什么是JOYSTREAM？数字资产简介

JOYSTREAM (JOY) 是一种基于区块链的加密货币，为Joystream去中心化视频平台协议提供动力。Joystream于2023年推出，旨在解决在线视频行业中集中控制、审查和缺乏公平盈利模式等问题。通过其开放且由社区治理的架构，Joystream使用户能够发布、分享和变现视频内容，同时确保透明性、抗审查性和公平的收入分配。JOY代币是该平台的核心，促进治理、激励参与，并作为所有基于Joystream去中心化视频生态系统构建的去中心化应用程序（dApps）的原生货币。

Joystream 由一群区块链工程师和媒体技术专家于2018年创立，其中包括曾在软件开发和密码学领域工作的Bedeho Mender。创始团队的愿景是创建一个可以通过去中心化治理和透明经济来实现数字视频分发民主化并赋能创作者的平台。

自成立以来，Joystream已经取得了几个重要的里程碑，包括2023年主网的上线、基于DAO治理模型的推出以及多个用于内容发布和社区互动的dApp整合。该项目吸引了越来越多的创作者、开发者和代币持有者，使Joystream成为去中心化社交媒体和视频流媒体领域的创新者。

Joystream生态系统 包含多个相互关联的产品，旨在为内容创作者、观众和社区参与者提供全面的解决方案：

主要平台：Joystream视频协议

Joystream视频协议作为核心应用，允许用户通过去中心化基础设施上传、分享和变现视频内容。该平台利用区块链技术确保内容不可篡改、透明的收入共享和抗审查性。目前，Joystream已被成千上万的创作者和观众使用，使其成为去中心化视频市场中的领先解决方案。

DAO治理与社区工具

Joystream通过强大的DAO（去中心化自治组织）框架扩展其功能，使JOY代币持有者可以提出议案并对平台升级、资金提案和运营决策进行投票。这种治理模式确保社区对平台发展和资源分配拥有直接控制权。

生态系统dApp和开发者工具

其他组件包括一套用于内容管理、分析和社区互动的dApp，以及用于在Joystream协议上构建新应用的开发者工具。这些工具促进了创新并扩展了平台的功能。

这些组件共同创建了一个综合且自我维持的环境，其中JOY作为实用和治理代币，推动所有交互并激励Joystream去中心化网络中的积极参与。

数字视频行业面临几个关键挑战，而Joystream试图解决这些问题：

集中控制与审查

传统视频平台由中心化实体控制，导致内容被任意删除、取消盈利资格以及缺乏透明度。这影响了创作者的生计并限制了表达自由。

不公平的盈利与收入分成

内容创作者通常只能获得其作品产生收入的一小部分，平台则拿走大部分收益。这抑制了高质量内容的生产，并限制了独立创作者的机会。

不透明的治理与缺乏社区意见

传统视频平台上的重大决策往往没有用户或创作者的有意义参与，导致政策可能与社区利益不符。

Joystream 通过其去中心化、代币治理的协议解决这些痛点，实现透明的决策、公平的收入分配和抗审查的内容托管。通过利用区块链技术，Joystream提供了一种安全、高效且由社区驱动的传统视频平台替代方案。

截至2024年9月，JOYSTREAM (JOY) 的总发行量（总供应量） 为 1,086,355,546.003 JOY。当时流通供应量 为 980,959,960 JOY。搜索结果中存在显著差异：一些来源（特别是BitMart）列出总供应量为21,000,000 JOY，而官方Joystream博客和最近的社区更新一致报告供应量超过10亿JOY代币。提供每周代币经济学更新的官方Joystream博客被认为是此信息最权威和最新的来源。

搜索结果中未详细说明JOY代币的比例分配。然而，Joystream博客提供了每周代币铸造和支出的细分，揭示了正在进行的分配机制：

理事会奖励： 233,333.333 JOY（2024年9月2日至9日那一周）

233,333.333 JOY（2024年9月2日至9日那一周） 工作组（WG）支出： 101,675.396 JOY

101,675.396 JOY 资助提案： 100,000 JOY

100,000 JOY 验证者奖励： 297,757 JOY

297,757 JOY 费用与代币销毁： (125,351.163) JOY

这些类别代表了每周新JOY代币分配的主要方式，主要面向治理参与者（理事会）、工作组、验证者以及资助提案。此外还有一个销毁代币的机制以减少供应。

通胀率： 截至2024年9月，过去12个月JOY代币的年通胀率为5.662%。

截至2024年9月，过去12个月JOY代币的年通胀率为5.662%。 代币经济学： JOYSTREAM代币经济学由Joystream DAO治理，将代币分配用于奖励、运营开支和生态系统增长。

JOYSTREAM代币经济学由Joystream DAO治理，将代币分配用于奖励、运营开支和生态系统增长。 官方资源： 获取最权威和当前的信息，请参考Joystream官方网站和白皮书。

根据最新官方Joystream博客数据，BitMart上找到的 21,000,000 JOY 数字已过时或不正确，后者显示供应量超过10亿JOY代币。

数字已过时或不正确，后者显示供应量超过10亿JOY代币。 搜索结果中未指定确切的比例分配（例如，团队、投资者、社区等的百分比）。如需详细分解，请查阅官方白皮书或代币经济学文档。

在Joystream生态系统内，JOY 具有多种功能：

治理： JOY代币持有者可以提议并对协议升级、资金分配和运营变更进行投票。

JOY代币持有者可以提议并对协议升级、资金分配和运营变更进行投票。 质押与安全： 验证者质押JOY以保护Joystream网络并赚取奖励。

验证者质押JOY以保护Joystream网络并赚取奖励。 激励与支付： JOY用于奖励内容创作者、资助工作组并在Joystream去中心化应用程序内支付服务费用。

在最新更新时，大约90%的JOY代币已在流通，且每周的铸造和销毁机制由DAO管理。剩余代币按照治理批准的时间表分配，以确保市场的稳定和Joystream生态系统的长期增长。

Joystream实施了基于DAO的治理模式，允许JOY代币持有者通过链上机制对提案和协议变更进行投票。用户可以质押其JOY代币以参与网络安全和治理，并根据其贡献和网络的通胀计划赚取奖励。

JOYSTREAM (JOY) 在去中心化视频和社交媒体领域中是一项创新解决方案，通过其开放治理、公平盈利和抗审查基础架构解决了关键问题。随着其不断发展的生态系统和活跃的社区，Joystream展现了巨大的潜力，能够改变创作者和观众与数字内容互动的方式。

准备开始交易JOYSTREAM了吗？我们的全面指南“JOYSTREAM交易完全指南：从入门到实践交易”将引导您了解所需的一切知识——从JOYSTREAM基础知识和钱包设置到高级交易策略和风险管理技巧。无论您是加密货币新手还是经验丰富的交易者，本逐步指南将帮助您掌握MEXC安全平台上的相关知识。立即探索如何最大化您的JOYSTREAM潜力！

Start