什么是 Lagrange？打造跨链零知识计算的基础设施













Lagrange 的 ZK Coprocessor 是一个支持 SQL 查询的零知识协处理器，允许开发者从智能合约中直接对链上数据进行自定义查询。其工作流程包括：





将区块链数据预处理为适合 ZK 计算的可验证数据库；

利用 Lagrange 的 ZK Prover Network 进行高并发计算，生成并聚合 ZK 证明；

开发者可通过智能合约高效地查询数据，甚至在不同区块链之间进行低成本的数据查询。





该组件有效降低了链上复杂计算的成本与延迟，显著提升了数据处理效率和开发灵活性。









Lagrange 的 ZK Prover Network 是一个由多个独立子网络组成的模块化架构，支持多种证明需求，包括 rollups、应用程序、协处理器和跨链消息传递。其特点包括：





模块化子网络 ：允许任何区块链、rollup 或应用程序根据需求接入，避免了单点瓶颈；

多样化的证明系统支持 ：支持不同的证明系统，如 Boojum、Plonky3 和 Plonky2，满足不同生态系统的需求；

高可用性与成本效率：通过与 EigenLayer 的集成，利用超过 85 个机构级运营商运行的 prover，确保了证明的实时性和成本效益。





ZK Prover Network 为高频、复杂计算提供强有力支撑，是构建大规模 dApps 的基础设施核心。









Lagrange 的 State Committees 提供了一种更安全的跨链状态验证机制，适用于需要无需信任的跨链状态证明的应用程序。其特点包括：





动态扩展的节点集合 ：安全性来源于不断增长、动态大小的节点集合，这些节点通过 EigenLayer 进行再质押；

广泛的链支持 ：设计上可扩展以生成任何链的状态证明，无论其共识机制如何；

模块化的证明系统：协议可以选择使用状态、存储或计算的部分证明，根据应用程序的需求定制证明系统。





State Committees 显著增强了跨链数据交互的安全性和灵活性，是推动多链协作的关键模块。









Lagrange 的架构具有广泛适配性，尤其适合下列典型场景：





DeFi ：实现多链 DEX 定价、收益聚合器、借贷定价等功能；

GameFi ：实现游戏资产、状态和成就等数据的跨链验证；

预言机 ：替代传统预言机机制，提供更可信、低延迟的数据源；

AI 与区块链结合：支持在区块链上运行 AI/ML 模型，实现数据的可验证计算。 ：支持在区块链上运行 AI/ML 模型，实现数据的可验证计算。





通过提供高效、可扩展的计算和验证能力，Lagrange 为上述应用提供了坚实的基础设施支持。













2023 年 5 月，Lagrange 完成 Pre-Seed 融资 400 万美元；

2024 年 5 月，Lagrange 宣布完成种子轮融资 1320 万美元，投资方包括 Founders Fund、Archetype、1kx 等一线机构。









Lagrange 已与多个知名项目和协议合作，包括：





EigenLayer、Base、Frax Finance；

Mantle Network、Omni Network、AltLayer 等。



