千名用户的应用程序，确保流畅且响应迅速的用户体验。

LOOM Network提供了一套软件开发工具包（SDK）和工具，简化了构建、测试和部署dApp的过程。这些LOOM工具支持多种编程语言，并提供诸如用户身份验证、资产管理以及跨链通信等功能，使得开发者能够更轻松地将自己的创意变为现实。

LOOM Network的互操作性桥接将其侧链与主要区块链连接起来，实现了跨网络的无缝资产转移和数据共享。这一功能让用户和开发者能够利用不同区块链的优势，同时保持统一的用户体验。

这些组件共同创造了一个强大且可扩展的环境，其中LOOM作为实用代币驱动所有交互，从交易费用到质押和治理，推动了一个自我维持且高效的生态系统。

区块链行业面临几个关键挑战，LOOM Network致力于解决这些问题：

像以太坊这样的公共区块链通常在交易吞吐量方面存在局限性，导致网络拥堵和高昂的费用。这使得dApp和游戏难以扩大到主流采用。

将新用户引入区块链应用程序可能很复杂，涉及钱包设置、私钥管理和高昂的交易成本。这种复杂性阻碍了非技术用户接触dApp。

许多区块链彼此独立运行，难以在网络之间转移资产或数据。这种碎片化限制了去中心化应用的潜力。

LOOM Network通过其侧链架构、对开发者友好的工具以及互操作性解决方案来应对这些痛点。通过实现高吞吐量、低成本交易、简化用户引导以及连接多个区块链，LOOM Network为开发者和用户提供了全面且高效的解决方案。

LOOM代币的总发行量（最大供应量）报告为13亿枚代币。流通供应量目前约为12亿枚LOOM。

根据现有数据，LOOM的初始分配如下：

类别 比例 LOOM代币数量（约） 私人销售 45% 585,000,000 协议储备 35% 455,000,000 团队与顾问 20% 260,000,000

- 完全稀释估值假设最大供应量为13亿枚LOOM在流通中。

- 当前流通供应量略低于最大值，表明大多数LOOM代币已经进入市场。

注意：关于总供应量的报告数据存在一些差异（一些来源提到10亿，另一些提到13亿），但最新且广泛引用的数据是13亿枚LOOM。分配百分比基于初始分配，可能随着时间推移因市场活动和锁定期安排而有所变化。

在LOOM Network生态系统中，LOOM具有多种功能：

- 交易费用：用于支付LOOM侧链上的交易和智能合约执行费用。

- 质押：用户可以通过质押LOOM代币帮助保护网络并赚取LOOM奖励。

- 访问与治理：LOOM持有者可以参与治理决策并获得生态系统内高级功能或服务的访问权限。

在LOOM代币首次发布时，很大一部分LOOM代币进入了流通，其余部分则受到团队和顾问分配的锁定期安排约束。目前，大部分LOOM代币已经在流通中，仅有少量未来可能解锁，从而支持市场稳定和长期增长。

LOOM Network实施了一种治理模式，允许LOOM代币持有者对协议升级和关键决策进行投票。质押LOOM代币不仅可以保护网络，还能让参与者赚取奖励，年化收益率（APY）根据网络状况和质押参与度有所不同。

LOOM Network（LOOM）在区块链基础设施领域是一项创新解决方案，解决了可扩展性、用户体验和互操作性等关键挑战。凭借其强大的侧链技术、开发者工具和跨链桥接，LOOM Network赋能开发者构建可扩展、用户友好的dApp和游戏。LOOM代币经过深思熟虑的代币经济学和实用性进一步增强了生态系统的可持续性和增长潜力。