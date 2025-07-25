什么是HYVE？数字资产简介

HYVE 是一种基于区块链的加密货币，为HYVE去中心化平台提供动力，该平台专注于改变全球自由职业者和劳动力市场。HYVE于2020年底推出，旨在解决传统自由职业平台效率低下、费用高昂以及信任问题。通过利用区块链技术，HYVE使用户能够安全透明地连接、协作和交易，消除了中间商并降低了成本。该平台的核心功能是促进点对点的工作协议、支付和争议解决，确保在去中心化的零工经济中为雇主和自由职业者提供更加公平和高效的体验。

HYVE由一群区块链爱好者和专业人士于2020年创立，他们拥有软件工程、去中心化金融和数字市场的背景。创始团队的愿景是创建一个平台，通过创新应用区块链技术来实现全球工作机会的民主化并赋予自由职业者权力。他们的使命是通过构建一个去中心化、无需信任的生态系统来解决持续存在的高平台费用、缺乏透明度和有限的全球人才访问等问题。

自成立以来，HYVE已经实现了多个重要的里程碑，包括主网的成功启动、去中心化自由职业平台的推出以及基于智能合约的支付和托管系统的集成。该项目还与各种区块链基础设施提供商建立了合作伙伴关系，并因其在劳动力去中心化方面的创新方法而受到认可。这些成就使HYVE成为更广泛的数字资产领域中去中心化零工经济领域的知名参与者。

HYVE生态系统由多个相互关联的产品组成，旨在为自由职业者、雇主和项目经理提供全面的解决方案：

HYVE平台：

HYVE生态系统的主要应用是HYVE平台，允许用户使用基于区块链的智能合约发布工作、申请任务和管理自由职业项目。该平台确保安全、自动化的支付和争议解决，减少了对中间商的需求并降低了交易成本。它被越来越多寻求更透明和高效合作方式的自由职业者和雇主社区所使用。

去中心化托管服务：

HYVE的托管服务利用智能合约在项目里程碑达成之前安全地持有付款。此功能为双方提供了信心，确保资金只有在满足约定条件时才会释放，从而最大限度地减少区块链自由职业生态系统中的欺诈或未交付风险。

声誉与治理系统：

该生态系统包括一个去中心化的声誉系统，用户可以通过验证的工作历史和同行评审建立信任。此外，HYVE代币持有者可以参与治理，提议并对平台升级和政策变更进行投票，确保社区对平台发展和这一数字资产未来有直接发言权。

这些组件共同创造了一个综合环境，其中HYVE作为实用和治理代币，推动网络内所有互动，并为去中心化劳动力打造一个自我维持、高效的生态系统。

自由职业和零工经济部门面临几个关键挑战，HYVE旨在应对这些问题：

高平台费用：

传统的自由职业平台通常收取高额费用，减少了自由职业者的收入并增加了全球劳动力市场中雇主的成本。

缺乏信任和透明度：

集中式平台控制用户数据和争议解决，导致潜在偏见、缺乏透明度和传统数字市场中冲突解决缓慢。

全球机会获取受限：

许多平台根据地理位置或支付方式限制访问，限制了全球零工经济中自由职业者和雇主的机会。

HYVE通过其去中心化、基于区块链的方法解决这些痛点：

1. 降低费用：

通过消除中间商并使用智能合约自动化交易，HYVE显著降低了平台费用，使自由职业者保留更多收入，雇主降低招聘成本。

2. 增强信任和透明度：

所有交易和协议都记录在区块链上，提供不可更改和透明的记录。去中心化声誉系统进一步增强了区块链驱动的自由职业市场中用户的信任。

3. 扩大全球访问：

HYVE无需许可的平台允许任何人，在任何地方，只要有互联网接入和兼容的钱包，就可以参与，从而通过区块链技术实现全球工作机会的民主化。

通过利用区块链技术，HYVE提供了一种安全、高效和透明的解决方案，改变了自由职业者和雇主在数字经济中的互动方式。

HYVE代币的总发行量（最大供应量）为1亿HYVE。不同来源报告的当前流通供应量不一致，最近且较高的数字为74,674,573.61 HYVE，而一些来源列出的较低数字为25,646,075 HYVE。这种差异可能是由于数据更新时间不同或数字资产市场中流通供应量定义的不同。

最大供应量： 1亿HYVE

总供应量： 根据来源略有不同，但通常约为99,207,918 HYVE

流通供应量：

74,674,573.61 HYVE（最新，可能更准确）

25,646,075 HYVE（较旧或替代报告）

流通比率：

如果使用74,674,573.61 HYVE：大约 74.7% 的总供应量在流通。

的总供应量在流通。 如果使用25,646,075 HYVE：大约25.6%的总供应量在流通。

HYVE白皮书指出，HYVE代币用于平台费用，用于费用的代币将被不可逆地销毁，随着时间推移减少总供应量。然而，白皮书并未提供初始或当前比例分配（例如，团队、投资者、生态系统、奖励）的详细细分。

总发行量： 1亿HYVE

当前流通供应量： 最有可能的是74,674,573.61 HYVE（约占总供应量的74.7%）

销毁机制： 用于费用的代币被销毁，随着时间推移减少供应量

分配明细： 在现有来源或白皮书中未指定

在现有来源或白皮书中没有官方的详细比例分配（例如，团队、投资者、生态系统）。

流通供应量数字在不同来源之间有所不同；较高的数字可能是最新的，但应通过官方HYVE渠道验证以获得关于这一数字资产的精确信息。

官方网站： 搜索结果中未提供，但该项目被称为HYVE.works。

白皮书： HYVE白皮书（PDF）

如果您需要最新或更详细的分配（例如，归属时间表、团队/投资者分配），请查阅官方HYVE网站或其最新发布的代币经济学文档。

HYVE作为去中心化劳动力部门的创新解决方案，通过其区块链驱动的平台、透明的治理和高效的费用结构解决了关键挑战。随着其不断发展的生态系统和社区驱动的方法，HYVE展示了在数字经济和去中心化零工经济中转变自由职业者和雇主连接与协作方式的巨大潜力。

