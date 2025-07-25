什么是HYVE？数字资产简介

HYVE 是一种基于区块链的加密货币，为HYVE去中心化平台提供动力，该平台专注于改变全球自由职业者和劳动力市场。HYVE于2020年底推出，旨在解决传统自由职业平台效率低下、费用高昂以及信任问题。通过利用区块链技术，HYVE使用户能够安全透明地连接、协作和交易，消除了中间商并降低了成本。该平台的核心功能是促进点对点的工作协议、支付和争议解决，确保在去中心化的零工经济中为雇主和自由职业者提供更加公平和高效的体验。
HYVE由一群区块链爱好者和专业人士于2020年创立，他们拥有软件工程、去中心化金融和数字市场的背景。创始团队的愿景是创建一个平台，通过创新应用区块链技术来实现全球工作机会的民主化并赋予自由职业者权力。他们的使命是通过构建一个去中心化、无需信任的生态系统来解决持续存在的高平台费用、缺乏透明度和有限的全球人才访问等问题。
自成立以来，HYVE已经实现了多个重要的里程碑，包括主网的成功启动、去中心化自由职业平台的推出以及基于智能合约的支付和托管系统的集成。该项目还与各种区块链基础设施提供商建立了合作伙伴关系，并因其在劳动力去中心化方面的创新方法而受到认可。这些成就使HYVE成为更广泛的数字资产领域中去中心化零工经济领域的知名参与者。
HYVE生态系统由多个相互关联的产品组成，旨在为自由职业者、雇主和项目经理提供全面的解决方案：
HYVE平台：
HYVE生态系统的主要应用是HYVE平台，允许用户使用基于区块链的智能合约发布工作、申请任务和管理自由职业项目。该平台确保安全、自动化的支付和争议解决，减少了对中间商的需求并降低了交易成本。它被越来越多寻求更透明和高效合作方式的自由职业者和雇主社区所使用。
去中心化托管服务：
HYVE的托管服务利用智能合约在项目里程碑达成之前安全地持有付款。此功能为双方提供了信心，确保资金只有在满足约定条件时才会释放，从而最大限度地减少区块链自由职业生态系统中的欺诈或未交付风险。
声誉与治理系统：
该生态系统包括一个去中心化的声誉系统，用户可以通过验证的工作历史和同行评审建立信任。此外，HYVE代币持有者可以参与治理，提议并对平台升级和政策变更进行投票，确保社区对平台发展和这一数字资产未来有直接发言权。
这些组件共同创造了一个综合环境，其中HYVE作为实用和治理代币，推动网络内所有互动，并为去中心化劳动力打造一个自我维持、高效的生态系统。
自由职业和零工经济部门面临几个关键挑战，HYVE旨在应对这些问题：
高平台费用：
传统的自由职业平台通常收取高额费用，减少了自由职业者的收入并增加了全球劳动力市场中雇主的成本。
缺乏信任和透明度：
集中式平台控制用户数据和争议解决，导致潜在偏见、缺乏透明度和传统数字市场中冲突解决缓慢。
全球机会获取受限：
许多平台根据地理位置或支付方式限制访问，限制了全球零工经济中自由职业者和雇主的机会。
HYVE通过其去中心化、基于区块链的方法解决这些痛点：
1. 降低费用：
通过消除中间商并使用智能合约自动化交易，HYVE显著降低了平台费用，使自由职业者保留更多收入，雇主降低招聘成本。
2. 增强信任和透明度：
所有交易和协议都记录在区块链上，提供不可更改和透明的记录。去中心化声誉系统进一步增强了区块链驱动的自由职业市场中用户的信任。
3. 扩大全球访问：
HYVE无需许可的平台允许任何人，在任何地方，只要有互联网接入和兼容的钱包，就可以参与，从而通过区块链技术实现全球工作机会的民主化。
通过利用区块链技术，HYVE提供了一种安全、高效和透明的解决方案，改变了自由职业者和雇主在数字经济中的互动方式。
