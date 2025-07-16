什么是HENLO？一文解析Berachain上最火的Meme币





在加密货币世界中，Meme 币以其幽默风趣和社区驱动的特性，吸引了大量关注。 HENLO 是 Berachain 生态系统中的一款新兴 Meme 币，凭借其独特的文化定位和创新的代币经济学，正在重新定义加密货币的互动方式。本文将深入探讨 HENLO 的起源、代币分配、社区机制以及未来发展潜力。









HENLO 由 The Honey Jar（THJ）社区发起，旨在通过幽默和网络文化，打造一个与众不同的加密货币项目。与传统加密货币强调技术和金融功能不同，HENLO 更注重文化参与和社区互动，致力于成为 Berachain 生态系统中的文化象征。













HENLO 的代币总供应量为 1,000 亿枚，分配如下：

贡献者（15%） ：9 个月的锁仓期，前 3 个月为悬崖期。

投资者（20%） ：6 个月的锁仓期，确保早期投资者的长期承诺。

PoL 与激励（23%） ：用于验证人奖励、市场做市和初始 DEX 流动性提供。

社区（32%） ：通过空投和 Ramen Launch 销售分发，增强社区参与感。

储备（10%）：36 个月的锁仓期，用于项目的可持续发展。

此外，HENLO 推出了 $oHENLO 作为一种购买期权，允许持有者以 25% 的折扣价格购买 $HENLO，确保市场的公平性并防止市场操控。









HENLO 强调社区驱动，推出了多项激励措施：

空投计划 ：覆盖 50,203 个钱包，分为 $HENLO 和 $oHENLO 两种分发形式。

积分系统 ：用户通过参与活动、持有特定资产等方式获得积分，可在 Berachain 主网上线后兑换为 $HENLO。

Crews 机制：社区成员可加入不同的团队，参与竞争，获得额外奖励。

这些机制不仅增强了社区的活跃度，也促进了 HENLO 的广泛传播和参与。





















HENLO 不仅是一款 Meme 币，更是一个融合文化、幽默和社区参与的加密货币项目。通过创新的代币经济学和多样的激励机制，HENLO 正在 Berachain 生态系统中崭露头角。对于寻求新颖、有趣且具有潜力的加密货币项目的投资者而言，HENLO 无疑值得您关注。



