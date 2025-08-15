什么是KALIS？数字资产简介

KALIS 是一种基于区块链的加密货币，为KALICHAIN去中心化平台提供动力，该平台专注于使用NFC（近场通信）和NFT（非同质化代币）技术为实物商品提供安全透明的认证。KALIS的推出旨在解决实物商品领域普遍存在的欺诈和假冒问题，使用户能够验证产品的真实性，并允许品牌保护其市场上的商品。凭借其创新的技术基础，KALIS和KALICHAIN为消费者和企业提供了强有力的产品认证和供应链管理解决方案，确保信任、透明度和安全性。

KALIS由一群区块链和技术专家创立，他们致力于彻底改变实物商品的认证和追踪方式。虽然具体的创始人姓名和详细背景在公开资料中未披露，但KALICHAIN团队在区块链开发、供应链管理和数字认证技术方面积累了丰富的经验。他们的使命是创建一个利用NFC和NFT相结合的力量来解决产品假冒问题并增强全球市场消费者信任的平台。

自成立以来，KALICHAIN已实现了多个关键里程碑，包括主网的开发与发布、将NFC和NFT技术集成到现实世界的产品认证中，以及与寻求保护产品的品牌建立战略合作伙伴关系。该项目因其独特的物理与数字资产验证桥梁方法而备受关注，使KALIS成为基于区块链认证领域的创新者。

KALIS生态系统 在KALICHAIN平台上由多个相互关联的产品组成，旨在为品牌、制造商和消费者提供全面的解决方案：

KALICHAIN主平台：

生态系统的核心，该平台使品牌能够使用NFC和NFT技术为实物商品颁发数字证书。用户可以通过扫描NFC标签验证产品的真实性，从而确保整个供应链的透明度和安全性。 NFC标签服务：

这项服务为产品提供嵌入式NFC标签。每个标签都链接到KALICHAIN区块链上的唯一NFT，为每件商品创建防篡改的数字身份。这使得商品可以实时验证和跟踪。 NFT认证市场：

一个在线市场，品牌和消费者可以在其中互动、转移或验证与实物商品相关的基于NFT的证书。这一组件支持二次销售和所有权转让，即使在转售市场中也能确保产品的真实性。

这些组件协同工作，创建了一个全面且安全的环境，其中KALIS作为实用代币为KALICHAIN网络内的所有交易和互动提供动力，促进了一个自我维持且高效的生态系统。

实物商品行业面临几个关键挑战，KALIS和KALICHAIN旨在解决这些问题：

假冒和欺诈：

假冒产品损害品牌声誉和消费者信任，导致重大财务损失。传统的防伪措施往往容易被绕过，使品牌和消费者都处于脆弱状态。 缺乏透明的认证系统：

许多行业缺乏可靠且防篡改的商品认证系统。纸质证书和集中式数据库容易被伪造和篡改。 低效的供应链跟踪：

通过复杂的供应链追踪商品来源和流动具有挑战性，导致效率低下并增加了欺诈风险。

KALIS通过利用KALICHAIN、NFC和NFT技术创建了一个安全、透明且不可变的认证系统，解决了这些痛点。这使得产品真实性可以实时验证，减少了欺诈行为，并简化了品牌和消费者的供应链管理。

KALIS设计了一套深思熟虑的代币经济模型，以确保所有利益相关者的长期可持续性和价值：

总供应量和分配结构

数字代币KALIS的总发行量为2亿枚。根据最新可用数据，KALIS的流通供应量约为89,999,998枚，约占总供应量的45%。

比例分配：

总供应量： 200,000,000 KALIS

200,000,000 KALIS 流通供应量： 89,999,998 KALIS（约占总供应量的45%）

89,999,998 KALIS（约占总供应量的45%） 非流通（锁定、保留或未发行）： 110,000,002 KALIS（约占总供应量的55%，通过从总供应量中减去流通供应量推算得出）

补充背景：

现有资料中未提供详细的分配明细（例如团队、基金会、投资者、生态系统等）。

该代币原生于KALICHAIN区块链，专注于基于NFC和NFT的实物商品认证。

代币用途和使用场景

在KALICHAIN生态系统中，KALIS具有多种功能：

交易费用： 用于支付基于NFT的证书认证、验证和转让费用。

用于支付基于NFT的证书认证、验证和转让费用。 激励机制： 对网络贡献者（如验证者或合作伙伴）的奖励。

对网络贡献者（如验证者或合作伙伴）的奖励。 治理： 代币持有者可能参与治理决策，如协议升级或生态系统发展提案（取决于未来实施情况）。

流通计划和解锁时间表

尽管确切的解锁时间表未在公开资料中详细说明，但当前的流通供应量表明这是一个分阶段释放的过程，仍有大量代币被锁定或保留供未来使用。

治理和质押机制

现有文档中未具体说明治理和质押机制的细节。然而，作为区块链生态系统中的实用代币，随着KALICHAIN平台的发展，KALIS可能会实施这些功能。

KALIS 在产品认证和防伪领域是一项创新解决方案，通过整合NFC和NFT技术及其基于KALICHAIN区块链的方法，解决了关键挑战，确保透明度和安全性。凭借不断发展的生态系统和独特的技术基础，KALIS展现了显著潜力，有望改变品牌和消费者在实物商品认证中的互动方式。

