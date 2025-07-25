什么是KILO？数字资产简介

KILO 是 KiloEx 的原生代币，这是一个基于区块链的去中心化永续交易所，旨在变革衍生品交易的格局。KiloEx 于 2025 年 3 月推出，旨在通过消除订单簿和中央中介来解决传统衍生品市场的低效问题。相反，它利用了点对池交易模型，使零售用户和机构用户都能以更高的效率、透明度和风险管理能力交易永续合约。KILO 代币为 KiloEx 生态系统提供动力，为用户提供治理权、质押奖励和手续费折扣，同时支持更便捷、更安全的数字资产交易环境。

KiloEx 由一群在去中心化金融（DeFi）和风险管理方面拥有丰富经验的区块链和金融专业人士于 2025 年创立。虽然现有资料中未披露具体创始人姓名，但该项目得到了包括 Binance Labs 在内的知名行业投资者的支持，增强了其可信度。创始愿景是创建一个平台，通过创新的区块链技术实现衍生品交易的民主化，使其更加高效和易于访问。

自成立以来，KiloEx 已经实现了几个关键里程碑：

获得了来自 Binance Labs 的战略投资，提升了其行业地位。

于 2025 年 3 月推出了主网及原生代币 KILO。

在 MEXC 上线 KILO，并伴随一次大规模空投和交易活动，奖池为 100,000 KILO 和 175,000 USDT，吸引了大量用户参与。

这些成就使 KiloEx 成为去中心化衍生品领域的重要创新者。

KiloEx 生态系统围绕几个核心组件构建，为衍生品交易者提供了全面的解决方案：

KiloEx 去中心化永续交易所：

该主平台允许用户使用点对池模型交易永续合约，用流动性池取代了传统的订单簿。这种方法为所有参与者提供了更高的效率、减少的滑点和改进的风险管理。该平台专为零售和机构交易者设计，提供无缝且透明的数字资产交易体验。

先进的风险管理工具：

KiloEx 集成了复杂的风险管理功能，允许用户更有效地管理杠杆、保证金和清算风险。这些工具嵌入在交易界面中，确保用户能够在波动市场中做出明智的决策并保护他们的头寸。

生态系统激励与治理：

KILO 代币是生态系统的核心，使用户能够参与治理、赚取质押奖励并享受手续费折扣。这激励了用户的积极参与，并使所有利益相关者的利益保持一致。

这些组件共同创造了一个强大且以用户为中心的环境，其中 KILO 作为实用和治理代币，为所有交互提供动力，并确保生态系统的可持续性和增长。

衍生品交易行业面临几个长期存在的挑战，KiloEx 致力于解决这些问题：

低效和高成本：

传统衍生品平台依赖订单簿和中央中介，导致高交易成本、执行速度慢以及小型交易者的可访问性有限。

缺乏透明度和安全性：

中心化交易所往往在交易执行和基金管理方面缺乏透明度，使用户面临对手方和托管风险。

用户参与治理的机会有限：

大多数平台不向用户提供有意义的治理权利，限制了他们影响平台发展和政策的能力。

KiloEx 通过以下方式解决了这些痛点：

消除订单簿和中介：

点对池模型简化了交易，降低了成本，并增加了所有用户的可访问性。 增强透明度和安全性：

所有交易和风险管理流程都在链上执行，提供完全的透明度并最小化托管风险。 赋予用户治理权：

KILO 持有者可以参与平台治理、提出变更建议并在关键决策上投票，促进更民主和响应迅速的数字资产生态系统。

KILO 在 KiloEx 生态系统中作为实用和治理代币。其主要功能包括：

治理 ：代币持有者可以提议并对协议升级和变更进行投票。

：代币持有者可以提议并对协议升级和变更进行投票。 质押奖励 ：用户可以通过质押 KILO 获得奖励，激励长期参与。

：用户可以通过质押 KILO 获得奖励，激励长期参与。 手续费折扣：持有和使用 KILO 可以让用户在平台上享受更低的交易费用。

当前搜索结果中没有关于 KILO 的具体流通计划或解锁时间表的官方数据或白皮书。

KILO 实施了去中心化的治理模式，允许代币持有者参与决策过程。质押 KILO 不仅能获得奖励，还能在生态系统中获得更多特权，尽管现有来源中并未披露具体的年化收益率（APY）和机制。

KILO 作为去中心化衍生品领域的一项创新解决方案，通过其点对池交易模型和先进的风险管理功能解决了行业的关键挑战。随着用户基础的增长和战略性支持，KILO 展现出了显著潜力，有望改变交易者与永续合约和去中心化金融互动的方式。

