什么是 Infinity Ground？1700 万钱包正在参与的 AI × Web3 创作生态

随着 AI 与 Web3 技术的高速发展，游戏产业正迎来前所未有的变革浪潮。在这场革命中，Infinity Ground 致力于构建一个前所未有的"终极游戏平台"，一个融合人工智能与区块链的新生态，为游戏开发者和玩家带来全新体验。 Infinity Ground 是一个 Web3 原生的智能集成开发环境平台（Agentic IDE），通过模块化的智能开发套件（IDK）赋能创作者，使创新变得像搭积木
随着 AI 与 Web3 技术的高速发展，游戏产业正迎来前所未有的变革浪潮。在这场革命中，Infinity Ground 致力于构建一个前所未有的“终极游戏平台”，一个融合人工智能与区块链的新生态，为游戏开发者和玩家带来全新体验。

Infinity Ground 是一个 Web3 原生的智能集成开发环境平台（Agentic IDE），通过模块化的智能开发套件（IDK）赋能创作者，使创新变得像搭积木一样简单，从而打造动态、互动的体验。 依托其专有的 ING Network和 Initia 的 Interwoven Stack 技术，Infinity Ground 目前支持 Base、BNB Chain、Kaia 等主要区块链网络的多链互操作性。 通过赋能“超级个体(Super Individual)”，Infinity Ground 旨在加速 AI 驱动应用的创建和扩展，进一步推动 Web3 生态系统的创新与发展。

1. Infinity Ground 的项目愿景：AI × Web3 的未来游戏平台


Infinity Ground 的核心使命是打造一个由 AI 驱动、Web3 技术支撑的去中心化游戏平台。它不仅仅是一个单一的游戏项目，而是一个完整的生态系统，集开发、发行、交互和社区治理于一体。

Infinity Ground 强调“玩家主权”，通过链上机制确保游戏资产的确权、交易透明与收入分配公平。同时，Infinity Ground 也为开发者提供 AI 辅助开发工具，帮助构建更丰富、更智能的游戏世界。

Infinity Ground 的终极愿景是让开发者和玩家在一个共建共赢的生态中自由创作、自由交易，实现真正的数字游戏世界。


2. Infinity Ground 技术亮点：AI 与区块链的深度融合


Infinity Ground 的技术架构在 AI 与 Web3 深度融合方面展现出多项优势：

2.1 Agentic IDE：AI 驱动的一站式开发环境


Infinity Ground 提供了名为 Agentic IDE 的工具，专为“零基础用户”打造。你只需要输入自然语言指令（例如“我想设计一个迷宫逃脱游戏”），系统会自动帮你生成代码与内容。这是一种“用文字编程”的体验，也是 AI + Web3 创作范式的革新。

2.2 AI Avatar 与多 Agent 协作系统


每位用户都可以创建一个 AI Avatar，作为游戏主角或创作助手。系统支持多个 AI 协同创作：如画图、创作剧情、测试游戏、上线 Dapp 等。这些 Agent 会不断学习用户偏好，让创作变得更流畅、更个性化。

2.3 内容自动上链 + 智能合约分润


你创作的内容（如游戏、人物、图像、故事）都会变成 NFT 或代币化资产。智能合约会记录作者身份、所有权分配。当别人使用你的内容时，你能获得分润或使用费。这不仅保护创作者权益，也激励更多人参与共创生态。

3. Infinity Ground 的代币经济


Infinity Ground 的生态经济由多种代币与激励机制组成，核心代币为 AIN（Infinity AI Network Token）。

3.1 AIN 代币的主要用途


AIN 代币的主要用途包括支付游戏中 AI 服务与功能模块、激励创作者与玩家、用于治理与生态投票和空投与生态奖励分发。

AIN 的分发机制遵循“先社区、后资本”的路径，强调用户的参与价值。在项目早期，通过任务空投、参与开发、创作内容等方式即可获取 AIN。


4. AIN 代币第一季空投活动详解


为了奖励早期用户和贡献者，并鼓励更多人参与，Infinity Ground 启动了首轮社区空投，计划发放 1000 万枚 AIN 代币（占总代币供应量的 1%）。

4.1 空投资格与贡献评估标准


本次空投的资格将基于 2025 年 6 月 30 日 的快照数据。用户必须在快照时间之前，将自己的 EVM 兼容钱包地址绑定至 Infinity Ground 官方网站。

空投资格根据 8 项贡献标准综合评定。单个地址可能符合多个类别，奖励将叠加发放。用户在 Agentic IDE、ING 网络及 Infinity Ground 平台的参与度越高，获得的空投奖励就越多。

