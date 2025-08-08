什么是GORA？数字资产简介

GORA是一种基于区块链的加密货币，为去中心化的Gora平台提供动力，该平台专注于为智能合约和去中心化应用程序（dApps）提供安全、可靠且可扩展的数据源。GORA于2022年推出，旨在解决区块链领域中可信的链下数据集成这一关键问题。凭借其独特的预言机技术，GORA使用户能够在链上访问现实世界的数据，同时确保高安全性、低延迟和成本效益。这使得GORA成为希望构建强大且数据驱动的区块链解决方案的开发者和企业的基础数字资产。

GORA由一群在分布式系统、密码学和去中心化金融方面拥有丰富经验的区块链工程师和数据科学家于2022年创立。创始团队的愿景是通过创新应用区块链和安全计算技术，创建一个能够解决预言机问题的平台——确保智能合约接收准确且防篡改的数据。

自成立以来，GORA已经达成了几个重要的里程碑，包括从专注行业的投资者那里获得初始种子资金、在2022年底推出主网，并与领先的区块链项目和企业客户建立了战略合作伙伴关系。在推出其专有的数据验证共识机制后，该项目获得了广泛的关注，奠定了其在去中心化预言机领域的创新者地位。

GORA生态系统由多个相互连接的产品组成，共同为开发者、企业和dApp用户提供全面的解决方案。核心产品包括：

1. Gora预言机网络：GORA生态系统的主要平台，预言机网络允许用户通过去中心化的数据提供商网络请求和接收经过验证的链下数据。该平台通过加密证明确保数据完整性，同时提供安全、实时的数据流。目前，Oracle Network被数十个DeFi、保险和游戏应用的dApp使用，成为去中心化数据市场中的领先解决方案。

2. Gora数据市场：这项二级服务通过提供一个市场来扩展生态系统，数据提供商可以在其中向智能合约开发者提供他们的数据集和API。该市场允许用户访问广泛的数据源，同时受益于透明的定价和基于声誉的质量指标。通过使用基于智能合约的托管和争议解决机制，数据市场为所有参与者创造了安全高效的体验。

3. Gora治理门户：作为生态系统的补充部分，治理门户使GORA代币持有者能够参与协议升级、参数更改和资金提案。通过其创新的链上投票系统，该组件支持去中心化决策，并确保网络按照社区利益发展。这代表了预言机领域之前未曾有过的独特协议治理方法。

这三个组件协同工作，创造了一个综合环境，其中GORA作为实用和治理代币，推动网络内所有交互，形成了一个自我维持且不断增长的数字资产生态系统。

区块链行业目前面临几个关键挑战，GORA旨在通过其创新的方法来解决这些问题：

1. 数据完整性和信任：区块链领域的用户在确保智能合约接收准确且防篡改的数据方面存在困难，这导致了安全漏洞和财务损失。这个问题影响了开发者、企业和最终用户，导致效率低下和风险增加。传统解决方案由于集中式数据源和缺乏透明度而未能解决此问题。

2. 数据源的可扩展性：另一个重大挑战是现有预言机解决方案的有限可扩展性，这导致了高昂的成本和缓慢的响应时间。这个问题阻碍了开发者构建复杂的数据驱动型应用。当前的方法试图通过集中式API来解决这一问题，但由于单点故障和吞吐量有限而未能成功。

3. 去中心化治理：区块链领域还受到不透明和集中式治理模式的困扰，这造成了协议开发者和用户之间的利益错位。尽管之前有过尝试，但这一挑战依然存在，因为现有的方法缺乏透明的链上投票机制。

GORA通过其去中心化预言机网络解决了这些痛点，该网络提供安全且可验证的数据流；其可扩展的基础设施支持高吞吐量的数据请求；其链上治理门户赋予GORA代币持有者塑造协议未来的能力。通过利用区块链和安全计算，GORA提供了全面且高效的解决方案，改变了开发者和企业与现实世界数据互动的方式。

GORA设计了一套周到的代币经济模型，以确保所有利益相关者的长期可持续性和价值：

数字代币GORA的总发行量（总供应量） 最一致的报告为 1亿GORA。这一数字得到了多个来源的支持，这些来源在交易所和价格聚合器上跟踪该代币。

比例分配（即总供应量如何在持有者或类别之间分配）在可用搜索结果中没有详细说明。然而，一些相关的数据点如下：

- 流通供应量：截至2024年6月，大约有 32,246,396 GORA 在流通，约占总供应量的 32.2%。

- 持有者数量：一个来源列出了7个持有者，但这可能指的是特定合约或早期阶段，可能无法反映当前更广泛的分配情况。

- 没有详细分类（例如，团队、投资者、生态系统、储备）在搜索结果中提供。

汇总表

指标 值 总供应量 1亿GORA 流通供应量 32,246,396 GORA 流通百分比 ~32.2% 持有者数量 7（可能已过时）

关键点：

- 最权威和最新的来源一致认为GORA代币的总供应量为1亿。

- 大约三分之一的供应量正在流通。

- 搜索结果中没有官方或详细的按比例分配（例如，团队、投资者、生态系统）。

在生态系统中，GORA具有多种功能：

- 交易费用：用于支付数据请求和网络服务。

- 质押：用户可以质押GORA参与数据验证并赚取奖励。

- 治理：代币持有者可以对协议升级和关键决策进行投票。

GORA实施了去中心化治理模型，允许GORA代币持有者通过链上投票机制对提案和协议变更进行投票。此外，用户可以通过质押其代币来赚取奖励，年化收益率（APY）由网络参与度和协议参数决定。

GORA作为区块链数据领域的创新解决方案，通过其安全的预言机网络和去中心化治理解决了关键挑战。凭借其不断发展的生态系统和强大的技术，GORA展示出显著潜力，有望改变开发者和企业与链上现实世界数据互动的方式。

