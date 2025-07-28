什么是Highstreet (HIGH)？数字资产简介

Highstreet (HIGH) 是一种基于区块链的加密货币，为 Highstreet 去中心化的元宇宙平台提供支持。该平台专注于通过一个以“边玩边赚”和商业为核心的虚拟世界重新定义商业的未来。自 2021 年 10 月推出以来，HIGH 代币旨在解决数字与实体商业之间的割裂问题，通过实现虚拟与现实环境之间的双向货币流动和产品兑换。Highstreet 生态系统支持虚拟现实 (VR)，用户可以探索沉浸式环境、完成任务并获取具有数字和实际用途的商品。该平台的独特技术使用户能够参与下一代零售体验，为 Highstreet 的参与者确保安全性、娱乐性和现实世界的价值。
Highstreet 于 2021 年由一群在区块链技术、游戏和电子商务领域有经验的专业人士创立。创始团队的愿景是创建一个弥合实体和数字零售之间差距的平台，利用区块链和 VR 技术改变用户与产品和品牌的互动方式。他们的专业知识涵盖去中心化金融、沉浸式游戏和安全的数字交易，使 Highstreet 成为元宇宙商业领域的先驱。
自成立以来，Highstreet 项目已实现了多个重要里程碑，包括 2021 年 10 月成功推出其原生 HIGH 代币、私人 Alpha 版本的发布以及随后的公开 Beta 测试阶段，还与领先品牌和技术供应商建立了战略合作伙伴关系。HIGH 代币项目在其浏览器可访问的元宇宙市场推出后获得了大量关注，该市场允许用户亲身体验平台的核心功能和商业机制。这些成就使 Highstreet 在快速发展的 GameFi 和元宇宙商业领域中成为创新者。
Highstreet 生态系统由多个相互连接的产品组成，旨在为希望参与元宇宙经济的玩家、购物者和品牌提供全面的解决方案。核心产品包括：
Highstreet 元宇宙平台：
这是 Highstreet 生态系统的主要应用，这个支持 VR 的平台允许用户探索虚拟世界、完成任务，并与数字及现实世界的产品进行互动。平台底层的区块链技术确保了资产的安全所有权和转移，而其商业引擎则支持将游戏内物品兑换为实物商品。Highstreet 的元宇宙已经可以通过浏览器访问，吸引了越来越多对沉浸式零售体验感兴趣的用户群体。
市场与商业引擎：
Highstreet 市场通过提供无缝界面扩展了平台的功能，用户可以在其中买卖和兑换数字及实物产品。用户可以使用 HIGH 代币购买独家商品、参与拍卖并获取限量版商品。市场利用智能合约确保透明高效的交易，为所有 Highstreet 参与者创造了一个安全的环境。
双代币系统（HIGH 和 STREET）：
Highstreet 使用双代币模型，其中 HIGH 作为治理和实用代币，而 STREET 则用作主要的游戏内货币。HIGH 代币持有者可以对平台决策进行投票、质押代币以获得奖励并在元宇宙中支付财产税。STREET 通过游戏赚取并用于购买游戏内资产，如盔甲、武器和旅行票，从而支持充满活力的游戏内经济。
这些组件共同作用，创建了一个全面的环境，其中 HIGH 作为实用和治理代币，推动 Highstreet 网络内的所有交互，并促进自我维持和不断增长的生态系统。
元宇宙和数字商业领域面临几个关键挑战，Highstreet 致力于解决这些问题：
数字与实体商业之间的割裂：
用户在尝试将虚拟资产与现实世界产品结合时常常遇到障碍，导致实用性与参与度有限。
缺乏安全、透明的所有权：
传统的在线市场可能缺乏验证数字商品所有权和真实性的强大机制，导致欺诈和不信任。
电子商务中的用户参与度有限：
传统电子商务平台难以提供能持续吸引用户的沉浸式、互动体验。
Highstreet 通过其创新的区块链和 VR 驱动的平台解决这些痛点，实现以下目标：
1. 数字与实体商品的无缝集成：
Highstreet 的商业引擎允许用户将游戏内物品兑换为现实世界产品，创造统一的零售体验，增强实用性和参与度。
2. 安全的资产所有权和转移：
