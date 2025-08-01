什么是KNC？Kyber网络数字资产简介

Kyber网络水晶（KNC）是一种基于区块链的加密货币，为Kyber网络提供动力。Kyber网络是一个去中心化平台，专注于为去中心化金融（DeFi）应用实现无缝且无需信任的代币交换和流动性聚合。Kyber网络代币于2017年9月推出，旨在应对DeFi领域中流动性分散和代币交换效率低下的挑战。凭借其强大的链上流动性协议，KNC加密货币使用户能够直接在以太坊区块链上即时转换代币，确保交易者和去中心化应用都能享有高安全性、速度和成本效益。

Kyber网络由Loi Luu、Victor Tran和Yaron Velner于2017年创立。Loi Luu是区块链安全和智能合约领域的知名研究员，拥有新加坡国立大学的博士学位。Victor Tran是一位经验丰富的工程师，拥有全栈开发和区块链基础设施的背景，而Yaron Velner则是智能合约专家和学者。创始团队的愿景是创建一个能够统一DeFi生态系统流动性的平台，通过创新应用Kyber网络加密技术，使去中心化交易更加便捷和高效。

自成立以来，Kyber网络已实现了多个重要里程碑，包括在其最初的KNC代币销售中筹集了数百万美元，2018年初推出了主网，并与领先的DeFi项目和协议建立了战略合作伙伴关系。在推出KyberDAO（一种去中心化治理机制）以及被主要DeFi平台用于流动性供应后，该项目获得了广泛关注。这些成就使Kyber网络成为DeFi流动性聚合领域的领先创新者。

Kyber网络生态系统由多个相互连接的产品组成，共同为DeFi用户、开发者和流动性提供商提供全面的解决方案。核心产品包括：

1. KyberSwap：Kyber网络生态系统的主要平台，KyberSwap通过聚合来自多个来源的流动性，允许用户以具有竞争力的汇率即时交换代币。该平台实现了高效、无需信任的交易，因其深度流动性和易于集成而被DeFi交易者和dApp广泛使用。

2. KyberDAO：KyberDAO是去中心化治理组件，授权KNC代币持有者参与协议升级、费用模型变更及其他关键决策。通过质押KNC代币，用户可以对提案进行投票并获得奖励，确保社区驱动的发展和激励的一致性。

3. Kyber开发者工具：这套API和SDK允许开发者将Kyber的流动性协议集成到自己的dApp、钱包和支付服务中。这些工具支持无缝的代币交换和支付，支持广泛的DeFi用例，并扩展了Kyber网络的覆盖范围。

这三大组件共同创造了一个综合环境，其中Kyber网络代币作为实用和治理代币，推动网络内的所有交互，促进一个自我维持并不断增长的DeFi生态系统。

DeFi领域目前面临几个关键挑战，Kyber网络加密技术旨在通过其创新方法解决这些问题：

1. 分散的流动性：DeFi领域的用户在多个去中心化交易所之间面临流动性分散的问题，导致价格执行不佳和高滑点。这一问题影响了交易者和dApp，导致效率低下和成本增加。由于技术和结构性障碍，传统解决方案未能有效聚合流动性。

2. 低效的代币交换：另一个重大挑战是缺乏高效、无需信任的代币交换。用户在交换代币时常面临延迟、高费用和安全风险。当前的方法试图通过集中式中介来解决此问题，但由于托管风险和缺乏透明度而未能成功。

3. 开发者获取流动性的渠道有限：DeFi领域还受到开发者构建新金融产品时获取深度流动性的限制。这为创新创造了障碍，并限制了生态系统的增长。以前试图解决此问题的努力因复杂的集成过程和不充分的流动性来源而受阻。

Kyber网络通过其链上流动性聚合协议解决了这些痛点，该协议实现了无缝代币交换、深度流动性访问和去中心化治理。通过利用以太坊智能合约，KNC代币提供了一种安全、高效和透明的解决方案，改变了用户和开发者与DeFi流动性互动的方式。

Kyber网络水晶（KNC）代币经济模型旨在确保所有利益相关者的长期可持续性和价值：

Kyber网络水晶（KNC）代币的总发行量（总供应量）约为2.4036亿KNC，根据最新可用数据。流通供应量——即市场上当前可获得和可交易的数量——在1.7亿至1.8746亿KNC之间，具体取决于来源和报告的具体时间。

- 总供应量：2.4036亿KNC

- 流通供应量：1.7亿-1.8746亿KNC（约占总供应量的70-78%）

- 非流通供应量：剩余部分（约5290万-7036万KNC，或22-30%）可能被保留，用于生态系统激励、团队或其他目的，但具体细分类未在可用来源中详细说明。

- KNC是以太坊上的ERC-20代币，在Kyber网络生态系统中用于治理和实用功能。

- 确切分配（例如，团队、投资者、生态系统、储备金）在搜索结果中未指定。要获取精确的细分类，需要参阅Kyber网络的官方白皮书或代币经济文档，但提供的来源中未包含此信息。

在生态系统中，KNC加密货币具有多种功能：

- 治理：Kyber网络代币持有者可以通过质押代币并参与KyberDAO，对协议升级和费用模型进行投票。

- 实用：KNC代币用于支付网络费用并激励流动性提供商。

- 质押奖励：质押KNC加密货币的用户可以根据其在治理和网络活动中的参与情况获得奖励。

如果您需要最新或更详细的分配（如团队、投资者或生态系统基金的分配），请参阅Kyber网络的官方网站或白皮书。当前数据反映了主要加密数据聚合商报告的整体供应量和流通比例。

KNC作为DeFi领域的创新解决方案，通过其流动性聚合协议和去中心化治理解决了关键挑战。随着其不断发展的产品生态系统和活跃的社区参与，Kyber网络代币展现了显著潜力，有望改变用户和开发者与去中心化金融互动的方式。