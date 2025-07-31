什么是GRAND？数字资产简介

GRAND 是一种基于区块链的加密货币，为Grand Base 平台提供动力，这是一个专为现货合成现实世界资产（RWAs）设计的去中心化市场。GRAND 的推出旨在满足对 RWAs 便捷且高效接触日益增长的需求，使用户能够在无需持有实际底层资产的情况下获得各种现实世界资产的价格敞口。通过利用区块链技术，Grand Base 致力于将传统上流动性差或难以获取的资产类别民主化，为零售和机构参与者提供安全、透明且具有成本效益的解决方案。该平台的独特方法允许用户更有效地实现投资组合多样化并管理风险，同时受益于 Grand Base 生态系统中去中心化金融（DeFi）协议固有的速度和安全性。

Grand Base 由一群区块链和金融专业人士创立，他们的愿景是弥合传统金融与去中心化市场之间的差距。尽管在公开来源中并未披露具体的创始人姓名和详细背景，但该项目的开发反映了对资产代币化和 DeFi 基础设施的深刻理解。团队的使命是创建一个平台，通过 GRAND 代币系统利用区块链技术的透明性和效率来改变用户与现实世界资产互动的方式。

自成立以来，Grand Base 已经实现了几个关键里程碑，包括其去中心化合成 RWA 市场的推出以及先进智能合约机制的集成，以确保资产价格的准确性和安全性。该项目专注于构建一个强大的生态系统，吸引了越来越多对 Grand Base 平台上合成资产交易感兴趣的用户群体。战略性合作伙伴关系和持续的平台增强使 Grand Base 成为合成资产领域的新兴创新者。

Grand Base 生态系统由多个相互关联的产品组成，旨在为寻求合成 RWAs 曝露的用户提供全面的解决方案：

去中心化合成 RWA 市场

核心平台允许用户交易现货合成 RWAs，提供无需直接拥有即可接触现实世界资产的机会。通过利用智能合约，Grand Base 平台确保了精确的价格跟踪和高效的结算，使用户能够在去中心化的环境中实现投资组合多样化并对冲风险。

资产转换与实时数据工具

Grand Base 提供了在 GRAND 与其他加密货币之间轻松转换的工具，以及实时法币汇率跟踪功能。这些功能通过简化资产管理并提供有关 GRAND 生态系统的最新市场信息，提升了用户体验。

生态系统整合与用户体验

该平台旨在与其他 DeFi 协议和钱包无缝集成，为新手和高级交易者提供友好的体验。Grand Base 生态系统的模块化架构允许未来的扩展，包括额外的合成资产供应和先进的交易功能。

这些组件共同创造了一个强大的环境，其中 GRAND 作为实用代币推动网络内所有交互，从而促进了一个自我维持且高效的 Grand Base 生态系统。

合成资产和 RWA 领域面临几个关键挑战，GRAND 旨在解决这些问题：

现实世界资产访问受限

传统金融系统通常由于高门槛、监管限制和缺乏透明度而限制对某些资产类别的访问。这限制了许多希望进入类似 Grand Base 平台的投资者的投资组合多样化机会。

低效和高成本

交易现实世界资产通常涉及中介，导致结算时间缓慢、费用高昂以及对手方风险增加，这是 GRAND 试图消除的问题。

缺乏透明度和安全性

传统资产市场可能遭受不透明定价机制和安全性不足的问题，使参与者容易受到欺诈和错误定价的影响。

Grand Base 通过其去中心化、基于区块链的方法解决了这些痛点：

通过将 RWAs 的敞露代币化，Grand Base 消除了传统障碍，使全球参与成为可能，并通过 GRAND 代币民主化地访问多样化的资产类别。 智能合约的使用自动完成结算并减少对中介的依赖，从而降低 Grand Base 平台上的成本并提高交易速度。 区块链透明性确保了准确的价格发现和强大的安全性，减轻了与传统资产交易相关的风险。

通过利用这些技术进步，GRAND 改变了用户与现实世界资产互动的方式，为 Grand Base 生态系统中的现代投资者提供了全面且高效的解决方案。

数字代币 GRAND 的总发行量（最大供应量）约为 999,994,361 枚代币，据报告全部供应量已在流通，占最大供应量的 100%。另一来源列出的总供应量为 50,000,000 GRAND，但这似乎是指另一个项目或过时的数据，因为最近且被广泛引用的数据支持接近 10 亿的数字。关于比例分配，现有的搜索结果未提供 GRAND 代币在团队、投资者、生态系统或社区等类别之间的详细分配情况。唯一明确的信息是 流通供应量等于总供应量，这意味着根据最新的 Grand Base 原生代币数据，所有代币都在流通，没有锁定或保留的代币。

总发行量： 999,994,361 GRAND。

999,994,361 GRAND。 流通供应量： 999,994,361 GRAND（占总供应量的 100%）。

999,994,361 GRAND（占总供应量的 100%）。 分配明细： 可用来源中未具体说明；没有证据表明 Grand Base 系统中有锁定或保留的代币。

如果您需要更详细的分配（例如分配给团队、投资者或生态系统的部分），这些信息并未出现在当前的搜索结果中，需要查阅官方 GRAND 白皮书或代币经济学文档，而这并未包含在提供的数据中。

在 Grand Base 生态系统中，GRAND 具有多种功能：

交易费用： 用于支付 Grand Base 平台内的交易和结算费用。

用于支付 Grand Base 平台内的交易和结算费用。 激励与奖励： 可用于激励 GRAND 生态系统中的流动性提供者和活跃参与者。

可用于激励 GRAND 生态系统中的流动性提供者和活跃参与者。 治理： 可能允许持有者参与协议治理，例如对 Grand Base 上的平台升级或新资产上市进行投票。

目前所有 GRAND 代币都在流通，没有证据表明存在归属或解锁时间表。这表明了一种完全流通的供应模式，可以增强 Grand Base 用户的市场流动性和透明度。

虽然可用来源中未详细说明具体的治理和质押机制，但典型的 DeFi 平台允许代币持有者参与决策过程并通过质押赚取奖励。对于 GRAND，进一步的细节需要查阅官方白皮书或 Grand Base 治理文档。

