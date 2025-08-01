什么是 HOT？数字资产简介

霍洛代币（HOT）是一种基于区块链的加密货币，为霍洛去中心化平台提供动力，该平台专注于为点对点应用程序提供分布式托管服务。HOT 代币于 2018 年推出，旨在解决 Web3 生态系统中可扩展且用户友好的去中心化应用（dApp）托管问题。通过其独特的 Holochain 技术，HOT 加密货币使用户能够在不依赖中心化服务器的情况下托管和访问 dApp，确保开发者和最终用户都能享受更高的可扩展性、弹性和成本效益。
霍洛代币由 Arthur Brock 和 Eric Harris-Braun 于 2017 年创立，两人都在分布式系统和社会软件领域有着丰富的背景。Arthur Brock 曾参与替代货币系统的工作，并共同创立了 MetaCurrency 项目，而 Eric Harris-Braun 是一位经验丰富的软件架构师，对点对点技术有深入了解。创始团队的愿景是创建一个能够通过支持真正点对点应用程序来改变互联网的平台，利用创新的 Holochain 框架来支撑 HOT 加密货币生态系统。
自成立以来，霍洛已经达成了多个重要里程碑，包括 2018 年成功完成初始社区发行（ICO）、推出用于分布式托管的 HoloPort 硬件以及发布 Holochain 测试版框架。该项目还与专注于去中心化技术的组织建立了战略性合作伙伴关系，并因其在分布式计算领域的独特方法而受到认可。HOT 代币在测试网启动后以及展示了可扩展的以代理为中心的 dApp 后获得了广泛关注，成为去中心化网络基础设施领域的创新者。
HOT 加密生态系统由几个相互关联的产品组成，这些产品共同为寻求去中心化托管服务的开发者和用户提供全面的解决方案：
这些组件共同协作，创建了一个综合环境，在其中 HOT 代币作为实用代币驱动网络中的所有交互，促进了一个自我维持且可扩展的生态系统。
当前去中心化网络领域面临着几个关键挑战，HOT 代币旨在通过其创新方法解决这些问题：
HOT 加密货币通过其以代理为中心的分布式托管模型解决了这些痛点，为全球用户提供了可扩展、弹性和易访问的去中心化应用。
数字代币HOT（Holo）的总发行量（最大供应量）约为177,619,433,541 HOT，其中近全部供应量——约1776 亿 HOT 币——已在流通。这意味着超过98.5%的总供应量正在流通。比例分配详情（如团队、投资者、生态系统等的分配）未在搜索结果中提供。现有数据仅确认绝大多数 Holo 代币已经在流通，意味着几乎没有锁定或保留的供应。
关键点：
在生态系统内，HOT 代币具有多种功能：
HOT 的治理和质押机制在现有的搜索结果中没有详细说明。欲了解更多信息或官方白皮书，请访问 Holo 官方网站：holochain.org。如果您需要原始白皮书或更详细的分配数据，请具体说明。
HOT 代币作为去中心化网络领域的一项创新解决方案，通过其以代理为中心的 Holochain 框架和分布式托管网络解决了关键挑战。凭借其不断发展的生态系统和几乎所有的 Holo 代币已在流通，HOT 展现出了显著潜力，有望改变用户和开发者与去中心化应用程序的互动方式。