HYVE代币的总发行量（最大供应量）为1亿HYVE。不同来源报告的当前流通供应量不一致，最近且较高的数字为74,674,573.61 HYVE，而一些来源列出的较低数字为25,646,075 HYVE。这种差异可能是由于数据更新时间不同或数字资产市场中流通供应量定义的不同。
最大供应量： 1亿HYVE
总供应量： 根据来源略有不同，但通常约为99,207,918 HYVE
流通供应量：
流通比率：
HYVE白皮书指出，HYVE代币用于平台费用，用于费用的代币将被不可逆地销毁，随着时间推移减少总供应量。然而，白皮书并未提供初始或当前比例分配（例如，团队、投资者、生态系统、奖励）的详细细分。
总发行量： 1亿HYVE
当前流通供应量： 最有可能的是74,674,573.61 HYVE（约占总供应量的74.7%）
销毁机制： 用于费用的代币被销毁，随着时间推移减少供应量
分配明细： 在现有来源或白皮书中未指定
在现有来源或白皮书中没有官方的详细比例分配（例如，团队、投资者、生态系统）。
流通供应量数字在不同来源之间有所不同；较高的数字可能是最新的，但应通过官方HYVE渠道验证以获得关于这一数字资产的精确信息。
官方网站： 搜索结果中未提供，但该项目被称为HYVE.works。
白皮书： HYVE白皮书（PDF）
如果您需要最新或更详细的分配（例如，归属时间表、团队/投资者分配），请查阅官方HYVE网站或其最新发布的代币经济学文档。
HYVE作为去中心化劳动力部门的创新解决方案，通过其区块链驱动的平台、透明的治理和高效的费用结构解决了关键挑战。随着其不断发展的生态系统和社区驱动的方法，HYVE展示了在数字经济和去中心化零工经济中转变自由职业者和雇主连接与协作方式的巨大潜力。
准备好开始交易HYVE了吗？我们的综合指南“HYVE交易完全指南：从入门到实践交易”将引导您了解所需的一切知识——从HYVE基础知识和钱包设置到高级交易策略和风险管理技巧。无论您是加密货币新手还是经验丰富的交易者，本逐步指南都将为您提供MEXC安全平台上的知识。立即发现如何在基于区块链的加密货币市场中最大化您的HYVE潜力！
TL;DR1）Aria Protocol 通过将音乐版权转化为可交易的代币，让普通人也能投资此前仅限机构的 IP 资产。2）Aria Protocol 已筹集 1095 万美元，吸引超 4300 名投资者参与，由 Halborn 等机构完成安全审计。3）Aria Protocol 未来将支持可编程 IP，通过智能合约实现歌曲混音等衍生创作的自动化授权与收益分配。1. 什么是 Aria Protoc
在加密货币市场中，合约交易因其高杠杆、双向操作等特点，已经成为许多投资者提升资金利用率、把握市场机会的重要工具。为了帮助用户更高效地操作，MEXC 合约交易页面不仅提供了基础的下单功能，还配备了多种实用的辅助功能，涵盖仓位模式、通知提醒、快捷操作及数据展示等。本文将带您全面了解这些常用功能，帮助您在交易中更加得心应手。1.为什么要了解合约交易页面辅助功能？在现货交易中，投资者只能先买入再择机卖出；
1. 什么是强平？强平，即强制平仓，或称为爆仓，是指当平台自动关闭用户的仓位时发生的情况。在 MEXC 平台上，保证金比率是衡量用户仓位风险情况，是用户资产风险的指标。当保证金比率达到或超过 100% 时，系统将强制平仓用户的仓位。建议用户密切关注其保证金比率的变化，以避免被强平。2. 什么触发了 MEXC 的强平？MEXC 采用合理价格作为强平的触发标准。当合理价格达到强平价格时，强平机制将被触
闪兑限价功能允许用户在预设价格下进行资产兑换。当市场价格达到或优于您设定的限价时，系统将自动执行交易，让您在波动的市场中以理想价格完成兑换。关于 MEXC 闪兑交易，您可以通过阅读《什么是 MEXC 闪兑交易》了解更多详情。1. 如何使用 MEXC 闪兑限价交易1.1 Web步骤 1：进入闪兑限价页面打开并登录 MEXC 官网首页，在顶部导航栏【现货交易】中选择【闪兑】，点击【限价】进入闪兑限价页