贡献类型
说明
链上活跃用户
在生态内进行过能量点或 AI 余额相关交易的用户。
Agentic IDE 应用创作者
发布过应用，且试玩或 Remix 次数达标，或被推荐至精选专区。
Galxe SBT 持有者
参与官方活动并获得 SBT（如 Hackathon、创作挑战等）。
生态合作项目参与者
在第三方合作项目（如 Telegram 生态）中表现活跃。
社区核心贡献者
积极参与产品调研、访谈或社区活动，表现优秀。
ING 网络排行榜前 500
在 ING Network 互动排行中名列前 500 名。
创作积分排行榜前 1000
累积创作积分进入前 1000 名用户。
Voyage 社交任务完成者
在 Voyage 活动中完成签到、社交任务与 7 日连击挑战。

4.2 Season 1 空投发放与解锁计划


总空投量
1000 万枚 $AIN（占总供应量的 1%）。
领取平台
Infinity Ground 官网空投领取页面。
解锁规则
TGE 时解锁 20%，剩余 80% 在 6 个月内线性解锁。
空投持续时间
空投持续 6 个月，未领取的奖励将进入“运营调整基金”。
未领取处理
逾期未领取的代币将用于后续运营或下一轮空投。
资格取消
未在快照前绑定 EVM 钱包地址的用户将失去空投资格。


5. Infinity Ground 的生态建设：技术、内容与社区


Infinity Ground 的生态系统涵盖了技术层、基础设施层和社区网络层，构建出高度多样化的协作基础。这种多样性体现在其广泛且深入的合作关系中。以下是几个值得关注的合作案例：

5.1 MyShell：领先的 AI Agent 框架，驱动智能交互


MyShell 是 AI Agent 领域的顶尖平台，开发者可以通过自定义提示词与插件系统创建强大的对话式 Agent。通过深入合作，MyShell 与 Infinity Ground 将共同扩展 Agent 生态系统，释放更多创作者的潜力。

5.2 Initia：为互操作 Appchain 打造的应用型 Layer-1 网络


Initia 是一个以应用为核心的 Layer-1 区块链网络，专为支持拥有原生互操作能力的主权 Appchain 而设计。其 “Interwoven Stack” 架构内置了关于预言机、数据可用性和消息传递的标准方案，帮助开发者快速启动、连接、共享流动性与用户。

通过与 Infinity Ground 的集成，开发者可以使用 Agentic IDE 快速构建并部署兼容 Initia 的应用程序，降低开发门槛。例如，像 “Jump Jennie” 这样的排行榜式创作挑战活动，已在 Initia × Infinity Ground 生态中激发大量创意，加速构建可组合的多链未来。

5.3 Four.meme：轻量级、无需权限的 Meme 币发行基础设施


Four.meme 是一个去中心化、零代码的 Meme 币发行平台，部署于 BNB Chain。它以速度与简便为核心理念，任何人都可通过预设模板与自动流动性引导机制，几乎零成本地发行代币，支持 BNB、USDT、WHY 与 CAKE 交易对。

Four.meme 与 Infinity Ground 合作发起多轮创意挑战，邀请用户打造 Meme 主题应用（例如 AI 驱动的 Meme 游戏或动态图像生成器）。该合作拓展了生态用户基础，同时为创作者提供从创意到分发、再到资产发行的一站式链上流程。


6. Infinity Ground 的融资背景与发展前景


6.1 Infinity Ground 的融资信息


根据 Infinity Ground 的官方消息，Infinity Ground 已经完成200万美元种子轮融资。本轮投资方包括 Animoca BrandsMARBLEXMH VenturesFracht VenturesKuCoin VenturesKnightfury404Presto LabsPAKA Fund


6.2 Infinity Ground 的用户数据


截至 2025 年 6 月，已有超过 1700 万个独立钱包连接到平台，已创建 12.1 万个 Dapp。成千上万创作者正在使用平台创作游戏、Meme、DApp 与互动内容。


6.3 Infinity Ground 的发展挑战


Infinity Ground 正通过先进的 AI 与 Web3 技术，颠覆传统游戏产业格局。通过模型路由器、模块化 AI 开发工具包以及统一的生态系统架构，致力于提升游戏开发效率、降低成本，并激发创意创新。平台引入去中心化所有权机制与合理的代币经济设计，让利益在开发者、玩家与社区之间充分对齐，共同构建一个充满活力、动态发展的游戏生态系统。

Infinity Ground 正在塑造一个人工智能社会 ，让每个人都能轻松创造、表达和分享自己独特的愿景。人工智能并非要取代创造力，而是要增强创造力。

7. 为什么值得关注 Infinity Ground


总的来说，Infinity Ground 正在以 AI 与 Web3 技术为核心，引领一场内容创作的范式变革。它通过零门槛的智能开发工具、清晰的内容确权机制，以及丰富的生态合作和激励体系，构建了一个人人可参与、人人可受益的开放创作平台。无论你是开发者、艺术家，还是普通用户，只需一个想法，就能在这里快速落地并上链变现。

在区块链与人工智能融合不断加速的今天，Infinity Ground 不仅是一个工具平台，更像是一场去中心化创作运动的起点。未来，内容的拥有权、传播路径和价值归属，或许都将在这样的新生态中被彻底重塑。现在，正是参与的最佳时机。

