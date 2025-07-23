什么是GRAMPUS？数字资产简介

GRAMPUS（也称为GRAM生态系统或GRAM）是一种基于区块链的加密货币，为下一代Web3游戏生态系统提供动力。GRAMPUS由全球领先的休闲游戏开发公司开发，旨在通过结合区块链和人工智能技术，创造沉浸式且引人入胜的游戏体验。GRAMPUS于2025年推出，致力于解决游戏行业中数字所有权和玩家参与度的挑战。通过整合基于区块链的所有权和边玩边赚机制，GRAMPUS使用户能够真正拥有游戏内资产，参与去中心化经济，并从透明、安全的交易中获益。生态系统的旗舰项目，如“Norma in Metaland”和“Juicy Adventure”，展示了GRAMPUS如何为全球受众重新定义休闲游戏[1]。

GRAMPUS由一群在游戏开发、区块链技术和人工智能领域具有深厚专业知识的资深专业人士于2025年创立。核心团队此前曾在全球领先的游戏工作室和技术公司工作，积累了丰富的经验，专注于构建可扩展、以用户为中心的平台。他们的愿景是通过引入真正的数字所有权、可持续的边玩边赚模式以及惠及玩家和开发者的强大生态系统来变革游戏行业。自成立以来，GRAMPUS已实现了多个关键里程碑，包括主网的成功启动、旗舰游戏如“Norma in Metaland”的发布，以及与Web3和游戏领域主要参与者建立战略合作伙伴关系。这些成就使GRAMPUS成为GameFi领域的创新者，吸引了快速增长的用户和开发者社区[1]。

GRAM生态系统围绕多个相互连接的产品构建，旨在提供全面的Web3游戏体验：

Norma in Metaland ：这是GRAMPUS生态系统的主要平台，提供了全球流行的“Cooking Adventure”游戏的Web3重启版本。玩家可以享受基于区块链的游戏内资产所有权，并参与“边玩边拥有”机制，提升参与度和价值创造。凭借全球超过3300万玩家，“Norma in Metaland”成为区块链如何改变休闲游戏的领先范例[1]。

Juicy Adventure ：扩展生态系统，“Juicy Adventure”是一款设定在奇幻世界中的休闲射击游戏，引入了独特的游戏机制和多人体验。这款游戏利用区块链技术提供新的玩家互动形式和资产所有权，进一步丰富了生态系统的吸引力[1]。

生态系统基金与质押平台：GRAMPUS生态系统包括一个支持游戏开发和社区计划的生态系统基金，以及一个允许用户通过参与网络安全和治理赚取奖励的质押平台。这些组件共同创建了一个可持续、用户驱动的环境，所有参与者都可以从生态系统的增长中受益[1]。

这些产品共同构成了一个强大的、集成的网络，其中GRAMPUS代币作为实用和治理代币，推动所有交互并激励积极参与。

游戏行业面临几个长期存在的挑战，而GRAMPUS试图解决这些问题：

缺乏真正的数字所有权 ：传统游戏不允许玩家真正拥有其游戏内资产，限制了他们在游戏环境之外交易、出售或转移价值的能力。

不可持续的边玩边赚模式 ：许多现有的边玩边赚游戏在代币经济学上难以持续，导致通货膨胀和玩家长期价值下降。

玩家参与度和激励有限：如果没有有意义的奖励和透明的系统，玩家参与度往往会下降，开发者也难以保持活跃的社区。

GRAMPUS通过利用区块链技术实现可验证的数字所有权，实施可持续的代币经济学模型，并创造引人入胜、奖励驱动的游戏玩法，解决了这些痛点。通过这种方式，GRAMPUS赋予玩家、开发者和更广泛的游戏社区参与公平、透明和有益的生态系统的机会。

根据现有信息，数字代币GRAMPUS（GRAM生态系统或GRAM）的总发行量（总供应量）为1,000,000,000枚（10亿枚）[1][2]。代币分配结构如下：

边玩边赚、服务即赚 ：44%

生态系统基金 ：32.5%

质押奖励 ：10%

团队 ：7%

私募：6.5%[1][2]

这种分配旨在支持生态系统的增长、激励积极参与并确保长期可持续性。如果需要确切的分配明细（例如分配给团队、社区、质押奖励等的百分比），通常可以在项目的官方白皮书或官方网站上找到这些信息。这些文件未包含在当前搜索结果中。如需此类详细信息，建议查看官方GRAMPUS（GRAM生态系统）网站或直接索取其白皮书[1]。

在GRAMPUS生态系统中，该代币具有多种功能：

游戏内货币 ：用于购买、交易和升级游戏内资产。

质押与奖励 ：用户可以质押GRAMPUS代币以赚取奖励并参与网络治理。

生态系统治理：代币持有者可以对提案进行投票并影响生态系统的未来发展方向。

在代币发布时，一部分总供应量进入流通，剩余部分将遵循结构化的解锁计划，以确保市场稳定和长期增长。关于解锁时间表的具体细节通常会在项目的白皮书或官方文档中提供。

GRAMPUS实施了去中心化的治理模式，允许代币持有者提出并对关键生态系统决策进行投票。质押机制旨在奖励为网络安全和治理做出贡献的用户，奖励根据参与度和网络性能进行分配。

GRAMPUS在Web3游戏领域是一项创新解决方案，通过基于区块链的所有权、可持续的代币经济学和引人入胜的游戏玩法，解决了行业中的关键挑战。随着其不断扩展的生态系统和活跃的社区，GRAMPUS展现了变革玩家和开发者与数字资产及游戏经济互动方式的巨大潜力。准备开始交易GRAMPUS了吗？我们全面的“GRAMPUS交易完整指南：从入门到实战交易”将带您了解所需的一切知识——从GRAMPUS基础知识和钱包设置到高级交易策略和风险管理技巧。无论您是加密货币新手还是经验丰富的交易者，本分步指南都将在MEXC的安全平台上为您提供所需的知识。立即探索如何最大化您的GRAMPUS潜力！