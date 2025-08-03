什么是GUN？数字资产简介

GUN是一种基于区块链的加密货币，为GUNZ Layer-1平台提供动力，这是一个专为AAA级Web3游戏设计的去中心化生态系统。GUN于2025年3月推出，由Gunzilla Games开发，旨在满足游戏行业对安全、可扩展且对开发者友好的区块链基础设施的需求。通过利用先进的区块链技术，GUN实现了无缝的游戏中数字资产所有权、透明的交易以及社区驱动的经济，为开发者和玩家提供了下一代游戏体验的强大基础。

GUN由Gunzilla Games于2024年创立，该团队在游戏开发和区块链技术方面拥有深厚的专业知识。领导层包括曾就职于顶级游戏工作室和技术公司的行业资深人士，他们在AAA级游戏制作、去中心化系统和数字经济方面拥有丰富的经验。团队的使命是通过整合区块链基础设施来彻底改变游戏行业，使开发者和玩家能够参与到一个公平、透明且由社区驱动的生态系统中。

自成立以来，GUN已取得了多项显著的里程碑。这些成就包括与领先的游戏工作室建立战略合作伙伴关系，于2025年初推出GUNZ主网，并支持Gunzilla旗舰游戏《Off The Grid》（OTG）的发布，展示了该平台的功能。该项目还因其对游戏内经济的创新方法以及对去中心化的承诺而备受关注，使GUN成为Web3游戏领域和数字资产生态系统中的先锋力量。

GUN生态系统由多个相互关联的产品组成，共同为游戏开发者和玩家提供全面的区块链基础设施解决方案：

1. GUNZ主网：核心区块链平台GUNZ主网是生态系统的基石。它支持快速、安全且低成本的交易，支持游戏内资产铸造、交易和数字资产所有权。该平台已被数千名用户和多个游戏项目使用，成为Web3游戏领域的领先解决方案。

2. 开发者SDK和API：这些工具通过为开发者提供易于集成的软件开发工具包和应用程序编程接口扩展了GUN生态系统。这使得区块链能够无缝集成到新旧游戏中，减少开发时间和复杂性，同时确保所有参与者的安全和可扩展体验。

3. 社区市场：市场通过支持游戏内资产、NFT和其他数字商品的点对点交易完成了GUN生态系统。通过其创新的托管和验证功能，市场确保了信任和透明度，支持了一个充满活力且自我维持的数字经济。

这些组件共同创造了一个综合环境，其中GUN作为实用代币推动所有交互，为游戏社区打造了一个动态且不断增长的生态系统。

游戏行业面临几个长期存在的挑战，而GUN旨在解决这些问题：

1. 缺乏真正的资产所有权：传统游戏通常限制玩家对游戏内资产的控制，导致资产转移性和价值保留受限。这影响了玩家和开发者，导致收入机会的丧失和用户参与度的下降。现有解决方案受到集中控制和缺乏透明度的阻碍。

2. 高额交易费用和结算缓慢：许多游戏平台因高昂的费用和缓慢的交易时间而受到影响，这阻碍了数字资产的无缝交换。这为用户带来了摩擦并限制了游戏内经济的可扩展性。当前的方法，例如链下交易，往往会在安全性或用户体验上做出妥协。

3. 开发者获取区块链工具的机会有限：游戏开发者在整合区块链技术时经常遇到障碍，包括复杂的基础设施和缺乏用户友好的工具。这减缓了创新并阻止了去中心化游戏功能的广泛采用。

GUN通过其专用的Layer-1区块链基础设施解决了这些痛点，实现了真正的数字资产所有权、快速且经济高效的交易以及便捷的开发工具。通过利用先进的区块链基础设施，GUN提供了一种安全、高效且透明的解决方案，改变了玩家和开发者与游戏行业中数字资产的互动方式。

数字代币GUN的总发行量（最大供应量）为10,000,000,000（100亿）枚代币。根据官方白皮书和代币分配数据，GUN的比例分配如下：

代币分配明细：

类别 分配比例（%） 分配数量（GUN） 私人B轮 20% 2,000,000,000 团队和股东 22.5% 2,250,000,000 储备金 18% 1,800,000,000 社区空投 12.8% 1,280,000,000 其他/未指定* 26.7% 2,670,000,000 总计 100% 10,000,000,000

注：'其他/未指定'类别被推测为占剩余未详细说明的部分，因为指定类别的总和为73.3%。

更多详情：

截至2025年7月29日， 流通供应量 约为 9.545亿GUN ，约占总供应量的9.5%。

约为 ，约占总供应量的9.5%。 代币释放计划 包括归属和锁定期，目前仅解锁了每部分分配的一小部分。例如，团队和股东、储备金以及社区空投分配中仅有5.5%被解锁，其余部分将锁定以供未来释放。

包括归属和锁定期，目前仅解锁了每部分分配的一小部分。例如，团队和股东、储备金以及社区空投分配中仅有5.5%被解锁，其余部分将锁定以供未来释放。 下一个主要解锁事件定于2029年3月31日。

关键点总结：

总供应量： 10,000,000,000 GUN。

10,000,000,000 GUN。 主要分配： 私人B轮（20%），团队和股东（22.5%），储备金（18%），社区空投（12.8%）。

私人B轮（20%），团队和股东（22.5%），储备金（18%），社区空投（12.8%）。 当前流通供应量： 约9.545亿GUN（9.5%）。

约9.545亿GUN（9.5%）。 归属：大部分仍处于锁定状态，将在数年内逐步解锁。

在GUN生态系统中，该代币具有多种功能：

实用代币：用于支付交易费用、游戏内购买和访问高级功能。

治理：代币持有者可以参与协议治理，对关键提案和生态系统升级进行投票。

质押：用户可以通过质押GUN赚取奖励并获得额外特权，年化收益率（APY）由网络参与度和质押时长决定。

有关最权威的详细信息，请参阅官方白皮书。

GUN在Web3游戏领域中是一项创新解决方案，通过其安全的Layer-1区块链基础设施和对开发者友好的生态系统解决了关键挑战。凭借其稳健的代币经济学、活跃的社区以及不断增长的数字资产产品套件，GUN展现出强大的潜力，能够改变玩家和开发者与数字资产的互动方式。准备好开始交易GUN了吗？我们的全面指南《GUN交易完整指南：从入门到实战交易》将带您了解所需的一切知识——从GUN基础知识和钱包设置到高级交易策略和风险管理技巧。无论您是加密货币新手还是经验丰富的交易者，本分步指南都将为您提供MEXC安全平台上的相关知识。立即探索如何最大化您的GUN潜力！