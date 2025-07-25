什么是 Hive Dollar (HBD)？数字资产简介

Hive Dollar (HBD) 是一种基于区块链的稳定币，原生于 Hive 生态系统，旨在与美元保持 1:1 的挂钩。HBD 于 2020 年 3 月推出，在 Hive 区块链上运行，该区块链基于委托权益证明 (DPoS) 协议构建。HBD 加密货币的主要目的是提供一种无需信任、去中心化的数字美元，能够实现快速、无手续费的交易，并作为 Hive 网络中稳定的交换媒介。HBD 可以在链上转换为等值的 Hive 代币，通过透明且算法化的机制确保其稳定币挂钩。这种 Hive Dollar 稳定币是 Hive 平台的重要组成部分，支持广泛的去中心化应用程序 (dApps)、内容变现和金融服务，同时为用户提供安全、快速和高性价比的加密货币交易体验。

Hive Dollar (HBD) 作为 Hive 区块链的一部分被引入，该区块链于 2020 年 3 月由一群去中心化的开发者、内容创作者和社区成员从 Steem 区块链分叉而来。创始团队包括具有去中心化治理、社交媒体和分布式账本技术背景的经验丰富的区块链工程师和社区领袖。他们的愿景是创建一个抗审查、社区驱动的平台，通过去中心化的内容变现和金融工具赋能用户。自成立以来，Hive 实现了多个里程碑，包括主网的成功启动、HBD 作为加密货币稳定币的整合以及强大的 dApp 和 API 生态系统的开发。该项目因其快速、无手续费的交易和对去中心化的承诺而受到认可，使 Hive 和 HBD 加密货币成为基于区块链的内容和金融领域的创新领导者。

Hive Dollar (HBD) 生态系统围绕几个核心产品和功能构建，为内容创作者、消费者和投资者提供全面的解决方案：

Hive 区块链平台：Hive 生态系统的主要平台，允许用户通过去中心化应用程序发布、分享和变现内容。该平台利用 DPoS 技术确保高吞吐量、低延迟和无手续费交易，使其对全球用户群来说既便捷又高效。Hive 支持多种用例，包括社交媒体、游戏、身份管理以及小额贷款，每天处理数百万笔交易。

HBD 稳定币机制：HBD 作为生态系统中的稳定数字货币，允许用户在 Hive 网络中进行交易、储蓄和赚取利息。链上转换机制确保 HBD 加密货币维持其美元挂钩，而用户可以通过在 Hive 储蓄账户中持有 HBD 获得可变利息。这一功能为生态系统参与者提供了安全且可预测的价值存储。

去中心化应用程序 (dApps) 和 API：Hive 生态系统托管了各种各样的 dApps 和 API，扩展了其功能，从内容平台到游戏和金融服务。这些组件共同创造了一个无缝的环境，其中 HBD 用于支付、奖励和治理，促进了一个自我维持并不断发展的 Hive Dollar 社区。

这些产品共同使 Hive Dollar (HBD) 成为推动 Hive 网络内所有交互的实用和治理代币，支持动态且高效的数字经济。

Hive Dollar (HBD) 解决了区块链和数字内容领域中的几个关键挑战：

加密资产的波动性：传统加密货币波动性极高，不适合日常交易和储蓄。HBD 稳定币提供了一种稳定的、与美元挂钩的替代方案，能够实现可预测的价值转移和存储。

高昂的交易费用和缓慢的结算速度：许多区块链网络存在高额费用和缓慢的交易时间问题，限制了其可用性。Hive 的 DPoS 协议实现了闪电般的快速交易和无手续费操作，使 HBD 在小额支付和频繁的加密货币交易中变得实用。

集中控制和审查：集中式平台可以审查内容并限制金融访问。Hive 和 HBD 建立在去中心化、社区治理的区块链之上，确保抗审查性和所有用户的开放参与。

Hive Dollar (HBD) 通过其稳定币设计、高效的区块链基础设施和去中心化治理解决了这些痛点，为寻求稳定性、速度和自由的数字金融和内容创作者提供了一个全面的解决方案。

总供应量：Hive Dollar (HBD) 的报告总供应量因来源和时间而异。截至 2023 年 2 月，流通供应量约为 33,882,395 HBD。2025 年 7 月的最新数据显示流通供应量为 3427 万 HBD。一些来源报告总供应量和流通供应量为 0 HBD，但这可能是数据报告问题，而非实际供应量的反映。

比例分配：现有来源中没有详细的比例分配（例如按钱包、交易所或生态系统参与者划分）。HBD 加密货币通常通过区块链机制（如利息支付和 Hive 区块链上的转换）进行分配，但具体百分比未提供。

在 Hive 生态系统中，HBD 具有多种功能：

交换媒介：用于 dApp 和更广泛的 Hive 网络内的支付、奖励和交易。

储蓄和利息：用户可以在 Hive 储蓄账户中持有 HBD 以赚取可变利率，该利率由区块生产者的中位投票决定。

链上转换：HBD 可转换为等值的 Hive 代币，维持其稳定币挂钩并提供流动性。

HBD 通过区块链机制生成和流通，包括内容奖励、转换和利息支付。没有固定的解锁时间表；供应根据网络活动和用户参与度动态调整。

Hive 采用去中心化治理模型，利益相关者可以对协议变更和网络参数进行投票。虽然 HBD 本身不是治理代币，但它与更广泛的 Hive 治理系统互动，用户可以通过质押 Hive 代币参与决策并获得奖励。

Hive Dollar (HBD) 是区块链领域中一种创新的稳定币解决方案，通过其稳定价值、无手续费交易和去中心化治理解决了波动性、交易成本和集中控制等关键挑战。凭借其不断增长的 dApp 生态系统和活跃的 Hive Dollar 社区，HBD 加密货币展现了显著潜力，有望改变用户与数字内容和去中心化金融的互动方式。