通过利用区块链技术，Highstreet 确保资产所有权的透明且防篡改记录，减少欺诈并建立 HIGH 代币用户之间的信任。
3. 沉浸式的、游戏化的购物体验：
平台的 VR 环境和边玩边赚机制促进了更深层次的用户参与，将购物转变为互动且有益的活动。
通过解决这些挑战，Highstreet 提供了一种全面、高效且安全的解决方案，重新定义了用户与数字和实体商业的互动方式。
Highstreet (HIGH) 代币的总发行量（最大供应量）为 100,000,000 HIGH。截至 2025 年 7 月，流通供应量约为 75,720,156 HIGH，占总供应量的约 75.7%。
关键数据：
- 最大供应量： 100,000,000 HIGH
- 流通供应量： 75,720,156 HIGH（约占最大供应量的 75.7%）
在 Highstreet 生态系统中，HIGH 代币具有多种功能：
- 治理： HIGH 代币持有者可以对平台的重大决策进行投票，影响 Highstreet 元宇宙及其功能的发展方向。
- 质押与奖励： 用户可以质押 HIGH 来获得奖励、参与特殊活动并在平台内获得更多特权。
- 市场交易： HIGH 用于购买独家数字和实体产品、支付财产税并访问 Highstreet 元宇宙中的高级功能。
HIGH 代币推出时，一部分 HIGH 代币进入流通，其余部分受制于旨在确保市场稳定和长期增长的释放和解锁计划。具体的解锁时间表和归属细节未在搜索结果中提供；如需精确信息，请参考 Highstreet 的官方文档。
Highstreet 实施了一种治理模式，赋予 HIGH 代币持有者通过去中心化投票机制对提案和协议变更进行投票的权利。此外，用户可以质押其 HIGH 代币以获得奖励，年化收益率 (APY) 由平台活动和质押池规模决定。这种方法激励了长期参与，并使社区利益与 Highstreet 平台的增长保持一致。
Highstreet (HIGH) 作为元宇宙商业领域的创新解决方案，通过其沉浸式 VR 平台、安全的区块链基础设施和双代币经济解决了关键挑战。随着用户群的增长和生态系统的扩展，Highstreet 展现出了巨大潜力来改变用户和品牌与数字及实体商业互动的方式。准备开始交易 Highstreet (HIGH) 了吗？我们的《Highstreet (HIGH) 交易完全指南：从入门到实践操作》将带您了解所需的一切——从 Highstreet 基础知识和钱包设置到高级交易策略和风险管理技巧。无论您是新手还是经验丰富交易者，本逐步指南都将在 MEXC 安全平台上为您提供所需的知识。立即发现如何最大化您的 Highstreet (HIGH) 潜力！
Start
TL;DR1）Aria Protocol 通过将音乐版权转化为可交易的代币，让普通人也能投资此前仅限机构的 IP 资产。2）Aria Protocol 已筹集 1095 万美元，吸引超 4300 名投资者参与，由 Halborn 等机构完成安全审计。3）Aria Protocol 未来将支持可编程 IP，通过智能合约实现歌曲混音等衍生创作的自动化授权与收益分配。1. 什么是 Aria Protoc
在加密货币市场中，合约交易因其高杠杆、双向操作等特点，已经成为许多投资者提升资金利用率、把握市场机会的重要工具。为了帮助用户更高效地操作，MEXC 合约交易页面不仅提供了基础的下单功能，还配备了多种实用的辅助功能，涵盖仓位模式、通知提醒、快捷操作及数据展示等。本文将带您全面了解这些常用功能，帮助您在交易中更加得心应手。1.为什么要了解合约交易页面辅助功能？在现货交易中，投资者只能先买入再择机卖出；
1. 什么是强平？强平，即强制平仓，或称为爆仓，是指当平台自动关闭用户的仓位时发生的情况。在 MEXC 平台上，保证金比率是衡量用户仓位风险情况，是用户资产风险的指标。当保证金比率达到或超过 100% 时，系统将强制平仓用户的仓位。建议用户密切关注其保证金比率的变化，以避免被强平。2. 什么触发了 MEXC 的强平？MEXC 采用合理价格作为强平的触发标准。当合理价格达到强平价格时，强平机制将被触
