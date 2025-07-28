什么是Highstreet (HIGH)？数字资产简介

Highstreet (HIGH) 是一种基于区块链的加密货币，为 Highstreet 去中心化的元宇宙平台提供支持。该平台专注于通过一个以“边玩边赚”和商业为核心的虚拟世界重新定义商业的未来。自 2021 年 10 月推出以来，HIGH 代币旨在解决数字与实体商业之间的割裂问题，通过实现虚拟与现实环境之间的双向货币流动和产品兑换。Highstreet 生态系统支持虚拟现实 (VR)，用户可以探索沉浸式环境、完成任务并获取具有数字和实际用途的商品。该平台的独特技术使用户能够参与下一代零售体验，为 Highstreet 的参与者确保安全性、娱乐性和现实世界的价值。

Highstreet 于 2021 年由一群在区块链技术、游戏和电子商务领域有经验的专业人士创立。创始团队的愿景是创建一个弥合实体和数字零售之间差距的平台，利用区块链和 VR 技术改变用户与产品和品牌的互动方式。他们的专业知识涵盖去中心化金融、沉浸式游戏和安全的数字交易，使 Highstreet 成为元宇宙商业领域的先驱。

自成立以来，Highstreet 项目已实现了多个重要里程碑，包括 2021 年 10 月成功推出其原生 HIGH 代币、私人 Alpha 版本的发布以及随后的公开 Beta 测试阶段，还与领先品牌和技术供应商建立了战略合作伙伴关系。HIGH 代币项目在其浏览器可访问的元宇宙市场推出后获得了大量关注，该市场允许用户亲身体验平台的核心功能和商业机制。这些成就使 Highstreet 在快速发展的 GameFi 和元宇宙商业领域中成为创新者。

Highstreet 生态系统由多个相互连接的产品组成，旨在为希望参与元宇宙经济的玩家、购物者和品牌提供全面的解决方案。核心产品包括：

Highstreet 元宇宙平台：

这是 Highstreet 生态系统的主要应用，这个支持 VR 的平台允许用户探索虚拟世界、完成任务，并与数字及现实世界的产品进行互动。平台底层的区块链技术确保了资产的安全所有权和转移，而其商业引擎则支持将游戏内物品兑换为实物商品。Highstreet 的元宇宙已经可以通过浏览器访问，吸引了越来越多对沉浸式零售体验感兴趣的用户群体。

市场与商业引擎：

Highstreet 市场通过提供无缝界面扩展了平台的功能，用户可以在其中买卖和兑换数字及实物产品。用户可以使用 HIGH 代币购买独家商品、参与拍卖并获取限量版商品。市场利用智能合约确保透明高效的交易，为所有 Highstreet 参与者创造了一个安全的环境。

双代币系统（HIGH 和 STREET）：

Highstreet 使用双代币模型，其中 HIGH 作为治理和实用代币，而 STREET 则用作主要的游戏内货币。HIGH 代币持有者可以对平台决策进行投票、质押代币以获得奖励并在元宇宙中支付财产税。STREET 通过游戏赚取并用于购买游戏内资产，如盔甲、武器和旅行票，从而支持充满活力的游戏内经济。

这些组件共同作用，创建了一个全面的环境，其中 HIGH 作为实用和治理代币，推动 Highstreet 网络内的所有交互，并促进自我维持和不断增长的生态系统。

元宇宙和数字商业领域面临几个关键挑战，Highstreet 致力于解决这些问题：

数字与实体商业之间的割裂：

用户在尝试将虚拟资产与现实世界产品结合时常常遇到障碍，导致实用性与参与度有限。

缺乏安全、透明的所有权：

传统的在线市场可能缺乏验证数字商品所有权和真实性的强大机制，导致欺诈和不信任。

电子商务中的用户参与度有限：

传统电子商务平台难以提供能持续吸引用户的沉浸式、互动体验。

Highstreet 通过其创新的区块链和 VR 驱动的平台解决这些痛点，实现以下目标：

1. 数字与实体商品的无缝集成：

Highstreet 的商业引擎允许用户将游戏内物品兑换为现实世界产品，创造统一的零售体验，增强实用性和参与度。

2. 安全的资产所有权和转移：

通过利用区块链技术，Highstreet 确保资产所有权的透明且防篡改记录，减少欺诈并建立 HIGH 代币用户之间的信任。

3. 沉浸式的、游戏化的购物体验：

平台的 VR 环境和边玩边赚机制促进了更深层次的用户参与，将购物转变为互动且有益的活动。

通过解决这些挑战，Highstreet 提供了一种全面、高效且安全的解决方案，重新定义了用户与数字和实体商业的互动方式。

Highstreet (HIGH) 代币的总发行量（最大供应量）为 100,000,000 HIGH。截至 2025 年 7 月，流通供应量约为 75,720,156 HIGH，占总供应量的约 75.7%。

关键数据：

- 最大供应量： 100,000,000 HIGH

- 流通供应量： 75,720,156 HIGH（约占最大供应量的 75.7%）

在 Highstreet 生态系统中，HIGH 代币具有多种功能：

- 治理： HIGH 代币持有者可以对平台的重大决策进行投票，影响 Highstreet 元宇宙及其功能的发展方向。

- 质押与奖励： 用户可以质押 HIGH 来获得奖励、参与特殊活动并在平台内获得更多特权。

- 市场交易： HIGH 用于购买独家数字和实体产品、支付财产税并访问 Highstreet 元宇宙中的高级功能。

HIGH 代币推出时，一部分 HIGH 代币进入流通，其余部分受制于旨在确保市场稳定和长期增长的释放和解锁计划。具体的解锁时间表和归属细节未在搜索结果中提供；如需精确信息，请参考 Highstreet 的官方文档。

Highstreet 实施了一种治理模式，赋予 HIGH 代币持有者通过去中心化投票机制对提案和协议变更进行投票的权利。此外，用户可以质押其 HIGH 代币以获得奖励，年化收益率 (APY) 由平台活动和质押池规模决定。这种方法激励了长期参与，并使社区利益与 Highstreet 平台的增长保持一致。

Highstreet (HIGH) 作为元宇宙商业领域的创新解决方案，通过其沉浸式 VR 平台、安全的区块链基础设施和双代币经济解决了关键挑战。随着用户群的增长和生态系统的扩展，Highstreet 展现出了巨大潜力来改变用户和品牌与数字及实体商业互动的方式。

