什么是LBR？数字资产简介

Lybra Finance（LBR）是一种基于区块链的加密货币，为Lybra协议提供动力。Lybra协议是一个去中心化金融（DeFi）平台，专注于在波动性较大的加密货币市场中提供稳定性。LBR于2023年推出，旨在满足DeFi领域对更安全、更去中心化的稳定币解决方案的需求。通过利用流动性质押衍生品（LSD）技术，Lybra使用户能够铸造eUSD，这是一种计息的、超额抵押的稳定币，由ETH和stETH支持。这种方法允许用户在保持对以太坊资产敞口的同时获得稳定收入，从而确保Lybra Finance生态系统参与者的安全和收益。
Lybra Finance由一群具有智能合约开发、金融工程和去中心化治理背景的区块链和DeFi专家于2023年创立。创始团队的愿景是创建一个平台，通过创新应用LSD技术来改变稳定币的实用性和可访问性。自成立以来，Lybra Finance已经实现了若干重要里程碑，包括主网的启动、eUSD作为一种去中心化计息稳定币的引入以及Lido Finance的stETH作为核心抵押资产的整合。该项目持续发展，当前开发重点在于扩展LSD资产支持并增强协议安全性，从而使Lybra成为DeFi稳定币领域的创新者。
Lybra Finance生态系统由多个相互关联的产品组成，旨在为寻求稳定性和收益的DeFi用户提供全面的解决方案：
Lybra协议（主平台）：
Lybra协议是核心应用程序，允许用户存入ETH或stETH并铸造eUSD，一种超额抵押的稳定币。该平台使用户能够通过LSD收入赚取稳定的利息（约5%的年化收益率），同时通过智能合约确保其抵押品的安全性和透明度。该协议广泛被寻求安全且产生收益的稳定币的DeFi参与者使用。
eUSD稳定币：
eUSD是一种计息的、以ETH资产超额抵押的稳定币。用户通过抵押其存入的ETH或stETH来铸造eUSD，并定期以eUSD形式获得收入，这部分收入由底层资产的质押奖励驱动。这种机制提供了一种稳定、去中心化的传统稳定币替代方案，并具有收益生成的优势。
LybraDAO治理：
LybraDAO是去中心化治理组件，允许LBR代币持有者参与协议决策。通过链上投票，社区可以提议并实施变更，确保协议保持适应性和社区驱动。
这些组件共同作用，创造了一个综合性的DeFi环境，其中LBR作为实用和治理代币，推动所有交互并激励Lybra Finance网络内的参与。
DeFi领域面临几个关键挑战，Lybra Finance旨在解决这些问题：
稳定币波动性和中心化：
许多稳定币要么是中心化的，要么缺乏足够的抵押，使用户面临交易对手风险和不稳定性。Lybra的eUSD完全由ETH和stETH支持，提供了去中心化和透明的替代方案。
稳定币持有者缺乏收益：
传统稳定币不提供收益，限制了寻求被动收入用户的实用性。Lybra使用户能够通过来自LSD奖励的稳定利息赚取eUSD持有收益，从而提高资本效率。
去中心化、计息资产的有限获取：
获取去中心化、产生收益的稳定币的机会有限。Lybra协议使这种获取民主化，允许任何人参与并从协议的收入分配模式中受益。
Lybra Finance通过其基于LSD的抵押模型、去中心化治理和计息稳定币设计解决了这些痛点，为DeFi用户提供了一个安全高效的解决方案。
截至2025年7月，数字代币LBR（Lybra Finance）的总发行量（总供应量）为1549万LBR。流通供应量为696万LBR。
- 总供应量：1549万LBR（100%）
- 流通供应量：696万LBR（约占总供应量的44.9%）
- 非流通（锁定、保留或未公开持有的）：853万LBR（约占总供应量的55.1%）
现有搜索结果中未提供关于分配的详细分类（如团队、储备、生态系统或投资者份额）。如需按类别进行精确分布，需要参考Lybra Finance的官方白皮书或代币经济学文档，但当前搜索结果中并未包含这些信息。
汇总表：
|类别
|数量（LBR）
|占总供应量的比例
|流通
|696万
|44.9%
|非流通
|853万
|55.1%
|总供应量
|1549万
|100%
在Lybra Finance生态系统中，LBR具有多种功能：
- 治理：LBR持有者可以通过LybraDAO对协议提案和变更进行投票。
- 质押：用户可以质押LBR以赚取奖励并参与协议激励。
- 实用：LBR用于支付协议费用并激励生态系统增长。
当前搜索结果中未详细说明流通时间表和解锁时间线。欲了解更多信息，建议查阅官方Lybra Finance白皮书。
LBR在DeFi领域中是一项创新解决方案，通过其基于LSD的计息稳定币和去中心化治理模型解决了关键挑战。凭借其不断发展的Lybra Finance生态系统和强大的技术基础，LBR展示了显著潜力，将改变用户与稳定币及DeFi协议的互动方式。准备开始交易LBR了吗？我们全面的“LBR交易完整指南：从入门到实操交易”将带您了解所需的一切知识——从LBR基础知识和钱包设置到高级交易策略和风险管理技巧。无论您是加密货币新手还是经验丰富的交易员，本分步指南都将在MEXC的安全平台上为您提供所需的知识。立即探索如何最大化您的LBR潜力！