闪兑限价功能允许用户在预设价格下进行资产兑换。当市场价格达到或优于您设定的限价时，系统将自动执行交易，让您在波动的市场中以理想价格完成兑换。关于 MEXC 闪兑交易，您可以通过阅读《什么是 MEXC 闪兑交易》了解更多详情。1. 如何使用 MEXC 闪兑限价交易1.1 Web步骤 1：进入闪兑限价页面打开并登录 MEXC 官网首页，在顶部导航栏【现货交易】中选择【闪兑】，点击【限价】进入闪兑限价页
核心要点DOGE（狗狗币）是2013年诞生的工作量证明加密货币，最初作为玩笑币创立历史价格波动：从2015年的$0.0001到2021年$0.73的历史最高点专家预测2030年价格区间为$0.20至$3.03，远低于$50目标由于市值限制，2030年达到$50的可能性极低在MEXC交易所安全交易DOGE，享受零手续费和100%储备金保障 加密货币市场见证了无数令人惊叹的变革，而狗狗币（DOGE）无
核心要点（Key Takeaways）Dropee 是Telegram上增长最快的加密货币答题游戏，每天一题，答对获奖通过连击奖励机制，保持答题连胜可获得更高积分和空投资格游戏结合了区块链教育与"点击赚取"模式，预计在2025年11月推出代币掌握答题策略和参与社区，可大幅提升获得DROPEE代币空投的机会与MEXC交易所合作，为用户提供安全可靠的加密货币交易环境 什么是Dropee？揭秘Teleg
核心要点Solana (SOL) 于2020年3月推出时价格约为0.22美元，并在2025年1月达到294.33美元的历史最高点2030年价格预测范围从保守估计的436美元到看涨预测超过1,200美元区块链技术创新如历史证明机制使SOL每秒可处理65,000+笔交易DeFi采用、机构投资和网络升级等多重因素将影响长期加密货币价格走势MEXC为SOL提供最全面的交易体验，零手续费交易和强大的流动性引
核心要点隐私币通过先进的加密技术隐藏交易细节，比比特币提供更强的匿名性Monero、Zcash、Dash、Horizen和Decred是市场上领先的隐私币项目2023年至2025年间，Monero和Zcash的交易量增长了20%2025年末，Zcash价格从50美元以下暴涨至650美元MEXC提供业内最全面的隐私币交易对，拥有顶级流动性和100%储备金保障前言你有没有想过，比特币真的匿名吗？很多人
TL;DR1）Aria Protocol 通过将音乐版权转化为可交易的代币，让普通人也能投资此前仅限机构的 IP 资产。2）Aria Protocol 已筹集 1095 万美元，吸引超 4300 名投资者参与，由 Halborn 等机构完成安全审计。3）Aria Protocol 未来将支持可编程 IP，通过智能合约实现歌曲混音等衍生创作的自动化授权与收益分配。1. 什么是 Aria Protoc
在加密货币市场中，合约交易因其高杠杆、双向操作等特点，已经成为许多投资者提升资金利用率、把握市场机会的重要工具。为了帮助用户更高效地操作，MEXC 合约交易页面不仅提供了基础的下单功能，还配备了多种实用的辅助功能，涵盖仓位模式、通知提醒、快捷操作及数据展示等。本文将带您全面了解这些常用功能，帮助您在交易中更加得心应手。1.为什么要了解合约交易页面辅助功能？在现货交易中，投资者只能先买入再择机卖出；
1. 什么是强平？强平，即强制平仓，或称为爆仓，是指当平台自动关闭用户的仓位时发生的情况。在 MEXC 平台上，保证金比率是衡量用户仓位风险情况，是用户资产风险的指标。当保证金比率达到或超过 100% 时，系统将强制平仓用户的仓位。建议用户密切关注其保证金比率的变化，以避免被强平。2. 什么触发了 MEXC 的强平？MEXC 采用合理价格作为强平的触发标准。当合理价格达到强平价格时，强平机制将被触
闪兑限价功能允许用户在预设价格下进行资产兑换。当市场价格达到或优于您设定的限价时，系统将自动执行交易，让您在波动的市场中以理想价格完成兑换。关于 MEXC 闪兑交易，您可以通过阅读《什么是 MEXC 闪兑交易》了解更多详情。1. 如何使用 MEXC 闪兑限价交易1.1 Web步骤 1：进入闪兑限价页面打开并登录 MEXC 官网首页，在顶部导航栏【现货交易】中选择【闪兑】，点击【限价】进入闪兑限价页