核心要点DOGE（狗狗币）是2013年诞生的工作量证明加密货币，最初作为玩笑币创立历史价格波动：从2015年的$0.0001到2021年$0.73的历史最高点专家预测2030年价格区间为$0.20至$3.03，远低于$50目标由于市值限制，2030年达到$50的可能性极低在MEXC交易所安全交易DOGE，享受零手续费和100%储备金保障 加密货币市场见证了无数令人惊叹的变革，而狗狗币（DOGE）无
核心要点（Key Takeaways）Dropee 是Telegram上增长最快的加密货币答题游戏，每天一题，答对获奖通过连击奖励机制，保持答题连胜可获得更高积分和空投资格游戏结合了区块链教育与"点击赚取"模式，预计在2025年11月推出代币掌握答题策略和参与社区，可大幅提升获得DROPEE代币空投的机会与MEXC交易所合作，为用户提供安全可靠的加密货币交易环境 什么是Dropee？揭秘Teleg
核心要点Solana (SOL) 于2020年3月推出时价格约为0.22美元，并在2025年1月达到294.33美元的历史最高点2030年价格预测范围从保守估计的436美元到看涨预测超过1,200美元区块链技术创新如历史证明机制使SOL每秒可处理65,000+笔交易DeFi采用、机构投资和网络升级等多重因素将影响长期加密货币价格走势MEXC为SOL提供最全面的交易体验，零手续费交易和强大的流动性引
核心要点隐私币通过先进的加密技术隐藏交易细节，比比特币提供更强的匿名性Monero、Zcash、Dash、Horizen和Decred是市场上领先的隐私币项目2023年至2025年间，Monero和Zcash的交易量增长了20%2025年末，Zcash价格从50美元以下暴涨至650美元MEXC提供业内最全面的隐私币交易对，拥有顶级流动性和100%储备金保障前言你有没有想过，比特币真的匿名吗？很多人
TL;DR1）Aria Protocol 通过将音乐版权转化为可交易的代币，让普通人也能投资此前仅限机构的 IP 资产。2）Aria Protocol 已筹集 1095 万美元，吸引超 4300 名投资者参与，由 Halborn 等机构完成安全审计。3）Aria Protocol 未来将支持可编程 IP，通过智能合约实现歌曲混音等衍生创作的自动化授权与收益分配。1. 什么是 Aria Protoc
在加密货币市场中，合约交易因其高杠杆、双向操作等特点，已经成为许多投资者提升资金利用率、把握市场机会的重要工具。为了帮助用户更高效地操作，MEXC 合约交易页面不仅提供了基础的下单功能，还配备了多种实用的辅助功能，涵盖仓位模式、通知提醒、快捷操作及数据展示等。本文将带您全面了解这些常用功能，帮助您在交易中更加得心应手。1.为什么要了解合约交易页面辅助功能？在现货交易中，投资者只能先买入再择机卖出；
1. 什么是强平？强平，即强制平仓，或称为爆仓，是指当平台自动关闭用户的仓位时发生的情况。在 MEXC 平台上，保证金比率是衡量用户仓位风险情况，是用户资产风险的指标。当保证金比率达到或超过 100% 时，系统将强制平仓用户的仓位。建议用户密切关注其保证金比率的变化，以避免被强平。2. 什么触发了 MEXC 的强平？MEXC 采用合理价格作为强平的触发标准。当合理价格达到强平价格时，强平机制将被触
闪兑限价功能允许用户在预设价格下进行资产兑换。当市场价格达到或优于您设定的限价时，系统将自动执行交易，让您在波动的市场中以理想价格完成兑换。关于 MEXC 闪兑交易，您可以通过阅读《什么是 MEXC 闪兑交易》了解更多详情。1. 如何使用 MEXC 闪兑限价交易1.1 Web步骤 1：进入闪兑限价页面打开并登录 MEXC 官网首页，在顶部导航栏【现货交易】中选择【闪兑】，点击【限价】进入闪兑限价页